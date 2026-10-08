Ook Samsung-smartphones uit 2025 ontvangen grote update

Samsung is een van de betere smartphonemerken als het aankomt op software-updates. Meestal komt een nieuwe Android-update relatief snel naar bepaalde smartphones. Zo is One UI 9, gebaseerd op Android 17, al beschikbaar op de Galaxy S26-serie (na een kleine vertraging).

Nu is de volgende lading smartphones aan de beurt. Gebruikers van de Galaxy S25-serie (inclusief de S25 Edge en S25 FE), Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 (FE) kunnen de update inmiddels ook downloaden.

One UI 9 verscheen deze zomer voor het eerst op de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 en Flip 8. Het heeft Samsung dus iets minder dan drie maanden nodig gehad om de update uit te rollen naar hun flagship smartphones uit 2025.

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De belangrijkste nieuwigheden

My FanCam is een van de grootste nieuwe functies. Dit volgt automatisch de persoon die in een video-opname wordt geselecteerd en houdt die continu in het midden. Dit is handig als je bijvoorbeeld naar een concert gaat en wil focussen op je favoriete bandlid.

Now Nudge kan daarnaast op meer momenten relevante, contextbewuste suggesties tonen. Als je in een gesprek een bepaalde restaurant vermeldt, kan Now Nudge bijvoorbeeld een suggestie geven om dit op te zoeken in Google Maps.

Document Scan werkt nu beter met lastigere documenten, zoals een dik boek. Zo moet je minder handmatige correcties uitvoeren voor een goede scan. Ook is er nu een menu voor garantie en service dat al die informatie op één plaats bundelt.

Ten slotte verdwijnt er nog een functie. De Samsung Galerij-app kan je voortaan niet meer laten synchroniseren met OneDrive. In de plaats daarvan krijg je nu de optie om je foto's te synchroniseren met Google Foto's.