Als de OnePlus Buds Pro 2 net iets goedkoper waren, dan zouden we ze volledig aanbevelen. Ze klinken goed bij de hoge tonen en de bas en ze zitten vol met handige functies, zeker voor mensen met een OnePlus-telefoon (maar gelukkig niet alleen exclusieve functies voor OnePlus-telefoons). Toch is voor oortjes de geluidskwaliteit nog steeds het belangrijkst en deze Buds Pro 2 klinken vrij zwak bij de middentonen. Je kan voor een klein beetje extra geld een stuk beter geluid krijgen en voor een stuk minder geld krijg je al een vrij vergelijkbaar geluid. Het zijn alsnog prima oortjes, maar ze hadden wel wat beter gebalanceerd mogen zijn.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

OnePlus Buds Pro 2: Review in een notendop

De OnePlus Buds Pro 2 zijn eigenlijk gewoon "de AirPods Pro 2 voor OnePlus". Dat is misschien redelijk voor de hand liggend, maar het klopt wel.

Dit zijn noise-cancelling draadloze oortjes die je, in combinatie met een OnePlus-smartphone, toegang geven tot allerlei handige extra functies, zoals ruimtelijke audio, een gepersonaliseerd geluidsprofiel, ondersteuning voor 'Zoek mijn apparaat' en nog veel meer. Dat klinkt allemaal heel erg vergelijkbaar met de AirPods Pro 2 en ze hebben niet alleen veel van dezelfde functies, maar ze zien er ook bijna hetzelfde uit en de OnePlus Buds Pro 2 hebben hun bediening op de steeltjes zitten.

Het punt is niet dat de OnePlus-oortjes compleet onorigineel zijn, maar ze lijken gewoon enorm veel op AirPods. De AirPods Pro 2 zijn overigens een paar van de beste noise-cancelling oordopjes die je vandaag de dag kan kopen, dus het is zeker geen slecht idee om deze te imiteren.

Op sommige vlakken zijn de OnePlus Buds Pro 2 zelfs beter dan de AirPods. Ze zijn namelijk goedkoper, bieden ondersteuning voor 'Bluetooth LE Audio', Hi-Res Audio-ondersteuning via LHDC en we vinden ook het design wat mooier met de combinatie tussen matte en glanzende kleuren.

De ruimtelijke audio met hoofdtracking werkt ook geweldig op de Buds Pro 2 en dat zorgt ook echt voor een beter inlevingsvermogen als je naar een film kijkt. De Buds zitten comfortabel in het oor en de noise-cancelling werkt ook goed (maar niet zo goed als de beste noise-cancelling oortjes).

Er is echter wel één redelijk groot probleem. Deze oortjes zijn meer geprijsd als premium oortjes, maar de geluidskwaliteit is niet vergelijkbaar met die van de beste draadloze oortjes, die je voor ongeveer dezelfde prijs kan krijgen. Ze klinken niet echt gebalanceerd. De hoge tonen en de bas klinken indrukwekkend, maar de middentonen zijn nogal teleurstellend. De muziek komt daardoor niet echt energiek over. Het geluidsprofiel klinkt minder ruimtelijk en gedetailleerd dan we graag zouden horen.

De oortjes zijn nog steeds wel een goede keuze voor OnePlus-gebruikers, die alle nieuwste functies graag willen uitproberen. Ze zijn verder ook niet per se een slechte keuze voor mensen zonder OnePlus-telefoon, maar in dat geval kan je misschien beter iets meer uitgeven voor de Sony WF-1000XM4 of redelijk wat geld besparen door voor de JBL Live Pro 2 te kiezen.

De OnePlus Buds Pro 2 zien er erg stijlvol uit, dankzij de mix van de glanzende en matte afwerkingen op de oortjes. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 review: Prijs en releasedatum

Beschikbaar (buiten China) vanaf 7 februari 2023

Te koop voor 179 euro

Je kan de OnePlus Buds Pro 2 bestellen vanaf 7 februari 2023 en vanaf 16 februari gaan ze officieel in de verkoop. Ze hebben een adviesprijs van 179 euro.

Dit is een enigszins onhandige prijs. Het zit een beetje tussen oortjes zoals de JBL Live Pro 2 en de Beats Studio Buds, die je voor ongeveer 120 en 150 euro kan kopen en de Sony WF-1000XM4, die officieel een adviesprijs van 280 euro hebben, maar momenteel ook rond de 180 zitten.

De meest directe concurrentie komt misschien wel van de Honor Earbuds 3 Pro, die je voor net iets minder dan 200 euro kan kopen. Deze oortjes hebben ook een erg vergelijkbaar speakersysteem als de Buds Pro 2.

Gezien alle functies die beschikbaar zijn op de OnePlus Buds Pro 2, zijn ze niet heel slecht geprijsd, maar er is gewoon sterke concurrentie van beide kanten. Er zijn normaal gesproken duurdere (en betere) oortjes die inmiddels ook vaak rond deze prijs te koop staan en er zijn aan de andere kant goedkopere oortjes die ook enorm veel functies aanbieden voor een aantrekkelijkere prijs.

OnePlus Buds Pro 2 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Driver: 11 mm + 6 mm dynamische driver Gewicht: 4,9 gram (oortjes), 47,3 gram (oplaadcase) Frequentierespons: 20Hz - 40kHz Batterijduur: 9 uur (oortjes), 30 uur (oplaadcase) Connectiviteit: Bluetooth 5.3, LE Audio, LHDC Noise-cancelling: Ja IP-certificering voor waterbestendigheid: IP55

De OnePlus Buds Pro 2 werken het beste in combinatie met een OnePlus 11 5G-telefoon (hier zie je ze naast elkaar). (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 review: Functies

Ondersteuning voor Android ruimtelijke audio

Aanpasbaar geluidsprofiel

Bluetooth LE Audio, plus Hi-Res-ondersteuning voor OnePlus-smartphones

De OnePlus Buds Pro 2 beschikken over een hele hoop verschillende functies, dus laten we maar beginnen bij de connectiviteit. Het aanbod is op dit vlak echt geweldig. De oortjes maken gebruik van Bluetooth 5.3 en hebben ondersteuning voor Bluetooth LE Audio (ze zijn alvast klaar voor wanneer dit naar meer apparaten komt). De Buds beschikken ook over een audiocodec genaamd LHDC 5.0 en daarmee kan er ook High-Res Audio worden afgespeeld als je verbonden bent met een ondersteund apparaat (zoals de OnePlus 11). Je kan Hi-Res Audio aanzetten in de instellingen.

Als je een OnePlus-telefoon hebt, dan kan je in de instellingen (in het Bluetooth-menu) nog meer aanpassingen doen aan het geluidsprofiel. Zo kan je een soort gehoortest doen, waarbij je moet reageren op geluiden van verschillende frequenties om te bepalen welke frequenties je het beste kan horen. Het geluidsprofiel wordt dan aangepast aan de hand van jouw gehoor. Dit is de 'Golden Sound'-optie in de instellingen en is zeker het proberen waard.

Je kan ook een optie activeren om de actieve noise-cancelling mee aan te passen. Dat gebeurt dan automatisch binnen 30 seconden als je de oortjes in hebt. Je kan hier verder ook de equalizer aanpassen en de ruimtelijk audio aanzetten.

De adaptieve noise-cancelling is effectief, maar niet de beste die je kan krijgen voor deze prijs. Geluiden over het gehele frequentiebereik worden redelijk goed gedempt, maar geluiden die uit het niets komen lekken een stuk meer naar binnen dan bij bijvoorbeeld de AirPods Pro 2 of de Bose QuietComfort Earbuds II. Deze twee kosten dan natuurlijk wel weer wat meer geld en over het algemeen werkt de functie dus prima op de OnePlus Buds Pro 2, vooral als je muziek aan hebt staan. Het is geen revolutionaire verbetering van de technologie, maar dat verwachtten we ook niet.

De transparantiemodus klinkt niet bepaald natuurlijk, maar de functie laat gewoon genoeg geluiden binnen, dus hier hebben we verder geen problemen mee.

Er is ook ondersteuning aanwezig voor ruimtelijke audio met hoofdtracking en dat betekent dat je echt een soort bioscoopervaring krijgt als je een film kijkt met surround sound of met Dolby Atmos via je OnePlus 11 5G. De geluiden worden dan zo afgestemd dat jouw scherm altijd als de voorkant van het speakersysteem wordt gezien, waar je de telefoon ook beweegt. In de eerste instantie werkt deze functie na de lancering alleen in combinatie met dit ene toestel, maar OnePlus is wel van plan om meerdere toestellen hiervoor te gaan ondersteunen (welke toestellen dat zijn is nog niet duidelijk).

De audiokwaliteit bij het bellen is erg goed. We hoorden van mensen aan de andere kant van de lijn dat we erg luid en duidelijk te horen waren en dat is niet altijd het geval met oortjes.

'Google Fast Pairing' wordt ook ondersteund, dus ze zijn razendsnel verbonden, of je nou een OnePlus-smartphone gebruikt of een andere Android-smartphone. Om met andere apparaten te verbinden, moet je ze echter in pairing mode zetten. Dat doe je door de knop in de oplaadcase ingedrukt te houden, wat overigens ook prima werkt.

Ze bieden ook ondersteuning voor 'Bluetooth multi-point pairing'. Daarmee kan je gemakkelijk wisselen tussen twee apparaten. Deze functie was over het algemeen vrij betrouwbaar. Het gebeurde één keer dat de verbinding niet meteen wilde wisselen, maar toen werkte het wel bij een tweede poging. Er is ook een 'Zoek mijn apparaat'-functie, maar dit is helaas de versie van OnePlus zelf en niet de versie die Google gebruikt.

De batterijduur van zes uur in de oortjes en een extra 25 uur in de oplaadcase (met noise-cancelling aan) is redelijk gemiddeld. Niet geweldig, maar ook niet echt slecht. Als je de noise-cancelling uitzet, dan heb je een batterijduur van negen uur in de oortjes en een extra 30 uur in de oplaadcase.

De oortjes zijn met de IP55-certificering bestand tegen zweet en een beetje regen, maar voor tijdens het sporten kan je misschien beter gaan voor bijvoorbeeld de Beats Fit Pro met een redelijk vergelijkbare prijs.

De Buds Pro 2 hebben ook een aparte functie, waarbij je zonder je telefoon wat relaxerende muziek kan afspelen via de oortjes zelf. Je kan daarvoor een van de steeltjes ingedrukt houden om natuurgeluiden of white noise af te spelen. Houd er wel rekening mee dat je geen volumebediening hebt op de oortjes zelf, dus dat moet je dan wel weer met je telefoon regelen.

Uiteindelijk is er ook nog een functie te vinden die detecteert wanneer je een slecht postuur aanhoudt. Dit werkt ook alleen in combinatie met een OnePlus-toestel.

Al deze functies zijn gemakkelijk te vinden in de instellingen van je OnePlus-telefoon, maar op andere Android-apparaten heb je hiervoor de HeyMelody-app nodig om sommige aanpassingen te maken en bijvoorbeeld het batterijpercentage in de gaten te houden.

Het is jammer dat de Hi-Res Audio en ruimtelijke audio alleen in combinatie met OnePlus-smartphones werken, maar dat is bij smartphones van andere merken ook wel vaker het geval. Over het algemeen zijn we zeer tevreden met de hoeveelheid functies die OnePlus heeft toegevoegd aan deze oortjes.

Functies: 4/5

De OnePlus Buds Pro 2 gebruiken een 'coaxial dual-driver'-systeem om zogenaamd een grootschalig, rijk en ruimtelijk geluid te creëren, maar dat valt helaas dus een beetje tegen in de praktijk. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 review: Geluidskwaliteit

De OnePlus Buds Pro 2 kunnen in de eerste instantie best prima klinken, afhankelijk van waar je naar luistert. De hoge tonen klinken helder en de bas is redelijk diep, maar niet te heftig. We merkten dat de hoge tonen erg gedetailleerd zijn en de bas ondersteunt nummers met genoeg kracht, zonder overweldigend te worden. Op die vlakken zijn de OnePlus Buds 2 Pro dus erg succesvol, maar helaas kunnen we niet hetzelfde zeggen over de middentonen.

De Buds Pro 2 gaan niet geweldig om met de middentonen. Deze tonen krijgen niet genoeg ruimte. Alles binnen deze frequenties klinkt alsof het te dicht tegen elkaar aanzit en daardoor verlies je ook de details en de helderheid een beetje.

Zelfs het luisteren naar Hi-Res Audio (via Apple Music op een OnePlus 11) zorgt niet echt voor meer helderheid. Het ligt dus niet aan de data van het nummer zelf, maar aan de speakers van de oortjes.

We merkten wel dat het geluidsprofiel iets meer gebalanceerd klonk toen we de actieve noise-cancelling uitzetten (dat helpt wel vaker bij oortjes), maar dan laat je dus wel weer erg veel geluid binnen, dus dat is een lastige afweging om te maken. In een rustige omgeving kan je het dus misschien het beste uitzetten voor een beter geluid, maar onderweg naar je werk in het openbaar vervoer of in de buitenlucht is het fijner om de noise-cancelling te gebruiken.

Het ruimtelijke geluid is erg effectief bij films. Geluiden vliegen echt om je hoofd heen en je kan echt goed de positie bepalen van de verschillende geluiden. Als je dezelfde functie gebruikt op de AirPods Pro 2 met een iPhone 13 Pro, dan merk je dat de OnePlus Buds en OnePlus 11 iets trager reageren op bewegingen van je hoofd, maar dat verschil zal je niet snel merken als je ze niet direct met elkaar vergelijkt. We waren in ieder geval flink onder de indruk van dit effect bij het kijken naar films.

Bij muziek waren we niet zo onder de indruk van het ruimtelijke geluid. Het legt alleen maar meer de nadruk op de gebrekkige middentonen en de hoge tonen worden ook iets te schel met deze functie aan. Daardoor verlies je helaas juist wat nuance.

We hebben dezelfde Dolby Atmos-muziektracks van Apple Music ook met een iPhone en AirPods Pro 2 getest (in plaats van de OnePlus 11 en Buds Pro 2) en deze problemen zijn dus niet te wijden aan de mix. De AirPods produceren een voller geluid en hebben geen last van de schelle hoge tonen. Helaas is de balans bij ruimtelijk geluid op de Buds Pro 2 dus nog minder goed dan bij stereogeluid.

We hebben van alles geprobeerd in de instellingen om het te verbeteren, zoals het aanpassen van de noise-cancelling en het activeren van de 'Golden Sound'-optie, maar niets zorgde ervoor dat de problemen helemaal werden opgelost.

De equalizer-opties hielpen ook niet echt, maar die zijn wel handig om het geluid in ieder geval enigszins op jouw smaak aan te passen. De equalizer kan de middentonen wel iets meer benadrukken in de mix, maar het geeft ze geen extra helderheid, dus dat is ook geen oplossing.

We leggen extra nadruk op deze problemen, omdat we helaas een beetje teleurgesteld zijn door de OnePlus Buds Pro 2. We weten hoe goed een 'coaxial setup' kan werken in oortjes, want dat is ook wat de Honor Earbuds 3 Pro gebruiken en die oortjes klinken veel voller, energieker en zijn over het algemeen gewoon beter gebalanceerd.

De OnePlus Buds Pro 2 leveren geen slecht geluid, maar voor deze prijs mag je eigenlijk toch wel beter verwachten, want de concurrentie is sterk.

Geluidskwaliteit: 3,5/5

Hier zie je links de originele OnePlus Buds Pro en rechts de nieuwe OnePlus Buds Pro 2. Het verschil is minimaal van de buitenkant. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 review: Design

Uitstekende "knijpbediening"

Mooie afwerking met matte en glanzende kleuren

Lichtgewicht en comfortabel

De OnePlus Buds Pro 2 zien er grotendeels hetzelfde uit als de originele versie en dat vinden wij prima. Het design is gedeeltelijk mat en gedeeltelijk glanzend en dat ziet er (vooral in de groene kleurvariant) erg stijlvol uit.

OnePlus heeft een van onze favoriete functies van de AirPods Pro overgenomen: de "knijpbediening" via de steeltjes. Dit werkt echt heel goed. Je knijpt één keer om af te spelen of te pauzeren, je houdt je vingers ingedrukt om te wisselen tussen de transparantiemodus en de actieve noise-cancelling, je knijpt twee keer om naar het volgende nummer te gaan en drie keer om naar het vorige nummer te gaan.

Dit is een erg fijn systeem omdat het ook werkt als je handschoenen aan hebt en je duwt ook niet de oortjes steeds dieper je oor in. Ook activeer je de functies eigenlijk nooit per ongeluk met deze knijpbediening.

De oortjes zijn erg lichtgewicht (4,9 gram) en dat is ook erg fijn voor als je ze wil gebruiken voor langere luistersessies en ze blijven daardoor ook beter in je oor zitten. Over het algemeen zitten de OnePlus Buds Pro 2 erg comfortabel, maar we merkten wel dat de oordopjes iets te flexibel kunnen zijn. Als ze iets steviger waren, dan hadden ze misschien nog iets steviger in je oor gezeten en dan zou er ook minder geluid naar binnen lekken. Je hoort nu ook iets meer geluid als ze in je oor bewegen, maar dat valt meestal niet echt op als je gewoon naar muziek aan het luisteren bent.

De oplaadcase is volledig gemaakt van mat plastic, maar de bouwkwaliteit voelt goed. Hij had van ons iets kleiner mogen zijn, maar het formaat is verder niet echt een probleem. Je kan de oplaadcase via USB-C opladen (binnen ongeveer twee uur) of draadloos opladen.

Design: 4/5

De oplaadcase is gemaakt van mat plastic en het is echt een magneet voor vingerafdrukken. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 review: Prijs-kwaliteit

Vol met handige functies (maar sommige werken alleen op OnePlus-apparaten)

Geluidskwaliteit is het belangrijkst en op dat vlak zijn er wat problemen

Prijs zit gevaarlijk dicht bij premium oortjes

We vinden veel aspecten van de OnePlus Buds Pro 2 echt geweldig, zoals het design en het geweldige aanbod aan extra functies (met een paar kleine uitzonderingen, zoals het niet gebruiken van Google's 'Vind mijn..."-functie). Ook is de ruimtelijke audio erg effectief (bij films).

Toch blijft de geluidskwaliteit het belangrijkste onderdeel bij oortjes en hoewel de Buds Pro 2 indrukwekkende gedetailleerde hoge tonen en basprestaties leveren, stellen ze wel teleur met de middentonen. Deze zijn niet dynamisch en helder genoeg voor deze prijs. We vonden de oortjes niet vervelend om naar te luisteren, maar als je ze vergelijkt met andere premium oortjes, dan merk je wel echt dat deze niet zo goed gebalanceerd zijn.

Als je een OnePlus-telefoon hebt en geïnteresseerd bent in alle functies die deze oortjes bieden, dan denken we dat je best tevreden zal zijn met de Buds Pro 2, maar als je niet al verbonden bent met dit merk, dan kan je misschien beter iets meer investeren in oortjes met een voller geluid of juist geld besparen door voor oortjes te kiezen die bijna net zo goed klinken. Hieronder vind je een aantal alternatieven die we aanbevelen.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Nog een vergelijking tussen een van de oortjes van de originele OnePlus Buds Pro (links) en een van de oortjes van de nieuwe Buds (rechts). (Image credit: Future)

Moet ik de OnePlus Buds Pro 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Functies Klaar voor de toekomst met de LE Audio en Android ruimtelijke audio en nog veel meer handige functies. 4,5/5 Geluidskwaliteit Gedetailleerde hoge tonen en goede basprestaties, maar teleurstellende middentonen. 3,5/5 Design Stijlvol uiterlijk, comfortabele pasvorm en een handige bedieningsmethode. 4/5 Prijs-kwaliteit Zitten qua prijs te dicht bij oortjes die veel beter klinken, maar de oortjes hebben wel een fantastisch aanbod aan functies. 3,5/5

Koop ze als…

Je een OnePlus-telefoon hebt en gebruik wil maken van alle functies

Het komt niet als een verrassing dat deze oortjes goed werken in combinatie met een OnePlus-smartphone. Die combinatie maakt het veel gemakkelijker om de oortjes te personaliseren en je krijgt toegang tot Hi-Res Audio, de 'Vind mijn apparaat'-functie en ruimtelijke audio (met de OnePlus 11 5G).

Je connectiviteitsopties wil die klaar zijn voor de toekomst

Dit setje oortjes is een van de weinige dat ondersteuning biedt voor de next-gen LE Audio-standaard, waarmee minder stroom energie wordt verbruikt en waarbij je tegelijkertijd van een betere geluidskwaliteit kan genieten.

Koop ze niet als…

Je op zoek bent naar een fantastische geluidskwaliteit

Ondanks de ondersteuning voor Hi-Res Audio en de heldere hoge tonen en bas, valt de balans van het geluid tegen en dat kan je niet oplossen zonder er op een ander vlak op achteruit te gaan.

Je op zoek bent naar veel verschillende functies, maar geen OnePlus-telefoon hebt

Ruimtelijke audio kan je alleen in combinatie met de OnePlus 11 5G gebruiken (hoewel er later misschien meer apparaten worden ondersteund) en ook veel van de andere functies werken het beste met een OnePlus-telefoon. Sommige merken, zoals Sony, leveren vergelijkbare functies in combinatie met vrijwel alle apparaten waarmee je de oortjes kan verbinden.

OnePlus Buds Pro 2 review: Overweeg ook

(opens in new tab) Sony WF-1000XM4 (opens in new tab)

Deze noise-cancelling oortjes klinken geweldig en zitten inmiddels vaak in dezelfde prijscategorie als deze nieuwe oortjes van OnePlus. Ze zijn iets groter en zwaarder, maar ze bieden enorm veel uitstekende functies op ieder platform via de bijbehorende app en de geluidskwaliteit is echt gewoon van topklasse.

(opens in new tab) Honor Earbuds 3 Pro

Deze oortjes zitten ongeveer rond dezelfde prijs als de OnePlus-oortjes en leveren ook echt het volle, levendige geluid dat we ook hadden verwacht van de Buds Pro 2. Het design is iets minder stijlvol dan die van de Buds Pro 2, maar dat vinden we minder belangrijk dan de geluidskwaliteit.