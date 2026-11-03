Wij vergeleken de nieuwste middenklasse OLED TV's van LG en Samsung: deze zouden we kopen

De LG C6 is een van de beste tv's die we dit jaar getest hebben. Het is dan ook wel een duidelijke upgrade ten opzichte van zijn voorganger, de LG C5. Het nieuwe model biedt betere prestaties, een mooie helderheidsboost (bijna 300 nits aan extra HDR-piekhelderheid en 50 nits fullscreen HDR-helderheid) en nog accuratere beelden. De kleurtemperatuur weet ook grotendeels het probleem met een groene tint over beelden op te lossen waar we wat last van hadden bij de LG C5 toen we hem vergeleken met zijn opvolger.

Hoewel de LG C6 momenteel voor ons toch wel de beste tv op de markt is qua prijs-kwaliteitverhouding, zijn er meerdere rivalen waar we hem graag nog even mee willen vergelijken. Eén van die rivalen is recent in ons testlab beland: de Samsung S90H. Dat model is Samsungs middenklasse OLED TV en dus ook een directe concurrent voor de C6.

We hebben besloten om de twee middenklassers naast elkaar te zetten en wat van onze favoriete scènes van 4K Blu-rays op beide tv's te bekijken om de prestaties te vergelijken. Weet de S90H zichzelf te positioneren als een van de beste OLED TV's van dit moment? En kan hij de toppositie stelen van de LG C6?

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Helderheid en kijken in felverlichte ruimtes

Ondanks de hogere gemeten helderheid van de S90H (rechts) ziet deze scène uit Lawrence of Arabia er feller uit op de C6 (links). (Image credit: Sony Picture Entertainment / Future)

Bij het meten van de helderheid van de tv's kwamen we bij de C6 uit op een HDR-piekhelderheid van 1.427 nits in de Filmmaker-modus. Dat is een uitstekend resultaat voor een middenklasse OLED TV. Verrassend genoeg wist de S90H het hier nog beter te doen met een HDR-piekhelderheid van 1.689 nits in zijn Filmmaker-modus. Hij werd dus maar liefst 18% feller dan de C6. Samsungs OLED TV's zijn over het algemeen ook gewoon wat feller dan die van LG. Zo maten we ook een 10% hogere helderheid bij de flagship Samsung S99H dan bij de flagship LG G6 met HDR in de Filmmaker-modus (2.739 nits voor de S99H en 2.475 nits voor de G6).

De fullscreen helderheid (in HDR) van de S90H is ook wat feller dan die van de C6 (310 nits tegenover 247 nits, ook allebei gemeten in de Filmmaker-modus). Het mag dus duidelijk zijn dat de S90H feller kan worden. Was dat echter ook in de praktijk te merken?

Toen we Lawrence of Arabia afspeelden en ons focusten op een felle scène (bij daglicht) aan het begin van de film, toonde de C6 opvallend genoeg een hogere waargenomen helderheid. Het witte zand zag er levendiger en feller uit op de C6 dan op de S90H. Dat was het geval toen beide tv's hun Filmmaker-modus ingeschakeld hadden, maar ook toen de fellere Film- (Samsung) en Cinema Home-modi (LG) werden gebruikt. Bij die fellere modi was het verschil in waargenomen helderheid zelfs nog groter. De C6 leek het witte zand en de blauwe lucht toen nog feller weer te geven.

Wanneer het aankomt op de kijkervaring in een felverlichte ruimte, is de S90H (rechts) de meest logische keuze dankzij zijn antireflectielaag. (Image credit: Warner Bros / Future)

Dit kan het gevolg zijn van de nieuwe 'Alpha 11 AI Gen 3'-processor van de C6, die overigens ook in de flagship G6 zit. Die chip bevat een indrukwekkende helderheidsbooster en 13-bit kleurverwerking (12-bit met 1 bit aan extra helderheid). Daarnaast heeft de C6 een glanzend scherm en de S90H een mat scherm. Toch was de beste keuze niet altijd heel gemakkelijk te bepalen. Bij sommige scènes (vooral kleurrijke scènes) wist de S90H juist weer levendigere beelden weer te geven. Daar komen we verderop nog op terug als we het over de kleurweergave hebben.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat de S90H de duidelijke winnaar is als het gaat om de kijkervaring in felverlichte ruimtes. Eén van de weinige minpunten die we benoemden in onze C6 review was dat er snel spiegelachtige reflecties op het scherm te zien zijn tijdens donkere scènes. De S90H maakt gebruik van Samsungs 'OLED Glare Free'-technologie en deze antireflectielaag weet weerspiegelingen heel effectief te elimineren. Om dit goed te testen hebben we onder andere donkere scènes uit The Batman en Project Hail Mary gebruikt. We waren onder de indruk van hoe goed de S90H omging met deze scènes in ons felle testlab. Als jouw volgende tv in een felverlichte ruimte komt te staan, dan is de S90H de betere keuze.

Kleurweergave

Image 1 of 2 Kleuren zien er op allebei de tv's uitstekend uit en ze bieden allebei soms levendigere beelden dan huin concurrent. Bij The Super Mario Galaxy Movie ziet de C6 (links) er levendiger uit... (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) ... maar bij Speed Racer is het juist weer de S90H (rechts) die levendigere beelden toont. (Image credit: Warner Bros / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

De spannendste strijd tussen deze twee tv's vond waarschijnlijk toch wel plaats op het vlak van kleurweergave. Bij het bekijken van The Super Mario Galaxy Movie wisten beide tv's de felle, levendige kleuren van de film goed tot leven te brengen. In een scène waarin de Luma's bij elkaar komen voor een verhaaltje (aan het begin van de film), zagen de verschillende kleuren op hun lichamen er rijker en dieper uit op de C6. Tegelijkertijd zagen de kleuren er dan weer natuurlijker uit op de S90H. Hetzelfde was te merken bij de rode en groene tinten van de overalls van Mario en Luigi. Uiteindelijk wist het meer verzadigde kleurprofiel van de C6 ons iets meer te overtuigen.

Toen we wisselden naar Speed Racer vonden we echter dat de S90H levendigere kleuren leverde. Het decor in de keuken van de Racer-familie, met roze muren en groene en oranje details, spatte veel meer van het scherm af op de S90H. De kleuren zagen er nog steeds erg rijk uit op de C6, maar de kleuren waren net iets minder overtuigend. De S90H wist gedurende de hele film de cartoon-achtige stijl beter te representeren, met rijke, diepe en levendige tinten.

La La Land was een voorbeeld van een film waarbij de kleurweergave heel vergelijkbaar was, al zag de C6 (links) er nog net iets levendiger uit. (Image credit: Lionsgate / Future)

Uiteindelijk hebben we ook nog even La La Land afgespeeld. In de scène met het zwembadfeestje zagen we uitstekende resiltaten bij beide tv's. Kleurrijke outfits werden prachtig weergegeven en de omgeving zag er nog mooi natuurlijk uit. Wel zagen kleuren er hier op de C6 weer net wat levendiger uit. Mia's gele jurk leek bijvoorbeeld toch iets meer van het scherm te spatten op de C6 dan op de S90H. Hier maakte het ook weer niet echt uit voor welke beeldmodus we kozen. Allebei de tv's toonden ook goed gebalanceerde kleurprofielen. Niets zag er echt oververzadigd uit. De kleuren op de C6 waren gewoon alleen weer net wat meeslepender.

We hebben op dit vlak ook wat metingen gedaan. Bij de C6 maten we een dekking van 99,7% van de UHDA-P3-kleurruimte en 75,9% van de BT.2020-kleurruimte. Bij de S90H maten we 99,3% bij UHDA-P3 en 76,5% bij BT.2020. Die verschillen zijn dus echt minimaal. Het maakte overigens wel meteen duidelijk voor ons dat de 55-inch S90H in ons testlab een W-OLED-paneel heeft en niet een QD-OLED-paneel. QD-OLED had voor een hogere dekking van de BT.2020-kleurruimte gezorgd.

Er was overigens bij deze categorie nog één ding dat ons opviel. Bij het bekijken van de vechtscène op het metrostation in The Batman, had de S90H een beetje een groene tint in vergelijking met de C6. Dat hebben we wel eens vaker gemerkt bij OLED TV's, waaronder ook bij de C5. Dit was echter niet te zien bij de C6 en was dus een van de grote pluspunten voor ons bij het testen.

Contrast en donkere scènes

Image 1 of 2 Bij The Batman merkten we dat de S90H (rechts) wat last had van 'black crush', waarbij er wat schaduwdetails verloren gingen, toen de tv's op hun Filmmaker-modi stonden. (Image credit: Warner Bros / Future) Toen we wisselden naar de Film-modus op de S90H (rechts) ging die black crush weer een beetje weg, maar de C6 (links) zag er nog steeds wat accurater uit, zelfs toen hij nog op de Filmmaker-modus stond. (Image credit: Warner Bros / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

The Batman blijkt vaak een uitdaging te zijn voor tv's en dat was ook weer het geval bij de S90H. Bij het bekijken van de openingsscènes van de film, die grotendeels heel donker zijn, had de S90H duidelijk last van black crush. Dat zorgde voor minder details in schaduwen. Wanneer Batman op het metrostation staat na het gevecht, was de textuur van de muur en van zijn pantser lastiger te zien op de S90H dan op de C6.

Eerlijk gezegd zagen de meeste scènes uit de film er simpelweg beter uit op de C6 (met op beide tv's de Filmmaker-modus ingeschakeld). De standaard Filmmaker-modus zag er erg donker uit op de S90H, zelfs toen we de ruimte wat meer verduisterd hadden.

Toen we de instelling voor schaduwdetails verhoogden van 0 naar 5, kregen we wel weer wat details terug, maar het probleem met black crush was niet volledig opgelost. 'Tone Mapping' van Statisch naar Actief wisselen hielp ook weer een beetje mee, maar de C6 bleef de beelden accurater weergeven.

Beide tv's leveren diepe zwartwaardes bij het bekijken van Project Hail Mary en ondanks zijn probleem met black crush, wist de S90H (rechts) soms toch rijkere zwartwaardes weer te geven. (Image credit: Amazon / Future)

Los van de bovengenoemde problemen bij de S90H wisten allebei de tv's een enorm sterk contrast weer te geven. Wanneer Bruce aan een bureau zit in de Batcave, zijn de felle tinten van het licht van de monitoren en bureaulampen goed in balans met de donkere tinten van de omgeving. Hoewel de tinten er nog steeds natuurlijker uitzagen op de C6, zagen ze er ook indrukwekkend uit op de S90H.

Toen we overschakelden naar Project Hail Mary, zagen de zwartwaardes er nog dieper uit op de S90H en dat paste heel mooi bij de scènes in de ruimte. Toch misten we nog steeds wat details in sommige scènes. Deze film liet ons echter ook zien dat de C6 soms iets kan overdrijven met zijn helderheid, waardoor zwarte tinten er wat minder diep uitzagen dan bij de S90H bij sommige shots.

Ondanks de kleine nadelen bij beide tv's wisten ze allebei Project Hail Mary heel mooi weet te geven en dit was dus een goed voorbeeld van hoe goed OLED TV's omgaan met scènes met een hoog contrast.

Een spannende strijd

Deze strijd tussen de C6 (links) en de S90H (rechts) was erg spannend en je keuze zal uiteindelijk waarschijnlijk vooral gebaseerd zijn op jouw voorkeuren, budget en kijkruimte. Voor ons is de C6 de winnaar. (Image credit: Future)

Deze directe vergelijking tussen de C6 en S90H bewees voor ons dat ze allebei uitstekende middenklasse OLED TV's zijn, ook al hebben ze allebei last van wat kleine problemen op verschillende vlakken. Wat je ook kiest, je kan een prachtige beeldkwaliteit verwachten. Dankzij een uitgebreid aanbod aan handige features en veel verschillende beeldformaten (42-83 inch), zijn dit tevens sommige van de beste gaming-tv's op de markt.

Qua prijs zit een 55-inch model van de C6 inmiddels (bij bekende retailers) rond de 1.400 euro. Een 55-inch S90H vind je nu bij veel retailers rond de 1.700 euro. Dat is een flink verschil, maar de prijzen kunnen af en toe wel flink schommelen, ook bij verschillende formaten. Daarnaast krijgen we deze maand natuurlijk ook steeds meer Black Friday-deals voorgeschoteld en je weet maar nooit welke tv's de beste kortingen krijgen.

Uiteindelijk hangt je keuze vooral af van jouw specifieke omstandigheden. Als je nieuwe tv in een felverlichte ruimte goed tot zijn recht moet kunnen komen, dan is de S90H duidelijk de beste keuze. Als je de ruimte ook goed kan verduisteren wanneer het tijd is voor een filmavondje, dan is de C6 toch wel de iets betere keuze. Als wij nu een keuze zouden moeten maken, kiezen we dus ook de C6. Hij leverde simpelweg iets consistentere resultaten bij onze testscènes. Toch was de keuze nog erg lastig en als je toevallig een betere deal kan vinden voor de S90H, dan zal die ook zeker niet teleurstellen.