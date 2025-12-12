iOS 26-leak onthult een nieuwe AirTag: dit zijn 4 upgrades die verwacht worden

We horen inmiddels al vrij lang geruchten over Apple's AirTag 2-tracker en er zijn hier en daar dan ook zogenaamd al wat nieuwe features gelekt. Nu is er echter weer een nieuw verslag verschenen dat claimt gebaseerd te zijn op interne iOS 26-code. Dit verslag schetst een redelijk gedetailleerd beeld van wat Apple mogelijk van plan is met zijn volgende tracker.

De leak komt vanuit Macworld en deze bron claimt toegang te hebben gekregen tot een interne build van iOS 26 die nog niet beschikbaar is voor het publiek. In deze build vond Macworld dan ook zogenaamd bewijs dat Apple werkt aan een "bescheiden maar langverwachte" update voor de AirTag.

Er zal waarschijnlijk onder andere een nieuwe feature genaamd 'Improved Moving' aanwezig zijn. Het idee achter deze feature is dat het gebruikers moet helpen bij het vinden van de exacte locatie van hun AirTag, zelfs wanneer de tracker in beweging is. Dat moet dus een beperking van de huidige AirTag aanpakken.

Een andere nieuwe feature zou bedoeld zijn om accurate tracking in drukke omgevingen te verbeteren. Momenteel vertrouwt een AirTag op Bluetooth-signalen van andere Apple-apparaten om zijn locatie te bepalen, maar als er teveel mensen in een bepaalde omgeving zijn, kunnen deze Bluetooth-kanalen overbelast raken en daardoor minder betrouwbaar worden. Deze update van Apple moet ook dit probleem aanpakken, maar we weten nog niet hoe dat precies zal werken.

Nieuwe features en verbeteringen

(Image credit: Apple)

Volgens Macworld komen er niet alleen nieuwe features aan, maar worden sommige bestaande AirTag-features ook verbeterd. De outlet noemt onder andere verbeteringen voor 'Nauwkeurig zoeken', zodat je gemakkelijker je AirTag terug kan vinden. Macworld geeft aan dat dit misschien via een software-update zal verschijnen, maar eerdere geruchten suggereerden ook al dat Apple werkt aan nieuwe AirTag-hardware met een ultra-wideband-chip. Het zou dus ook kunnen dat de feature alleen via de nieuwe hardware mogelijk wordt gemaakt.

Macworld ging ook nog in op een zogenaamd verbeterd verbindingsproces en gedetailleerdere batterijniveaus die in de toekomst naar de AirTag zouden komen. Over die features hebben we verder echter geen details gekregen.

De gelekte code onthulde overigens niet alleen een nieuwe AirTag. De HomePod mini werd bijvoorbeeld ook genoemd in het verslag van Macworld. Volgens de outlet krijgt de slimme speaker van Apple ook een opvolger met nieuwe interne hardware en is er dus een HomePod mini 2 onderweg. Dat model zou de S10-chip van de Apple Watch Series 11 gebruiken en dat moet voor "snellere prestaties en betere draadloze betrouwbaarheid" zorgen. Het verslag van Macworld geeft echter ook aan dat deze nieuwe versie voornamelijk gewoon een paar verbeterde specs krijgt en verder niet veel meer upgrades. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat er Apple Intelligence-ondersteuning aanwezig zal zijn.

Hoewel er in het verslag geen releasedatum voor de HomePod mini 2 genoemd wordt, gelooft de outlet wel dat de nieuwe AirTag in de eerste helft van 2026 zal verschijnen. De software-features zijn immers in code voor iOS 26 gevonden. Aangezien iOS 27 naar verwachting alweer onthuld wordt in de zomer, zullen deze features waarschijnlijk daarvoor nog verschijnen. Als die voorspelling klopt, hoeven we misschien dus niet heel lang meer te wachten op deze verbeteringen voor twee populaire Apple-apparaten.