Sony WF-C700N review: de beste goedkopere oordopjes met noise cancelling ooit

Sony heeft alles wat we leuk vonden aan zijn duurdere oordopjes in een kleinere vormfactor gestopt, en dat voor een lagere prijs. Je krijgt geen lossless LDAC of de premium DSEE-upscaler, maar voor dit geld is de audiokwaliteit voorlopig niet te verslaan.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Sony WF-C700N: Review in een notendop

De WF-C700N oordopjes van Sony zijn een genot om te dragen. Maar hoe vaak heb je niet genoten van het ontwerp en de pasvorm van een set oordopjes om vervolgens teleurgesteld te worden wanneer je daadwerkelijk muziek gaat afspelen?

Dat zal hier niet gebeuren. In feite heeft Sony met de WF-C700N onze ideeën over wat haalbaar is op dit niveau aan flarden geschoten. De beste noise-cancelling oordopjes van het jaar dus? Inderdaad. Kunnen ze worden verbeterd door rivalen? Ja, maar niet voor dit geld. Je zult veel verder in de voedselketen moeten kijken als je dit pakket functies en geluidskwaliteit wilt overtreffen.

Eerlijk gezegd kunnen we niet geloven dat Sony ze zo laag geprijsd heeft. Je moet wel even voorbij Sony's vreemde naamgeving kijken (de N toevoeging aan de naam staat inderdaad voor Noise cancellation; deze 'buds markeren Sony's nieuwe instapniveau voor ANC oordopjes), maar als dat eenmaal gedaan is, vind je een echt sympathieke, solide set oordopjes die niets minder dan fantastisch zijn voor het geld.

Voeg daarbij het feit toe dat deze oortjes verder gaan dan alleen hun Adaptive ANC en beschikken over Sony's 360 Reality Audio, begeleid door de uitstekende Sony Headphones Connect app, en je krijgt een idee waarom deze oordopjes zo goed zijn.

Multi-point connectiviteit en adaptieve geluidsregeling zijn er (je kunt kiezen tussen 'Wandelen', 'Wachten', 'Reizen' of 'Geregistreerde plaatsen' in de app, wat eerlijk gezegd ongelooflijk is op dit niveau) en je krijgt Sony's standaard (dus niet premium) DSEE audio 'upscaling' engine, dus Spotify tracks gaan een stuk beter klinken. Dit is het soort technologie waar muziekkenners meer vertrouwd mee zijn als het gaat om de uitstekende (en dure) Sony WF-1000XM4 draadloze oordopjes en Sony WH-1000XM5 over-ears. En dat zijn enkele van de beste draadloze hoofdtelefoons op de planeet op dit moment, terwijl de WF-C700N in het budget- tot middensegment valt.

Hebben we al gezegd dat de bouwkwaliteit en de batterijduur ook uitstekend zijn? De oortjes puilen ook minder ver uit dan Sony's meer betaalbare oordopjes, want ze zijn 37% lichter en 38% kleiner dan de topklasse WF-1000XM4.

In het kort komt het hierop neer: we hopen dat de langverwachte Sony WF-1000XM5 oordopjes erg goed zijn, want de WF-C700N is een bizar goede deal op dit moment.

(Image credit: Future)

Sony WF-C700N review: Prijs en releasedatum

Beschikbaar vanaf 1 april, 2023

Kost 130 euro

Als de bovenstaande prijzen je verbazen, dan is dat logisch want dat hoort inderdaad zo. Ja, dit is niet de eerste keer dat Sony budgetvriendelijke oortjes heeft uitgebracht (zie bijvoorbeeld de sportieve Sony WF-SP800N of de budgetvriendelijke Sony WF-C500 zonder ANC), maar nog nooit met deze kwaliteit.

Net als bij andere opties in het meer betaalbare oeuvre van Sony zijn deze goedkopere oordopjes verkrijgbaar in een paar eigenzinnige kleuren: lavendel en een opvallend groen kleurtje en de meer traditionele zwarte of witte afwerkingen.

(Image credit: Future)

Sony WF-C700N review: Specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 5mm Active noise cancellation Ja Batterijduur 7,5 uur (buds) 15 uur totaal (met case) met ANC Gewicht 4,6g per earbud Connectiviteit Bluetooth 5.2, USB-C, Sony 360 Reality Audio, AAC Frequentie 20Hz - 20kHz Waterproof IPX4 Andere functies Sony Headphones Connect-app, ambient sound

De oordopjes hebben kleine magneetjes die elkaar vinden als je ze neerlegt. (Image credit: Future)

Sony WF-C700N review: Features

Meeslepende 360 Reality Audio

ANC-profielen en optimalisatie voegen waarde toe

Geen automatische uitschakelfunctie

Op dit niveau lijkt het ons onbeleefd om nog meer te vragen van je oordopjes. Sony heeft er hard aan gewerkt om problemen met windgeluiden te neutraliseren tijdens gesprekken (er is een nieuwe gaasstructuur rond de microfoon) en het feit dat de oortjes veel meer gelijk liggen met je oor bevordert duidelijkere gesprekken.

Maar waar deze 'buds echt tot leven komen, is wanneer je nummers op Tidal afspeelt, omdat dit de deur opent naar Sony 360 Reality Audio, oftewel 24 kanalen in een 360-graden soundstage, die Sony in 2019 lanceerde. Je moet foto's van je oor maken, wat in het begin een beetje lastig is, en vervolgens je Tidal-account koppelen. Maar het is nadrukkelijk de moeite waard.

Sony's uitstekende Headphones Connect app neemt hier het voortouw. Die is erg goed. Waarom? Adaptive Sound Control optimaliseert de oortjes op basis van jouw dagelijkse handelingen. Als je vaak de noise cancelling uitzet als je thuis zit, dan zal de app dit ook doen. Toch kan je de instellingen zelf nog altijd aanpassen, dus no worries.

Wanneer Ambient is ingeschakeld, kun je kiezen tussen 1-20 op een schuifknop (denk aan 12 wanneer je naar de trein of bus loopt en 20 wanneer je hardloopt) en dat werkt inderdaad heel goed. Wanneer ANC is ingeschakeld, worden alle geluiden behalve de hardste geluiden gedempt, zodat je helemaal opgaat in je muziek.

Je kunt zelfs veilige luisterniveaus instellen of badges verzamelen voor hoe vaak je muziek of andere audio luistert en in welke scenario's!

Het enige nadeel is dat het ontbreekt aan een auto-off functie wanneer je een oordopje uit doet, maar op dit prijspunt is dit makkelijk te overzien.

Features: 4,5/5

(Image credit: Future)

Sony WF-C700N review: Geluidskwaliteit

Tidal nummers komen tot leven met surround-geluid

Zelfs Spotify-tracks klinken beter

Een werkelijk fantastische geluidservaring

Degenen die de hele recensie tot nu toe hebben gelezen, zullen niet geschokt zijn te horen dat dit gedeelte, net als dat daarvoor, uiterst positief is.

Degenen met een Tidal account kunnen hun hart ophalen, maar zelfs wanneer we de minder kwalitatieve Spotify nummers streamde of de veel betere Apple Music streams, klonk de WF-C700N fantastisch.



De individuele componenten in elk nummer, van jazz tot heavy metal, komen goed tot hun recht en het ontbreekt niet aan de nodige details. Zo hoor je de indrukwekkende guitar riffs uitstekend, maar hoef je niet bang te zijn dat dit geluid de zang (of soms screams) volledig blokkeert.



Als je gebruik maakt van Tidal, of een andere streamingdienst met hoge kwaliteit audio, dan merk je helemaal dat de Sony WF-C700N in staat is om indrukwekkende uitgebreide soundstages te creëren die we maar zelden horen in zelfs de duurste oortjes op de markt.



De WF-C700N blinkt ook uit in dynamische opbouw waarmee nummers die steeds verder opbouwen naar de uiteindelijke climax van het nummer werkelijk geniaal klinken.

Geluidskwaliteit: 5/5

(Image credit: Future)

Sony WF-C700N review: Design

Mooie compacte, ergonomische oortjes

Drukknop werkt zeer goed

Geen volumeregeling op het oor

Dit zijn enkele van de meest gemakkelijk te dragen, comfortabele oordopjes die we ooit hebben getest en vooral mensen met kleinere oren zullen deze fantastisch vinden. Ze passen prima zonder dat je de oortjes in je oren moet vastdraaien of andere fratsen moet uithalen om te zorgen dat ze goed blijven zitten.

Ja, het hoesje is van plastic en voelt niet echt high-end aan, maar het is praktisch en functioneel en sluit met een geruststellende klik. Het gaas over de microfoon op elke oordop is geniaal, omdat het niet alleen de gesprekskwaliteit en ANC verbetert, maar je voelt het ook duidelijk zitten met je vinger zodat je gemakkelijk naar het verhoogde randje van de multifunctionele knop kunt navigeren.

Die knop is een geweldige oplossing. Je merkt het meteen als je op de knop heb gedrukt (in tegenstelling tot veel andere systemen) en we merkten ook meteen op dat we steeds vaker alleen de oortjes gebruiken om telefoontjes te beantwoorden, om door verschillende ANC-profielen te browsen of om muziek te pauzeren. Functies die je allemaal kan instellen in de app.

Het enige bezwaar is het ontbreken van volumeregeling op het oor, hoewel Sony zegt dat dit na een firmware-update mogelijk wordt door vier keer "of meer" op een van beide oordopjes te drukken.

Design: 4/5

Sony WF-C700N review: Waarde

Zo veelzijdig als oordopjes maar kunnen zijn voor dat geld

Een no-brainer voor mensen met Tidal

Onverslaanbaar voor comfort en geluidskwaliteit op dit niveau

Voor de functies, het ontwerp en vooral de geluidskwaliteit kan de Sony WF-C700N niet worden overtroffen. Sterker nog, je zou het dubbele moeten uitgeven om dat te doen.

Oké, als je bereid bent om meer dan drie keer zoveel geld uit te geven, zijn er meer details en beter geluidskwaliteit (via de hogere frequenties) te vinden bij de Bowers & Wilkins Pi7 S2, maar die oordopjes hebben niet de batterijduur of het ANC van deze goedkope Sony oordopjes.

Waarde: 5/5

Moet ik de Sony WF-C700N kopen?

Swipe to scroll horizontally Section Notes Score Features Nummers die doorgaan als je de oordopjes uitschakelt is het enige minpunt dat we kunnen bedenken. 4,5/5 Geluidskwaliteit Betere kwaliteit voor dit prijspunt kan je niet vinden. 5/5 Design Comfortabel, compact, uiterst functioneel 4/5 Waarde Bijna onweerstaanbaar. 5/5

Koop hem als...

Je kleine oren hebt

Deze oordopjes behoren tot de comfortabelste oortjes die wij ooit hebben gedragen.

Je een Tidal-account hebt

Koppel de streamingdienst in de Sony Headphones Connect-app en je ontgrendelt Sony's eigen 360 Reality Audio.

Je een ongeëvenaarde geluidskwaliteit wilt voor deze prijs

Je krijgt effectieve ANC naast de meest meeslepende en fantastische audio op dit niveau.

Koop hem niet als...

Je on-ear volumebeheer wilt hebben

Er is nu nog geen mogelijkheid om het volume op je oortjes te regelen, maar volgens Sony komt dit er wel aan.

Je grote oren hebt

Er is een kans dat deze oortjes iets te klein voor jou zijn, hoewel er andere maten worden meegeleverd.

Je wilt dat de audio stopt als je ze verwijdert

Dit is geen functie van de WF-C700N. Klein probleempje voor sommigen, potentiële spelbreker voor anderen.

Hoe we de Sony WF-C700N hebben getest

(Image credit: Future)

Twee weken lang getest

Thuis, onderweg (in trein, lopend of op de fiets) en op kantoor

Geluisterd naar Tidal Masters, Apple Music Lossless en Spotify

Wanneer we bij TechRadar oordopjes of headsets testen dan zorgen we ervoor dat we deze producten een week of langer dagelijks testen. Zo werden de Sony WF-C700N voor twee weken lang onze vaste oordopjes.



We droegen ze onderweg naar werk: op de fiets, lopend van trein naar trein, natuurlijk in de trein zelf en op kantoor. Maar ook in de sportschool of tijdens lange wandelingen in de natuur waar we goed konden testen of onze vrienden of familie ons goed verstonden over de telefoon.



Hierbij letten we ook op de batterijduur, de geluidskwaliteit en andere zaken die van belang zijn voor het reviewen van een audioproduct.

Zo testen wij producten