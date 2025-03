Samsung Galaxy S26 Ultra kan interessante camerafunctie terugbrengen

In plaats van te kijken naar wat Apple doet, zou Samsung zich kunnen laten inspireren door Huawei en Xiaomi door een variabel diafragma te gebruiken in de hoofdcamera van de Galaxy S26 Ultra. Deze info is afkomstig van de betrouwbare leaker Ice Universe, die op de Chinese social mediasite Weibo beweerde dat de mogelijkheid om fysiek te wisselen tussen diafragma's zal terugkeren op de hoofdcamera van de Galaxy S26 Ultra. Een dergelijke functie was voor het laatst te zien op de Galaxy S9, die kon wisselen tussen f/1,5 en f/2,4 om de lensopening aan te passen aan de lichtomstandigheden.

Het idee daar was dat het bredere diafragma (f/1,5) werd gebruikt om meer licht op de camerasensor te laten vallen als de lichtomstandigheden donkerder waren, wat ten koste ging van scherpere foto's met een grotere scherptediepte, terwijl het kleinere diafragma (f/2,4) werd gebruikt in helderdere omstandigheden waar er veel licht op de sensor viel om scherpere foto's met een grotere scherptediepte te kunnen nemen. In de praktijk bleek dit echter niet altijd even nuttig omdat de sensor te klein was om hier echt voordeel uit te halen.

Een spannende upgrade

Toch zou het een manier zijn om de 200MP-hoofdcamera van de Samsung Galaxy S25 Ultra te upgraden. Aangezien recente Ultra-modellen grotere sensoren hebben dan veel oudere Galaxy telefoons, zou een variabel diafragma een grotere meerwaarde hebben. Het zou de camera ook een hardwarematige upgrade geven, waardoor de telefoon minder op software moet vertrouwen voor het eindresultaat.

Ice Universe heeft tot slot niet vermeld welk diafragma de Galaxy S26 Ultra zou kunnen gebruiken. De keerzijde is dat Samsung de functie in de markt zou kunnen zetten als iets baanbrekend dat de camerakwaliteit een ongekende boost zal geven, terwijl het in de praktijk helemaal niet zo'n groot verschil maakt. De Samsung Galaxy S25 Ultra is immers al een van de smartphones met de beste camera's die je nu kan kopen.