Sony WF-1000XM3 draadloze oortjes

De nieuwe WF-1000XM3 volledig draadloze oortjes van Sony hebben veel te bieden. Ze zijn gelanceerd als onderdeel van de geprezen 1000X-familie met noise-cancelling hoofdtelefoons van het merk, waaronder de bekroonde Sony WH-1000XM3. De WF-1000XM3 scheppen de verwachting dat deze echte draadloze oortjes superieure ruisonderdrukking en een grote hoeveelheid stijl zullen bieden.

Het goede nieuws? Ze stellen op geen van beide punten teleur.

Prijs en lanceringsdatum

The Sony WF-1000XM3 kosten 249 euro en zijn er in twee kleurenvarianten: zwart en zilver. In de Benelux zijn de oortjes beschikbaar vanaf 9 augustus 2019.

Met deze prijs zijn ze ongeveer 50 euro goedkoper dan de WH-1000XM3 hoofdtelefoon en vormen ze eveneens een stevige concurrent voor de Bose QuietControl 30, die ook active noise-cancelling ondersteunen.

Design

Als de oortjes alleen op hun ontwerp zouden worden beoordeeld, zouden de WF-1000XM3 al alle prijzen binnenhalen. Ze hebben noch het lompe design van de Sennheiser Momentum True Wireless noch het iconische, maar idiote ontwerp van Apple AirPods. Plus, met een gewicht van slechts 8,5g per stuk, voelen ze comfortabel in je oor en ze zien er prachtig uit.

De oortjes zitten in een oplaadbare case, met een trendy koperen deksel, en worden veilig op hun plaats gehouden met magneten. De case zelf doet ook dienst als batterijpack, als je een reddingslading nodig hebt wanneer je onderweg bent.

De late opvolgers van de WF-1000X, die in 2017 op de markt kwamen, hebben een aantal verbeteringen in geluidskwaliteit en noise-cancelling. Dit omvat een dubbel sensorsysteem in elk oortje en de toepassing van ongeveer dezelfde QN1 noise-cancelling processor als in de WH-1000XM3 hoofdtelefoon.

(Image credit: Steve May)

Wat comfort betreft, voelt de pasvorm van de WF-1000XM3 betrouwbaar aan. Door slim op hun plaats te draaien, worden ze vastgezet door de structuur van je oor en voelen ze stevig en redelijk comfortabel (laten we eerlijk zijn, je zal nooit de hele dag in-ears willen dragen). Belangrijk is dat het niet voelt alsof de oortjes uit je oor zullen vallen als je snel door de stad wandelt en makkelijk mee te nemen zijn - stop de oplaadcase in je rugzak en je bent klaar om te vertrekken.

Een uitgebreide selectie van anti-slip rubberen en schuimrubberen oordopjes wordt meegeleverd in de doos, dus het is de moeite waard om te experimenteren en de dopjes te vinden die het best passen in je oor.

(Image credit: Steve May)

Functionaliteiten

Er ontbreekt weinig als het gaat om de specificaties: naast de Bluetooth NFC-koppeling is er de ondersteuning voor Google Assistant en de bekende en verfijnde audioverwerking van Sony, waaronder DSEE HX, die beschikbaar is om subjectieve details van verloren audiostukjes te herstellen. Er is ook ondersteuning voor handsfree bellen.

Het wordt nog beter met de Sony Headphones Connect app, die je in staat stelt om equalizer-wijzigingen aan te brengen, indien nodig. Je kunt de app ook gebruiken om de Bluetooth-verbinding voorrang te geven boven de geluidskwaliteit.

Net als bij de WH-1000XM3 is er een selectie van fysieke besturingselementen beschikbaar, hoewel de beperkte ruimte op de oortjes de bediening iets onhandiger maakt.

Net als bij de Powerbeats Pro en andere high-end volledig draadloze oordopjes, zorgt een proximiteitssensor voor draagdetectie, zodat de WF-1000XM3 altijd weten wanneer ze in gebruik zijn. Neem een oortje uit je oor en je muziek zal pauzeren en hervatten wanneer je het weer terug op zijn plaats stopt. Een tikje op het aanraakpaneel zal je muziek pauzeren of afspelen.

(Image credit: Steve May)

Er is ook een Snelle Aandachtsmodus beschikbaar op het rechteroortje, wat essentieel was in de over-ear WH-1000X-serie. Hierdoor kan je het oordopje aanraken om duidelijk omgevingsgeluid te horen. Helaas zit er geen volumeregelaar op de oortjes; dat kan alleen via de app.

Het andere slechte nieuws? Er is geen ondersteuning voor aptX HD of Sony's high headroom LDAC Bluetooth extensie. De WF-1000XM3 gebruikt ook een 24-bit audioprocessor, niet de 32-bit siliciumchip van de WH-1000XM3. Sorry audiofielen, jullie zullen voor de grote hoofdtelefoon moeten gaan voor de beste functies.

Prestaties

Kleine 6mm drivers stralen helderheid en ritme uit; deze prachtige kleine muziekmakers toveren op miraculeuze wijze een breed, uitgestrekt klankbeeld met een geloofwaardig ruimtelijk detail tevoorschijn.

Als je woon-werkverkeer gevuld is met podcasts, hoor je zachte middentonen. Als je de voorkeur geeft aan rockmuziek, dan rollen de muziek noten vloeiend in je oren - gitaren klinken scherp, drums zijn strak en hard. Dance- en popmixen klinken daarnaast heel levendig.

Er is een aanzienlijke bas, maar geen boom. Als je een meer uitgesproken boom wilt, dan zijn over-ears altijd een betere keuze.

De echte test voor de WF-1000XM3 is natuurlijk hun noise-cancelling. Om meer te weten te komen, namen we ze mee op luidruchtig woon-werkverkeer en een toeristische sightseeing tour en onderwierpen ze vervolgens aan de ultieme test, het vliegtuig. De resultaten waren verrassend.

De WF-1000XM3 maken gebruik van dezelfde noice-cancelling chip als hun grotere broer, maar dat betekent niet dat ze direct vergelijkbaar zijn. Sony vertelde ons dat de QN1e HD noise-cancelling processor hier een vergelijkbare prestatie levert als in de tweede generatie WH-1000XM2 over-ears.

(Image credit: Steve May)

Waar deze noise-cancelling van Sony echt scoorde was het dagelijkse woon-werkverkeer, of het nu op de trein, tram of bus was. De noise-cancelling is hoog. De hoofdtelefoon is uitermate goed in het elimineren van gekwetter in de buurt, dankzij de dubbele geluidssensoren in elk oortje.

We vonden het vrijwel onmogelijk om een gesprek te voeren met Active Noise Cancelling ingeschakeld - wat een goede zaak is als je probeert om gesprekken te negeren op een vlucht, treinrit of dag op kantoor.

Het geluid in de cabine van het vliegtuig bleek echter te veel voor de kleine oortjes. Hoewel de WF-1000XM3 in staat waren om het gedreun van een vliegtuig in de lucht reduceren, deden ze dat niet zo goed als de topklasse WH-1000XM3. Dus terwijl het dagelijks reizen binnen hun kunnen ligt, zouden we ze niet voor lange vluchten gebruiken.

Bluetooth-stabiliteit bleek constant goed te zijn. Sony heeft de Bluetooth-antenne in het puntige gedeelte van de oortjes gepositioneerd en gebruikt een nieuw gelijktijdig L/R-transmissiesysteem dat vertragingen vermindert, wat handig is als je series kijkt op je smartphone. Het verbetert ook de signaalstabiliteit, verlaagt het stroomverbruik en laat je slechts één oordopje aansluiten als dat nodig is.

Batterijduur

Als het gaat om batterijduur razen de WF-1000XM3 voorbij rivalen zoals de Apple AirPods (5 uur) en Sennheiser's Momentum True Wireless (4 uur) met een totaal van ongeveer 6 uur speeltijd per lading. Als je de noise-cancelling uitschakelt, kan je nog een paar uur extra krijgen.

De oplaadcase heeft een snellaadstand. Sluit het apparaat tien minuten aan en je krijgt nog eens 90 minuten stroom - perfect als je een snelle boost nodig hebt voor een vlucht - en de case laadt volledig op via USB-C in ongeveer drie uur.

Eindoordeel

Ondanks een paar kleine problemen hebben we het gevoel dat Sony met de WF-1000XM3 in de roos heeft geschoten. Niet alleen zijn deze zonder twijfel de best uitziende volledig draadloze oortjes die er zijn, ze combineren ook serieuze noise-cancelling technologie met kwalitatieve muziek. Als je geen zware hoofdtelefoon op je hoofd wil zetten, zijn ze een ideaal alternatief.

De levensduur van de batterij is bovengemiddeld lang en die compacte oplaadcase is ook erg strak. Volumeregelaars op het oor, vergelijkbaar met de PowerBeats Pro, zouden mooi zijn geweest, maar ook dat is niet echt een dealbreaker voor ons.

Wij zijn ervan overtuigd dat het oerwoud van volledig draadloze oortjes een nieuwe koning heeft gevonden.