Samsung geeft eerste blik op hun smart glasses, maar onthult weinig concrete info

Ongeveer tweeënhalf jaar geleden toonde Samsung hun eerste teaser voor de Galaxy Ring, die voorlopig nog geen opvolger heeft. Het volgende product dat nu een eerste teaser krijgt, is de slimme bril van het merk.

Die teaser is enorm beperkt en de extra info die we hier krijgen, is niet meteen baanbrekend. Daarnaast kon ik nog een sessie bijwonen met een Samsung-expert rond Intelligent Eyewear, waar ook duidelijk werd dat er bijna geen concrete informatie is.

Het is inderdaad een bril

(Image credit: Blue Pixl Media)

We wisten al dat Samsung met Gentle Monster en Warby Parker samenwerkte voor de monturen van de slimme bril. Nu hebben we voor het eerst enkele monturen gezien. Als je de camera en led naast de brilglazen negeert, ziet dit er inderdaad uit als een "normale" bril die perfect in de collectie van deze merken kan thuishoren.

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Daarnaast mocht ik de brillen kort vasthouden om het design van dichterbij te bekijken. Een van de ontwerpen was transparant, waardoor je de chips en bekabeling aan de binnenkant kon zien. De bril voelde verrassend licht en niet veel zwaarder dan de gemiddelde normale bril.

Vooraan de bril zitten de camera en led. Details over de camera, zoals het aantal megapixels of de maximale resolutie voor video-opnames, zijn nog niet bekend. Wat de Samsung-expert wel zei, is dat de led altijd oplicht wanneer je filmt. Als je probeert de led te bedekken, zal de bril dit merken en de opname meteen stoppen (of weigeren de opname te starten). Dit soort veiligheidsmechanisme zie je ook bij andere slimme brillen. In de brillenpootjes zitten open-ear speakers en ook hierover zijn geen verdere details bekend.

(Image credit: Blue Pixl Media)

De enige specificatie die wel (deels) benoemd werd, is de batterijduur. Die zou acht uur bedragen bij gemiddeld "actief" gebruik en met de case kan je de bril nog zeven keer opladen. Hoe snel de case de bril weer van 0 naar 100 procent kan opladen, is dan weer niet bekend.

Daarnaast gaf de Samsung-expert aan dat ze voor deze bril samenwerken met Google en dat je de apps van je Android-smartphone ook met de bril kan gebruiken. Onder andere Gemini Live zal werken via deze slimme bril. Zo kan Gemini vragen beantwoorden op basis van wat jij ziet met de bril.

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Je raadt het misschien al: over de prijs en beschikbaarheid is al helemaal niets bekend. Toen die vraag werd gesteld, lachte de Samsung-expert eerst. Enerzijds omdat dit niet onder zijn takenpakket valt en anderzijds omdat de bril vermoedelijk in een te vroeg stadium zit om dit te kunnen zeggen. Het is nog niet eens duidelijk of wij de brillen überhaupt kunnen kopen.

Nog geen displays in de glazen

Als laatste weten we iets dat er zeker niet zal zijn en dat zijn displays in de glazen. Deze slimme bril zal nog "gewone" brilglazen hebben. De Samsung-expert gaf wel aan dat Samsung meer dan 200 patenten heeft aangevraagd voor de ontwikkeling van slimme brillen. Ongeveer 100 van die patenten hebben te maken met displays in de glazen en de expert voegde eraan toe dat hij dit ontwerp met displays uiteindelijk mainstream ziet worden.

Het voordeel is wel dat het hierdoor makkelijk is om glazen op sterkte te krijgen. Als je dan op een later moment een ander brilrecept hebt, is het net zo makkelijk om nieuwe glazen in het montuur te stoppen als bij een normale bril.