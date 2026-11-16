De Samsung Galaxy S27 Ultra lijkt er wat anders uit te gaan zien dan zijn voorganger. Volgens recente geruchten heeft het volgende Ultra-model nog maar drie camera's achterop, in plaats van vier. Een nieuwe illustratie lijkt dat te bevestigen en geeft ons een beter idee van hoe de Galaxy S27 Ultra en de nieuwe Galaxy S27 Pro eruit kunnen zien.

De bekende leaker Ice Universe heeft op X een schematische afbeelding gedeeld (zie hieronder) van het ontwerp van het camera-eiland dat beide premium modellen lijken te krijgen (via Android Authority). Volgens de leaker is dit het definitieve ontwerp, maar dit blijft voor nu natuurlijk een gerucht, aangezien Samsung zelf nog niets heeft bevestigd.

100% confirmed, this is the final designNovember 16, 2026

De illustratie toont een breed (horizontaal) camera-eiland met daarin drie cameralenzen. Dat is opvallend, omdat er eerder ook foto's van zogenaamde dummy units voorbij zijn gekomen met wel weer vier camera's achterop. Daarnaast heeft de Galaxy S26 Ultra natuurlijk ook wel nog vier camera's achterop. Ice Universe beweerde toen die dummy units verschenen echter al meteen dat de vierde camera niet meer aanwezig zou zijn. Deze nieuwe afbeelding ondersteunt dat idee dus ook weer.

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Minder camera's betekent niet per se meteen slechtere foto's

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Volgens eerdere geruchten zou de Galaxy S27 Ultra een 200MP-hoofdcamera, een 50MP-ultrawide en een 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom krijgen. Dit zou dus betekenen dat de extra telefotocamera met 3x zoom, die nog wel aanwezig was op de Galaxy S26 Ultra, verdwijnt.

De Galaxy S27 Pro zou ook drie camera's krijgen, maar mogelijk niet precies dezelfde camera's. De hoofdcamera en ultrawide-camera zouden wel vergelijkbaar kunnen zijn (al hebben we ook geruchten gehoord over een 50MP-hoofdcamera), maar dit model lijkt juist als telefotocamera de 10MP-camera met 3x optische zoom te krijgen die de S27 Ultra achterwege laat.

Hoewel de Galaxy S27 Ultra dus een camera verliest, hoeft dat in de praktijk niet automatisch een grote achteruitgang te betekenen. De kwaliteit van die 3x-zoomlens op de Galaxy S26 Ultra was ook wel duidelijk het minst van alle camera's achterop. De andere telefotocamera is duidelijk de betere optie en dankzij de 200 megapixels van de hoofdcamera kan je ook daarmee croppen "zonder kwaliteitsverlies". Toch maakt deze verandering het camerasysteem van de Ultra wel iets minder veelzijdig.

Samsung zou de Galaxy S27 naar verwachting begin 2027 introduceren. Tegen die tijd zullen we erachter komen of er inderdaad sprake is van deze nieuwe cameraopstelling. In de tussentijd zullen er echter ongetwijfeld nog meer geruchten en gelekte renders verschijnen die ons al een beter beeld kunnen geven van wat we kunnen verwachten.