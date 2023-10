De OnePlus Open is de enige vouwbare smartphone van een bekend merk waarbij je niet echt compromissen hoeft te sluiten. Wanneer hij is dichtgevouwen ziet hij eruit als een redelijk normale telefoon en zo voelt hij ook in de hand. De camera's zijn ook de beste die je momenteel kan vinden op een foldable. Je krijgt bij een vouwbare Samsung Galaxy misschien wel meer features, maar de OnePlus Open levert elegante, goede multitasking en een geweldige vouwbare ervaring. Er zijn wel een aantal kleine minpunten, zoals de prestaties en de batterijduur die wel wat kunnen worden verbeterd, maar de Open presteert over het algemeen beter dan zijn rivalen en kost ook nog eens minder.

OnePlus Open: review in een notendop

De OnePlus Open is de eerste vouwbare (tabletvormige) smartphone die op vrijwel elk vlak goed aanvoelt. Alle 'Fold'-modellen die hiervoor uitkwamen, zoals de Galaxy Z Fold 5 en de Pixel Fold , voelen op de een of andere manier wel een beetje vreemd aan. De Galaxy voelt iets te smal in zijn dichtgevouwen staat en de Pixel is juist weer redelijk klein en breed. De OnePlus Open zit er heel mooi tussenin en dat is een belangrijke verbetering, want als je ongeveer twee keer zoveel betaald voor een foldable vergeleken met een "normale" telefoon, dan wil je niet dat hij de helft van de tijd vreemd in je hand voelt.

Wanneer je de OnePlus Open... opent (*zucht*), wordt je geconfronteerd met een groot, superhelder display en het is dan ook tot nu toe het beste grote vouwbare display dat we tot nu toe gezien hebben. De vouwlijn is hier ook echt bijna niet meer te zien en hij valt bijna alleen nog maar op als je er met je vinger overheen gaat of als het licht er vanuit een bepaalde hoek op schijnt.

Hij is gemakkelijk te openen en daarom voelt deze actie ook meer uitnodigend dan bij andere foldables. De Galaxy kan op het begin een beetje stroef aanvoelen en de Pixel Fold wil nooit volledig plat worden opengevouwen wanneer je hem in de eerste instantie opent; je moet hem altijd nog even een extra duwtje geven en dan voelt het soms alsof je hem gaat breken. Het scharnier van de OnePlus Open beweegt snel en soepel naar de positie waarin je hem wil gebruiken.

Vergeleken met andere tabletvormige foldables voelt de OnePlus Open gewoon beter aan. Hij heeft een beter formaat wanneer hij dichtgevouwen is en hij is gemakkelijker te openen. De verbeteringen gaan echter verder dan alleen het schermformaat en het scharnier. OnePlus heeft ook iets toegevoegd dat we tot nu toe nog niet hebben gezien op vouwbare smartphones: echt goede camera's.

Op alle andere bekende foldables zorgen de beperkingen van het vouwbare design ervoor dat er niet genoeg ruimte is voor flagship-camera's en daarom hebben we bij deze toestellen veelal te maken met inferieure camera's of soms zelfs slechte camera's. De OnePlus Open heeft dus de beste camera's op een foldable tot nu toe geleverd en komt dan ook dichter bij de normale smartphones met de beste camera's in de buurt dan de andere vouwbare smartphones.

Dit betekent natuurlijk wel dat we te maken hebben met een gigantisch camerablok aan de achterkant. Dat camerablok is ongeveer twee keer zo dik als de dikste camerablokken die we op andere toestellen zijn tegengekomen. Die extra dikte is het zeker waard voor de verbeterde camerakwaliteit, maar het zorgt er ook voor dat de telefoon soms een beetje onhandig kan aanvoelen in je broekzak.

Vouwbare smartphones kunnen heel erg veelzijdig zijn als het gaat om de hoeken en posities vanuit waar je kan fotograferen, dus het is erg jammer dat de beste foldables over het algemeen niet echt de juiste camera's hebben om hier optimaal gebruik van te maken. De OnePlus Open weet dit probleem grotendeels op te lossen.

De OnePlus Open is, wanneer dichtgevouwen, de dunste vouwbare telefoon die we tot nu toe hebben getest en geopend is hij net zo dun als de Pixel Fold. De OnePlus Open weet grotere displays en grotere batterijen te bieden dan zijn rivalen en hij weegt daarnaast ook nog eens minder.

Hij is zelfs zo veel lichter dan de Pixel, dat je het verschil echt kan voelen wanneer je ermee onderweg bent. De OnePlus Open weegt ongeveer hetzelfde als de iPhone 14 Pro Max van vorig jaar. Het feit dat je voor het zelfde gewicht als de best iPhone van vorig jaar twee schermen, een grotere batterij en de premium camerabalk krijgt, is erg indrukwekkend. Dankzij zijn titanium behuizing is de iPhone 15 Pro Max van dit jaar wel lichter, maar heel veel scheelt het niet.

De OnePlus Open voelt erg fijn om te gebruiken dankzij OnePlus' simpele en elegante software. Deze telefoon beschikt echter niet over evenveel features als bijvoorbeeld de Galaxy Z Fold 5. OnePlus heeft het wel heel gemakkelijk gemakt om een goed geoptimaliseerd homescherm samen te stellen, om door instellingen en hulpmiddelen te navigeren en om meerdere vensters tegelijk te openen, en dat allemaal zonder dat je lange instructies of pop-ups met herinneringen nodig hebt.

Helaas zijn er niet alleen maar pluspunten. OnePlus heeft duidelijk niet echt gefocust op waterbestendigheid en de stevigheid van zijn foldable en daarom kunnen we hem niet zomaar aanbevelen zonder het daarover te hebben. De OnePlus Open heeft maar een IPX4-certificering en dat betekent dat stof in de toekomst wel eens voor problemen kan zorgen als het bijvoorbeeld tussen het vouwmechanisme komt te zitten. De Open is daarnaast wel bestand tegen spatwater, maar je kan hem maar beter niet in het zwembad laten vallen. Hij houdt het ook 10 minuten vol in lichte regen, dus daar hoef je je misschien niet al te veel zorgen over te maken, maar het was toch fijn geweest als OnePlus ons minstens een IP67-certificering had kunnen bieden voor stofbescherming en af en toe een dip in het water.

Verder wordt er bij de OnePlus Open een hoesje meegeleverd in de doos. Onze contacten bij OnePlus verzochten ons om dit hoesje ook te gebruiken en dat os een verzoek dat we meestal niet krijgen van smartphonefabrikanten voor een review. We hebben het hoesje af en toe wel gebruikt, omdat hij toch erg lichtgewicht en dun was, maar de telefoon ziet er veel mooier uit zonder case. Het is natuurlijk wel een risico om hem te gebruiken zonder dat kleine beetje extra bescherming.

De Open is dan wel de goedkoopste grote foldable die je momenteel kan kopen in Nederland en België, maar het is nog steeds een erg dure telefoon.

De OnePlus Open is uiteindelijk ook de eerste grote vouwbare smartphone die we echt aan kunnen raden voor mensen die het beste van het beste zoeken. Alle andere foldables hebben wel minstens één aspect waar je op moet inleveren voor de vouwbare ervaring, maar de Open weet vrijwel al deze problemen op te lossen. We kunnen deze telefoon zeker aanraden als een alternatief voor een premium "normale" smartphone zoals de Galaxy S23 Ultra.

OnePlus Open review: prijs en beschikbaarheid

1.799 euro voor het enige model met 512GB aan opslagruimte en 16GB aan RAM

Gratis OnePlus Buds Pro 2 tijdens de pre-order periode

Beschikbaar via OnePlus zelf en verschillende bekende providers en online retailers

OnePlus staat over het algemeen bekend voor de competitieve prijzen van zijn telefoons van (grotendeels) flagship-kwaliteit. Nou zijn de prijzen van OnePlus door de jaren heen ook wel wat gestegen, maar toch weet het bedrijf meestal wel een betere prijs-kwaliteitverhouding aan te bieden dan veel rivalen. Iedereen zou het natuurlijk geweldig vinden als dit soort grote foldables beschikbaar worden gemaakt voor minder dan 1.000 euro, maar helaas worden ze simpelweg nog niet goed genoeg verkocht om op een echt grote schaal te worden geproduceerd te worden en de kosten van dingen zoals de scharnieren te verlagen. Ook de OnePlus Open is helaas dus nog een erg dure telefoon, maar je krijgt gelukkig wel heel veel goede features voor deze prijs.

De adviesprijs van het toestel is 1.799 euro en tijdens de pre-order periode krijg je een gratis paar OnePlus Buds Pro 2 bij de telefoon en je krijgt korting op andere accessoires en toestellen, zoals de OnePlus Pad en andere OnePlus-oortjes.



Zoals we al zeiden, is de OnePlus Open nog steeds wel een erg dure telefoon. Voor dezelfde prijs kan je ook twee OnePlus 11-modellen kopen en hou je nog geld over. Is deze vouwbare smartphone dan ook echt twee keer zoveel waard als een normale telefoon? Het externe display op de OnePlus Open is groter dan dat van de iPhone 15 en het interne display is bijna net zo groot als dat van een iPad mini, dus je krijgt hier wel een twee-in-één-ervaring. Als je bijvoorbeeld een iPhone 15 en een iPad mini zou kopen (met dezelfde hoeveelheid opslagruimte), dan zou je nog veel meer geld moeten neerleggen dan voor de OnePlus Open.

Er is maar één variant van de OnePlus Open te koop en deze beschikt over 512GB aan opslagruimte en 16GB aan RAM. Dit maakt hem ook de beste foldable als het gaat om de prijs-kwaliteit van zijn opslag en werkgeheugen. Hij is in Nederland en België alleen beschikbaar in de groene kleurvariant genaamd Emerald Dusk, terwijl er in sommige andere regio's ook een 'Voyager Black'-variant is. Deze varianten wegen niet precies hetzelfde, omdat de zwarte versie een achterkant van vegan leer (eigenlijk gewoon plastic met een mooie textuur) heeft, in plaats van het zwaardere glas op de achterkant van het groene model. Wij hebben hier dus alleen de optie voor een glazen achterkant.

Deze kleur past ook goed bij alle andere groene OnePlus-producten die dit jaar zijn uitgekomen, zoals de OnePlus Pad en de OnePlus Buds Pro 2. Het is mooi om te zien dat OnePlus consistent vergelijkbare kleuren gebruikt, zodat je als consument apparaten kan kopen die ook mooi bij elkaar passen. Zelfs Samsung, die vaak wel veel verschillende kleuren aanbiedt, heeft niet echt één unieke kleur die je bij al zijn apparaten kan kiezen.

Prijs-kwaliteit: 4/5

OnePlus Open review: specs

Hieronder zie je de specs van de OnePlus Open, inclusief de specs van de interne en externe displays en van alle camera's:

Swipe to scroll horizontally OnePlus Open specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (opengevouwen); 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (dichtvouwen) Gewicht: 245 gram Display (Intern/Extern): 7,82 inch / 6,31 inch Resolutie (Intern/Extern): 2.440 x 2.268 / 2.484 x 1.116 Refresh rate (Intern/Extern): 1-120Hz / 10-120Hz Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 16GB LPDDR5X Opslag: 512GB UFS 4.0 Besturingssysteem: Android 13 met Oxygen OS 13.2 Camera's achter: 48MP-hoofdcamera; 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom; 48MP-ultrawide van 114° Selfiecamera: 32MP op het coverscherm; 20MP op het binnenste scherm Batterij: 4.805mAh Opladen: 67W SUPERVOOC (OnePlus' eigen standaard) Kleur: Emerald Dusk (groen)

OnePlus Open review: design

Dunste en lichtste foldable die je kan kopen (in de meeste regio's)

Grotere displays dan bij Samsung en Google

Vouwlijn is bijna onzichtbaar en je voelt hem ook niet heel duidelijk

Wat is het ideale formaat voor een tabletvormige foldable? Nou, als je het ons vraagt, is dat hetzelfde formaat als een normale smartphone wanneer dichtgevouwen en ongeveer dezelfde maat als een mini tablet wanneer opengevouwen. Van alle vouwbare smartphones die we tot nu toe hebben gezien, komt de OnePlus Open het dichtste bij dit ideale formaat.

Wat vooral belangrijk is, is dat de beeldverhouding van het coverscherm vrijwel identiek is aan die van de beste (normale) telefoons op de markt. Een iPhone heeft bijvoorbeeld een beeldverhouding van 19,5:9 en de OnePlus Open heeft een beeldverhouding van 20:9. Hij ziet er niet te smal uit, zoals het geval is bij de Samsung Galaxy Z Fold 5 (en elke 'Galaxy Fold' die Samsung tot nu toe heeft gemaakt) en hij ziet er ook niet te breed uit, zoals de Google Pixel Fold. Als je de telefoon niet van de zijkant bekijkt, kan je niet echt zien dat het om een vouwbare smartphone gaat.

Eerlijk gezegd voelt de OnePlus Open nog steeds wel redelijk dik wanneer hij is dichtgevouwen. Hij is met 12 mm ongeveer net zo dik als de iPhone 3GS uit 2009. In de jaren daarna werden telefoons steeds dunner en kregen ze metalen behuizingen en glazen voor- en achterkanten.

Kunnen vouwbare smartphones nog dunner worden dan dit? Ja, dat kan zeker, want de Honor Magic Vs2 is bijvoorbeeld al 1 mm dunner dan de OnePlus Open. De dikte van de OnePlus Open, zeker bij het camerablok, is het grootste minpunt van deze foldable als je hem vergelijkt met de beste platte telefoons. Als je echter van plan bent om het binnenste scherm veel te gebruiken, dan kan die extra dikte het zeker wel waard zijn.

Dat camerablok is echter wel heel erg dik. Het ronde camerablok op de OnePlus 11 is al erg aanwezig, maar niet per se onaantrekkelijk. Het ronde camerablok op de OnePlus Open is echter nog gigantischer.

Die extra dikte is ook duidelijk te voelen als je de telefoon in je broekzak hebt. Het is niet echt per se een heel groot probleem, maar dus wel een heel groot camerablok. Dit is echter niet voor niets het geval. Er is namelijk ruimte nodig om premium camera's toe te voegen aan een vouwbare smartphone die over het algemeen vrij dun is als hij opengevouwen is. Andere foldables (die nog duurder zijn dan de Open) vermijden zo'n groot camerablok door gewoon minder indrukwekkende camera's te gebruiken, dus als je het ons vraagt is die extra dikte het wel waard.

Wanneer je de OnePlus Open openvouwt, zie je het fantastische interne display. Er is nog steeds wel sprake van een vouwlijn, maar je ziet hem op dit apparaat bijna niet meer. Als je het scherm vanuit de juiste (of eigenlijk verkeerde) hoek in het licht houdt, dan pas zal je hem echt goed zien. Als je je vinger langzaam heen en weer beweegt over de vouwlijn, voel je hem niet echt, maar als je er snel overheen gaat, dan merk je de kleine deuk wel.

Het scharnier van de OnePlus Open voelt heel fijn om te gebruiken. Het scharnier van de Galaxy Z Fold 5 voelt (zeker in het begin) een beetje stroef en het kost daardoor wat meer moeite om hem te openen. De Pixel Fold is nog vervelende, omdat de telefoon bij het openvouwen in de eerste instantie nooit helemaal plat opent. Je moet de zijkanten altijd nog extra uit elkaar duwen om het toestel plat te krijgen en dat voelt niet goed.

De OnePlus Open voelt daarentegen goed om open en dicht te vouwen. Er is dus niets dat je eventueel tegenhoudt om de foldable te gebruiken op de waarvoor hij bedoeld is, wat bij andere foldables soms wel het geval is.

De vingerafdrukscanner op de OnePlus Open zit op de aan/uit-knop en het werkt geweldig op deze telefoon. De kan echter ook met je gezicht worden ontgrendeld en dat is vaak natuurlijk nog makkelijker.

Er zit ook een muteschakelaar op de OnePlus Open. Dit zijn we dan ook gewend van bijna alle OnePlus-flagships (en het is iets dat net is verdwenen van de iPhone Pro-modellen). Je kan met deze schakelaar heel snel en gemakkelijk wisselen tussen stil, trillen en geluid. Als je vaak in vergaderingen zit, kan zo'n muteschakelaar een hele handige feature zijn.

Verder past ons groene testmodel heel mooi bij de andere groene OnePlus-apparaten die eerder dit jaar zijn uitgekomen.

Design: 5/5

OnePlus Open review: display

(Image credit: Future / Philip Berne)

6,3-inch coverscherm is groter dan het display van de iPhone 15

7,82-inch binnenste display is maar een halve inch kleiner dan een iPad mini

Beide displays zijn ongelofelijk helder en hebben maximale refresh rates van 120Hz

De twee displays van de OnePlus Open zijn echt prachtig en ze zijn allebei dan ook net zo goed als de displays van andere flagship-telefoons en -tablets. We hebben hier te maken met een coverscherm van 6,3 inch met LTPO 3.0-technologie, die voor energiebesparing terug kan schakelen naar een 10Hz always-on-modus. Het binnenste display is 7,82 inch en biedt je bijna net zoveel schermruimte als een iPad Mini (2021) . Deze kan helemaal naar 1Hz terugschakelen en beide displays beschikken over een maximale refresh rate van 120Hz.

OnePlus weet, net als bij de OnePlus Pad, weer eens de beste displays te vinden voor zijn apparaten. We hebben hier te maken met piekhelderheden die veel hoger zijn dan bij de concurrentie. De Pixel Fold haalt bijvoorbeeld maar een piekhelderheid van 1.450 nits, terwijl de OnePlus Open een verbazingwekkende piekhelderheid van 2.800 nits kan bereiken. Zelfs Google's indrukwekkend heldere Pixel 8 Pro haalt maximaal maar 2.400 nits.

Je krijgt op de OnePlus Open ook meer schermruimte dan op de Pixel Fold of Galaxy Z Fold 5. Die telefoons adverteren misschien wel met 7,6-inch displays en dat klinkt niet veel kleiner, maar dat zijn diagonale metingen en die zeggen niet zo heel veel over de werkelijke schermruimte.

OnePlus Open (opengevouwen) naast een iPhone 15 Pro Max.

Nou scheelt de werkelijke schermruimte op de Open ook weer niet extreem veel met die van de Pixel Fold en Galaxy Z Fold 5, maar die telefoons voelen ook al vrij groot aan en die extra ruimte op het binnenste display voelt wel als een leuke bonus bij het veel betere coverscherm.

Het coverscherm op de OnePlus Open zorgt dus voor het grootste verschil, ook al zou je dat nogmaals misschien niet denken als je alleen maar naar de diagonale metingen kijkt. Samsungs Galaxy Z Fold 5 heeft namelijk een coverscherm van 6,2 inch vergeleken met de 6,31 inch van het coverscherm op de Open. De Z Fold 5 is echter veel smaller en iets langwerpiger, dus de schermruimte is wel echt duidelijk groter op de OnePlus Open.

Display: 5/5

OnePlus Open review: software

(Image credit: Future / Philip Berne)

Elegante interface zit niet in de weg

Niet zo vol met features als Samsungs foldables en dat heeft plus- en minpunten

Werkt goed samen met de OnePlus Pad

De OnePlus Oxygen OS-interface waar de OnePlus Open op draait, is erg elegant eb overzichtelijk. Hij zit dichter bij de Pixel-versie van Android dan bij Samsungs One UI-interface. Als dat je niet zo veel zegt, dan is het vooral belangrijk om te weten dat het instellen en gebruiken van de Open erg gemakkelijk zal verlopen en dat je waarschijnlijk niet te maken krijgt met allerlei glitches of foutmeldingen.

Je kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk een app openen terwijl de telefoon dichtgevouwen is en vervolgens de telefoon openvouwen om de app weer te geven op het grote scherm. Op de Pixel Fold zorgt dit vaak voor problemen, maar op de Open werkt het gewoon prima. Apps zien er ook geweldig uit op beide displays, terwijl de Pixel sommige apps niet echt mooi (beeldvullend) kan weergeven.

Aan de andere kant krijg je bij Samsung wel toegang tot veel meer verschillende features, waarvan sommige toch wel heel handig zijn. Je kan de OnePlus Open bijvoorbeeld niet in een soort desktop veranderen, zoals je wel kan met Samsungs DeX-software en je kan ook geen stylus gebruiken op de displays van de Open. Dat zijn maar een aantal voorbeelden, maar Samsung biedt nog veel meer handige features op zijn foldables.

Toch zal je hier niet gauw het gevoel hebben dat je iets mist. Alles wat je verwacht van een tabletvormige foldable is hier aanwezig. Je kan gemakkelijk apps naast elkaar gebruiken door vanaf de randen van het scherm met je vinger te swipen en je kan ook apps bovenop andere apps weergeven in pop-up-vensters.

De interface is erg gebruiksvriendelijk. De OnePlus Open mag dan wel niet over net zo veel features beschikken als de Galaxy Z Fold 5, maar dat betekent dat je ook niet te maken hebt met eindeloze menu's met verschillende opties voor al die features.

OnePlus verdient ook wel een klein applaus voor de manier waarop het zijn ecosysteem heeft uitgebreid. De OnePlus Pad is een uitstekende tablet en deze tablet beschikt over een aantal speciale features die alleen werken in combinatie met andere OnePlus-telefoons, zoals de OnePlus Open. De apparaten zullen automatisch met elkaar verbinden en dingen zoals foto's en alles wat je kopieert naar je klembord met elkaar delen. Als je dus bijvoorbeeld een afbeelding op het ene apparaat kopieert, dan is hij meteen beschikbaar op het andere apparaat. Samsung en Apple bieden vergelijkbare features (en zelfs geavanceerdere features), maar het is altijd mooi om te zien wanneer een fabrikant zijn ecosysteem verbetert voor fans die meerdere apparaten van hetzelfde merk hebben.

Software: 4/5

Google Pixel 8 Pro review: camera's

Camera's zijn beter dan op alle andere foldables

Niet zo goed als de camera's op de iPhone 15 Pro Max, maar het scheelt niet veel

Beeldkwaliteit is goed, maar de camerasoftware kan beter

Het is inmiddels duidelijk dat het lastig is om goede camera's toe te voegen aan een vouwbare smartphone. Dit soort telefoons zijn dan wel dikker dan een normale smartphone, wanneer ze dichtgevouwen zijn, maar als je ze openvouwt zijn ze overal vrij dun. Er is dus maar weinig ruimte voor de camera's en goede camera's hebben genoeg diepte nodig om geweldige foto's te kunnen maken. OnePlus gebruikt hier een nieuwe 'gestapelde sensor' van Sony en op papier lijkt deze de sensor van de OnePlus 11 te evenaren (of zelfs voorbij te gaan). Nou heeft de OnePlus 11 al een erg goed camerasysteem voor het maken van goede en kunstzinnige foto's.

Er zijn veel verschillende opnamemodi aanwezig op de OnePlus Open. Misschien zijn het er eigenlijk wel net iets te veel. We denken namelijk niet dat iedereen verstand zal hebben van (en dus geïnteresseerd zal zijn in) alle verschillende opties die je vindt bij 'Long Exposure', 'Slo-Mo' en 'Time-Lapse', laat staan bij de obscuurdere 'XPAN'- en 'Movie'-modi. Die modi staan blijkbaar los van de standaard Video-modus.

Er is ook nog een 'Action'-modus die losstaat van de andere cameramodi. We weten niet precies waar deze modus goed voor is, want we zien niet echt goed wat hij precies verandert en dat spoort niet echt aan om hem te gebruiken. Soms verscheen er een kleine, ronde knop in beeld, zoals een halve maan en dan konden we een bepaalde feature hiermee activeren of deactiveren. We wisten echter nooit helemaal zeker wat voor effect dit nou precies had.

Even wat dieper de instellingen in duiken hielp ook niet. Er zijn geen instructies voor alle features en je krijgt soms ook geen toegang tot alle instellingen die je eigenlijk zou verwachten. Zo konden we niet handmatig de resoluties van onze foto's aanpassen, behalve door de 10-bit kleurmodus te activeren, die automatisch foto's in een ander formaat opslaat om ruimte te besparen.

Het was ook mooi geweest als de OnePlus Open iets beter gebruik zou maken van zijn vouwbare design op het gebied van fotografie. Je kan jezelf wel bekijken op het coverscherm als de telefoon is opengevouwen om selfies te maken met de beste camera's, maar veel meer voordelen lijken er niet te zijn hier.

Op kleinere foldables, zoals de Motorola Razr 40 Ultra, vind je echter veel meer handige fotografietrucjes. Zo kan op het coverscherm van de Motorola bijvoorbeeld leuke gezichtjes laten weergeven om kinderen aan het lachen te krijgen en je kan gemakkelijker de telefoon als zijn eigen statief gebruiken en foto's vanuit verschillende hoeken maken. Dat is niet (helemaal) het geval op de OnePlus Open. Je krijgt hier wel betere camera's dan op andere vouwbare smartphones, maar ze profiteren niet echt heel veel van het vouwbare design van de telefoon als we zouden willen zien.

OnePlus Open review: cameravoorbeelden

(Image credit: Future / Philip Berne)

In dit voorbeeld zie je hoe de iPhone 15 Pro Max redelijk teleurstellende kleuren vastlegde vergeleken met de OnePlus Open. Het rood ziet er meer uit als oranje.

Hier zie je de 5x optische zoom op de iPhone 15 Pro Max in vergelijking met de 6x digitale zoom van de OnePlus Open. Op de iPhone krijg je meer details te zien, maar interessant genoeg ook meer ruis. Het afbeelding van de OnePlus ziet er erg aangenaam uit, maar wel iets 'gladder' en minder waarheidsgetrouw.

Hier zie je een extreme close-up waarbij de zoomcamera's van de iPhone 15 Pro Max en de OnePlus Open tegen het randje van hun zoombereik zitten. Zoals je kan zien zijn allebei de resultaten op hun eigen manier erg teleurstellend. In de foto van de iPhone zit enorm veel beeldruis, maar de OnePlus heeft gewoon een soort schilderij gecreëerd.

Camera's: 4/5

OnePlus Open review: prestaties

Krachtige prestaties op het niveau van de beste Android-telefoons

Kan nog steeds de iPhone 15 niet verslaan

De telefoon draaide bijna alles soepel, alleen games haperden wat

De OnePlus Open gebruikt de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip en dat maakt hem een van de laatste belangrijke smartphones van het jaar die met Qualcomms beste chip wordt gelanceerd. Dat is overigens wel opvallend, aangezien de OnePlus 11 de eerste telefoon was met deze processor. Die kwam namelijk nog eerder uit dan de Galaxy S23 -serie. OnePlus begon zijn jaar dus met dezelfde Snapdragon, waarmee het ook zijn jaar zal beëindigen.

Dit betekent natuurlijk dat hij niet lang van de beste prestaties zal kunnen genieten. Tijden de Snapdragon Summit is namelijk inmiddels ook alweer de Snapdragon 8 Gen 3 onthuld. De OnePlus Open is zeker meer dan snel genoeg, maar het is nu al niet het snelste toestel dat je kan kopen en er komen binnenkort alweer nieuwere, snellere toestellen aan.

De interface draait erg soepel, zelfs bij het wisselen tussen het binnenste en buitenste scherm. Of we nou van scherm wisselden om iets beter te kunnen bekijken in een bepaalde app of om betere selfies te kunnen maken met de hoofdcamera, we merkten op de OnePlus Open nooit problemen tijdens het wisselen.

Toen we probeerden om wat meer grafisch intensieve games te spelen, had de telefoon er wel wat moeite mee vergeleken met een aantal van de andere beste Android-telefoons op de markt, zoals de Galaxy S23 Ultra. De prestaties waren nooit zo slecht dat ze echt een merkbare negatieve impact hadden op scores in games, maar vooral tijdens laadschermen zag het er niet altijd even soepel uit. Het was over het algemeen een prima ervaring, maar je kan eigenlijk wel iets meer verwachten van deze chip.

Je krijgt wel duidelijk betere prestaties op een iPhone 15 , want Apple's chips zijn nog steeds krachtiger dan de nieuwste Snapdragon-chips. Als je de OnePlus Open dus ziet als een alternatief voor bijvoorbeeld een iPhone en een iPad mini, dan is het wel goed om te weten dat beide apparaten van Apple wel (iets) krachtiger zijn.

Ondanks de kleine problemen met prestaties, pakten we toch altijd de OnePlus Open erbij als we mobiele games wilden spelen tijdens de reviewperiode. Gamen op het grote binnenste display is echt heel fijn. Het zorgt ook voor meeslependere game-ervaringen. De meest grafisch intensieve games, zoals Genshin Impact, draaiden zonder al te veel moeite op de OnePlus Open en dankzij het grote display konden we ook goed onze personages zien en kleine tekst lezen.

Prestaties: 4/5

OnePlus Open review: batterij

Batterijduur is beter dan op de meeste foldables, maar nog steeds niet geweldig

Snelladen is erg fijn om te hebben

Dit is nog het enige vlak waarop je een beetje inlevert

Qua batterijduur ging de OnePlus Open een volledige dag mee als we er verstandig mee omgingen. Als je veel het grote scherm gebruikt en intensieve games speelt, dan gaat de batterij natuurlijk veel sneller leeg. OnePlus probeert op een aantal innovatieve manieren wat extra energie te besparen, maar er is maar weinig dat je kan doen als je het apparaat niet groter wil maken.

Normaal gesproken beschikt een flagship van dit formaat meestal over een batterij van rond de 5.000mAh, maar de OnePlus Open gebruikt twee batterijcellen die samen voor een totaal van 4.805mAh zorgen. Dat is dus net iets minder. Wel beschikt deze OnePlus-telefoon over 67W-snelladen via OnePlus' SUPERVOOC-standaard.

De OnePlus open kan met de bijgeleverde oplader binnen ongeveer 30 minuten volledig worden opgeladen.

Helaas is er geen draadloos opladen aanwezig op de OnePlus Open. Dat zal niet voor iedereen een probleem zijn, maar voor sommige mensen is het een must en dan is dit dus toch niet de beste keuze. OnePlus heeft er echter nou eenmaal voor gekozen om wat ruimte (en waarschijnlijk wat geld) te besparen door dit niet aan de telefoon toe te voegen.

Batterij: 3/5

Moet je de OnePlus Open kopen?

Swipe to scroll horizontally OnePlus Open scorekaart Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Het is een dure telefoon, maar wel de goedkoopste tabletvormige foldable die je momenteel kan kopen. 5/5 Design Uitstekende designkeuzes maken dit misschien wel de beste tabletvormige foldable voor de meeste mensen. Hij voelt als een normale telefoon wanneer hij dichtgevouwen is, in tegenstelling tot de Galaxy Z Fold en de Pixel Fold. 5/5 Display Hij beschikt over twee prachtige displays die ook nog eens helderder kunnen dan vrijwel welke andere telefoon dan ook. Daarnaast is de vouwlijn bijna onzichtbaar. 5/5 Software De elegante software zit niet in de weg en doet wat het moet doen. De telefoon beschikt echter niet over een heel groot aanbod aan handige features, maar toch niet iedereen gebruikt al dat soort features. 4/5 Camera's Dit zijn de beste camera's die je kan vinden op een foldable. Het toestel zit op het niveau van de normale telefoons met de beste camera's. 4/5 Prestaties Prima prestaties op beide displays,maar gamen op deze telefoon was niet zo indrukwekkend. 4/5 Batterij Goede batterijduur en supersnelle oplaadsnelheid. Nog iets meer batterijduur zou echter wel fijn zijn en helaas is er geen draadloos opladen. 3/5

Koop hem als...

Je een tablet en telefoon ineen wil

Dat is in principe wat je krijgt bij een vouwbare smartphone en de Open levert de beste telefoonervaring van alle foldables tot nu toe it.