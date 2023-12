Samsung Q80C review

De Q80C beschikt natuurlijk niet over dezelfde paneeltechnologie als Samsungs meest high-end modellen van 2023, dan hebben we het namelijk over mini-LED-'backlighting'. Hij is ook niet goedkoop genoeg om hem weer als een van Samsungs vele budgettoppers te benoemen. Dit model valt een beetje tussen Samsungs flagship en budget tv's in en met zijn Quantum Dot-kleuren en uitstekende helderheidscontrole biedt hij een geweldige prijs-kwaliteitverhouding binnen die middenklasse.

Samsung Q80C TV: review in een notendop

Het feit dat de Q80C niet beschikt over Samsungs mini-LED- of Quantum Dot OLED-technologie wil niet zeggen dat het niet een van de beste tv's van vandaag de dag kan zijn.

Hij zit redelijk stevig in elkaar, maar zijn design maakt misschien niet de allerbeste eerste indruk. Dat vergeet je echter vrij snel door aspecten zoals de aansluitingen. Deze tv geeft je namelijk, net als al de beste gaming tv's, toegang tot de nieuwste console- en pc-features. Denk hierbij aan dingen zoals 4K/120Hz, variabele refresh rates en het automatisch wisselen tussen 'low latency'-modi.

De Q80C maakt dus geen gebruik van de beste beeldschermtechnologieën van 2023, maar hij heeft nog steeds LED-verlichting met 'local dimming' en een Quantum Dot-kleursysteem. Hij heeft dus zeker meer te bieden dan de meeste goedkope tv's.

Met zijn indrukwekkende 'Neural Quantum Processor 4K' weet de Samsung Q80C een uitstekende beeldkwaliteit te creëren. Zijn contrast, kleurweergave, helderheid en scherpte lopen veel minder ver achter op die van Samsungs duurdere tv's dan je misschien zou verwachten.

Het 'Object Tracking Sound'-systeem van de Q80C weet de indrukwekkende beelden goed te onder steunen met een krachtig geluid dat vanuit de juiste plek op het scherm lijkt te komen. Over het algemeen levert deze tv dus prestaties van zo'n hoog niveau dat de prijs van 799 euro (voor het 50-inch model) eigenlijk redelijk goedkoop aanvoelt.

Samsung Q80C TV review: prijs en releasedatum

Beschikbaar sinds juni 2023

Beschikbaar vanaf 799 euro voor de 50-inch variant

Tot 5.999 euro voor de 98-inch variant

Het grootste gedeelte van de Samsungs Q80C-serie is al beschikbaar sinds het begin van de zomer van 2023, alleen het 98-inch model verscheen wat later in september.

Het 65-inch model dat wij getest hebben, kost 1.749 euro en dat is een stuk goedkoper dan de mini-LED-modellen van Samsung. De 65-inch Samsung QN90C kost bijvoorbeeld 2.199 euro.

De standaard LED-verlichting in plaats van mini-LED-verlichting betekent wel een kleiner aantal dimzones waarmee de beelden worden verlicht. Toch weet de Q80C wel een goede prijs-kwaliteitverhouding te bieden. Samsung heeft dan ook jarenlang geweldige resultaten weten te halen uit tv's met 'full-array local dimming'.

Samsung Q80C TV review: specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: QLED Refresh rate: 120Hz HDR-ondersteuning: HDR10+, HDR10, HLG Audio-ondersteuning: Dolby Atmos Smart tv: Tizen HDMI-poorten: 4 x HDMI 2.1 Ingebouwde tuner: ATSC 1.0

Samsung Q80C TV review: features

4K LED full-array tv met local dimming

Neural Quantum Processor 4K

Vier HDMI 2.1-poorten

De Samsung Q80C kan niet zomaar termen als mini-LED of QD-OLED gebruiken om zichzelf te verkopen, zoals veel andere Samsung-tv's van dit jaar wel kunnen. Toch heeft deze tv nog meer dan genoeg andere dingen achter de hand. Ten eerste is hij erg agressief geprijsd voor een midrange tv.

Zijn scherm maakt gebruik van een direct LED-verlichtingssysteem. Dit betekent dat de LED-verlichting recht achter het scherm is geplaatst. Dat zorgt over het algemeen voor een betere beeldkwaliteit dan wanneer de LED-verlichting aan de randen van het scherm worden geplaatst. De Q80C voegt daar dan ook nog eens local dimming aan toe, waarbij losse zones van LED-lampen bij alle beelden die je bekijkt verschillende hoeveelheden licht kunnen vertonen en dat verbetert het potentiële contrast van de tv. De Q80C beschikt over 96 van deze local dimming-zones. Dat is zeker geen recordaantal, aangezien sommige flagship tv's van Samsung 1.920 local dimming-zones hebben. Toch zijn het er genoeg om een verschil te maken. De local dimming van Samsung heeft dan ook al vrij lang een hele goede reputatie.

Het paneel van de Q80C ondersteund refresh rates tot 120Hz, heeft een native 4K-resolutie en gebruikt Quantum Dots om zijn kleuren te creëren. Quantum Dots maken het mogelijk om een hogere helderheid en meer verfijnde kleuren te leveren dan de traditionele RGB-kleurfilters die goedkopere LCD TV's gebruiken.

De goede beeldkwaliteit (en audiokwaliteit) zijn ook gedeeltelijk het gevolg van de nieuwste Neural Quantum Processor 4K van Samsung. Deze processor is voorzien van AI en kan machine learning gebruiken om verschillende soorten bronnen beter in realtime van elkaar te kunnen onderscheiden en vervolgens het beeld dus ook beter te optimaliseren. Aan de hand van eerdere ervaringen met Samsungs processors, zou deze vrij effectief met local dimming moeten omgaan, maar ook met het upscalen van beelden met een lagere resolutie dan 4K en met scherpte. Verder is ook de effectiviteit van het 'Object Tracking Sound'-systeem (OTS) afhankelijk van de processor in de tv.

OTS is ontworpen om geluidseffecten op de juiste plek op het scherm te positioneren. Daardoor voelen soundtracks iets levendiger en meeslepender. De Q80C beschikt echter over de 'Lite'-versie van OTS. Zijn 40W aan totaal vermogen en 2.2-kanaals geluidssysteem kunnen namelijk maar een beperkter OTS-effect leveren dan de duurdere tv's van Samsung kunnen met hun krachtigere speakers en uitgebreidere speakersystemen.

Nu we het toch even over het geluid van de Q80C hebben, is het ook goed om te vermelden dat hij ondersteuning biedt voor Dolby Atmos en dus ook een Dolby Atmos-signaal kan doorgeven aan een soundbar of AV-ontvanger via HDMI eARC. Verder is er ook nog ondersteuning voor Samsungs 'Q Symphony'-technologie. Daarmee kan je de ingebouwde speakers in de tv combineren met de speakers van een ondersteunde Samsungs-soundbar.

Zoals gebruikelijk is bij Samsung-tv's, heeft ook de Q80C ondersteuning voor HDR10, HLG en HDR10+, maar niet voor het populaire Dolby Vision-format. Wel wordt ook de uitgebreidere variant van HDR10+ ondersteund, namelijk HDR10+ Adaptive. Dit format kan op intelligente wijze zijn output aanpassen aan omstandigheden van de kamer waarin de tv zich bevindt. Ook HDR10+ Gaming wordt hier ondersteund, maar daar komen we later nog op terug.

Qua aansluitingen heeft de Q80C voor deze prijs indrukwekkend genoeg vier HDMI 2.1-poorten en twee USB-poorten waarmee je eventueel nog harde schijven of SSD's kan aansluiten om media op de tv af te spelen. Natuurlijk kan je ook gewoon media streamen via Wi-Fi en Bluetooth.

Features: 4,5/5

Samsung Q80C TV review: beeldkwaliteit

Erg helder voor deze prijs

Levendige, maar tegelijkertijd subtiele kleuren

Uitstekende 4K-scherpte en details

Voelt de Q80C, met zijn "grote" LED-verlichting en relatief beperkte dimzones, als een stap achteruit nu je op veel toestellen uit Samsungs tv-line-up dankzij mini-LED of QD-OLED van een geavanceerde helderheidscontrole kan genieten? Nee, eigenlijk niet. Je hoeft maar eventjes iets op de Q80C te kijken en dan stel je niet meer de vraag: 'kan Samsung nog steeds concurreren in de wereld van midrange tv's met deze simpele LED TV'? In plaats daarvan stel je eerder de vraag: 'hoe heeft Samsung dit in hemelsnaam voor elkaar gekregen op zo'n betaalbare tv'?

De grootste verrassing is hoe diep de zwartwaardes van de Q80C wel niet kunnen worden. De zwarte balken boven en onder films met een brede beeldverhouding zien er over het algemeen bijvoorbeeld echt bijna perfect zwart uit, in plaats van grijs. Dat is zelfs het geval wanneer er een hele felle HDR-scène wordt afgespeeld tussen deze balken.

Donkere gebieden in het beeld kunnen ook worden weergegeven met overtuigende rijke, en diepe zwartwaardes, zelfs wanneer ze het beeld delen met hele felle highlights. Wat nog beter is, is dat diepe zwarte gebieden op het beeld worden weergegeven zonder dat daarbij de schaduwdetails al te veel verloren gaan. Donkere scènes zien er daardoor bijna net zo driedimensionaal, meeslepend en overtuigend uit als felle scènes.

De Q80C weet echter niet aan alle helderheidsproblemen te ontkomen waar normale LED TV's met minder dan 100 dimzones mee te maken hebben. Er is bijvoorbeeld wel enigszins sprake van 'blooming' rondom extreem felle HDR-objecten die een beetje zichtbaar kunnen zijn op de zwarte balken bij content met brede beeldverhoudingen. Van dat effect heb je geen last bij Samsungs mini-LED TV's. De intensiteit van deze gloed is echter zo vaag dat je het meestal niet eens zal opmerken, behalve als je er echt op gaat letten.

Verder kunnen donkere gebieden op de Q80C er wel een beetje grijs uitzien wanneer erg donkere onderdelen het beeld moeten delen met enorme sterke highlights. Dat is vooral het geval bij films en series met vrij agressieve HDR-effecten. Blooming is niet echt duidelijk aanwezig op de traditionele manier, waarbij je echt duidelijk gedefinieerde "zones" of blokken van licht rondom heldere objecten kan zien, maar het beeld is bij dit soort lastigere scènes niet meer zo inktzwart als bij de minder uitdagende scènes.

Dat is echter niet een heel ernstig probleem. Beelden zien er nog steeds consistent overtuigend en aantrekkelijk uit op de Q80C. Deze meer algemene beperking van de backlight is waarschijnlijk ook minder afleidend dan wanneer je te maken hebt met kleinere, maar veel specifiekere gebieden met blooming.

Het is ook goed nieuws dat je het in de standaard beeldmodus niet echt duidelijk ziet wanneer de verschillende dimzones hun lokale lichtoutput aanpassen binnen een bepaald shot. Dat kan je echter af en toe wel zien bij extreem donkere shots in de Film-modus, al is die modus verder wel gewoon uitstekend.

De Q80C dimt de meest heldere highlights in grotendeels donkere scènes ook niet zo agressief als andere Samsung-tv's met meer helderheidscontrole vaak doen. Daardoor is het dimmer en lichter worden van bepaalde gebieden van het scherm tijdens scènes die ineens wisselen tussen erg donkere en erg heldere shots hier ook minder opvallend en dus minder afleidend. Vreemd genoeg merken we dat dus bij sommige duurdere Samsung-tv's wel meer op.

In het kort weet de Q80C over het algemeen dus een kijkervaring te creëren die misschien niet zo dramatisch, dynamisch en levendig is als die van de meer premium Samsung-tv's, maar die eigenlijk wel iets consistenter is.

Om uit te leggen hoeveel minder dramatisch of levendig de beelden van de Q80C eigenlijk echt zijn vergeleken met Samsungs premium mini-LED TV's, zullen we het even over de gemeten helderheid hebben. Op 2% van het scherm met een wit HDR-venster (in de Film-modus) maten we een helderheid van 726 nits op de Q80C. Bij een venster van 10% (weer in de Film-modus) maten we 929 nits en bij een venster van 100% was het resultaat 633 nits (in de dynamische modus). De QN90C is het iets duurdere mini-LED-model van Samsung en deze wist in dezelfde drie scenario's helderheden van 1.500 nits, 1.800 nits en 602 nits te bereiken. In alle gevallen, behalve bij het HDR-venster van 100%, wist de mini-LED TV (met zijn 720 dimzones) dus ongeveer een dubbel zo hoge helderheid te bereiken als de Q80C.

Dat is een vrij groot verschil. Toch hebben we wel gezien dat de Q80C enigszins compenseert voor die lagere helderheid door een consistenter (verlicht) beeld te leveren. Hij heeft ook nog steeds genoeg helderheid bij heldere HDR-scènes die het volledige scherm in beslag nemen om ervoor te zorgen dat het beeld er nooit saai uitziet. In tegendeel, beelden zien er hier vaak juist consistenter helder uit dan bij de meeste andere midrange LCD TV's.

Voeg ook nog eens goede zwartwaardes en relatief consistente lichtregeling toe aan deze prima helderheid en de Q80C levert met gemak een veel overtuigendere HDR-ervaring dan veel van zijn rivalen (binnen deze prijsklasse).

De helderheid van de Q80C zorgt er ook voor dat de Quantom Dot-kleuren goed tot hun recht komen. Kleuren stralen echt in heldere scènes, maar tegelijkertijd weet de processor ook voor genoeg helderheidscontrole en een groot genoeg helderheidsbereik te zorgen om erg subtiele kleuren te kunnen weergeven. We zien bijna nergens meer het soort 'color banding' bij subtielere HDR-beelden dat een tijdje geleden een bekend probleem was bij HDR-tv's. Kleuren zien er hier ook niet zo uitgewassen uit tijdens donkere scènes als bij tv's van minder goede kwaliteit.

Af en toe kunnen beelden er wel net iets te blauw uitzien wanneer er een mix van sterke lichte en donkere content in beeld is. Zelfs dit minimale probleem kan je echter oplossen door de tv in de Film- of Filmmaker-modus te zetten. Over het algemeen weet de Q80C echt prachtige kleuren weer te geven voor een midrange tv.

De Q80C is ook enorm scherp en weet fijne details heel goed weer te geven. De scherpste 4K Blu-rays in onze collectie kwamen heel goed tot hun recht en voor zo´n betaalbare prijs laat deze Samsung-tv verrassend goed de voordelen van 4K vergeleken met HD zien. Tegelijkertijd worden beelden gelukkig ook niet geforceerd te scherp weergegeven, zelfs wanneer de tv in de Standaard-beeldmodus staat. Die modus is over het algemeen namelijk iets agressiever met de scherpte dan de Film- en Filmmaker-modi.

Content ziet er ook nog scherp uit wanneer er beweging in beeld is. Dat is zeker het geval als je de standaard 'Picture Clarity'-instellingen gebruikt. Die standaard instellingen passen vrij heftige frame-interpolatie toe op films met 24fps. Deze instellingen zorgen er helaas ook voor dat films er een beetje als goedkope soapseries uitzien, met af en toe ook wat afleidende beeldverwerkingsartefacten in beeld. Hier kan je gelukkig wel aan ontsnappen door de 'Custom Picture Clarity'-modus te kiezen en vervolgens de instellingen voor 'judder' (schokkerige beelden) en 'blur' op standje drie of vier te zetten. Dan wordt de ingebouwde judder van de hardware toch nog wat verminderd, maar heb je geen last van allerlei ongewenste effecten van de beeldverwerking.

Er zijn helaas wel een aantal serieuzere problemen met de beeldkwaliteit van de Q80C die we hier even moeten vermelden. Ten eerste zijn de kijkhoeken vrij beperkt. De zwartwaardes worden veel minder diep en backlight blooming wordt steeds beter zichtbaar als je vanaf minimaal 25-30 graden van het midden kijkt. Verder kunnen de Standaard- en Film-modi ook iets te agressief zijn met de helderheid bij vrij donkere shots en daardoor wordt er meer beeldruis getoond dan gewenst.

De zwartwaardes zijn helaas ook niet zo diep in de Film-modus (en zeker niet in de Filmmaker-modus) als in de Standaard-modus. Vreemd genoeg zijn ook blooming en de te actieve backlight-aanpassingen opvallender in de Film-modus, zelfs wanneer je recht voor het scherm zit.

Uiteindelijk merkten we ook dat erg kleine highlights in HDR-beelden die verder grotendeels donker zijn, er vrij dof uitzien vergeleken met hoe ze eruitzien op een OLED TV. De 96 dimzones hebben er moeite mee om een goede balans te vinden wanneer de tv te maken heeft met vrij extreme lichte en donkere onderdelen in een shot. Als we het dan toch over OLED hebben, het is wel zo dat er geen enkele OLED TV is die ook maar enigszins in de buurt van de Q80C komt qua prijs en een vergelijkbare helderheid kan leveren op het volledige scherm.

Beeldkwaliteit: 4,5/5

Samsung Q80C TV review: audio

OTS-systeem is verrassend effectief

Heldere, gedetailleerde soundstage

Enigszins beperkte bas

Ook al beschikt deze tv over veel minder ingebouwde speakers dan Samsungs premium tv's, de Q80C weet met zijn OTS-geluidssysteem toch nog verrassend effectief geluidseffecten op de juiste plaats op het scherm te positioneren. Dialogen klinken echt alsof ze uit de monden van de personages komen en het geluid beweegt ook mooi mee met bewegende objecten in beeld. De verrassend overtuigende tracking van dit OTS-systeem zorgt ervoor dat je je nog beter kan inleven in wat je aan het kijken bent.

Dialogen klinken altijd duidelijk op de Q80C en worden dus ook goed gepositioneerd. Geluidseffecten worden helder en gebalanceerd weergegeven. Middentonen klinken ook helder en verrassend dynamisch, maar de bas wordt nooit echt heel diep weergegeven. Er is wel genoeg bas om ervoor te zorgen dat het geluid niet te dun klinkt, zelfs niet tijdens intense actiescènes. Het geluid wordt tijdens dat soort scènes gelukkig ook niet echt heel erg vervormd, dus ook scherpe hoge tonen klinken nooit echt te schel.

De Q80C mist wel wat impact en heeft soms eigenlijk net iets te weinig kracht en bereik voor om de meest intense actiescènes goed tot hun recht te brengen. Bij de meest extreme basgeluiden hoor je soms ook wel wat gezoem, maar dat is echt in extreme gevallen waar je niet vaak mee te maken zal hebben.

Audio: 4/5

Samsung Q80C TV review: design

Standaard is in het midden geplaatst

Systeem voor kabelmanagement

Prima, maar niet uitstekende bouwkwaliteit

De Q80C ziet er prima uit voor een midrange tv, maar natuurlijk niet zo stijlvol als sommige van Samsungs premium tv's.

Het zwarte frame om het scherm heen is bijvoorbeeld redelijk dun en heeft een mooie afwerking, maar het ziet er niet spectaculair uit. De tv is ook relatief dun voor een LED TV, maar niet zo extreem dun als mini-LED TV's van het bedrijf. De standaard is robuust en in het midden van de tv geplaatst (wat betekent dat de tv ook op wat smallere tv-meubels past). De bouwkwaliteit van het scherm zelf is prima, maar niet echt heel indrukwekkend.

Aan de achterkant van de tv vind je een soort 3D-design met verticale strepen in het plastic en er zit hier ook een handig kabelmanagementsysteem, waarmee je al je kabels gelukkig een beetje netjes kan wegwerken.

De Q80C wordt geleverd met twee afstandsbedieningen: een standaard afstandsbediening met extra veel knoppen die vrij goedkoop aanvoelt, maar ook vrij gebruiksvriendelijk is en een veel stijlvollere "slimme" variant met een ingebouwde microfoon, veel minder knoppen en een zonnecel waardoor je nooit meer batterijen hoeft te vervangen.

Design: 3,5/5

Samsung Q80C TV review: smart tv en menu's

Tizen smart tv-interface

Ondersteuning voor spraakbesturing

Uitgebreide app-ondersteuning

De Q80C beschikt over hetzelfde Tizen smart tv-interface als elke andere Samsung-tv die we dit jaar hebben getest en dat betekent dat het dezelfde plus- en minpunten heeft.

Een van die pluspunten is dat dit systeem ondersteuning biedt voor vrijwel elke videostreaming-app die je maar nodig kan hebben, plus nog veel meer apps die de meeste mensen nooit zullen gebruiken en waar ze misschien ook nog nooit van gehoord hebben. In de startmenu's vind je ook een speciale 'Game Hub' (daar komen we zo nog op terug) en de interface draait dit keer ook stabieler en soepeler dan vorig jaar, zelfs op dit midrange model. Er is ook het een en ander verbeterd aan de weergave van alle content op het homescherm en aan hoe je door al die verschillende opties navigeert.

Als je er ook gewend aan kan raken om tegen je tv te praten, dan kan je hier gebruikmaken van verschillende spraakbesturingssystemen om heel veel van de features van deze tv met je stem te besturen. Dit betekent dat je grotendeels alle menu's en submenu's op het scherm kan vermijden.

Wij missen eigenlijk de iets compactere Samsung-menu's die gewoon onderaan in een balk op het scherm verschenen, maar helaas introduceerde Samsung vorig jaar dus al deze menu's die je hele scherm in beslag nemen. Er zijn ook zeker een aantal vreemde keuzes gemaakt op het gebied van lay-out en navigatie.

De standaard Tizen-menu's op de Q80C zijn nu op een redelijk nette manier georganiseerd en de standaard beeld- en geluidsopties zijn vrij gemakkelijk te vinden zonder dat je daarvoor dieper in het uitgebreide menu moet duiken. De meest standaard instellingen kan je nu gewoon bereiken door op de instellingen-knop te drukken op de (slimme) afstandsbediening en vervolgens omhoog te drukken. Af en toe zal je nog steeds wel de uitgebreide menu's van de Q80C in moeten, maar wanneer dat het geval is, zal je merken dat die ook nog wel prima te navigeren zijn, al voelen ze wel een beetje verouderd en onhandig.

Smart tv en menu's: 4/5

Samsung Q80C TV review: gaming

4K/120Hz-ondersteuning via alle vier de HDMI-poorten

VRR-ondersteuning, waaronder FreeSync Premium

Game Hub, plus speciale 'Game Bar'

De Q80C is een uitstekende gaming-tv. Ten eerste komt dit doordat hij via alle vier de HDMI-poorten ondersteuning biedt voor 4K/120Hz met HDR en VRR (variabele refresh rates). Op het gebied van VRR krijg je niet alleen ondersteuning voor het standaard HDMI-format, maar ook voor FreeSync Premium. Qua HDR wordt hier het HGiG-systeem gebruikt én HDR10+. De eerste game waarbij de ondersteuning voor HDR10+ direct in de code inbegrepen zit, The First Descendant, moet ergens in de komende paar maanden uitkomen, dus dan wordt dit pas echt relevant voor gaming.

In zijn Game-modus weet de Q80C de input lag (de tijd die nodig is voor het scherm om graphics te renderen) te verlagen tot maar 9,7 ms. Dat is een van de meest indrukwekkende getallen die we op een tv hebben gezien. Verder krijg je hier ook een optie genaamd 'Game Motion Plus' waarmee je judder kan verminderen, maar daardoor gaat de input lag wel een klein beetje omhoog. Dat is echter prima bij sommige gamegenres zoals bijvoorbeeld RPG's. Daar heb je meestal toch niet het snelste reactievermogen voor nodig.

Dit Game Motion Plus-systeem is te vinden in het Game Bar-menu dat op het scherm verschijnt wanneer je play/pauze-knop op de slimme afstandsbediening ingedrukt houdt. In dit speciale menu krijg je allerlei belangrijke informatie te zien over de graphics van de game die je speelt en je vind hier een aantal andere handige hulpmiddelen voor tijdens het gamen, zoals een virtueel crosshair, een systeem voor het groter maken van de minimap in een game (waar deze ook geplaatst is op het scherm) en de optie om de donkere elementen van een game wat helderder weer te geven zonder dat de heldere elementen beïnvloed worden. Die laatste optie kan je bijvoorbeeld gebruiken om je tegenstanders wat beter te zien in het donker.

De Q80C neemt gaming zelfs zo serieus dat er ook een speciale Game Hub aan de Tizen smart tv-interface is toegevoegd. In die Game Hub vind je meerdere cloud gaming-diensten, maar hier vind je ook consoles of pc's terug als je die hebt verbonden met de tv en de tv ze kan detecteren.

Al deze handige gaming-hulpmiddelen zorgen samen met de helderheid, het contrast, de scherpte en de rijke QD-kleuren van de Q80C voor een consistent geweldige game-ervaring. Het is wel jammer dat er geen ondersteuning is voor Dolby Vision-gaming, maar toch levert de Q80C een van de beste gaming-ervaringen die we ooit hebben meegemaakt op zo'n budgetvriendelijke tv.

Gaming: 5/5

Samsung Q80C TV review: prijs-kwaliteit

Veel goedkoper dan Samsungs mini-LED TV's

Geweldige prijs-kwaliteitverhouding

Presteert op een premium niveau, maar voor een midrange prijs

We hebben wel wat moeite gehad met de prijzen van sommige Samsung LCD TV's van 2023, maar we kunnen de Q80C zonder twijfel een goede aankoop noemen. Als je voor 1.749 euro alleen maar een 65-inch met de beeldkwaliteit van de Q80C zou krijgen, zou je al kunnen spreken van een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Hier krijg je echter ook nog eens een bovengemiddeld geluidssysteem, een handig smart tv-systeem en een van de meest uitgebreide gaming-systemen die je vandaag de dag kan vinden op de tv-markt.

Prijs-kwaliteit: 3/5

Moet je de Samsung Q80C TV kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung Q80C TV Categorie Opmerking Score Features Uitstekende beeldverwerking, uitgebreide en handige gaming-features en een uitgebreid Tizen smart tv-interface. 4,5/5 Beeldkwaliteit Uitstekend contrast, levendige Quantum Dot-kleuren, fantastische 4K-scherpte en indrukwekkende helderheid voor zo'n budgetvriendelijke tv. 4,5/5 Audio Redelijk krachtig en dynamisch geluid, gedetailleerde geluidsweergave en verrassend accuraat gepositioneerde geluidseffecten. 4/5 Design Redelijk dunne bezels en achterkant, handige centraal geplaatste standaard en goed kabelmanagementsysteem. De tv is echter minder stijlvol dan de meeste andere Samsung-tv's. 3,5/5 Smart tv en menu's Het Tizen-platform heeft een groot aanbod aan apps en streamingdiensten, maar de interface voelt wel een beetje verouderd en onhandig. 4/5 Gaming Er is hier ondersteuning voor al de nieuwste gaming-features behalve Dolby Vision en dat via alle vier de HDMI-poorten. Daarnaast is er een handig Game Bar-menu en een handige Game Hub. Je kan hier genieten van uitstekende, responsieve gaming-prestaties. 5/5 Prijs-kwaliteit Een van de best presterende tv's binnen deze prijsklasse en een stuk goedkoper dan Samsungs mini-LED-modellen. 4,5/5

Koop hem als...

Je goede helderheid en kleuren wil, maar mini-LED te duur vindt

De Q80C verliest het van Samsungs mini-LED TV's als het gaat om helderheid en helderheidscontrole, maar hij weet nog steeds een geweldige beeldkwaliteit te leveren voor een midrange tv. Hij heeft misschien zelfs wel de beste prijs-kwaliteitverhouding van alle Samsung-tv's van 2023.

Je de nieuwste gaming-features wil gebruiken

De Q80C heeft ondersteuning voor vrijwel al de laatste gaming-features via alle vier zijn HDMI-poorten. Daarnaast heeft hij een specifiek Game Bar-menusysteem en levert hij over het algemeen gewoon fantastische gaming-prestaties. Dit is een van de beste midrange tv's voor gaming die we tot nu toe zijn tegengekomen.

Je je tv op een smal tv-meubel wil neerzetten

De Q80C heeft een redelijk compacte, centraal geplaatste standaard in plaats van een paar losse voeten en daardoor past hij op veel meer tv-meubels.

Koop hem niet als…

Je ondersteuning voor Dolby Vision wil

Helaas weigert Samsung nog steeds om Dolby Vision-ondersteuning aan zijn tv's te te voegen. Ook de Q80C heeft dus geen ondersteuning voor dit veelgebruikte HDR-format.

Je vanaf een brede kijkhoek naar je tv kijkt

Backlight blooming rondom felverlichte objecten gaat erg opvallen als je de Q80C vanuit een hoek van meer dan 30 graden bekijkt.

Een Samsung mini-LED of QD-OLED TV ook binnen je budget past

De Q80C is een indrukwekkende tv voor zijn prijsklasse, maar hij kan niet zo fel worden als een Samsung mini-LED TV en heeft ook niet zo veel helderheidscontrole en zo'n goed contrast als Samsungs nieuwe QD-OLED TV's.

Samsung Q80C TV review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Vergelijking: 65-inch tv's Samsung S90C Sony XR-X90L Samsung Q80C Prijs (65 inch): 2.499 euro 1.699 euro 1.749 euro Paneeltype QD-OLED QLED with mini-LED QLED Refresh rate 120Hz 120Hz 120Hz HDR-ondersteuning HDR10+, HDR10, HLG HDR10, HLG, Dolby Vision HDR10+, HDR10, HLG Smart tv Tizen Google TV Tizen HDMI-poorten 4 x HDMI 2.1 4 x HDMI (2 HDMI 2.1) 4 x HDMI 2.1 Ingebouwde tuner ATSC 3.0 ATSC 3.0 ATSC 1.0

Samsung S90C QD-OLED

Samsung debuteerde zijn nieuwe Quantum Dot OLED-technologie in 2022. Toen bracht het bedrijf maar één QD-OLED-model uit, maar dit jaar zijn er twee QD-OLED TV's van Samsung beschikbaar gemaakt: de flagship S95C en het instapmodel, de S90C. Deze S90C is niet zo helder als de S95C en heeft ook een iets minder stijlvol design, maar het is nog steeds een prachtige tv voor games, films en series. Het 65-inch model is wel flink veel duurder dan de 65S80C, dus als je iets dichter bij de prijs van de Q80C wil blijven, moet je het misschien met de 55-inch S90C doen. Lees onze volledige Samsung S90C TV review

Sony XR-X90L QLED

Sony’s flagship LCD TV van 2023, de mini-LED X95L, kost echt veel meer dan de Q80C, maar de X90L is wel meer een directe concurrent voor deze tv. Dit is geen mini-LED TV, maar een Full Array LED TV met local dimming. Sony's 'Cognitive Processor XR' weet echter wel het beste te halen uit dat local dimming-systeem. Lees onze volledige Sony XR-X90L review

Zo hebben we de Samsung Q80C TV getest

Getest gedurende een periode van 8 dagen

Getest met 4K Blu-rays, streams vanuit meerdere streamingdiensten, live televisie in HD en HD Blu-rays

Getest in lichte en donkere ruimtes en vanuit meerdere kijkhoeken en vanaf meerdere afstanden

De 65-inch Samsung Q80C is getest in een donkere ruimte, maar ook een aantal dagen getest in een standaard woonkameromgeving met alle verschillende lichtomstandigheden waar een tv in een woonkamer meestal mee te maken krijgt.

Bij de sessies in de gecontroleerde testruimte hebben we de tv vooral tot zijn uiterste gedreven met meerdere 4K Blu-rays en 4K HDR-streams waarvan we weten dat ze de sterke en zwakke punten van een paneel kunnen tonen. Deze scènes gebruiken we voor de meeste van onze tests en dat maakt het dus ook gemakkelijker om vergelijkingen te maken tussen verschillende tv's wanneer ze niet naast elkaar staan.

We hebben voor onze "stresstests" onder andere de film Babylon gebruikt. Die film bevat complexe beelden met een hoog contrast en agressieve HDR. Ook de 4K Blu-ray van Blade Runner 2049 hebben we gebruikt vanwege zijn superscherpe 4K-beellden, fantastische kleur- en lichtgebruik en zijn grootse Dolby Atmos-soundtrack met extra veel bas.

Tijdens onze tests in een woonkamer, hebben we de Q80C getest met allerlei bronnen, waaronder live televisie in SD- en HD-kwaliteit, maar ook 4K-streams van meerdere streamingdiensten zoals Netflix, Prime Video en Disney+.

De Q80C is ook erg interessant voor gaming en daarom hebben we ook meerdere uren besteed aan het spelen van Alan Wake 2 en Call Of Duty: Modern Warfare 2 op de tv om te kijken of hij zijn specs ook echt waarmaakt.