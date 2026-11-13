Samsung en Google lijken privacy bij hun slimme brillen iets serieuzer te nemen

Slimme brillen met ingebouwde camera's kunnen erg handig zijn, maar ze roepen ook de nodige privacyvragen op. Veel mensen (en instanties) vinden de privacymaatregelen bij de populaire slimme brillen van Meta en Ray-Ban vrij matig en er is dan ook een flinke discussie ontstaan over de hele productcategorie van slimme brillen.

Ondertussen was Samsung ook al van plan om in samenwerking met Google, en de brillenmerken Warby Parker en Gentle Monster, zijn eigen slimme brillen op de markt te brengen. In de VS en Zuid-Korea is Samsungs 'Intelligent Eyewear' nu ook al te pre-orderen en moeten de brillen dit jaar nog op de markt komen. Geruchten suggereren dat een bredere release (onder andere in Europa) volgend jaar volgt.

Het lijkt erop dat Samsung en Google wel doorhebben dat ze de groeiende privacyzorgen niet kunnen negeren. Daarom leggen ze een aantal opvallende beperkingen op aan hun nieuwe slimme brillen. Zo wordt livestreamen naar sociale media verboden en moet stiekem filmen ook wat moeilijker worden.

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De nieuwe slimme brillen met Google's Android XR-besturingssysteem krijgen verschillende privacymaatregelen die gebruikers én omstanders moeten beschermen (via SamMobile). Zo mogen apps uit de Play Store de camera in de bril niet gebruiken om rechtstreeks naar sociale media te livestreamen. Ook realtime gezichtsherkenning is verboden. Video's achteraf uploaden naar verschillende platformen, deelnemen aan videogesprekken en het herkennen van voorwerpen met Gemini blijven wel mogelijk.

Deze privacymaatregelen gelden overigens voor het bredere Android XR-platform en dus niet alleen voor de nieuwe slimme brillen van Samsung.

Bekende maatregelen tegen stiekem filmen

(Image credit: Blue Pixl Media)

Er zijn ook een aantal maatregelen die wel vergelijkbaar lijken te zijn met die van Meta. Zo krijgen de brillen een zichtbaar ledlampje dat oplicht wanneer de camera actief wordt gebruikt. Als je die afplakt of op een andere manier probeert te verbergen of uitschakelen, zou de camera niet meer te gebruiken zijn. Google erkent zelf echter ook dat de beveiliging op dit vlak niet waterdicht is, dus we zullen nog zien of dat in de praktijk wel of niet gemakkelijk te omzeilen is.

Aanvullende informatie uit een interview van WIRED met Google geeft aan dat de opnameduur van de nieuwe brillen beperkt wordt tot 90 seconden. Daarbij zouden gezichten van omstanders op de achtergrond automatisch worden afgeschermd wanneer Gemini de camera gebruikt en dus ook voordat de AI-assistent de beelden verwerkt. Google belooft ook dat deze visuele gegevens niet in de Gemini-geschiedenis worden opgeslagen of worden gebruikt voor AI-training of gerichte advertenties.

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Hiermee zijn natuurlijk zeker niet alle privacyproblemen opgelost. Omstanders weten misschien dus nog steeds niet altijd wanneer iemand aan het filmen is en wat er precies gefilmd wordt. Toch laten deze maatregelen in ieder geval zien dat Google bij de ontwikkeling van zijn Android XR-platform wel wat nadrukkelijker rekening lijkt te willen houden met de privacy van zowel gebruikers als omstanders.