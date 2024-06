Wat is Apple Intelligence? Alles over de AI voor iPhone, iPad en Mac

Apple Intelligence werd onthuld op WWDC 2024 en is het begin van het grote AI-avontuur van het bedrijf. Net als Google onderzoekt Apple nu hoe AI hun gebruikers kan helpen in het dagelijks leven, alleen heeft Apple een grote focus op privacy. We leggen hier uit wat Apple Intelligence precies is en wat je ermee zal kunnen doen.

Wat is Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence is Apples multimodale, cross-platform AI-strategie. Vrijwel elke productcategorie krijgt bepaalde functies. Apple Intelligence bevat generatieve AI, die teksten en afbeeldingen kan maken, maar ook een slimmere versie van Siri en nog veel meer.

Apple Intelligence blijft trouw aan de privacybelofte van het bedrijf, wat betekent dat zo min mogelijk informatie wordt gedeeld. De meeste Apple Intelligence-functies werken op het apparaat zelf en vereisen dus geen cloudverbinding. Als Apple toch de cloud nodig heeft voor meer rekenkracht, garandeert het een Power Cloud Compute-standaard om je gegevens en privacy te beschermen. In een notendop betekent dit dat de cloud wordt gebruikt zonder gegevens te verspreiden tussen allerlei servers en datacenters.

We noemen privacy als eerste omdat Apple zelf privacy als eerste noemde. Geen enkel ander AI-bedrijf praat over de privacy van je gegevens en hoe je gegevens worden beschermd. Apple geeft Apple Intelligence ook ongekende toegang tot je gegevens. Het zal al je berichten kunnen lezen, je agenda in de gaten houden, je Kaarten en locatie volgen, je telefoongesprekken opnemen, je foto's bekijken en alle andere persoonlijke gegevens begrijpen. Apple Intelligence zal een nieuw niveau van contextuele functies bevatten, omdat het toegang zal hebben tot al je persoonlijke gegevens op je apparaat.

Wat doet Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence bevat generatieve AI-functies, maar is zeker geen equivalent van ChatGPT. Het zal generatieve AI-tools bieden die teksten kunnen schrijven, afbeeldingen maken, samenvattingen opstellen en nog veel meer. Net zoals Galaxy AI, kan Apple Intelligence schrijfsuggesties geven in gelijk welk tekstvak en kan het tekst herschrijven.

Verder blijft Apple Intelligence op de hoogte van je inkomende mails en meldingen en probeert het prioriteit te geven aan wat belangrijk voor je is. Een nieuwe Focusmodus voor minder onderbrekingen gebruikt Apple Intelligence om alleen berichten met hoge prioriteit te tonen.

Apple Intelligence vat bovendien gesprekken en berichten voor je samen en kan dat zelfs met audio-opnames. Je kunt telefoongesprekken opnemen en Apple Intelligence het gesprek laten samenvatten of de Notities-app gebruiken om een samenvatting van een spraakbericht te laten maken.

Voor de creatie van afbeeldingen heeft Apple een nieuwe Image Playground-app. Apple Intelligence kan niet op basis van alleen tekst afbeeldingen maken, maar het lijkt erop dat de Image Playground suggesties zal geven die je kunt gebruiken en combineren om een afbeelding te creëren.

Als je bijvoorbeeld een afbeelding maakt om bij een verjaardagsbericht aan je moeder te voegen, zal Apple Intelligence een foto van je moeder gebruiken, naast andere verjaardagsafbeeldingen, om een afbeelding te maken in een van de vele vooraf ingestelde stijlen die je kunt kiezen.

Naast de Image Playground zal Apple ook een afbeeldingengenerator hebben die zich richt op emoji. Deze generatieve emoji worden Genmoji genoemd. Je typt simpelweg een beschrijving en er verschijnt een emoji.

(Image credit: Future)

Apple past zijn generatieve AI-tools ook toe op foto's, maar niet zo sterk als de meeste concurrenten. Er is een tool die sterk lijkt op de Magische Gum van Google en ongewenste objecten op foto's verwijdert en vervangt door een natuurlijke achtergrond.

Voor de rest kan Apple Intelligence je helpen bij het zoeken naar foto's en video's. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar een specifieke scène in een video. Je kunt ook naar een categorie foto's zoeken en Apple Intelligence stelt dan een videopresentatie samen die bij je zoekopdracht past. De presentatie bestaat uit foto's en video's en achtergrondmuziek.

Wanneer krijg je Apple Intelligence?

(Image credit: Future)

Apple Intelligence is nu alleen beschikbaar voor ontwikkelaars. Als je een Apple-ontwikkelaar bent, zullen de nieuwste macOS 15 Sequoia, iPadOS 18 en iOS 18 ontwikkelaarsbèta's enkele Apple Intelligence-functies bevatten.

Als je bent aangemeld voor het publieke bètaprogramma van Apple, zegt Apple dat Apple Intelligence ook beschikbaar zal zijn in de publieke bèta voor die platforms, hoewel het onwaarschijnlijk is dat de bèta elke functie zal bevatten.

De officiële versie van Apple Intelligence komt in de tweede helft van het jaar. Apple verspreidt iOS 18 gewoonlijk vlak voordat het een nieuwe iPhone lanceert, dus als de iPhone 16 in september wordt aangekondigd, verwacht dan dat iOS 18 een week eerder beschikbaar is. We verwachten ook dat iPadOS 18 rond dezelfde tijd wordt gelanceerd.

Voor macOS Sequoia volgen we de voortgang van de bètasoftware en waarschijnlijk zal de definitieve versie van het platform rond dezelfde tijd beschikbaar zijn als iOS 18 en iPadOS 18, met name in september 2024.

Krijgt Siri ook Apple Intelligence?

(Image credit: Future)

Natuurlijk krijgt Siri een enorme upgrade dankzij Apple Intelligence. Siri is niet langer gewoon een virtuele ballon onder aan je scherm. Als je Siri nu activeert, beweegt het hele startscherm om te laten zien dat Siri alles heeft overgenomen.

Siri wordt op elk vlak beter. Volgens Apple zal Siri "rijkere taalcapaciteiten" hebben. Zo is Siri zich nu meer bewust van de context waarin je een vraag stelt en onthoudt ze voorgaande vragen en antwoorden. Op die manier kan je bepaalde vragen korter stellen in plaats van heel de tijd hetzelfde te herhalen. Je kan ook eindelijk je vraag aan Siri typen in plaats van inspreken.

Siri gaat beter uitleggen hoe je je apparaat moet gebruiken. Of je nu een iPhone, iPad of Mac gebruikt, Siri zal duizenden vragen kunnen beantwoorden over hoe je acties op je Apple-product kunt uitvoeren. Siri zal ook weten wat er op het scherm gebeurt en suggesties doen op basis daarvan.

(Image credit: Future)

Apple Intelligence is een grote upgrade voor Siri die veel meer acties van derden mogelijk maakt. Met behulp van Apple's nieuwe App Intent API kunnen app-ontwikkelaars commando's programmeren die je met Siri kunt gebruiken.

Siri zal jou ook kennen. Ze zal veel meer weten over de informatie op je apparaat. Je kunt Siri vragen om "dat nummer af te spelen waar Edgar het over had" en Siri weet wat je bedoelt omdat ze je iMessage-gesprek met Edgar heeft gelezen. Als je vraagt wanneer de vlucht van je vader landt, zal het de details van zijn vlucht opzoeken in het bericht dat hij stuurde en je realtime tracking-info geven.

Hoe beschermt Apple Intelligence je privacy?

(Image credit: Future)

Privacy staat nog steeds centraal bij Apple. Daarom gebeurt alles op het apparaat zelf en wordt er geen verbinding met de cloud gemaakt. Siri weet misschien alles wat je in je sms'jes hebt gezegd, maar zal die informatie met niemand delen, ook niet met Apple zelf.

(Image credit: Apple)

Als je een afbeelding maakt in de Image Playground, weet Apple niet wat je hebt gemaakt. Zelfs als je iPhone 15 Pro hulp nodig heeft van de cloud bij het samenvatten van het laatste telefoongesprek dat je hebt gevoerd, wordt er niets aan Apple doorgegeven.

Apple houdt complexere cloudverzoeken achter slot en grendel in een Private Cloud Compute-omgeving, die "cryptografisch garandeert dat iPhone, iPad en Mac niet met een server praten tenzij de software ervan publiekelijk is aangemeld voor inspectie", aldus het persbericht over Apple Intelligence.

Kan Apple Intelligence gebruikmaken van ChatGPT?

Apple Intelligence zal op de een of andere manier gratis toegang bieden tot ChatGPT. We weten dat er een directe link naar ChatGPT komt, zodat Apple-gebruikers ChatGPT kunnen gebruiken om documenten en afbeeldingen te doorspitten. We weten ook dat Siri in staat zal zijn om een verzoek door te sturen via ChatGPT, als je daarnaar vraagt.

Apple voegt een extra laagje privacy toe aan deze ChatGPT-verzoeken. Wanneer je ChatGPT opent via Apple Intelligence, wordt je IP-adres verborgen en slaat OpenAI je verzoek niet op. Voor de rest geldt het gegevensbeleid van ChatGPT.

ChatGPT komt later dit jaar naar alle drie de grote platforms (macOS Sequoia, iPadOS 18 en iOS 18) en wordt aangedreven door GPT-4. Apple heeft echter gezegd dat andere AI-modellen in de toekomst partners zullen worden. ChatGPT zal mogelijk niet lang, of misschien wel nooit, de exclusieve partner voor het taalmodel (LLM) van Apple Intelligence zijn.

Welke Apple-toestellen krijgen Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence bevat functies voor bijna elk Apple-platform, waaronder macOS 15 Sequoia, iOS 18 en iPadOS 18. Helaas zal niet elk apparaat gebruik kunnen maken van Apple Intelligence.

Apple zegt dat Apple Intelligence beschikbaar is voor apparaten die gebruikmaken van de M1-, M2-, M3- en M4-chips en de A17 Pro-chipset. Voor iPhone-gebruikers wil dat zeggen dat alleen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max de functies van Apple Intelligence krijgen. Zelfs de standaard iPhone 15 valt bijgevolg buiten de boot, samen met alle andere iPhones hiervoor.

De nieuwe iPad Pro en iPad Air, evenals eerdere iPads met de M1 en M2, zullen allemaal worden ondersteund. Het basismodel van de iPad en de iPad mini worden niet ondersteund, omdat deze oudere chips gebruiken.

Als je een Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Studio of Mac mini hebt met een M1-chip of nieuwer, krijg je eveneens Apple Intelligence. Oudere MacBooks met Intel-processoren ontvangen de functies niet, maar als je nog zo'n MacBook hebt, is het sowieso een goed idee om te kijken naar een nieuwer exemplaar.