Samsung QN90C QLED TV review

Samsungs op één na beste model uit zijn Neo QLED-serie heeft een hoge helderheid en over het algemeen indrukwekkende videoprestaties. Hij presteert niet net zo goed als de de flagship QN95-serie, maar hij kost dan ook veel minder en beschikt toch over gelijkaardige features. Met zijn antireflectiescherm is de QN90C ook een geweldige optie voor mensen die graag overdag (in een felle ruimte) naar films, series of sportwedstrijden willen kijken. Dankzij zijn uitgebreide gaming ondersteuning is het ook een perfecte keuze voor consolegamers.

Samsung QN90C TV: review in een notendop

De Samsung QN90C TV is de op-een-na-beste tv uit Samsung's Neo QLED-productlijn van 2023. Neo QLED TV's beschikken over een mini-LED backlight en dat maakt het mogelijk om een enorm hoge helderheid te leveren. Daarnaast beschikken deze tv's ook over een verfijndere lokale dimming dan veel standaard QLED-modellen die een gewoon LED backlight gebruiken.

Op de QN90C zorgt die mini-LED backlight ervoor dat hij een piekhelderheid levert die aardig in de buurt komt van de piekhelderheid van Samsung’s flagship QN95C Neo QLED TV. Tegelijkertijd behoudt hij ook de redelijk diepe zwartwaardes die je krijgt bij local dimming. De QN90C komt met zijn weergave van de donkerste schaduwen niet zo dicht bij OLED TV's in de buurt als de QN95C, maar hij levert op dat vlak nog steeds indrukwekkende prestaties. Net als op andere Samsung-tv's, is er HDR-ondersteuning in de vorm van de HDR10+-, HDR10- en HLG-formats, maar er is dus nog steeds geen Dolby Vision.

Met zijn slanke design, dunne bezels en stevige standaard ziet de QN90C er erg aantrekkelijk uit, zeker als je ook nog eens gebruikmaakt van de 'Ambient Mode'. Dat is een feature van Samsung die kan worden aangezet om kunstwerken en foto's weer te geven in een modus die verder zo min mogelijk stroom verbruikt. Zijn Tizen smart tv-interface is iets drukker en ingewikkelder dan de interfaces op veel andere 4K-tv's, maar hij biedt in ieder geval meer dan genoeg personalisatieopties en kan smart home features integreren.

Samsung Neo QLED TV's zijn vooral erg geschikt om op te gamen en de QN90C biedt dan ook vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/120Hz en die zijn dus ideaal voor het verbinden van een next-gen console met de tv. Dankzij de Gaming Hub worden de mogelijkheden voor gamers nog verder uitgebreid met cloud gaming diensten zoals Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Utomik en nog veel meer.

De geluidskwaliteit van de QN90C is beter dan die van de gemiddelde tv. Zo beschikt hij over een 'Object Tracking Sound Plus'-feature waarmee de directionele effecten in filmsoundtracks beter kunnen worden gepositioneerd. Ook is er ondersteuning voor de Q-Symphony-feature van Samsung. Met deze feature kan je heel gemakkelijk een ondersteunde Samsung-soundbar verbinden met de tv om ze samen een ruimtelijke en dynamische geluidservaring te laten creëren.

Samsung Neo QLED TV's zijn over het algemeen vrij duur en de QN90C is zeker geen uitzondering. Je kan hem in ieder geval wel voor veel minder geld in huis halen dan de flagship QN95C. Behalve misschien voor de meest enorme filmliefhebbers, zijn de verschillen tussen de twee toestellen niet echt zo dramatisch groot. Je kan zeker budgetvriendelijkere mini-LED-alternatieven vinden van merken zoals TCL of Hisense, maar qua features en design zullen die het niet halen bij de QN90C.

Samsung QN90C TV review: prijs en releasedatum

Releasedatum: 21 februari 2023

QN43QN90: 1.599 euro

QN50QN90: 1.699 euro

QN55QN90: 2.199 euro

QN65QN90: 2.999 euro

QN75QN90: 4.199 euro

QN85QN90: 5.999 euro

De QN90C is tussen Samsung’s flagship QN95C en de QN85C geplaatst. Dat zijn allebei ook QLED TV's met mini-LED-verlichting. Een groot verschil tussen de QN90C en de iets goedkopere QN85C is de minder geavanceerde ingebouwde audio in het goedkopere model. De QN95C heeft daarentegen een ultradun 'Infinity One'-design zonder bezels als zijn onderscheidende feature.

Toch zijn dit allemaal high-end LCD TV's en dat merk je ook aan de prijzen. Qua schermgrootte gaan ze van 43 inch tot 85 inch. Er zijn dus meer dan genoeg formaten om uit te kiezen voor de QN90C aan de hand van je beschikbare ruimte of budget. Het 65-inch model dat wij hebben getest is momenteel honderd euro duurder dan een LG C3 OLED TV van hetzelfde formaat.

Samsung QN90C TV review: Specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: QLED met mini-LED Verversingssnelheid: 120Hz HDR-ondersteuning: HDR10+, HDR10, HLG Audio-ondersteuning: Dolby Atmos Smart tv-platform: Tizen HDMI-poorten: 4x HDMI 2.1

Samsung QN90C TV review: features

Mini-LED-verlichting met local dimming

Native 4K met HDR10+

Gaming Hub voor cloud gaming

Samsung’s QN90C TV beschikt over een QLED-paneel en mini-LED-verlichting met 'full-array local dimming'. Een 'Neural Quantum Processor' zorgt voor de upscaling van gewone HD-beelden naar 4K en de de Neo Quantum HDR+-feature verwerkt dynamische de HDR-content. Net als bij andere Samsung-tv's is er geen ondersteuning voor Dolby Vision, dus zal je het moeten doen met HDR10+ (als premium HDR-format). De QN90C beschikt ook over een antireflectiecoating en samen met Samsung's 'Ultra Viewing Angle'-technologie wordt hiermee de beeldkwaliteit verbeterd voor bredere kijkhoeken.

Samsung’s eigen Tizen smart tv-interface wordt gebruikt voor al je streamingnoden en de bediening van je smart home via de Samsung SmartThings-app. De Bixby-spraakassistent is ook aanwezig, maar je kan ook Alexa of de Google Assistant gebruiken. Verder is er ook nog een 'Ambient Mode', waarmee je een breed aanbod aan stilstaande en geanimeerde beelden op het scherm kan weergeven wanneer hij niet in gebruik is. Je kan deze beelden ook aanpassen of zelfs je eigen afbeeldingen toevoegen.

De QN90C maakt gebruik van Samsung’s 'NeoSlim Design' wat gelukkig ook nog wat ruimte overlaat voor het ingebouwde 4.2.2-kanaals Dolby Atmos-speakersysteem. Samsung’s 'Object Tracking Sound Plus'-systeem zorgt ervoor dat geluiden die uit het scherm komen natuurlijker en geloofwaardiger klinken. Ook zit er een 'Q-Symphony 3.0'-feature in de tv, waarmee je de audio van de tv zelf kan combineren met de audio van een Samsung-soundbar voor een betere geluidservaring.

Samsungs Gaming Hub biedt je een centrale plaats voor al je gaming apps en instellingen. Je vindt hier cloud gaming diensten zoals Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Utomik en nog veel meer opties. Je kan vrij gemakkelijk een Bluetooth-controller met de tv verbinden om daarmee games in de cloud te spelen en daarnaast kan je bij ondersteunde games ook genieten van HDR10+-gaming.

Alle vier de HDMI 2.1-poorten op de tv bieden ondersteuning voor 4K/120Hz in combinatie met bijvoorbeeld een PS5 of een Xbox Series X.

Features: 5/5

Samsung QN90C TV review: beeldkwaliteit

Hoge piekhelderheid

Diepe zwartwaardes met gedetailleerde schaduwen

Enigszins last van 'backlight bleeding'

De 65-inch Samsung QN90C TV die wij hebben getest levert een erg indrukwekkende piekhelderheid bij HDR-content. We maten 1.787 nits bij een testpatroon met een wit venster op 10% van het scherm in de Movie-beeldmodus. Er is ook een Filmmaker-modus, maar die heeft een lagere helderheid en is ook minder accuraat dan de Movie-modus. In de Standaard-modus van de tv was de piekhelderheid 1.219 nits. Om je even wat context te geven voor die getallen, kunnen we je vertellen dat Samsungs flagship QN95C 4K mini-LED TV een piekhelderheid leverde van 2.000 nits in de Movie-modus toen we hem testten en 2.240 nits in de Standaard-modus.

Samsungs full-array local dimming-verlichting maakt het mogelijk om de volledige 0 IRE-zwartwaarde weer te geven, met als gevolg een "oneindig" contrast. Hij weet ook heel goed schaduwdetails weer te geven in donkere scènes. We merkten wel enige 'backlight bleeding', waarbij er dus verlichte cirkels verschijnen rondom witte tekst op een zwart scherm en we zagen ook kleine lichtpuntjes in de Starfield-bewegingspatronen van de Spears & Munsil Ultra HD HDR test-Blu-ray. Dit soort lekkage was maar minimaal aanwezig bij het bekijken van de meeste normale content, alleen zagen we het wel verschijnen bij de transities tussen heldere gedeeltes van een beeld en de zwarte balken die soms ineens verschijnen in ultra-widescreen films.

De kleurbalans bij de standaard 'Warm'-optie voor de kleurtemperatuur zag er een beetje blauw uit en bij sommige helderheidsniveaus zagen we Delta E-waardes van 3-4 (we zijn meestal op zoek naar waardes onder de 3). Onze metingen met Portrait’s Calman-kleurkalibratiesoftware gaven ook aan dat er een dekking van 93,3% van de DCI-P3-kleurruimte is (de kleurruimte die gebruikt wordt voor het masteren van 4K Blu-rays en digitale bioscoopreleases) en 73% van BT.2020. Dit zijn eigenlijk maar gemiddelde resultaten. We zien dan ook vergelijkbare prestaties bij meer budgetvriendelijke merken zoals TCL en Hisense.

Samsungs antireflectiecoating op het display zorgt ervoor dat er maar minimale reflecties te zien waren op het display van de QN90C. Samen met de hoge helderheid van de tv zorgt dit ervoor dat deze tv een geweldige keuze is voor mensen die overdag graag naar sportwedstrijden willen kijken. De Ultra Viewing Angle-technologie zorgt er verder ook nog voor dat de beelden hun contrast en kleurverzadiging behouden wanneer je vanuit een brede kijkhoek naar de tv kijkt. Dit geeft de QN90C toch wel een voordeel tegenover budget LCD TV's. De meeste van dat soort tv's zien er nogal dof uit wanneer je er niet recht voor zit.

Wij begonnen onze kijktesten met het montage-gedeelte van de Spears & Munsil Ultra HD Benchmark-disk en de tv wist erg goed om te gaan met HDR-beelden met een hoge helderheid. Het beeld is enorm gedetailleerd en de meest heldere highlights zijn heel dynamisch. Helaas zagen we dus wel die backlight bleeding waar we het eerder al over hadden verschijnen bij beelden met een hoog contrast, zoals een beeld van een reuzenrad in de nacht.

Bij het bekijken van een scène uit de James Bond-film No Time to Die uit 2021 waren we vooral aan het letten op hoe de tv omgaat met beweging. De scène waarin Bond over een rotsachtige heuvel loopt en de camera hem volgt, zag er goed en gedetailleerd uit op de QN90C. Samsung-tv's bieden beeldzuiverheidsinstellingen met losstaande 'blur'- en 'judder'-opties waarmee je heel effectief deze twee beeldeffecten kan verminderen. In dit geval hadden we echter niet het idee dat het nodig was om hier gebruik van te maken.

Bij het bekijken van een andere referentiescène op 4K Blu-ray, dit keer uit Dune (2021), merkten we op dat de QN90C er heel duidelijk en scherp uitzag, ondanks de ruis die standaard al een beetje in de beelden zat. Dat merkten we bijvoorbeeld toen Paul en zijn moeder door een donkere ruimte liepen na een ondervraging. De prestaties van dit toestel zijn een grote verbetering ten opzichte van de QN90B van vorig jaar. Die tv liet heel veel ruis zien toen we dezelfde scène daarop afspeelden.

Black Mirror seizoen 6 verscheen ook op Netflix toen wij de QN90C aan het testen waren en het bingewatchen bood ons ook de kans om verschillende stijlen van een tv-serie te bekijken. De hightech-filmsets van Joan is Awful en Beyond the Sea zagen er enorm scherp uit, met erg gedetailleerde schaduwen en robuuste kleuren. Verschillende scènes in Loch Henry en Beyond the Sea (nogmaals) spelen zich ook af in landelijke omgevingen en die locaties kwamen ook goed tot hun recht, dankzij de subtiele, natuurlijke tinten. Huidtinten zagen er de hele tijd erg accuraat uit en over het algemeen kwam de QN90C gewoon ook erg helder en levendig over en dat maakte hem ook erg geschikt voor het bekijken van deze satirische sciencefiction Netflix-serie.

Beeldkwaliteit: 4,5/5

Samsung QN90C TV review: audio

4.2.2-kanaals Atmos-speakersysteem

Ruimtelijk geluid bij redelijke volumes

Q-Symphony-feature combineert audio van tv met soundbar

De QN90C heeft een ingebouwd 4.2.2-kanaals Dolby Atmos-speakersysteem dat een redelijk geloofwaardig ruimtelijk geluid kan creëren bij Atmos-soundtracks. Dit effect wordt nog verder ondersteund door de Object Tracking Sound Plus-feature van de tv. Deze zorgt ervoor dat geluiden beter gepositioneerd worden, waardoor het klinkt alsof ze ook echt bij de actie op het scherm vandaan komen.

Natuurlijk is er niet veel bas aanwezig op zo'n dunne tv en films met veel bas in hun soundtracks klinken dan ook niet heel erg indrukwekkend op de ingebouwde speakers van de QN90C. Bij hoge volumes wordt het geluid ook gecomprimeerd, waardoor het gebruikelijke ruimtelijke geluid juist weer heel erg vlak klinkt.

We hebben bij het luisteren naar de tv-speakers vooral gebruikt gemaakt van de 'Amplify'-geluidsinstelling. Daardoor klonken alle geluiden luider en helderder. De QN90C TV heeft echter ook de mogelijkheid om gebruik te maken van Samsung's Q-Symphony-feature waarmee je de ingebouwde audio kan combineren met de audio van een van Samsungs Q- of S-serie soundbars voor een verbeterde geluidskwaliteit.

Audio: 4/5

Samsung QN90C TV review: design

NeoSlim design

Hexagonale standaard midden onder de tv

Afstandsbediening op zonne-energie met ingebouwde microfoon

De QN90C beschikt over Samsung’s NeoSlim design met een aluminium "hexagonale" standaard midden onder het scherm. Dit ziet er goed uit, want de tv is heel dun vanaf de zijkant en de standaard geeft hem een soort aerodynamische vorm, terwijl hij hem toch nog goed ondersteunt.

Samsung’s dunne design keert ook terug op het bijbehorende paneel aan de achterkant waarop je aan de zijkant de aansluitingen voor de tv vindt. Het gaat hier om 4 HDMI 2.1-poorten, een USB-poort, een optische digitale audiopoort en RF-antenneverbindingen. We vonden het een beetje lastig om HDMI-kabels in te pluggen die iets aan de dikkere kant waren, maar uiteindelijk konden we alles aansluiten wat we wilden aansluiten.

De bijgeleverde afstandsbediening is erg compact en heeft helaas geen verlichting onder de knoppen. Dat maakt hem wat minder handig te gebruiken in donkere ruimtes. De meeste acties op je scherm regel je via de centrale trackpad, maar aan de bovenkant van de afstandsbediening zit er ook een knop waarmee je de spraakbediening via de ingebouwde microfoon kan activeren. In tegenstelling tot bij de meeste afstandsbedieningen, heb je bij deze afstandsbediening van Samsung geen batterijen nodig. Hij gebruikt namelijk een zonnecel aan de achterkant (en dus zonne-energie) om zichzelf van stroom te voorzien en hij kan ook stroom genereren vanuit het breedbandnetwerk in je huis als de zonnecel wordt geblokkeerd.

Design: 4,5/5

Samsung QN90C TV review: smart tv en menu's

Samsung Tizen-interface

Bixby-stembediening, maar werkt ook met Alexa en Google

Uitgebreide, gebruiksvriendelijke menu's

Samsungs Tizen smart-tv-interface is over het algemeen heel erg gebruiksvriendelijk en dat kunnen we niet over alle smart tv-interfaces zeggen. Over bijna de hele breedte van het scherm zie je een horizontale rij met vrijwel al je apps. Je kan hier apps aan toevoegen of je kan ze uit deze lijst halen en je kan ook de volgorde van deze apps aanpassen (bijvoorbeeld aan de hand van hoe vaak je ze gebruikt). Aanbevolen content en andere vensters worden onder deze centrale app-rij weergegeven en daar kan je dus doorheen bladeren als je naar beneden scrolt met de afstandsbediening of met Samsung’s Bixby-stemassistent (je kan echter ook voor Alexa of Google Assistant kiezen).

Er zijn meer dan genoeg features om te ontdekken op deze tv, waaronder het gratis streamen met Samsung TV Plus, de Ambient Mode-instellingen en de Samsung Gaming Hub voor cloud gaming. Samsungs Ambient Mode is vooral erg interessant met zijn grote aanbod aan stijlvolle designs om weer te geven op je tv wanneer je deze niet actief gebruikt. Je kan deze designs ook aanpassen om dingen zoals de helderheid en de kleurbalans aan te passen en je kan ook je eigen foto's uploaden om ze weer te kunnen geven op de tv in deze Ambient Mode.

Het wisselen tussen verschillende bronnen en beeldinstellingen is ook redelijk simpel. Als je specifieke iconen aan de linkerkant van het 'smart screen' selecteert dan verschijnt er een transparante rij met opties voor de aansluitingen en voor de beeld- en geluidsinstellingen. Je kan ook een optie selecteren om alle instellingen te zien te krijgen op het scherm. Dan krijg je te maken met een meer traditioneel menu. Samsung biedt meer dan genoeg beeldinstellingen aan. Je vindt hier alles dat je maar kan wensen om het beeld van de tv naar wens in te stellen, waaronder losstaande aanpassingsopties voor de 'motion judder' en 'blur'.

Smart tv en menu's: 4,5/5

Samsung QN90C TV review: gaming

4K/120Hz met VRR en FreeSync Premium

Lage input lag van 9.8 ms

Samsung Gaming Hub voor cloud gaming

Met een native 120Hz-verversingssnelheid, ondersteuning voor 4K/120Hz via alle vier de HDMI 2.1-poorten, VRR en FreeSync Premium, is de QN90C uitermate geschikt voor gaming via de next-gen consoles. Met de Game-modus geactiveerd, maten we met een 4K-meter een indrukwekkend lage input lag van 9,8 ms. Dat is een beter resultaat dan je zal vinden bij de meeste andere tv's.

Samsungs Gaming Hub is de meest uitgebreide hub voor cloud gaming die je kan vinden op welke tv dan ook. Hij beschikt over apps zoals Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Utomik en Anstream Arcade. Je kan ook heel gemakkelijk Bluetooth-controllers verbinden met de tv vanuit de Gaming Hub en op het hoofdscherm binnen de hub zie je ook je recent gespeelde games en game-suggesties aan de hand van wat je eerder hebt gespeeld.

Als de Game-modus aanstaat en je de 'Play/Pauze'-knop indrukt op de afstandsbediening, dan verschijnt er een transparant gamemenu op de onderste helft van het scherm. Vanuit dat menu kan je extra game-instellingen aanpassen en ook dingen zoals de resolutie en je fps (frames per seconde) in de gaten houden.

Gaming: 5/5

Samsung QN90C TV review: prijs-kwaliteit

Veel goedkoper dan Samsung’s mini-LED flagship

Je kan ook budgetvriendelijkere mini-LED-modellen vinden

Goede (niet geweldige) prijs-kwaliteit

Met een adviesprijs van 2.999 euro heeft de 65-inch QN90C een redelijk goede prijs-kwaliteitverhouding vergeleken met Samsungs extra premium QN95C-model. Die is namelijk 700 euro duurder. Dat model heeft dan wel weer een geavanceerder mini-LED backlight en betere local dimming die in principe ook de problemen met blooming oplost. Samen met de extra hoge piekhelderheid betekent dit dat de QN95C het extra geld voor sommigen zeker waard zal zijn.

Als we de prijs-kwaliteit van de QN90C willen bepalen, moeten we natuurlijk ook rekening houden met de minder dure mini-LED TV's van merken zoals TCL en Hisense. Deze merken bieden namelijk tv's aan met vergelijkbare piekhelderheid en ook redelijk goede lokale dimming. Wij denken dat veel mensen dus ook zeer tevreden zouden zijn met tv's van deze merken, ook al missen ze wel een aantal van de meest geavanceerde features die je wel terugvindt op Samsung's Neo QLED-modellen, zoals Ultra Viewing Angle en de Gaming Hub.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Moet je de Samsung QN90C TV kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung QN90C TV Categorie Opmerking Score Features Een geweldig aanbod aan handige features, maar het gebrek aan Dolby Vision HDR is wel erg jammer. 4,5/5 Beeldkwaliteit Erg goede prestaties over het algemeen, met een aantal kleine minpunten. 4,5/5 Geluidskwaliteit Ruimtelijk en gedetailleerd geluid, maar een gebrekkige bas. 4/5 Design Een erg aantrekkelijk design met een afstandsbediening op zonne-energie. 4,5/5 Smart-tv en menu's Erg goede smart-interface met uitgebreide menu's. 4,5/5 Gaming Uitstekende gaming-features met uitgebreide opties voor cloud gaming. 5/5 Prijs-kwaliteit Over het algemeen een goede prijs-kwaliteitverhouding, maar er zijn ook goede goedkopere alternatieven te vinden. 4/5

Koop hem als...

Je een geweldige tv zoekt om overdag comfortabel naar te kijken

Met zijn hoge helderheid en antireflectiecoating ziet Samsungs QN90C er ook in felverlichte ruimtes en in direct zonlicht erg goed uit. Dit maakt hem de perfecte keuze voor sportliefhebbers.

Je een geweldige gaming tv wil

De vier HDMI 2.1-poorten op de QN90C bieden ondersteuning voor 4K/120Hz vanuit bijvoorbeeld een PS5 of Xbox Series X en er is ook ondersteuning voor VRR en FreeSync Premium. Daarnaast zijn er ook heel veel opties voor cloud gaming aanwezig en dit alles maakt het een geweldige tv om te gamen.

Je een Samsung-soundbar wil gebruiken

De ingebouwde speakers in deze tv klinken beter dan gemiddeld, maar het is alsnog aan te raden om een soundbar toe te voegen en dankzij de Q-Symphony-feature van de QN90C kan je gemakkelijk een Samsung-soundbar toevoegen voor een verbeterde audio-ervaring.

Koop hem niet als…

Je de beste tv wil en de prijs je niet uitmaakt

Hoewel de QN90C over het algemeen indrukwekkende prestaties levert, is Samsung’s flagship, de QN95C Neo QLED, toch nog wel het beste model als het gaat om helderheid, zwartwaardes en gedetailleerde schaduwen.

Je een wat strakker budget hebt

De QN90C is redelijk duur vergeleken met een aantal mini-LED-concurrenten. Je kan een bijna net zo goede helderheid krijgen van bijvoorbeeld een TCL- of Hisense-model, maar die leveren dan niet net zo'n uitgebreid aanbod aan features als deze Samsung-tv.

Je een simpele tv wil

Niet iedereen houdt ervan om door ingewikkelde menu's en uitgebreide instellingen te moeten navigeren zoals je moet doen op premium tv's zoals de Samsung QN90C. Als jij dat ook vervelend vindt, dan is een goedkopere tv met een simpele Google TV-interface misschien een betere keuze.

Samsung QN90C: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Vergelijking: 65-inch tv's Samsung QN90C TCL 6-Series LG C3 Samsung QN95C Prijs (65 inch): 2.999 euro 799 euro 2.899 euro 3.699 euro Paneeltype QLED met mini-LED QLED met mini-LED OLED QLED met mini-LED Refresh rate 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz HDR-ondersteuning HDR10+, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Smart TV Tizen Google TV webOS 23 Tizen HDMI-aansluitingen: 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1

TCL 6-Series mini-LED

TCL’s 6-Series tv's zijn een geweldig budgetvriendelijk alternatief voor Samsungs Neo QLED-modellen, aangezien ze ook beschikken over mini-LED-technologie voor een hoge helderheid. De 6-Series is ook een geweldige optie voor gaming met allerlei next-gen gaming features zoals ondersteuning voor 4K/120Hz en VRR. Lees meer: TCL 6-Series TV review (deze review gaat over het Roku-model, maar hier hebben we toegang tot de Google TV-modellen).

LG C3 OLED

Voor net iets minder geld dan voor de QN90C kan je ook deze midrange LG OLED TV kopen. Deze biedt een fantastische beeldkwaliteit, maar heeft wel een lagere piekhelderheid dan de tv van Samsung. Het is ook een geweldige gaming tv met een vergelijkbare lage input lag en 4K/120Hz-, VRR-, FreeSync Premium Pro- en Nvidia G-Sync-ondersteuning. Lees meer: LG C3 OLED TV review

Samsung QN95C mini-LED

Samsungs flagship Neo QLED-model is duurder dan de QN90C, maar hij biedt een hogere piekhelderheid en geavanceerdere lokale dimming en dat levert zwartwaardes op die erg dicht in de buurt komen van OLED-zwartwaardes. Hij beschikt natuurlijk ook over alle features die aanwezig zijn op het goedkopere model, zoals een Gaming Hub, Ambient Mode en antireflectiecoating op het scherm. Lees meer: Samsung QN95C mini-LED TV review

Zo hebben we de Samsung QN90C TV getest

We hebben de tv in totaal ongeveer 15 uur lang getest en geëvalueerd

Metingen zijn gedaan met Calman-kleurkalibratiesoftware

We hebben de tv volledig gekalibreerd voordat we onze subjectieve tests hebben uitgevoerd

Wanneer we tv's testen, gebruiken we ze als eerste een aantal dagen voor ons alledaags tv-gebruik om er even kennis mee te maken en te bepalen hoe ze presteren als je ze net uit de verpakking hebt gehaald. De volgende stap is het vinden van de meest accuraat uitziende preset voor het beeld (meestal de 'Movie'- of 'Cinema'-modus) en vervolgens meten we de witbalans (grijswaarden), gamma en 'color point accuracy' met Portrait Displays’ Calman-kleurkalibratiesoftware . De resultaten van de metingen geven ons de Delta-E-waardes (de mate waarin de bron van het testpatroon en wat we op het scherm te zien krijgen van elkaar afwijken) voor elke categorie en deze waardes geven ons dus een indicatie van de overkoepelende accuraatheid van een tv.

Naast die tests meten we ook de piekhelderheid (in nits) bij standaard HD-beelden en bij 4K HDR-beelden met witte vensters die 10% en 100% van het scherm in beslag nemen. Ook meten we de dekking van de DCI-P3- en BT.2020-kleurruimtes en de resultaten van die tests geven aan hoe realistisch de kleurweergave is bij het brede kleurbereik van 4K-bronmateriaal.

Voor de Samsung QN90C hebben we 'Calman ISF' gebruikt, in combinatie met de geavanceerde beeldinstellingen van de tv zelf, om het beeld te kalibreren voor SDR en HDR-bronnen om te zorgen dat het bij beide soorten bronnen zo accuraat mogelijk is. Vervolgens bekijken we verschillende scènes uit films via 4K Blu-ray-disks die we door de jaren heen hebben verzameld tijdens het testen van de prestaties van tv's en beamers. Ook bekijken we nieuwe films en/of series met Dolby Vision via streamingdiensten zoals Netflix en HBO Max.