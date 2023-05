De beste gaming tv's van 2023: de beste tv's voor de PS5 en Xbox Series X

Het zoeken naar de beste gaming tv is ongeveer hetzelfde als het zoeken naar de beste tv voor films of series. Je zoekt namelijk een tv met een fantastische beeldkwaliteit, een prijs die bij jouw budget past en een schermgrootte die in jouw ruimte past. Er zijn echter voor gaming tv's ook nog een aantal specifieke vereisten die je in gedachten moet houden.

Hier bij TechRadar hebben we door de jaren heen veel van de beste tv's getest en we weten dus onderhand ook hoe een uitstekende gaming tv eruitziet. De beste gaming tv's moeten bijvoorbeeld beschikken over een lage input lag, zodat er geen merkbare vertraging zit tussen het indrukken van een knop op je controller en het verschijnen van de bijbehorende actie op de tv. Natuurlijk zullen specifieke specificaties afhangen van wat jij precies nodig hebt of graag wil hebben en wat binnen je budget past, maar over het algemeen is een input lag onder de 17 ms of 15 ms geschikt voor vrijwel elke gamer.

Veel van de beste tv's die je vandaag de dag kan kopen, hebben standaard al meer dan genoeg gaming features ingebouwd. De meest high-end modellen, waaronder veel van de beste OLED TV's , zijn over het algemeen uitermate geschikt voor gaming. Het maakt binnen die prijsklasse over het algemeen niet veel uit welke tv je kiest. Als je echter een specifiek budget hebt waar je je aan wil houden, dan kan je misschien ook wel een goede tv vinden voor bijvoorbeeld onder de 1000 euro, maar daarbij moet je wel opletten dat veel van de goedkoopste modellen geen ondersteuning hebben voor HDMI 2.1. Deze nieuwe HDMI-standaard is toch wel echt een vereiste als je het beste wil kunnen halen uit de PS5 of Xbox Series X.

Snel overzicht

Als je zo snel mogelijk de perfecte gaming tv voor jou wil vinden, loop dan eens door dit overzicht heen. Je kan per tv op de link klikken voor als je toch wat meer informatie wil.

De beste gaming tv's van 2023

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

Beste gaming tv voor de meeste mensen

Als je op zoek bent naar de beste gaming tv en ook gewoon een prachtig OLED-scherm, dan is de LG C2 zeker het overwegen waard. Hij beschikt over alles dat onze vorige favoriet had, de LG C1, had en voegt daar nog eens een veel helderder display aan toe (bij alle modellen behalve 42 en 48 inch) met verbeterde beeldverwerking en kleursaturatie. Misschien kan je de C1 nog wel vinden voor een relatief goedkope prijs, maar de C2 heeft duidelijk betere specs en is ook niet meer heel duur nu de C3 al uit is.

Tijdens onze tests waren we enorm onder de indruk van het 4K OLED-display. Dit scherm levert echt adembenemende zwartwaardes en dynamisch bereik (het verschil tussen de meest donkere en de helderste delen van het scherm). Dat is ideaal voor tijdens het gamen en het bingen van je favoriete series. In tegenstelling tot LCD-tv's, die meestal 'backlit' of 'edgelit' zijn, zijn de pixels op OLED TV's zelfverlichtend. Dat zorgt ervoor dat de meest heldere highlights en de donkerste gedeeltes van het beeld recht naast elkaar kunnen staan, zonder dat het licht gaat 'lekken' in de donkere gedeeltes. Het enige minpunt is dat hij niet echt enorm helder kan worden. Een mini-LED-tv is misschien een betere keuze als je vooral overdag gamet in een felverlichte kamer.

Er zijn genoeg handige features voor gamers aanwezig, zoals ondersteuning voor FreeSync, G-Sync en standaard VRR. Ook heeft de tv een native verversingssnelheid van 120Hz en beschikt hij over HDMI 2.1, waardoor PS5- en Xbox Series X-eigenaars echt de maximale resolutie en framerate uit hun consoles kunnen halen. Voor gamers met een high-end pc is dit ook een prima keuze als ze hun pc met hun tv willen verbinden via HDMI. We vinden het ook fijn dat er een instelling is om input lag mee te verminderen. Bij deze instelling is een boost-modus beschikbaar, waarmee je een ongelofelijk lage input lag van 1,5 ms kan krijgen.

Als je graag een tv wil die enigszins toekomstbestendig is voor alle consoles en ook voor gaming pc's, dan kan je zeker niets beters vinden voor dezelfde prijs. Dit is overigens ook de beste tv voor Dolby Vision-gaming met 120fps op de Xbox Series X en het is een van de weinige gaming tv's die ook beschikbaar is in schermgroottes van 42 inch en 48 inch, zonder belangrijke features te missen. Dit is dus misschien ook de enige optie voor mensen met kleinere kamers.

Lees meer: LG C2 review

Beste goedkope gaming tv voor PS5

(Image credit: Future/Techradar)

2. Sony X90K De beste budgetvriendelijke tv voor PS5-gamers Our expert review: Specificaties Beschikbare schermgroottes: 55, 65, 75, 85 inch Input lag: 13,8 ms Verversingssnelheid: 120Hz VRR-ondersteuning: HDMI Forum HDMI-poorten (HDMI 2.1): 4 (2) Redenen om te kopen + Diepe zwartwaardes en goede helderheid + Groot aanbod aan HDMI 2.1 gaming-features Redenen om te vermijden - Helderheid kan niet concurreren met mini-LED-tv's - Maar twee HDMI 2.1-poorten

De Sony X90K is een tv met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Hij levert topprestaties voor een budgetvriendelijke prijs en maakt gebruik van 'full-array' LED-verlichting voor de local dimming. Dat zorgt voor diepe zwartwaardes (al is het geen OLED) samen met een hoge helderheid en levendige kleuren. Het is echter niet de meest heldere tv op de markt.

Hij komt echter pas echt tot zijn recht tijdens het gamen en zeker als je een PS5 hebt. De X90K heeft een fantastische selectie aan gaming features en dat is dan ook waarom we hij bij ons zo goed heeft gescoord. Naast ondersteuning voor 4K/120Hz (beschikbaar op maar twee van de vier HDMI-poorten), beschikt deze tv ook over de variabele refresh rate-feature (VRR) en auto low latency-modus (ALLM). Volgens onze 4K-testmeter heeft de X90K een input lag van 13,8 ms en dat is een erg goed resultaat.

De X90K-modellen zijn ook "Perfect voor PlayStation 5". Dat betekent in principe dat als hij verbonden is met Sony's gameconsole, er automatisch een 'Auto HDR Tone Mapping'-feature wordt geactiveerd, naast een 'Auto Genre Picture Mode' die het beeld optimaliseert voor games. Dit alles betekent dat het beeld wordt aangepast aan de mogelijkheden van je beeld, onder andere voor een optimale HDR-ervaring.

Lees meer: Sony X90K review

Beste tv voor felverlichte kamers

(Image credit: Samsung)

Als je op zoek bent naar een heldere tv, waarbij je niet al te veel last hebt van weerspiegelingen, zelfs overdag in een felverlichte kamer, en voor een redelijke prijs, maak dan kennis met de Samsung QN85B. Deze tv heeft een mini-LED display, waarmee hij een ongelofelijke helderheid kan bereiken. Hij heeft ook een enorm lage input lag voor een tv van deze grootte en hij levert een indrukwekkende HDR-ervaring, ook al missen we wel Dolby Vision (zoals gebruikelijk bij Samsung).

Met volledige HDMI 2.1-ondersteuning voor alle vier de HDMI-poorten, compatibiliteit met 4K/120Hz en ondersteuning voor ALLM, VRR en FreeSync Premium Pro, lijkt de QN85B over vrijwel alles te beschikken wat je maar nodig kan hebben voor je next-gen console. Voeg daar nog eens de hoge helderheid, motion tracking en een enorm breed kleurbereik aan toe en hij steekt duidelijk boven veel van zijn concurrenten uit. De game-modus werkt enorm snel, maar je verliest hierbij wel een klein beetje van het contrast en witte kleuren kunnen iets last krijgen van 'blooming'. Voor het beste contrast kan je dus nog steeds het beste voor een OLED TV gaan.

Dit is een spectaculaire tv voor allerlei soorten entertainment. Voor een LED-tv levert hij alsnog een geweldig contrast voor films en het is over het algemeen een erg helder paneel met levendige kleuren. De beeldverwerking zorgt niet voor vreemde bijproducten zoals bij sommige andere processors het geval is en het paneel biedt ook brede kijkhoeken. Zolang je geen hele oude series bekijkt, werkt de upscaling verder echt uitstekend.

De audio in Samsungs tv's is niet altijd even geweldig, maar het geluid is hier beter dan bij vele andere. De tv klinkt prima met zijn vier speakers en 60W-vermogen, plus de Q-symphony-compatibiliteit met Samsung-soundbars (waarbij de tv-speakers als onderdeel van een groter surround sound-systeem worden gebruikt). We hadden liever een wat gedetailleerder geluid gehad, maar meestal spelen we audio toch via soundbars af, dus zo belangrijk is het geluid van de tv zelf dan ook weer niet.

Lees meer: Samsung QN85B review

Beste budget gaming tv

(Image credit: Samsung)

De Samsung Q80B is een geweldige middenklasse 4K QLED TV. Het is een fantastische allrounder, want hij is niet alleen geschikt voor je alledaagse tv-kijkgedrag, maar hij biedt ook ondersteuning voor gamen met hoge framerates en is een van de beste opties als je dat soort functies zoekt voor een redelijke prijs.

De Q80B bevindt zich net onder Samsungs mini-LED Neo QLED-modellen. In plaats van de mini-LED Neo QLED-technologie gebruikt deze tv een traditionelere 'full array backlight'. Dat betekent dar je hier niet dezelfde zwartwaardes of HDR-precisie krijgt, die je wel bij de duurdere modellen krijgt.

Alleen de echte filmliefhebbers zullen hier misschien last van hebben, want verder heeft hij wel vier HDMI-poorten met ondersteuning voor hoge framerates, een handig 'Game Bar'-menu vol met gaming-features en een verfijnde smart tv-interface.

Aangezien Samsungs Game Hub zo prominent aanwezig is, is het ook duidelijk waarvoor deze tv het meest aantrekkelijk is. De Samsung Q80B beschikt ook over vier HDMI-poorten met ondersteuning voor 4K/120Hz. Ook is ALLM (Auto Low Latency Mode) aanwezig en worden zowel Nvidia G-Sync als AMD FreeSync Premium Pro ondersteund.

Lees meer: Samsung Q80B review

Beste budget OLED gaming tv

(Image credit: Future)

5. LG B2 De goedkoopste OLED gaming tv met ondersteuning voor 120Hz en VRR Our expert review: Specificaties Beschikbare schermgroottes: 55, 65 en 77 inch Input lag: 9,1 ms Verversingssnelheid: 120Hz VRR-ondersteuning: HDMI Forum, FreeSync, G-Sync HDMI-poorten (HDMI 2.1): 4 (2) Redenen om te kopen + Geweldig OLED-contrast en -reactietijden + Volledige HDMI 2.1-ondersteuning, plus G-Sync en FreeSync Redenen om te vermijden - De minst heldere OLED TV op deze lijst - Twee HDMI 2.1-poorten in plaats van vier

Als je op zoek bent naar het perfecte contrast en de snelle reactietijden van OLED TV's, maar voor een lagere prijs dan die van de LG C2 bovenaan deze lijst, dan is dit waarschijnlijk de beste optie voor jou. Je krijgt hier een minder helder scherm dan bij de C2 en je krijgt maar twee HDMI 2.1-poorten in plaats van vier, maar verder beschikt hij wel over alles wat je echt nodig hebt.

Het beroemde OLED-contrast ziet er nog steeds fantastisch uit en er is hier ook ondersteuning voor 4K/120Hz-gaming met VRR (voor de PS5 of Xbox), AMD FreeSync (voor pc's of Xbox) en Nvidia G-Sync (voor pc's). LG's gaming menu maakt het ook gemakkelijk om snel instellingen aan te passen wanneer nodig.

De reactietijd van 9,1 ms is ook erg laag en de tv zal vanzelf naar de gaming modus wisselen wanneer hij detecteert dat er een console is aangesloten en wordt geactiveerd.

Voor films en series is dit ook nog steeds een geweldige keuze. Hij heeft dan wel een minder geavanceerde beeldprocessor dan de C2 (en natuurlijk de nieuwere C3), maar deze werkt nog steeds fantastisch voor een middenklasse tv. De geluidskwaliteit is niet erg indrukwekkend, maar daar kunnen we wel mee leven en het zal zeker geen probleem zijn als je een gaming headset gebruikt.

Lees meer: LG B2 review

Helderste OLED TV

(Image credit: Future)

6. Samsung S95C De beste OLED gaming tv voor in felverlichte kamers Our expert review: Specificaties Beschikbare schermgroottes: 55, 65 en 77 inch Input lag: 9,2 ms Verversingssnelheid: 144Hz VRR-ondersteuning: HDMI Forum, FreeSync, G-Sync HDMI-poorten (HDMI 2.1): 4 (4) De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Expert.nl (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Vier HDMI 2.1-poorten met alle bijbehorende features + Het beste contrast van alle tv's op deze lijst Redenen om te vermijden - Geen Dolby Vision - Erg duur

Samsungs QD-OLED TV combineert de bekende zelfverlichtende pixels van een OLED-paneel met de helderheid en het kleurbereik van een QLED-paneel. Hij levert een fenomenale beeldkwaliteit en een verbazingwekkende helderheid (ongeveer 70 procent helderder dan de LG C2) en dat natuurlijk met betere zwartwaardes en een beter contrast dan non-OLED-panelen. Dit is echt een speciale tv.

Er zijn vier HDMI-poorten aanwezig, allemaal met volledige ondersteuning voor 4K/120Hz, een variabele refresh rate en automatische low latency-modus. Deze features zijn beschikbaar voor Xbox Series X-, PS5- en pc-gamers (met de meest recente premium grafische kaarten van Nvidia en AMD. Het ingebouwde geluidssysteem is erg indrukwekkend voor zo'n dunne tv. Er wordt daarbij ook gebruikgemaakt van Dolby Atmos en Samsung's 'Object Tracking'-technologie voor gepositioneerde audio.

Helaas is er geen ondersteuning voor Dolby Vision-gaming om te gebruiken met je Xbox, maar de standaard HDR-weergave is al zo goed, dat dit waarschijnlijk niet zo veel zal uitmaken. Het enige (grote) probleem is dat deze tv erg duur is. Als hij echter toch wel binnen je budget past en je inderdaad op zoek bent naar een tv met meer dan genoeg helderheid om ook goed zichtbaar te zijn in felverlichte kamers, dan is dit echt een fantastische optie.

Lees meer: Samsung S95C review

Beste beeldkwaliteit voor PS5

(Image credit: Future)

Toen we de Sony A95K testten (Sony’s flagship next-gen QD-OLED-tv), waren we zo onder de indruk van de beeldkwaliteit dat we in onze review schreven dat hij misschien wel de allerbeste, meest prachtige beelden produceert die we ooit op een consumenten-tv hebben gezien.

Daarmee overdrijven we echt niet. Dankzij de combinatie van zijn uitstekende Cognitive XR-processor en een nieuw Quantum Dot OLED-scherm, is de beeldkwaliteit echt verbazingwekkend goed. Hoewel rivalen, zoals de Samsung S95C, ook en fantastische ervaring leveren, is dit onze favoriet als het alleen gaat om de allerbeste beeldkwaliteit.

We weten echter ook dat de tv met de beste beeldkwaliteit niet per se ook de beste gaming tv is, dus hoe presteert de Sony A95K op dat vlak? Gamers kunnen over het algemeen erg blij zijn met deze tv. Zo is er 4K/120Hz- en VRR-ondersteuning aanwezig. Verder beschikt de Sony A95K ook over het label: "Perfect voor PlayStation 5". Dat betekent dat er exclusieve features ingebouwd zitten in de meest recente Sony tv's, die ervoor zorgen dat je ze naadloos met een PS5 kan gebruiken.

Zo kan de console automatisch de HDR-game-instellingen optimaliseren aan de hand van welke Sony tv je met de PS5 verbindt. De 'Auto Genre Picture'-modus is dan weer Sony's versie van de 'Auto Low Latency'-modus. Dat is een feature van HDMI 2.1 die ervoor zorgt dat tv's automatisch tussen de verschillende low latency game-modi kunnen wisselen als je op je console of pc wisselt tussen verschillende games of videobronnen.

Helaas zijn er wel maar twee HDMI 2.1-poorten aanwezig. Bij de wat goedkopere tv's is dat te verwachten, maar voor zo'n high-end toestel met een enorm prijskaartje is het teleurstellend. Verder is er ook geen 4K/120Hz Dolby Vision gaming-modus voor Xbox-gebruikers en je kan ook op geen enkele manier van Dolby Vision genieten als je niet de vereiste instelling activeert in het HDMI-menu.

Lees meer: Sony A95K review

Beste betaalbare OLED TV voor PS5

(Image credit: Future)

Dit is Sony's middenklasse OLED TV. Hij heeft een minder geavanceerd scherm dan de high-end Sony A95K, maar beschikt nog steeds over de beste gaming en beeldverwerkingsfeatures.

Er is via twee HDMI 2.1-poorten ondersteuning voor 4K/120Hz en VRR en in onze tests bleek hij een geweldige lage latency van 12 ms te hebben. Ook deze tv maakt deel uit van Sony's line-up van "Perfect voor PS5" tv's. Dat betekent dat er in combinatie met een PS5 ook ondersteuning is voor 'Auto HDR Tone Mapping'. Dit zorgt ervoor dat de console automatisch de HDR-output aanpast aan de mogelijkheden van het scherm, zodat je altijd het best mogelijke beeld krijgt.

Hij kan niet zo helder worden als de LG C2 of sommige high-end LED en mini-LED-tv's op deze lijst, maar hij levert wel een prachtig contrast, waarbij zwart ook echt zwart is. Dat betekent dat we ook echt 0 nits hebben gemeten bij zwarte beelden. Dat is enorm indrukwekkend en kan heel effectief zijn bij games of films (in HDR) die een bepaalde sfeer proberen te creëren.

Als je al een PS5 hebt en graag een OLED TV wil waarmee je echt het beste uit je console kan halen, zonder al te veel te hoeven betalen, dan is dit een uitstekende keuze.

Lees meer: Sony A80K review

Zo kies je de beste gaming tv

Hoe kies je de beste gaming tv? Er zijn een aantal belangrijke dingen om rekening mee te houden als je de beste gaming tv zoekt. Game Mode en low latency: Latency is de tijd tussen wanneer een beeld wordt verstuurd vanaf je console en wanneer dit beeld ook echt verschijnt op de tv. Moderne tv's gebruiken veel slimme beeldverwerkingstrucjes om beelden er beter uit te laten zien, maar dat kost tijd. Daarom kan er een vertraging ontstaan tussen wanneer je een knop op je controller indrukt en wanneer je het resultaat daarvan te zien krijgt. Dat is niet ideaal in games waar je reactiesnelheid erg van belang is. Vrijwel alle tv's hebben inmiddels wel een Game Mode of iets met een vergelijkbare naam en deze zorgt ervoor dat de beeldverwerking (enigszins) verminderd wordt, zodat de latency ook lager blijft. HDMI 2.1: De nieuwste technologie voor HDMI-aansluitingen, waarmee je ondersteuning krijgt voor ALLM, 4K/120Hz en VRR. ALLM: 'Auto Low Latency Mode' is een relatief nieuwe feature, waarmee een console aan de tv kan doorgeven wanneer deze automatisch naar de Game Mode moet wisselen. Dat hoef je dan zelf dus niet meer te doen met de afstandsbediening. 4K/120Hz: Dit betekent dat een tv zijn scherm tot 120 keer per seconde kan verversen, terwijl er een 4K-resolutie wordt weergegeven. Goedkopere tv's kunnen meestal maar 60 keer per seconde verversen. Je kan eventueel wel wat middenklasse tv's vinden met een 120Hz-verversingssnelheid, maar deze zullen dan misschien geen HDMI 2.1-poorten hebben. In dat geval kunnen ze alleen Full HD-content afspelen in 120Hz (of 4K in 60Hz). VRR: 'Variable Refresh Rate' is een feature die ervoor zorgt dat de tv de verversing van het scherm synchroniseert met de huidige framerate van de game die je speelt. Dit betekent dat games niet vast hoeven te staan op 30, 60 of 120fps om 'screen tearing' te vermijden. Op deze manier kunnen er dus ook betere graphics worden geleverd. Er zijn drie soorten VRR: HDMI Forum, FreeSync en G-Sync. HDMI Forum VRR: Deze vorm van VRR wordt ondersteund door de PS5 en Xbox Series X, en is officieel onderdeel van HDMI 2.1. De meeste tv's met HDMI 2.1 beschikken daarom ook over deze feature. AMD FreeSync: Dit wordt ondersteund door de Xbox Series X en AMD-GPU's (op de pc). Deze feature vind je vaak terug op tv's, ook op sommige toestellen zonder HDMI 2.1. Nvidia G-Sync: Dit wordt ondersteund door Nvidia's grafische kaarten op de pc, maar dus niet door consoles. Je vindt deze feature niet heel vaak terug op tv's, maar af en toe zou je de naam kunnen tegenkomen op een lijst met specificaties.

Is een tv handig voor pc gaming? We hebben vastgesteld dat gaming tv's fantastisch samenwerken met consoles, maar hoe zit het als je op de pc speelt? Het is zeker interessant om de meest grafisch veeleisende pc-games op een groot scherm te spelen, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een gaming-tv kan zeker invallen voor een gaming-monitor voor bij je pc, maar je moet dan wel checken of je pc de resolutie aankan. 4K-schermen vereisen meer van je pc, omdat ze een veel betere beeldkwaliteit bieden dan bijvoorbeeld een Full HD-monitor. Als je pc het aankan, dan zal je kunnen genieten van een soepele 4K-ervaring op een groter scherm. Als hij het niet aankan, dan moet je je games misschien gewoon in een lagere resolutie spelen, zoals in 1440p of 1080p. In dat geval kan het wel zo zijn dat je gaming tv niet heel goed omgaat met de upscaling die nodig is. Dit kan zorgen voor een waziger beeld dan je graag zou willen, dankzij het verschil in formaat tussen een tv en een monitor. Het is dus een beetje een lastige kwestie en het hangt vooral af van hoe krachtig je pc is. Als je de benodigde high-end onderdelen hebt, dan kan pc gaming op een tv echt voor fantastische resultaten zorgen, maar anders kan je misschien toch beter op een wat kleinere monitor spelen, met een scherper beeld als gevolg.

Hoe duur is een gaming tv? Tv's die geschikt zijn voor gaming kunnen erg veel variëren qua prijs, afhankelijk van allerlei factoren. 4K gaming tv's zijn erg gebruikelijk vandaag de dag en deze kan je zelfs voor rond de 300 euro al vinden. Natuurlijk krijg je voor die prijs vrij beperkte features, waarschijnlijk een schermgrootte rond 43 inch en misschien mis je handige dingen zoals HDR (high dynamic range) en die technologie zorgt voor een veel bredere kleurbereik op je tv. Er zijn dus genoeg goedkope 4K gaming tv's beschikbaar, maar als je op zoek bent naar de beste ervaring die je kan krijgen, dan kan je misschien beter voor een beest van een tv gaan, zoals de LG C2. Deze tv biedt een prachtige HDR-weergave en een enorm lage input lag. Natuurlijk is een flagship van LG niet goedkoop (je betaalt al gauw meer dan 1.500 euro of soms zelfs meer dan 2.000 euro voor het kleinst beschikbare model).

Heb ik een 8K gaming tv nodig? In het kort: nee. Hoewel 8K-games zeker onderweg zijn en de PS5 en Xbox Series X technisch gezien ondersteuning hebben voor de resolutie, is er nog niet echt een goede reden om momenteel een 8K-tv te kopen voor gaming. Game-ontwikkelaars hebben nog steeds moeite met prestaties in 4K en in het algemeen ook nog met andere specificaties zoals een hoge verversingssnelheid (60fps, 120fps). Daar zal dus de komende jaren ook meer de focus op liggen dan op 8K.

Zo testen we de beste gaming tv's

Als je de specs en de claims vanuit de marketing van tv-fabrikanten leest, dan merk je dat deze bedrijven vaak meer beloven dan ze waar kunnen maken met hun tv's. Dat is dan ook waarom wij al de beste gaming tv's op deze lijst zelf uitgebreid hebben getest. Op die manier konden we zelf checken of ze inderdaad goed werken en de next-gen gaming-features leveren die ze beloven.

Dat betekent in de praktijk dat we de officiële specs vanuit de tv-fabrikant publiceren, zoals de input lag en de verversingssnelheid en er dan bij vermelden of de tv deze cijfers inderdaad haalt.

Om dat te kunnen doen, testen we de tv's over het algemeen met een reeks aan verschillende soorten content. Natuurlijk is vooral next-gen gaming belangrijk voor deze gids, maar we gaan er vanuit dat je ook wel wil weten hoe het is om films en series te kijken op deze tv's.

We gebruiken een 'Leo Bodnar 4K HDMI Video Signal Lag Tester' om de input lag mee te testen en een 'colorimeter' om de helderheid en accuraatheid van de kleurweergave mee te testen. We verbinden ook altijd even een gameconsole van de huidige generatie om te checken of de features zoals 4K/120Hz of Dolby Vision gaming inderdaad werken zoals beloofd.

Naast het testen van al de belangrijkste specs voor een gaming tv, zoals de verversingssnelheid en de HDMI-aansluitingen, zoeken we ook naar tv's met een goede beeldkwaliteit, levendige kleuren en brede kijkhoeken, zodat ze in allerlei soorten ruimtes goed tot hun recht komen.

Geluidskwaliteit is een minder grote prioriteit bij de meeste gaming tv's, want je krijgt over het algemeen toch de beste ervaring als je gebruikmaakt van een gaming headset of een soundbar. Toch is het altijd wel handig om te weten hoe de tv op zichzelf klinkt. Daarom beschrijven we ook hoe deze tv's klinken zonder hulp van andere audioapparaten.

We hebben inmiddels door de jaren heen al enorm veel tv-reviews geschreven, waaronder over veel van de beste gaming tv's, dus onze tests zijn niet helemaal geïsoleerd. We vergelijken de prestaties en specs van een tv eigenlijk dus ook met elke tv die we daarvoor hebben getest.