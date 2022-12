De beste noise-cancelling oordopjes van 2022

(opens in new tab)

Included in this guide:

Noot van de redactie: december 2022 Met de feestdagen om de hoek ben je misschien nog op zoek naar een nieuw paar noise-cancelling oordopjes als last minute cadeau voor iemand anders of misschien wel gewoon voor jezelf. Daarom hebben wij gezorgd dat deze lijst up-to-date is met de beste noise-cancelling oordopjes die je dit jaar kunt kopen, zodat je gemakkelijk kunt zien welke noise-cancelling oordopjes de beste keuze zijn voor jou of om als cadeau te geven.

De beste noise-cancelling oordopjes zijn vooral erg handig voor muziekliefhebbers die ook onderweg optimaal van hun muziek willen genieten. Het is tegenwoordig niet meer per se nodig om een grote over-ear koptelefoon te kopen als je achtergrondgeluiden wil blokkeren. Je kunt je nu ook met noise-cancelling oordopjes volledig inleven in de muziek en de rest van het achtergrondgeluid dempen. In tegenstelling tot een koptelefoon, passen de oordopjes meestal ook makkelijk samen met de oplaadcase in je broekzak, dus ze zijn ook handiger om mee te nemen onderweg.

Sommige van de beste noise-cancelling oordopjes kunnen zelfs goed concurreren met bepaalde modellen uit onze lijst met de beste noise-cancelling koptelefoons qua ruisonderdrukking en functies. Het is dan ook geen verrassing dat veel van deze noise-cancelling oordopjes ook te vinden zijn in onze gids voor de beste draadloze oortjes met de beste draadloze oortjes die je vandaag de dag kunt kiezen. Deze oordopjes zijn over het algemeen een geweldige keuze, behalve als je per se een over-ear koptelefoon wil gebruiken.

Wij hebben ondertussen heel veel verschillende volledig draadloze oordopjes getest, dus we kunnen je helpen met een overzicht van de geluidskwaliteit, de functies en het draagcomfort van de oordopjes op de lijst. We hebben ook links geplaatst naar volledige reviews van de oordopjes die we hier noemen, zodat je daar terecht kunt als je nog wat meer details wil weten over de verschillende noise-cancelling oordopjes om de juiste voor jou te selecteren.

Om je te helpen in je keuze tussen alle verschillende noise-cancelling oordopjes, hebben we onze favorieten hier op een rijtje gezet. Er zijn goede budgetopties en goede premium-opties om uit te kiezen. Als je niet per se zoekt naar oordopjes met ruisonderdrukking, maar graag een paar volledig draadloze oortjes wil, check dan onze koopgids met de beste volledig draadloze oortjes. Als je meer van de koptelefoons bent dan van de oordopjes, dan kun je ook onze lijst van de beste over-ear koptelefoons bekijken.

De beste noise-cancelling oordopjes 2022

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

(Image credit: Bose)

1. Bose QuietComfort Earbuds 2 De beste noise-cancelling oordopjes Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 6,2 gram (per oordopje); 59,8 gram (oplaadcase) Frequentierespons: Onbekend Drivers: 9,3 millimeter full-range dynamische drivers Batterijduur (in oortjes): 6 uur Batterijduur (oplaadcase): 18 uur Redenen om te kopen + Kleiner en comfortabeler design dan voorganger + Beste noise-cancelling in hun klasse + Prachtig geluid Redenen om te vermijden - Kwaliteit van telefoongesprekken kan beter - Geen ondersteuning voor hi-res codecs voor draadloze audio - Geen draadloos opladen

De Bose QuietComfort Earbuds 2 zijn onze favoriete noise-cancelling oordopjes. Het is ook een goede upgrade voor de originele Bose QuietComfort Earbuds, die nu lager op deze lijst staan.

Dit nieuwe design heeft gezorgd voor een flinke noise-cancelling upgrade en dat is indrukwekkend, want de originele versie van de Bose-oordopjes is ook een tijdje onze favoriet geweest. De veranderingen gaan gelukkig ook niet ten koste van de geluidskwaliteit. In onze review merkten we dan ook op dat het geluid erg gebalanceerd en gedetailleerd klinkt. Daarbij kun je het geluidsprofiel ook nog aanpassen naar wens met de equalizer in de bijbehorende app.

Deze nieuwe oordopjes zijn wel erg prijzig, maar de Sony WF-1000XM4-oordopjes hebben bijvoorbeeld ongeveer dezelfde prijs. De batterijduur van 6 uur in de oordopjes en 3 extra oplaadbeurten in de oplaadcase is prima, maar niet geweldig. Als je echter bereid bent om dat hoge prijskaartje te betalen, dan zijn dit waarschijnlijk momenteel de beste volledig draadloze noise-cancelling oordopjes die je kunt kopen.

Lees meer: Bose QuietComfort Earbuds 2 review

(Image credit: JBL)

2. JBL Live Pro 2 De beste midrange noise-cancelling oordopjes Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 4,8 gram (per oordopje); 48,4 gram (oplaadcase) Frequentierespons: 20 Hz - 20.000 Hz Drivers: 11 millimeter/0,43" dynamische driver Batterijduur (aan boord): 10 uur Batterijduur (oplaadcase): 30 uur Redenen om te kopen + Fantastische noise-cancelling + Krachtige audio met een stevige bas + Goede prijs Redenen om te vermijden - Touch controls kun je niet volledig naar wens aanpassen - Niet de juiste optie voor audiofielen - Telefoongesprekken kunnen gedempt klinken

De JBL Live Pro 2-oordopjes zijn de meest recente volledig draadloze oordopjes van JBL en de opvolger van de JBL Live Pro+-oordopjes. Er zijn zeker wat upgrades ten opzichte van de voorganger, zoals de adaptieve noise-cancelling, multipoint pairing voor het verbinden met meerdere apparaten en opties om naar wens aan te passen.

Deze oordopjes zijn geweldige allrounders. De noise-cancelling is fantastische en het geluid is krachtig met een sterke bas, dankzij de 11 millimeter dynamische drivers. Je kunt het geluid ook verder aanpassen naar wens met de EQ in de app. De bijbehorende app is erg gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en heeft veel opties om de oordopjes naar wens in te stellen.

De oordopjes hebben ook een mooi minimaal design met een glanzende afwerking op de steeltjes. We vonden ze erg comfortabel om te dragen en ze zijn geschikt om gedurende de hele dag te dragen en zelfs bij het sporten.

Als je een iets hoger budget hebt, dan kun je misschien beter kiezen voor oordopjes met een betere geluidskwaliteit naast de noise-cancelling, maar dan moet je waarschijnlijk wel wat meer geld neerleggen voor een merkbaar verschil. De JBL Live Pro 2-oordopjes bewijzen dat je tegenwoordig geen fortuin meer hoeft uit te geven voor oordopjes met een geweldig geluid en uitstekende noise-cancelling.

Lees meer: JBL Live Pro 2 review

(Image credit: Apple)

3. Apple AirPods Pro 2 De beste noise-cancelling oordopjes voor Apple-fans Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 5,3 gram Frequentierespons: Onbekend Drivers: Custom Apple-design Batterijduur (aan boord): 6 uur Batterijduur (oplaadcase): 30 uur Redenen om te kopen + Erg krachtige noise-cancelling + Uitstekende geluidskwaliteit + Klein en lichtgewicht Redenen om te vermijden - Middelmatige batterijduur - Geen ondersteuning voor aptX of LDAC

De tweede generatie van de AirPods Pro is een flinke upgrade ten opzichte van de originele AirPods Pro. Vooral de ANC is er flink op vooruitgegaan en daarom staan deze oordopjes zo hoog op onze lijst.

De originele Apple AirPods Pro-oordopjes waren al een van onze keuzes voor de beste noise-cancelling oordopjes en al helemaal voor iPhone-gebruikers, maar de Pro 2-oordopjes zijn bijna op elk vlak een verbetering. Tijdens onze tests waren we onder de indruk van de geweldige audiokwaliteit bij vrijwel elk genre. Dat is te danken aan de nieuwe drivers en versterkers.

Het sterkste punt van de Apple AirPods Pro 2 is de kwaliteit van de noise-cancelling. De AirPods Pro waren al goed in het blokkeren van achtergrondgeluid, maar de ruisonderdrukking op de Pro 2-oordopjes was verbazingwekkend. Deze oordopjes zijn dus goede concurrentie voor de noise-cancelling favorieten, zoals de Bose QuietComfort Earbuds bovenaan deze lijst. Er is ook een transparantiemodus aanwezig die zich aanpast aan je gesprekken, zodat dit effect natuurlijker klinkt dan voorheen.

Net als bij andere Apple-producten zijn ook de AirPods Pro 2 vooral een goede keuze voor iPhone-gebruikers met een flink budget. Als jij dat bent, dan behoren deze zeker oordopjes tot de meest indrukwekkende noise-cancelling oordopjes die je vandaag de dag kunt kopen.

Lees meer: Apple AirPods Pro 2 review

(Image credit: Sony)

4. Sony WF-1000XM4 De beste allrounder voor noise-cancelling oordopjes Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 7,3 gram Frequentierespons: 20 Hz - 40.000 Hz Drivers: 6 millimeter Batterijduur (aan boord): 8 uur Batterijduur (oplaadcase): 16 uur Redenen om te kopen + Een fantastisch en vol geluid + Erg handige functies + Indrukwekkende kwaliteit voor telefoongesprekken Redenen om te vermijden - Batterijduur is niets bijzonders - Geen ondersteuning voor aptX

Sony is grotendeels verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit van actieve noise-cancelling die we tegenwoordig op oordopjes tegenkomen. Met de WF-1000XM4, heeft het bedrijf die indrukwekkende ANC-prestaties gecombineerd met een geweldige geluidskwaliteit, een ergonomische pasvorm en een goede bouwkwaliteit.

Vergeleken met de Sony WF-1000XM3-oordopjes als voorgangers, hebben deze nieuwere draadloze oordopjes genoeg handige functies toegevoegd om de upgrade het waard te maken. Ze zijn wel duurder dan de voorganger, maar ze hebben ook een fantastische geluidskwaliteit. Zo klinkt de bas bijvoorbeeld ook vol en gedetailleerd.

De Bose QuietComfort-oordopjes zijn wel iets beter dan de Sony WF-1000XM4-oordopjes als het gaat om de effectiviteit van de noise-cancelling, maar geen enkel ander model levert zulke goede prestaties op alle vlakken als deze Sony noise-cancelling oordopjes doen.

Lees meer: Sony WF-1000XM4 review

(Image credit: Earfun)

5. Earfun Air Pro De beste budget noise-cancelling oordopjes Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 5,3 gram Frequentierespons: Onbekend Drivers: 10 millimeter composite dynamische drivers Batterijduur (aan boord): 9 uur Batterijduur (oplaadcase): 23 uur Redenen om te kopen + Goed gebalanceerde audio + Effectieve noise-cancelling Redenen om te vermijden - Geen app om de EQ aan te passen - Oplaadcase is een beetje groot en onhandig

De Earfun Air Pro-oordopjes zijn op zichzelf al prima, maar vergeleken met de concurrentie in deze prijsklasse steken ze er echt bovenuit. Er zijn genoeg oordopjes te vinden op Amazon met vergelijkbare prijzen, maar deze vallen op vanwege het betere ontwerp en de uitstekende audioprestaties vergeleken met alle concurrenten. Dit zijn prima oordopjes op vrijwel alle vlakken.

De Earfun Air Pro-oordopjes leveren uitstekende audioprestaties, al zullen ze ookm geen prijzen winnen voor de geluidskwaliteit. Tijdens onze tests merkten we dat de bas duidelijk aanwezig is en dat de hoge tonen ook duidelijk blijven.

Helaas is de bediening een beetje onhandig en is de pasvorm ook niet heel comfortabel. Als die kleine problemen er niet waren, zouden we ze nog meer aanbevelen. Toch zijn de oordopjes nog steeds een uitstekende keuze voor de meeste mensen met een combinatie van handige functies en goede prestaties. Het is misschien ook een goede keuze voor onderweg.

Lees meer: Earfun Air Pro review

(Image credit: Bose)

6. Bose QuietComfort Earbuds Goede prijs-kwaliteit voor noise-cancelling oordopjes na de prijsverlaging Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 8,5 gram Frequentierespons: Onbekend Drivers: Onbekend Batterijduur (aan boord): 6 uur Batterijduur (oplaadcase): 12 uur Redenen om te kopen + Fantastische ANC-kwaliteit + Vol, gedetailleerd geluid + Comfortabele pasvorm + Draadloos opladen Redenen om te vermijden - Geen volumeregeling aan boord - Oplaadcase is een beetje groot en onhandig - Meer batterijduur in oplaadcase zou fijn zijn

Deze oordopjes zijn de tweede poging van Bose tot het creëren van volledig draadloze oordopjes en de QuietComfort Earbuds zijn veel beter dan de oudere SoundSport Free-oordopjes. Het is echter ook duidelijk dat de opvolger van deze QuietComfort Earbuds aan de top van onze lijst op hun beurt weer een grote verbetering bieden ten opzichte van deze oortjes.

Als je de ANC op stand 10 van de 10 zet, dan worden vrijwel alle irritante geluiden op de achtergrond gedempt, behalve geluiden met een erg hoge frequentie. Zelfs op stand 5 hoor je al niet meer veel geluiden om je heen.

We vinden de geluidskwaliteit ook nog steeds erg goed, al hebben deze oordopjes iets minder bas dan de Sony WF-1000XM4-oordopjes. Zelfs bij hoge volumes komen alle lagen van een nummer nog goed naar voren. Ze zitten ook erg comfortabel en zijn goed gebalanceerd, ook al zijn ze wel een beetje groot. De nieuwe versie is dan ook weer iets compacter, maar dit is nog steeds een goede keuze.

Lees meer: Bose QuietComfort Earbuds review

(Image credit: Honor)

7. Honor Earbuds 3 Pro Top noise-cancelling oordopjes met AirPods Pro-functies voor Android Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 5,1 gram Frequentierespons: 20 Hz - 20.000 Hz Drivers: 11 millimeter Batterijduur (aan boord): 4 uur (met ANC aan) Batterijduur (oplaadcase): 16 uur Redenen om te kopen + Gedetailleerd, ruimtelijk geluid + AirPods Pro-achtige functies voor Android-gebruikers + Fantastische Android-app Redenen om te vermijden - Geen iOS-app - Geen 'Vind mijn oordopjes'-functie - Geen temperatuursensors (die wel beloofd waren)

Deze fantastische oordopjes van Honor brengen een hele hoop Apple-achtige functies naar Android-apparaten (en specifiek naar Honor-apparaten). Honor heeft niet alleen het uiterlijk van Apple's oordopjes nagemaakt, maar ook een aantal functies die Apple gebruikt op de AirPods. Veel bedrijven maken oordopjes die lijken op AirPods, maar niet zo goed klinken. De Honor-oordopjes klinken daarentegen zelfs beter dan AirPods. Dat komt door het eerste 'coaxial dual-driver'-design met 11 millimeter dynamische drivers en een piëzo-elektrische keramische tweeter.

In onze review van de Honor Earbuds 3 Pro zeiden we dat het geluid geweldig was. Het geluid is levendig en levert niet te veel of te weinig bas. De noise-cancelling is ook van topklasse, er is een geweldige Android-app die heel goed in elkaar zit en de oordopjes zijn ook erg comfortabel. Als je een Honor-telefoon gebruikt, dan kun je ook nog sneller verbinden, maar de Earbuds 3 Pro werken prima op elk Android-apparaat.

Het enige echte minpunt is de batterijduur. Je kunt dan wel 16 uur aan batterijduur krijgen met ANC aan via de oplaadcase, maar de oordopjes zelf zijn al leeg na 4 uur met ruisonderdrukking aan. Verder zijn de oordopjes echter uitstekend en behoren ze tot de beste oordopjes die we hebben getest.

Lees meer: Honor Earbuds 3 Pro review

(Image credit: Sony)

8. Sony WF-1000XM3 De beste deal voor noise-cancelling oordopjes voor Sony-fans Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 7 gram Frequentierespons: 20 Hz - 20.000 Hz Drivers: 6 millimeter Batterijduur (aan boord): 6 uur Batterijduur (oplaadcase): 18 uur Redenen om te kopen + Efficiënte noise-cancelling + Onopvallend design + Fijn om naar te luisteren Redenen om te vermijden - Niet geschikt voor tijdens het sporten

Gedurende ongeveer twee jaar lang waren de Sony WF-1000XM3-oordopjes de beste volledig draadloze oordopjes die je kon kopen, tot ze werden verslagen door de WF-1000XM4-oordopjes. Deze oordopjes zijn echter nog steeds een goede keuze en al helemaal vanwege de verlaagde prijzen die je bij sommige verkopers kunt vinden.

De Sony WF-1000XM3-oordopjes leveren nog steeds een prima noise-cancelling voor een paar oordopjes. Ze zijn vooral erg goed in het dempen van gepraat in je omgeving dankzij de dubbele geluidssensors in allebei de oordopjes. Ze zijn misschien minder geschikt voor luidere achtergrondgeluiden, zoals het geluid van een vliegtuig. De ANC-technologie was nog vrij jong toen deze oordopjes uitkwamen.

De 6 millimeter drivers geven een gedetailleerde en ruimtelijke geluidservaring. Het is dan wel een iets ouder paar oordopjes in 2022, maar met die geluidservaring, het mooie design en de prima batterijduur is dit nog steeds een goede keuze.

Lees meer: Sony WF-1000XM3 review

(Image credit: Sennheiser)

9. Sennheiser Momentum True Wireless 2 De best noise-cancelling oordopjes met ondersteuning voor hi-res audio Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 6 gram Frequentierespons: 5 Hz - 21.000 Hz Drivers: 7 millimeter dynamisch Batterijduur (aan boord): 7 uur Batterijduur (oplaadcase): 28 uur Redenen om te kopen + Ongelofelijk goed geluid + Mooi design + Ondersteuning voor hi-res audio Redenen om te vermijden - Duurder dan veel van de concurrentie

De geluidskwaliteit, de batterijduur en het design van de Sennheiser Momentum True Wireless 2 zijn echt geweldig. Bij het testen leverde deze oordopjes een fantastisch geluid met een strakke bas en duidelijke zang en hoge tonen. Ze leveren een breed en gedetailleerd geluidsprofiel en bieden dus een aantrekkelijk alternatief voor de oordopjes van Sony, en specifiek de Sony WF-1000XM4. Zeker als je ook liever een iets opvallender design voor je noise-cancelling oordopjes hebt dan bij Sony, is dit een goede keuze.

Voor kleinere oren, kunnen ze echter helaas wel een beetje oncomfortabel zijn. De hoge prijs zorgt er ook voor dat ze niet bovenaan deze lijst staan. Verder heeft Sennheiser gewoon een fantastisch paar oordopjes geleverd met geweldige noise-cancelling, een mooi ontwerp en een prachtig geluid.

Lees meer: Sennheiser Momentum True Wireless 2 review

(Image credit: Samsung)

10. Samsung Galaxy Buds 2 Pro De beste Samsung Galaxy Buds tot nu toe Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 5,5 gram Frequentierespons: 20 Hz - 20.000 Hz Drivers: Custom Coaxial 2-way Batterijduur (aan boord): Tot 5 uur Batterijduur (oplaadcase): 18 uur Redenen om te kopen + Flink verbeterde hi-res geluidskwaliteit + Uitstekende ANC + Stijlvol, comfortabel design Redenen om te vermijden - Batterijduur is redelijk gemiddeld

Samsung heeft de focus bij de nieuwste Galaxy Buds 2 Pro verlegd van een futuristisch uiterlijk naar geweldig 24-bit geluid, ruimtelijke audio met hoofdtracking en een comfortabel design.

Apple, Sony, Bose, Sennheiser en andere oordopjes-fabrikanten kunnen zeker wat leren van de aanpak van Samsung bij de Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

De oordopjes zijn kleiner dan voorheen en hebben een meer gebruikelijke vorm dan de Galaxy Buds Live, die meer leken op kidneybonen. Ze zitten vol met handige functies, zoals een uitstekende ANC, stemherkenning, draagdetectie, aanpasbare touch controls en een IPX7-waterbestendigheid.

Als je een Samsung Galaxy-apparaat hebt, dan kun je met deze oordopjes ook gebruikmaken van de optie voor 360 graden audio met optionele hoofdtracking via de Samsung Wearable-app. De telefoon is dan met hoofdtracking de bron van het geluid en die blijft dus op dezelfde plaats als je je hoofd beweegt.

Lees meer: Samsung Galaxy Buds 2 Pro review

(Image credit: 9to5Mac / Apple)

11. Beats Fit Pro De beste noise-cancelling oordopjes voor tijdens het sporten Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 5,6 gram Frequentierespons: Onbekend Drivers: 9,5 millimeter dynamisch Batterijduur (aan boord): 6 uur Batterijduur (oplaadcase): 24 uur Redenen om te kopen + Actieve noise-cancelling + Ruimtelijk geluid via Apple Music + Verbeterde batterijduur + H1-chip voor Siri-bediening via oordopjes Redenen om te vermijden - ANC kan sterker - Duurder dan de Studio Buds - Kunnen oncomfortabel zitten - Android-gebruikers missen bepaalde functies

Dit zijn in principe AirPods Pro in een ander jasje. Er zit een duidelijke vin aan, zodat de oordopjes beter blijven zitten tijdens het sporten. Ook zorgt de nieuwe custom driver voor meer bas en er is een betere batterijduur dan bij de Apple-oordopjes. Er is actieve noise-cancelling aanwezig, maar niet van dezelfde kwaliteit als bijvoorbeeld de Bose QuietComfort Earbuds. Je krijgt met deze oordopjes ook toegang tot Apple-functies, zoals ruimtelijk geluid en Siri (als je een iPhone gebruikt). Android-gebruikers kunnen helaas geen gebruik maken van die functies.

De Beats Fit Pro zijn niet revolutionair, maar het design zorgt er wel voor dat ze enorm goed blijven zitten. Ze kunnen echter wel voor sommigen een beetje oncomfortabel worden als ze lang worden gedragen.

De Beats Fit Pro zijn waarschijnlijk de beste oordopjes voor tijdens het sporten die door Apple zijn gemaakt. Je kunt ook nog kijken hoe de Beats Fit Pro het volhouden tegenover de AirPods Pro 2. Ze kunnen verder wel tegen een beetje water, maar ze zijn niet helemaal waterdicht. Laat ze dus niet vallen in het water.

Lees meer: Beats Fit Pro review

(Image credit: Sony)

12. Sony WF-SP800N Uitstekende noise-cancelling oordopjes met water- en stofbestendigheid Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 9,3 gram Frequentierespons: Onbekend Drivers: Dynamisch Batterijduur (aan boord): 9 uur Batterijduur (oplaadcase): 9 uur Redenen om te kopen + Simpele noise-cancelling + Water- en zweetbestendig + Ondersteuning voor '360 Reality Audio' Redenen om te vermijden - Zit vrij strak in je oor

De Sony WF-SP800N-oordopjes zijn IP55-gecertificeerd voor bescherming tegen zweet en stof. Ze zijn ook goed geschikt voor onderweg, omdat ze actieve noise-cancelling hebben en dat is enigszins zeldzaam op oordopjes die vooral voor tijdens het sporten zijn. Ze zijn ook redelijk geschikt voor muziekliefhebbers dankzij de ondersteuning voor Sony's '360 Reality Audio'.

We merkten echter wel dat ze een beetje oncomfortabel kunnen worden nadat je ze een lange tijd draagt (als je iets van Sony zoekt met een kleiner formaat en een lichter gewicht, zie dan de Sony LinkBuds S). De bas is ook minder scherp dan we zouden willen. Gelukkig is de geluidskwaliteit verder wel prima en de oordopjes kunnen ook redelijk luid worden. Ze zijn zeker het overwegen waard als je iets zoekt dat iets robuuster is dan de gemiddelde oordopjes.

Lees meer: Sony WF-SP800N review

(Image credit: Google)

13. Google Pixel Buds Pro Een goede optie voor Google Pixel-gebruikers Specificaties Akoestisch ontwerp: Afgesloten Gewicht: 6,2 gram (per oordopje); 62,4 gram (oplaadcase met oordopjes erin) Frequentierespons: Onbekend Drivers: Custom 11 millimeter dynamische speaker-driver Batterijduur (aan boord): 7 uur met ANC aan Batterijduur (oplaadcase): 20 uur met ANC aan Redenen om te kopen + Goede ANC en transparantie + Indrukwekkende batterijduur + Touch controls werken goed Redenen om te vermijden - Klinken een beetje zwak vergeleken met de concurrentie - Pasvorm voelt wat losjes

De Google Pixel Buds Pro zijn uitstekende noise-cancelling oordopjes voor Google Pixel- en Android-gebruikers. iPhone-gebruikers kunnen beter iets anders zoeken, want er is geen iOS-app beschikbaar voor deze oordopjes.

Tijdens het testen waren we onder de indruk van een aantal functies, zoals de geweldige noise-cancelling en de multipoint-technologie met automatische audio-wisseling (de Pixel Buds Pro kunnen verbonden zijn met twee apparaten tegelijk en soepel wisselen tussen de twee). In totaal is er ook een indrukwekkende batterijduur van 31 uur als je luistert met de ANC uit en als je de oplaadcase meerekent.

Ze zijn erg gemakkelijk te gebruiken. De touch controls werken goed en de bijbehorende app is erg gebruiksvriendelijk. De pasvorm vonden we niet ideaal. De oordopjes zitten iets te losjes en dat kan ook een probleem vormen voor de kwaliteit van de noise-cancelling. We vonden de geluidskwaliteit ook niet heel indrukwekkend.

De Google Pixel Buds Pro leveren niet zo'n goede geluidskwaliteit als de oordopjes die je hoger op de lijst terugvindt, zoals de Sony WF-1000XM4, de Honor Earbuds 3 Pro en de Bose QuietComfort Earbuds.

Lees meer: Google Pixel Buds Pro review

Beste noise-cancelling oordopjes: FAQ

Hoe kies ik de beste noise-cancelling oordopjes? Als je niet zeker weet waar je als eerste naar moet kijken, dan kun je misschien het beste beginnen met het design. Heb je bijvoorbeeld oordopjes nodig voor bij het sporten, dan kun je het beste zoeken naar een paar met een waterbestendigheid van minstens IPX4 of hoger. Ook verschillende soorten 'ear tips' zijn dan handig om voor een goede pasvorm te zorgen, zodat de oordopjes blijven zitten tijdens het sporten. Als je een paar noise-cancelling oordopjes zoekt voor tijdens het slapen, dan kun je het beste zoeken naar een model met een kleine behuizing, zodat ze niet oncomfortabel gaan zitten als je er op ligt. Het is ook handig om van tevoren je budget te bepalen, voordat je op zoek gaat naar nieuwe noise-cancelling oordopjes. Oordopjes met de beste ANC-kwaliteit zijn meestal ook het duurste. Die kosten al gauw meer dan 200 euro, maar je kunt ook voor een lager budget nog steeds geweldige oordopjes met noise-cancelling krijgen. Sommige oordopjes uit deze lijst kosten bijvoorbeeld minder dan 100 euro. Verwacht bij die modellen dan alleen niet de allerbeste ANC-kwaliteit. Natuurlijk is noise-cancelling niet het enige waar je rekening mee houdt bij het kopen van nieuwe oordopjes. Waar je ze ook voor koopt, je wil natuurlijk ook een goede audiokwaliteit. Als je echt een audioliefhebber bent, dan kun je het beste gaan voor modellen die ondersteuning bieden voor aptX HD of aptX Adaptive, want daarmee kun je genieten van hi-res audio en dus het meeste uit je muziek halen.

Welke oordopjes zijn het beste voor noise-cancelling? Onze favoriete noise-cancelling oordopjes zijn de Bose QuietComfort Earbuds 2 en daarom staan die ook bovenaan op deze lijst. Er zijn echter meerdere fantastische ANC-oordopjes voor met allemaal hun eigen sterke punten. Als je een iPhone-gebruiker bent, zijn de Apple AirPods Pro misschien de beste noise-cancelling oordopjes voor jou en als je een kleiner budget hebt, kun je misschien beter kiezen voor de EarFun Air Pro-oordopjes. De Sony WF-1000XM4-oordopjes bevelen we ook graag aan als echte allrounders.