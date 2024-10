We hebben de nieuwe AI-halsband gezien die je hond laat praten, en het is net zo bizar als het klinkt

De Shazam Band is een nieuwe AI-gestuurde halsband met luidsprekers en sensoren waarmee je huisdier met je kan praten, net als in de Pixar-film UP. Zodra je huisdier de band draagt, kun je een gesprek met hem voeren, en de band geeft een menselijke stem die reageert op je vragen.

Je kunt de Shazam Band ook gebruiken om je huisdier te volgen als ze verdwalen, en hij stuurt je een sms-alert als ze in gevaar komen, bijvoorbeeld door andere dieren, verkeer, of als ze ergens zijn achtergelaten. Met de Shazam-app en de gps in de band kun je ze eenvoudig terugvinden.

De film UP maar dan in het echt

Sinds de Pixar-film UP in 2009 uitkwam, proberen mensen een real-life versie te maken van een halsband die je huisdier met je laat praten. In 2021 interviewde TechRadar zelfs de makers van Petpuls, een van de eerste AI-gestuurde hondenhalsbanden die je huisdier een stem wilde geven.

Tot nu toe heeft echter niemand echt een doorbraak gemaakt op het gebied van pratende huisdierhalsbanden, maar Shazam wil daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen en dieren eindelijk met elkaar kunnen praten. Om meer te weten te komen, spraken we met John McHale, CEO van Personifi AI, het bedrijf achter Shazam. John legde uit dat hij het idee kreeg om AI te gebruiken om huisdieren te laten communiceren nadat zijn hond, Roscoe, werd gebeten door een ratelslang en bijna stierf omdat hij niet wist wat er was gebeurd. “Dat zette me aan het denken over AI en hoe deze tragedie had kunnen worden voorkomen. Het werd me duidelijk dat we AI konden toepassen op een manier dat, als Roscoe door een ratelslang werd gebeten, hij me meteen een sms had kunnen sturen en me had kunnen waarschuwen over de ontmoeting met de slang, zelfs als ik er niet bij was. Dat was het begin van Shazam."

(Image credit: Personifi AI)

"Sentience augmentation"

Shazam werkt voor elk type huisdier dat de halsband past, dus denk aan een hond, kat, geit, of welk viervoetig vriendje dan ook dat door je huis rent. Het werkt met behulp van AI, getraind op grote datasets op een vergelijkbare manier als waarop ChatGPT is getraind.

De band bevat een aantal sensoren, en lijkt vooral te luisteren naar de woorden die je tegen je huisdier zegt en daarop te reageren, maar het interpreteert ook de bewegingspatronen van je huisdier. Het resultaat is dat de Shazam Band wat McHale "sentience augmentation" noemt biedt. Dit betekent dat het de stemming, ervaringen en reacties van je huisdier aan jou terugkoppelt terwijl ze plaatsvinden, met korte geluidssnippets zoals "Ik voel me nu verdrietig" en "Ik ben wel in voor een knuffel". Het idee is dat je geleidelijk een gesprek met je huisdier kunt voeren en dat het systeem na verloop van tijd leert en natuurlijker wordt.

Shazam Band demo: tug of war - YouTube Watch On

Maar werkt het echt?

De belangrijkste vraag is natuurlijk: werkt het echt? We kregen een live demo van Shazam van het Personifi AI-team in Texas, en we weten nog steeds niet precies wat we ervan moeten denken. John McHale demonstreerde het met zijn eigen hond, Roscoe, die de Shazam Band droeg, en we hoorden de hond "praten".

Zonder de kans te hebben gehad om het apparaat zelf te testen, is het moeilijk te zeggen hoe goed het werkt, maar in de demo zagen we dat Roscoe's Shazam-halsband succesvol interpreteerde wanneer zijn eigenaar blij of verdrietig was, en de juiste reacties produceerde. Ook toen McHale een hondenspeeltje in Roscoe’s bek probeerde te worstelen, tot groot plezier van Roscoe, kwam zijn halsband met Captain America's beroemde catchphrase: "I could do this all day!".

Ze zeggen altijd dat je beter niet met kinderen en dieren kunt werken, en tijdens de live demo had Roscoe duidelijk geen zin in leuke momenten. Hij lag liever op de bank, maar het is onmogelijk om niet te glimlachen wanneer je een hond voor de eerste keer hoort ‘praten’, vooral omdat de stemmen allemaal zijn ingesproken door komische acteurs. Veel van de stemmen zijn ingesproken door Bobby Johnson, beter bekend als RxCKStxR, een socialmedia-beroemdheid die bekend is geworden door huisdieren een stem te geven online.

(Image credit: Personifi AI)

Kies een personage

Er zijn 25 verschillende persona's waaruit je kunt kiezen voor je huisdier, en elke persona heeft een andere stem. Tijdens de eerste 30 dagen dat je de Shazam Band hebt, kun je ze allemaal uitproberen voordat je moet kiezen welke persona het beste bij je huisdier past. We hoorden onder andere een schattige kluns, een humoristische dame met een Zuiders accent en een snel pratende maffiabaas. Klinkt een van die als jouw huisdier?

Er waren ook een paar opties voor de internationale markt. Zo was er een Britse stem (mannelijk en deftig, denk aan Hugh Grant) en een vrouwelijke Spaanse stem. De meest opvallende was de Jamaicaanse stem.

Gezien hoe dol mensen zijn op hun huisdieren, is het potentieel van Shazam duidelijk enorm, en zodra we er in november een in handen krijgen, zullen we je een volledige review geven. De ethische overwegingen van het antropomorfiseren van je huisdier moeten nog wel besproken worden, maar er zijn genoeg mensen die willen weten wat hun hond of kat nu echt wil wanneer hij naar je kijkt, spint, blaft of miauwt. Wil je huisdier aandacht, of eten? Het zou erg handig zijn om dat te weten.

Uiteindelijk blijven we een beetje in dubio over het hele idee van pratende huisdieren. Het was zeker leuk voor de eigenaar, maar we vragen ons af wat Roscoe er zelf van vond. Hij leek tevreden met de stemmen die uit zijn halsband kwamen, maar het is niet zo dat hij er zelf een keuze in had. Wat als hij een hond is die helemaal niet geantropomorfiseerd wil worden? Ondanks de stappen die Shazam zet in de interacties tussen mens en dier zullen we het antwoord nooit helemaal weten.

De Shazam Band is beschikbaar voor pre-order in twee verschillende versies. De volledig uitgeruste band met GPS kost 595 dollar, en een iets eenvoudigere versie is te koop voor 495 dollar via shazampet.com.