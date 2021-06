sony wf-1000xm4 review

Sony is een van de koplopers op het gebied van (in-ear) koptelefoons met actieve noise-cancelling. In de draadloze WF-1000XM4-oortjes zijn prestaties, ergonomie een bouwkwaliteit samengevoegd om een nog beter eindproduct te realiseren. De uitkomst is een mooi totaalpakket.

Review in een notendop

De nieuwe draadloze oortjes uit Sony's succesvolle WF-1000-reeks zijn nu nog kleiner en lichter dan ooit. De Sony WF-1000XM4 klinken nog beter dan hun voorgangers, die lange tijd bovenaan onze lijst met beste draadloze oortjes hebben gestaan. Met het verschijnen van de WF-1000XM4 komt daar nu verandering in.

Er is geen aspect te noemen dat echt boven de rest uitsteekt, behalve misschien de uitstekende bedieningsapp. Als je voor deze oortjes kiest, dan doe je dit vanwege de geweldige combinatie van geluidskwaliteit, noise-cancelling en batterijduur.

In vergelijking met de Sony WF-1000XM3 beschikt de opvolger over genoeg quality-of-life-functies om een upgrade waardig te zijn, zelfs nu ze iets duurder zijn.

Een nog compacter design betekent dat de Sony WF-1000XM4 nog comfortabeler en makkelijker mee te nemen zijn. De bijbehorende app maakt het ook gemakkelijk om de oortjes te bedienen en de EQ-instellingen aan te passen.

Ondertussen zijn er verschillende functies van de over-ear Sony WH-1000XM4 naar de draadloze oortjes gebracht, waaronder Speak-To-Chat, DSEE Extreme (audio-opschaling) en adaptieve noise-cancelling. Het zal dan ook lastig worden om een paar draadloze oortjes met nog betere specificaties te vinden.

Hoewel de Bose QuietComfort Earbuds over betere noise-cancelling beschikken, zijn er geen andere oortjes dan de WF-1000XM4 die zo'n uitstekend totaalpakket bieden. Er is geen twijfel over mogelijk: de Sony WF-1000XM4 zijn de beste draadloze oortjes die je vandaag de dag kunt kopen.

(Image credit: TechRadar)

Prijs en releasedatum

Nu beschikbaar voor 280 euro

De Sony WF-1000XM4 zijn nu te koop voor een prijskaartje van 280 euro in diverse webshops, waaronder HiFi Klubben, Coolblue en MediaMarkt. Dat is iets duurder dan de WF-1000XM3 die bij de lancering in 2019 voor 250 euro te koop waren. Tegenwoordig zijn deze draadloze oortjes voor ongeveer 125 euro verkrijgbaar. Als je een goede deal op de kop wil slaan en niet het nieuwste van het nieuwste zoekt, is de voorganger dus een uitstekende keuze.

(Image credit: TechRadar)

Design en bediening

Kleiner dan voorgangers

Uitstekende app-bediening

Touch-bediening

De WF-1000XM3-oortjes gaven ons genoeg redenen om ze aan te raden. Toch was discretie daar niet een van. De draadloze oortjes waren groot, evenals de bijbehorende oplaadcase. Sony heeft er wijs voor gekozen om de nieuwste oortjes iets minder kolossaal te maken.

De oplaadcase is zo'n veertig procent kleiner, terwijl de oortjes zelf zo'n tien procent gekrompen zijn. Ze behoren nog steeds tot de grotere exemplaren op de markt. De case is echter een stuk comfortabeler op te bergen in een broekzak.

(Image credit: TechRadar)

De WF-1000XM4 beschikken over enkele functies die we eerder zagen in de over-ear WH-1000XM4-koptelefoon van vorig jaar. Het gaat hierbij om actieve noise-cancelling, snelle connectiviteit met Android- en Windows-apparaten, en Speak-To-Chat. Deze laatste functie zorgt ervoor dat de muziek pauzeert wanneer je geluid maakt. Hierdoor kun je een kort gesprek voeren zonder de oortjes uit je oren te verwijderen.

De ruisonderdrukking wordt versterkt door nieuwe eartips van polyurethaan. Er zijn kleine, medium en grote formaten meegeleverd. Deze oordopjes zijn ontworpen om de passieve ruisonderdrukking te verbeteren.

Via de Headphones-app van Sony kun je de WF-1000XM4-oortjes bedienen. Via de app kun je allerlei functies aanpassen, waaronder de acties voor het aanraken van het linker- en rechteroortje. Zo kun je aanpassen hoe je de volumeregeling wil bedienen op de oortjes. Hetzelfde is mogelijk voor pauzeren, afspelen, overslaan, vorige nummer, stembediening en active noise-cancelling. Het is ook mogelijk om geen actie in te stellen. Daarnaast is het mogelijk om de EQ-instellingen aan te passen. Er is ruimte om een of twee eigen presets aan te maken, en daarnaast heb je de keuze uit vooraf ingestelde opties.

(Image credit: TechRadar)

Bediening van de oortjes is ook mogelijk via de drie grote stemassistenten: Siri, Google Assistant en Alexa. Deze kunnen ook worden opgeroepen door hun ontwakingswoorden te noemen, zoals 'Oké Google'. Welke stemassistent je ook kiest, de WF-1000XM4 spelen scherpe antwoorden af en reageren snel.

Er zijn drie microfoons aanwezig in elk oortje. Deze regelen de actieve ruisonderdrukking, geluidskwaliteit van gesprekken en interacties met de stemassistent. De microfoons zitten zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Wanneer je buiten door de wind loopt, worden de voorste microfoons uitgeschakeld. Daarnaast heeft Sony een beengeleidingssensor ingebouwd, waardoor het wel de vibratie van je stem herkent, maar dit niet registreert als omgevingsgeluid.

(Image credit: TechRadar)

Audioprestaties en noise-cancelling

Evenwichtig en overtuigend geluid

Vrij goede noise-cancelling

Geweldig dynamisch en ritmisch vermogen

Het comfortabel plaatsen van de WF-1000XM4-oortjes is niet zo gemakkelijk als het zo moeten en duurt dan ook langer dan verwacht. We vinden het wat onhandig om ze in te doen. Het voelt alsof ze iets dieper in ons oor zouden moeten passen dan het geval is. Als het eenmaal gelukt is, is het tijd om wat muziek op te zetten.

We begonnen onze testperiode met Burner door Ross From Friends. De WF-1000XM4 klinken hierbij meteen indrukwekkend. De oortjes laten geen details onopgemerkt en er blijven ook geen ritmes of tempo's rondhangen. Er zit kracht en enthousiasme in de presentatie van de oortjes.

De oortjes hebben rijke bastonen en klinken geweldig, gelaagd en vooral gedetailleerd. De oortjes verliezen zichzelf niet en bieden gedurende onze luistertijd een goed evenwicht. Het in- en uitgaan van bastonen is zuiver en goed gedefinieerd. Dit helpt voorkomen dat de middelste tonen door het lage bereik worden uitgesmeerd.

(Image credit: TechRadar)

Het middenbereik is rijkelijk belegd. Als we naar Lake Tahoe luisteren van Kate Bush, wordt het al snel duidelijk dat de WF-1000XM4 de kleinste details weten te identificeren en uitvoeren. De overgang tussen middentonen en het hoge segment verloopt soepel en natuurlijk. Hoge tonen hebben genoeg glans en pit, zonder ooit echt schreeuwerig te klinken.

Het is belangrijk om te weten dat we bij de bovenstaande informatie geen EQ-instellingen hebben aangepast. Het meest natuurlijke en overtuigende geluid komt volgens ons uit de WF-1000XM4 wanneer de EQ niet is ingesteld.

(Image credit: TechRadar)

Op dynamisch vlak is er weinig aan te merken. De WF-1000XM4 zijn in staat om naadloos te schakelen tussen 'oorverdovend' en 'vrijwel stil'. Als het gaat om ritmische zekerheid, zit dat bij de nieuwste oortjes van Sony wel goed.

De actieve ruisonderdruk is redelijk succesvol, al moeten we wel vermelden dat de Bose QuietComfort Earbuds op dat gebied nog altijd de absolute koning zijn. Die oortjes zijn in staat om omgevingsgeluiden volledig te verwerpen, zonder een tegensignaal te vertonen of de kwaliteit van de muziek te beïnvloeden.

De WF-1000XM4 kan nu eenmaal niet precies hetzelfde trucje. Echter geven ze zeker een goede luisterervaring als de actieve noise-cancelling ingesteld is. Ze verbloemen daarnaast een groot deel van het omgevingsgeluid. Voor de meeste mensen zijn ze dan ook uitermate geschikt, maar als je op zoek bent naar earbuds met de beste noise-cancelling-capaciteiten, is het alternatief van Bose ongetwijfeld de beste keuze.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur en connectiviteit

Acht uur accusap in de oortjes zelf

Draadloos opladen

Bluetooth 5.2

Zelfs met de nieuwe, afgenomen afmetingen van de WF-1000XM4 is er nóg meer voor handen dan bij voorgaande modellen. Connectiviteit is nu mogelijk via Bluetooth 5.2. Hierdoor is er een gelijktijdige transmissie tussen de linker en rechter oortjes mogelijk. Daarnaast is er een Hi-Res Wireless-certificering aanwezig (wanneer je gebruikmaakt van Sony's LDAC-codec).

Bluetooth 5.2 zou in theorie ook een betere batterijduur moeten betekenen. In het beste geval houdt de batterij het zo'n 24 uur vol. Het gaat om acht tot twaalf uur in de oortjes zelf. De rest is bij te laden via de oplaadcase. Het verschilt bij de batterijduur van de oortjes of noise-cancelling aan of uit staat. De hoeveelheid accusap is niet baanbrekend, maar het is voor de meesten meer dan genoeg. De WF-1000XM4 zijn gelukkig geschikt voor gebruik met Qi-laden, wat betekent dat je de oortjes draadloos kunt opladen. Een oplaadbeurt van vijf minuten, betekent een uur extra luisterplezier.

Naast LDAC zijn de WF-1000XM4 ook compatibel met SBC- en AAC-codecs. Dat betekent dat aptX ontbreekt. Er is wel de mogelijkheid voor DSEE Extreme aanwezig, maar wij geloven zelf niet zo in een algoritme dat geluid met een hoge resolutie verkrijgt uit een digitaal audiobestand.

Moet ik de Sony WF-1000XM4 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop ze als...

Je de beste all-round draadloze oortjes zoekt

De WF-1000XM4 beschikken over een geweldige geluidskwaliteit, goede ruisonderdrukking en zitten comfortabel. Zulke goede all-rounders zijn uniek.

Je geweldige app wil om je oortjes mee te bedienen

De Headphone-app van Sony is een geweldige toevoeging aan de gebruikerservaring van de WF-1000XM4.

Je gebruik wil maken van handige functionaliteiten

Speak-To-Chat, adaptieve noise-cancelling, een IPX4-rating en meer. De WF-1000XM4 maken jouw leven net wat gemakkelijker.

Koop ze niet als...

Je noise-cancelling belangrijker vindt dan geluidskwaliteit

De ruisonderdrukking van de WF-1000XM4 is prima, maar er zijn andere draadloze oortjes die het nóg beter doen.

Je de oortjes een lange tijd achter elkaar wil gebruiken

Een batterijduur van maximaal 24 uur is zeker niet slecht, maar het kan beter.

Je aptX-ondersteuning erg belangrijk vindt

Sony is het niet met jou eens. LDAC is overigens een goed alternatief. Het wordt bovendien ondersteunt door de meeste nieuwe Android-telefoons (helaas iPhone-gebruikers).