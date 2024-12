De OnePlus Open 2 laat misschien langer op zich wachten dan verwacht

Als je maar eventjes door onze OnePlus Open review scrolt, zal je vrij snel zien waarom wij erg uitkijken naar de opvolger van die vouwbare smartphone. Als we een nieuwe leak moeten geloven, moeten we helaas echter wat langer wachten op de OnePlus Open 2 dan oorspronkelijk verwacht.

Volgens de leaker Sanju Choudhary (via GSMArena) zal de nieuwe foldable pas in de tweede helft van 2025 verschijnen. Dat zou dus betekenen ergens in juli of later. Deze informatie komt dus niet overeen met een eerder gerucht dat suggereerde dat het toestel zou worden onthuld binnen de eerste drie maanden van 2025.

Er is nog geen indicatie of OnePlus simpelweg van gedachten is veranderd over de beste lanceringsdatum of dat de lanceringsdatum oorspronkelijk voor het eerste kwartaal van volgend jaar gepland was, maar inmiddels uitgesteld is vanwege eventuele productieproblemen (het ontwikkelen van vouwbare telefoons is nou eenmaal niet zo gemakkelijk).

Natuurlijk is het ook zo dat we geen enkel gerucht volledig kunnen vertrouwen, totdat OnePlus zelf informatie over zijn volgende foldable aankondigt. De originele OnePlus Open werd gelanceerd in oktober 2023, dus er is nog niet echt een patroon voor de releases van de vouwbare smartphones van het bedrijf.

Upgrades onderweg

Het lijkt erop dat het wachten het zeker waard zal zijn geweest wanneer de volgende OnePlus-foldable verschijnt. Dat terwijl we inmiddels dus al 14 maanden aan het wachten zijn. Verschillende geruchten wijzen namelijk op grote upgrades op het gebied van de camera's achterop en de interne componenten.

We hebben ook gehoord dat de OnePlus Open 2 zogenaamd de grootste batterij zal krijgen die we ooit in een vouwbare smartphone zijn tegengekomen. Daarnaast zou hij ook nog eens dunner en meer waterbestendig zijn dan zijn voorganger. Dat zijn dus veel verbeteringen om naar uit te kijken.

In onze review van de originele OnePlus Open gaven we aan dat we dit toestel op dat moment de enige vouwbare smartphone zonder compromissen vonden. We waren vooral erg onder de indruk van het design en de camera-setup. De lat ligt dus wel hoog voor zijn opvolger.

Voordat we de volgende foldable van OnePlus te zien krijgen, zullen we eerst kennismaken met de OnePlus 13 en de OnePlus 13R. OnePlus heeft bevestigd dat deze toestellen op 7 januari wereldwijd worden gelanceerd. Misschien krijgen we tijdens dat evenement ook al een teaser voor de OnePlus Open 2 te zien.