Microsoft wil dat AI het zoeken naar bestanden gemakkelijker maakt

Microsoft test een AI-aangedreven zoekfunctie voor Windows 11 die belooft een einde te maken aan het organiseren en benoemen van bestanden om ze later terug te vinden. Deze nieuwe zoektool, momenteel alleen beschikbaar voor testers met Copilot+ pc’s, gebruikt semantische indexering om bestanden op een meer gesprek-gerichte manier te vinden.

In plaats van alle bestanden specifieke bestandsnamen te geven om ze terug te kunnen vinden, kun je nu informele zoekopdrachten typen, zoals: "Waar is die presentatie die ik vorige week heb gemaakt?" Met een beetje geluk vindt de AI wat je zoekt.

De functie werkt binnen Instellingen, Verkenner en de taakbalk en ondersteunt standaardbestandsformaten voor afbeeldingen, documenten en spreadsheets. Omdat het gebruikmaakt van ingebouwde AI-modellen, is er geen internetverbinding nodig. Wel werkt de zoekfunctie alleen in locaties die je hebt geselecteerd om te indexeren. Je kunt alles laten indexeren door over te schakelen naar de nieuwe "verbeterde" modus, maar dat vereist mogelijk meer vertrouwen in Microsoft dan je prettig vindt.

Toch zal deze functie zeker handig zijn voor mensen wiens digitale leven zich verspreid heeft over bureaubladen, downloads en allerlei onbekende mappen, zelfs als het voorlopig beperkt blijft tot je computer. Dat betekent dat je nog niet kunt zoeken in je OneDrive-bestanden die in de cloud staan, hoewel Microsoft aangeeft dat die mogelijkheid eraan komt. Maar als je geen Copilot Plus-machine hebt, heb je voorlopig pech.

Copilot+

De functie is een logische uitbreiding van Microsofts AI-agenda, die erop gericht is AI-tools te integreren in de producten van het bedrijf. Op Copilot+ pc’s omvatten deze tools ook andere functies die momenteel worden getest, zoals Click to Do. Hiermee kunnen gebruikers AI-gestuurde taken uitvoeren via een eenvoudige toetsenbord-en-muis-snelkoppeling. Je markeert een stuk tekst, houdt de Windows-toets ingedrukt en klikt om een menu met opties te openen, waaronder "Herschrijven" en het grammaticacorrigerende "Verfijnen".

Microsofts AI-ambities zijn duidelijk gericht op het gemakkelijker maken van het dagelijks leven, mits je hebt geïnvesteerd in de juiste hardware. De verschuiving van rigide opdrachten naar een meer menselijke aanpak heeft overduidelijk zijn charme. De dagen van exacte bestandsnamen intypen of eindeloos zoeken met trefwoorden lijken geteld. En het is slechts een kleine stap van hulp bij het vinden van je PowerPoint-presentatie naar hulp bij het schrijven ervan.

Of dit de killer-app is die mensen zover krijgt om een Copilot+ pc te kopen zoals Microsoft hoopt, blijft echter de vraag. Maar als het je kan behoeden voor het hernoemen van bestanden met "final_final_v2" voor de zoveelste keer, is het misschien toch de moeite waard.