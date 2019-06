Sony WH-1000XM3 draadloze hoofdtelefoon

Als er iets verrassend is aan de nieuwe Sony WH-1000XM3 dan is het wel dat hij zo consistent is met wat Sony de afgelopen twee jaar heeft uitgebracht in de vorm van de Sony WH-1000XM2 en Sony MDR-1000X. Het is een dominante noise-cancelling hoofdtelefoon die met beide armen achter zijn rug alles van Bose kan verslaan.

Dat komt omdat Bose in de loop van de jaren een geweldige klus heeft geklaard met het uitwerken van een noise-cancelling algoritme, maar Sony die tijd heeft besteed aan het perfectioneren van de audioweergave en tegelijkertijd een aanpassingsalgoritme heeft ontwikkeld dat niet alleen één enkele steriele geluidsbarrière creëert, maar meerdere soorten die zich kunnen aanpassen aan elke situatie waarin je je bevindt.

Die uitstekende combinatie van vorig jaar, samen met subtiele aanpassingen zoals comfortabelere opvulling aan de hoofdband van de hoofdtelefoon, een lichter ontwerp en een vergelijkbare prijs, maken van deze Sony-hoofdtelefoon de nieuwe koning van de noise-cancelling, zelfs al lijkt hij sterk op de versie van vorig jaar.

Bron afbeelding: TechRadar

Sony WH-1000XM3 prijs

Prijs: 380 euro

Lancering in augustus 2018

Voor het derde jaar op rij is de 1000X het paradepaardje van Sony. Hij zit vol functies, zoals aangegeven in het deel hierboven, en zal klinken zoals een premium hoofdtelefoon zou moeten klinken.

Omdat hij zoveel functies heeft, zal hij echter iets duurder zijn dan je gemiddelde gewone hoofdtelefoon: 380 euro. Dat is niet goedkoop, maar het is vergelijkbaar met de Sony WH-1000XM2 die vorig jaar werd uitgebracht.

Waarom is hij precies zo duur? Een paar redenen.

Sony heeft veel hardware in deze hoofdtelefoon gestopt, om nog maar te zwijgen van de vier microfoons die zich in de hoofdtelefoon en op de buitenste oorschelpen bevinden. Om noise-cancelling van dit kaliber mogelijk te maken, is er heel wat software nodig, de WH-1000XM2 heeft dan ook een processing chip die in real time berekeningen uitvoert, de NC1 genaamd. Voeg daar nog een aanraakgevoelige oorschelp aan toe die reageert en de prijs begint logisch te worden.

Wat betreft de releasedatum, de Sony WH-1000XM3 werd aangekondigd op de IFA 2018 en kwam in augustus 2018 op de markt.

Design

Lichter dan vorig jaar

Nieuwe padding bij de hoofdband

USB-C-poort voor het opladen

Bediscussieerde aanraakbediening

De grootste veranderingen aan de 1000X zijn ongetwijfeld te vinden in het ontwerp van de hoofdtelefoon: hij is lichter dan vorig jaar en heeft een betere pasvorm.

Wat het gewicht betreft, weegt de hoofdtelefoon ongeveer 22 gram minder dan vorig jaar. Dat lijkt misschien niet zo veel, maar gezien het feit dat je hem voor een langere periode draagt, zoals tijdens een lange vlucht, helpen alle beetjes.

De andere ontwerpwijziging is de nieuwe vlakke pasvorm die de oude vulling op de hoofdband verwisselt voor iets meer kussentjes. Dit maakt de hoofdtelefoon comfortabeler maar ook beduidend minder lomp als hij op je hoofd zit. Sony heeft ook het oorstukje verdiept en de zilveren accenten aan de zijkant van de hoofdtelefoon vervangen door koperen accenten.

Tot slot is de laatste verandering die Sony heeft aangebracht de microUSB-poort op de rechteroorschelp. Die is vervangen door een USB Type-C die de hoeveelheid kabels die je mee moet nemen kan verminderen of verhogen, afhankelijk van welke andere gadgets je in je tas meeneemt.

Buiten de kleine aanpassingen zijn dit nog steeds relatief minimalistische hoofdtelefoons - die echt een beroep doen op de business-klasse klant waarop Sony zich richt.

Bron afbeelding: TechRadar

De 1000XM3 is verkrijgbaar in slechts twee kleuren - een geheel zwarte of grijs-zilverkleurige - en naast een gegraveerd Sony-logo boven elk oorstukje, is niet heel opvallend. Hij ontworpen om goed te klinken en een hoog draagcomfort te hebben, niet om flashy te zijn zoals Beats-hoofdtelefoons.

Rondom het linkeroorstuk vind je de enige twee knoppen op de headset. Er is er een voor Power/Bluetooth en een andere om de noise-cancelling in te stellen op drie modi: Aan, Ambient Mode en Off. Onder de knoppen zit een hulpaansluiting, die gespiegeld wordt op de andere oorschelp door een USB-C-poort die wordt gebruikt om de hoofdtelefoon op te laden. (Je vindt een USB-naar-USB Type-C-kabel in de doos, naast een 3,5 mm aux-kabel, een tweevoudige aux-adapter en een harde draagtas.)

Wat hier natuurlijk ontbreekt, zijn de afspeelmogelijkheden. Sony heeft ze verborgen op de rechteroorschelp in de vorm van een aanraakgevoelige behuizing. Om vooruit te gaan, moet je rechts vegen op de rechteroorschelp of links vegen om terug te gaan. Pauzeren wordt gedaan door dubbel te tikken, en hervatten gebeurt dan op dezelfde manier. Zo moet je ook het volume verlagen door op het rechteroorstuk naar beneden te vegen en het volume hoger te zetten door naar boven te vegen.

Het is een systeem dat even wennen is, maar als je het een week lang gebruikt, wordt het een tweede natuur.

Prestaties

Sterke noise-cancelling

Snelle Aandacht Modus

AptX en aptX HD ondersteuning

Klein verschil in audioprestaties

Google Assistant integratie

Betere gesprekskwaliteit, maar geen hoogvlieger

Je koopt een noise-cancelling hoofdtelefoon voor zijn vermogen om efficiënt lawaai tegen te gaan. Op dat vlak is de 1000XM3 de beste.

Volgens tests van Sony is de 1000XM3 vier keer effectiever in het onderdrukken van geluid dan de 1000XM2 - een indrukwekkende prestatie als je kijkt hoe goed de M2 vorig jaar presteerde.

In de praktijk is die bewering zeker waar wanneer je wordt geconfronteerd met zowel lage frequenties, zoals je die zou aantreffen op de trein of op een vliegtuig, als in een werkomgeving met hogere frequenties, zoals mensen die praten of muziek spelen. In bijna elk scenario presteerde de WH-1000XM3 bewonderenswaardig, waarbij het geluid van een storend luid gebrom werd gereduceerd tot een beter beheersbare brom. Soms werd het externe geluid ook volledig geëlimineerd.

Net als vorig jaar is de 1000XM3 in staat om selectief wat geluiden in de hoofdtelefoon toe te laten. Met Ambient Noise zijn aankondigingen te horen die via PA-systemen van het treinstation gebeuren, terwijl de Snelle Aandacht modus je in staat stelt om snel externe audio binnen te laten zonder de hoofdtelefoon uit te doen door het volume van de muziek te verlagen en de microfoons aan de buitenkant van elk oorstukje te gebruiken. Dit is een functie die je niet zult vinden op een hoofdtelefoon van Bose en die Sony onderscheidt van de massa.

Hoewel de ruisonderdrukking van een aantal solide verbeteringen heeft genoten, blijft de geluidskwaliteit vergelijkbaar met wat we hoorden op de 1000XM2. Dit zou weliswaar een grotere teleurstelling zijn geweest als de M2 niet zo'n indrukwekkende hoofdtelefoon was.

Zoals we vorig jaar al zeiden, zal deze hoofdtelefoon iets beter klinken bij gebruik van een Android-toestel dat de aptX HD standaard ondersteunt, maar zelfs op een iPhone is hij verrassend goed. De middentonen zijn eenvoudig, de hoge tonen komen kristalhelder door en de bas is zwaar en kan een echte klap op de vuurpijl zijn. Hij straalt pas echt op een apparaat dat de LDAC-codec ondersteunt - zoals bijvoorbeeld een Sony Walkman - maar hij is geenszins beperkt tot die apparaten.

Bron afbeelding: TechRadar

Hoewel de geluidskwaliteit en de ruisonderdrukkingsmogelijkheden van de nieuwste vlaggenschepen van Sony een van de beste noise-cancelling hoofdtelefoons op de markt maken, zal hij nog beter worden met Google Assistant. De functie was niet beschikbaar om te testen toen we deze review schreven, maar is intussen wel live.

Als je geen een paar weken kunt wachten, is die functie al live op de belangrijkste concurrent van de 1000XM3, de Bose QuietComfort 35 II - maar wees voorbereid op een steile daling van de geluidskwaliteit als je kiest voor de Bose boven de Sony 1000XM3.

Het laatste aspect van de prestaties dat het analyseren waard is, is de gesprekskwaliteit van de 1000XM3. Bij verschillende telefoongesprekken met de hoofdtelefoon meldden de mensen met wie we spraken dat we duidelijker klonken - zij het iets stiller - dan wanneer we de ingebouwde microfoon van de smartphone hadden gebruikt. Dit is waarschijnlijk te danken aan de extra microfoons die Sony zelf in de hoofdtelefoon heeft ingebouwd.

Hoewel deze hoofdtelefoon prima geschikt is om een enkele keer te bellen, is hij waarschijnlijk niet wat je zou willen gebruiken als je vaak op kantoor belt - de gesprekskwaliteit is op de 1000XM3 niet zo feilloos als op andere bedrijfsklare headsets.

Batterijduur

Batterijduur van 30 uur

Snelladen ondersteund

Schakelt automatisch uit via de app

Dus hoe lang gaat deze koptelefoon mee met een lading? Er zijn een heleboel factoren, maar na een paar dagen testen, vonden we een goede benchmark van ongeveer 30 uur. Gedurende een periode van vier dagen terwijl de hoofdtelefoon werd getest (vijf uur per dag x vier dagen) hoefde hij helemaal niet te worden opgeladen, waardoor de laatste nacht werd afgesloten met een resterende batterijduur van ongeveer 30%.

Ter vergelijking, dat is ongeveer 10 uur meer dan de Bose QuietComfort 35 bij draadloos gebruik en 10 uur minder dan de Bose bij gebruik in de bedrade modus. Hoe je het ook draait of keert, het is nog steeds meer dan genoeg om je over de Atlantische Oceaan en terug te krijgen als je van de westkust van de Verenigde Staten komt.

Als je merkt dat je bijna geen stroom meer heeft, hoef je je geen zorgen te maken - de 1000XM3 heeft een snellaadfunctie waarmee je na slechts 10 minuten opladen ongeveer 5 uur muziek kunt afspelen. Door de proef op de som te nemen, gingen we van ongeveer 30% van de batterijduur naar 50% na precies 10 minuten.

Mocht je willen dat je koptelefoon wat langer meegaat, dan kun je de Sony Headphones Connect app gebruiken om de tijd die de koptelefoon nodig heeft om uit te schakelen te verkorten. De standaardinstelling is 15 minuten, maar je kunt dat aantal verminderen tot vijf minuten als je het maximum uit de batterij wil halen.

Bron afbeelding: TechRadar

Eindbesluit

Nog een jaar, nog een indrukwekkende noise-cancelling koptelefoon van Sony. De Sony WH-1000XM3 is precies de hoofdtelefoon die we van de nieuwe leider in ruisonderdrukkende hoofdtelefoons gewend zijn, ook al is er niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Tenzij je een stijlvolle, frequente reiziger bent die behoefte heeft aan de meest comfortabele en best uitziende hoofdtelefoon of iemand bent die vastzit in een druk kantoor en af en toe een telefoontje moet plegen, zou je waarschijnlijk wat geld kunnen besparen door de Sony WH-1000XM2 op te pikken. Die is bijna net zo goed en kost nu nog minder dan voorheen dankzij een recente prijsdaling.