Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung QN95C: Review in een notendop

Samsung’s vorige mini-LED modellen waren zeker beter dan hun voorgangers, vooral dankzij betere beeldverwerking en een nieuwe ‘adaptive light control’ die het gebruik van licht binnen elke dimzone verfijnde. Maar achteraf gezien heeft het gebrek aan extra dimzones de vooruitgang zeker beperkt. Hoe weten we dit? Omdat het 4K vlaggenschip van het merk voor 2023, de Samsung QN95C, het aantal dimzones bijna verdubbelt ten opzichte van de Samsung QN95B van vorig jaar, en de resultaten zijn niets minder dan spectaculair.

De zwartniveaus zijn ongekend voor de maatstaven van LCD TV's, met diepten die zo puur en donker zijn dat ze bijna niet te onderscheiden zijn van de technologieën die je kan vinden in de beste OLED TV's. Sterker nog, dankzij het enorme aantal dimzones zijn de donkere scènes van de QN95C opmerkelijk consistent, zelfs wanneer een overwegend donkere scène een paar lastige heldere momenten heeft.

Het streven van de Samsung QN95C naar betere zwarte kleuren betekent echter niet dat hij niet nog steeds hetzelfde niveau van extreme helderheid kan leveren van premium LCD TV's is. Dit zorgt ervoor dat het een geweldige optie voor lichte kamers blijft.

Voeg daar een geweldige game-ervaring en een sterk verbeterd geluid aan toe en het lijdt geen twijfel dat mini-LED een van de voorlopers is op gebied van tv.

Samsung QN95C TV review: Prijs en releasedatum

Releasedatum: Maart 2023

QN95C 55 inch: n.v.t.

QN95C 65 inch: 3.699 euro

QN95C 75 inch: 4.999 euro

QN95C 85 inch: 6.599 euro

De Samsung QN95C-serie is het topmodel 4K OLED TV van het bedrijf. Op het moment van schrijven lijkt de Samsung QN95C alleen maar te koop bij Samsung zelf. Voor het 65 inch-formaat betaal je 3.699 euro, voor 75 inch betaal je 4.999 euro en voor het grootste formaat, de 85 inch tv, betaal je maar liefst 6.599 euro.

Samsung QN95C TV review: Specs

Swipe to scroll horizontally Schermtype: QLED met mini-LED Refresh rate: 120Hz HDR ondersteuning: HDR10+, HDR10, HLG Audio ondersteuning: Dolby Atmos, Object Tracking Sound Pro Smart TV: Tizen HDMI poorten: 4x HDMI 2.1 Ingebouwde tuner: ATSC 3.0

Tot de ingangen op het achterpaneel behoren vier aan de zijkant gemonteerde HDMI 2.1-poorten (een met eARC en een met ARC), een optische digitale uitgang, een antenneaansluiting en RF-connectors (Image credit: John Archer)

Samsung QN95C TV review: functies

Mini-LED paneel met lokale dimming

Native 4K resolutie met HDR10+ ondersteuning

AI-verwerking

Met zowel QD-OLED als traditionele OLED-schermen die allemaal flink verbeterd zijn in 2023, moest Samsung duidelijk ook drastisch iets doen met zijn mini-LED TV's. En dat hebben ze gedaan, in de vorm van veel meer lokale dimzones die hun kleine LED-lampjes aansturen dan vorig jaar. We hebben het over 1344 versus 720 afzonderlijk bestuurde verlichtingszones - een grotere toename in één enkele generatie dan we eerder van Samsung hebben gezien.

Deze aanzienlijke upgrade wordt nog interessanter in combinatie met een nieuwe, verbeterde Neural Quantum 4K-processor, de mini-LED-verlichting van het scherm en de terugkeer van Samsung's Shape Adaptive Light-technologie, die erin slaagt de golflengte van het licht in een bepaalde dimzone aan te passen zodat het beter opgaat in de omgeving.

De helderheid bereikt een piek van meer dan 2000 nits bij een wit HDR-testpatroon van 10% van het schermoppervlak in de beeldinstellingen van de QN95C, en het toestel haalt ook 805 nits bij heldere HDR-beelden over het hele scherm. Zelfs de nieuwste QD-OLED TV's komen niet verder dan 1400 nits en 260 nits voor respectievelijk 10% en 100% witte HDR patronen.



Hoewel de QN95C voor zover wij weten het aantal mini-LED's dat de beelden verlicht niet heeft uitgebreid ten opzichte van de QN95B van vorig jaar, is het de moeite waard om nog eens uit te leggen waarom mini-LED-technologie belangrijk is. Door LED's te gebruiken die 40 keer kleiner zijn dan de LED's in standaard LED TV's, bieden mini-LED schermen meer controle over waar het licht naartoe gaat, met mogelijke gevolgen voor contrast, kleur en helderheid. Dit is vooral handig in combinatie met een lokaal dimsysteem dat zo extreem is als dat van de QN95C.

De Samsung QN95C heeft een slanke afneembare camera die is ontworpen om in het midden van de achterste bovenrand van de TV te zitten. (Image credit: John Archer)

Al deze kleine LED's en lokale dimzones, samen met andere belangrijke functies van hoogwaardige 4K TV's zoals ruisverwerking, beweging verwerking, HDR tone mapping en kleurbeheer, worden aangestuurd door een nieuwe versie van Samsung's Neural Quantum 4K-processor die nu gebruik maakt van de kennis van maar liefst 20 verschillende neurale netwerken.

De kracht van de processor beperkt zich niet alleen tot de beeldkwaliteit. Het speelt ook een grote rol in de effectiviteit van het 'object tracking sound' (OTS)-systeem van de TV, dat gebruik maakt van de 70W, 4.2.2-kanaals speakeropstelling om specifieke posities te bepalen zodat geluidseffecten uit precies het juiste deel van het scherm lijken te komen. De ervaring leert ook dat de ‘OTS sound engine’ goed zou moeten werken met de ingebouwde Dolby Atmos-decodering van de QN95C.

Dolby Atmos biedt ook de mogelijkheid om Dolby Atmos soundtracks (in het Dolby Digital+ formaat) draadloos naar compatibele Samsung soundbars te sturen. Samsung profiteert echter niet van het hele Dolby-assortiment, want het bedrijf weigert nog steeds om het Dolby Vision HDR-formaat te ondersteunen. De HDR-ondersteuning is daarom beperkt tot HDR10, HLG en HDR10+.

HDR10+ lijkt tot op zekere hoogte op Dolby Vision, in ieder geval in de manier waarop het extra beeld data per scène toevoegt aan de HDR-feeds die compatibele tv's kunnen gebruiken om nauwkeurigere HDR-beelden te leveren. HDR10+ wordt echter aanzienlijk minder gebruikt dan Dolby Vision.

Een laatste onverwachte functie van de QN95C is dat hij wordt geleverd met een kleine afneembare camera die is ontworpen om in het midden van de achterste bovenrand van de TV te zitten. Dit biedt de mogelijkheid om de TV via gebaren te bedienen en om real-time feedback te krijgen over je trainingen en zelfs je vitale functies als je deelneemt aan de trainingsvideo's die Samsung nu aanbiedt als onderdeel van een welzijns-onderdeel in de slimme functies.

Functies: 5/5

De QN95C heeft diepere zwarttinten, een beter lokaal contrast, consistentere kleuren en zelfs minder kans op backlight blooming rond opvallende heldere objecten dan we hebben gezien met eerdere Samsung mini-LED generaties. (Image credit: John Archer)

Samsung QN95C TV review: Beeldkwaliteit

Uitstekende zwarttinten en ‘blooming control’

Betere helderheid dan OLED

Sommige presets en functies moet je slim mee overweg gaan

Er zijn twee opvallende punten in de beeldkwaliteit van de Samsung QN95C. Ten eerste, hoeveel invloed de verbeterde dimzone heeft op het zwartniveau en de 'blooming' van de achtergrondverlichting rond opvallende heldere objecten. En ten tweede, hoeveel helderder het al is in vergelijking met de nieuwe generatie Quantum Dot en Micro Lens Array OLED TV's die dit jaar op de markt komen.

Beginnend met de prestaties van de achtergrondverlichting, is het nieuws meestal fantastisch. Tijdens donkere scènes en fade to blacks, bereikt de QN95C zwartniveaus waarvan het moeilijk te geloven is dat ze worden geleverd door een LCD TV. Vooral omdat de inktzwarte, natuurlijke kleuren niet gepaard gaan met het soort afleidende 'knipperen' van de achtergrondverlichting dat je vaak ziet bij minder goede LCD TV's als ze hun best doen om de kleuren los van elkaar te laten komen. Wat deze OLED-achtige prestatie nog indrukwekkender maakt, is de manier waarop de zwartniveaus van de QN95C bijna altijd volledig vrij blijven van de blooming die je zo vaak op de beste LED tv's ziet.

Dit heeft een paar negatieve bijwerkingen in sommige instellingen, maar voor het grootste gedeelte zorgt de mogelijkheid van de 65QN95C om tegelijkertijd diepe zwartniveaus te bereiken en backlight blooming te voorkomen ervoor dat het een wonder in de LCD TV-wereld is.

Je zou kunnen denken dat een LCD TV die zo goed overweg kan met zwartniveaus en donkere scènes als de QN95C zijn helderheid flink heeft moeten verlagen. In werkelijkheid is het toestel echter nog steeds goed in staat om in de standaard instelling een helderheid van maar liefst 2240 nits te leveren op een wit HDR-venster dat 10% van het scherm beslaat. Dit daalt een beetje tot ongeveer 2000 nits met de nauwkeurigere presets zoals Movie en Filmmaker Mode, maar dit is nog steeds riant. Het is ongeveer 40% hoger dan wat zelfs de nieuwe generatie heldere OLED's aankunnen.

Het helderheidsvoordeel van de QN95C ten opzichte van OLED is zelfs nog duidelijker bij lichtere beelden op het volledige scherm, waar de metingen van 805 nits in Standard en ongeveer 700 nits in Movie en Filmmaker Mode drie tot vier keer hoger zijn dan die van de nieuwste OLED's van topklasse. Hoewel deze metingen indrukwekkend zijn met testschermen, willen we hier wel aan toevoegen dat we vreemd genoeg alleen de impact van deze helderheid voelen met 'echte' content zoals natuurdocumentaires in de Dynamic preset van de TV.

Helderheid is natuurlijk maar één gedeelte van de beeldkwaliteit van een TV. Maar zoals we al hebben gezien, is de QN95C ook in staat om toonaangevende (voor LED) zwartniveaus te leveren.

Het is ook geweldig als het gaat om kleuren, waarbij het gebruik maakt van zijn helderheid en kleurverwerking om een extreem groot kleurvolume te dekken (kleurvolume is de combinatie van helderheid en verzadiging). Het doel van Samsung was ook overduidelijk om kleur en beelddiepte uit te drukken op een manier die meer overeenkomt met de manier waarop wij de wereld zien.

De sterk verbeterde verlichting van het nieuwe lokale dimsysteem van de QN95C zorgt er bovendien voor dat kleuren veel consistenter zijn over het hele scherm en dat het scherm verzadigd blijft tijdens donkere scènes. Deze verbeterde kleurconsistentie werkt op zijn beurt samen met de fijnere lichtregeling en enkele opvallende verbeteringen in de mogelijkheden van de QN95C om beeldruis te detecteren en effectief aan te pakken om een beeld te leveren dat er enorm gedetailleerd en verfijnd uitziet. Het lijkt soms wel 4K op steroïden, maar dan zonder dat onnatuurlijke gevoel.

De verbeteringen in de nieuwste AI-processor zijn ook zichtbaar in hoe goed de QN95C HD- en zelfs SD-bronnen opwaardeert naar de native 4K-resolutie. Het vermogen van de upscaler om het verschil te detecteren tussen ruis van de bron (denk aan grain of digitale compressie) en echte beeldinformatie terwijl het pixels aan het beeld toevoegt is ongekend.

Een laatste groot pluspunt van de QN95C ten opzichte van zijn voorganger en de LCD TV-technologie in het algemeen, is de manier waarop de beelden opvallend weinig helderheid of kleur verliezen en er nog steeds in slagen backlight blooming te verminderen, zelfs als je vanuit een extreme hoek naar de tv kijkt.

Hoewel de QN95C sterk verbeterd is ten opzichte van zijn voorganger en waarschijnlijk elke andere LCD TV tot nu toe, is hij niet helemaal foutloos. Het belangrijkste probleem is dat in de Standaardinstelling relatief kleine lichte objecten die worden gepresenteerd tegen een zeer donkere achtergrond behoorlijk kunnen worden gedimd, omdat Samsung's obsessie om backlight blooming te voorkomen iets te goed werkt.

Dit gebeurt minder vaak dan bij eerdere mini-LED generaties van Samsung, maar het is nog steeds behoorlijk opmerkelijk als het gebeurt. Vooral als je bekend bent met de manier waarop OLED TV's zelfs heldere objecten zo klein als een verre ster kunnen weergeven zonder blooming te veroorzaken of de intensiteit van het heldere object te verminderen.

Let op: de Filmmaker Mode en Movie presets van de QN95C hebben veel minder last van dit probleem, hoewel de beelden niet zo dynamisch en levendig zijn als die van de Standard-modus.

Het streven om blooming onder controle te houden lijkt er ook voor te zorgen dat sommige details in donkere scènes uit het beeld worden gedrukt. Dit gebeurt echter ook in mindere mate met de Filmmaker modus, ondanks dat deze modus niet zo agressief is met beeldverwerking en backlight als de Standaard-modus. De Filmmaker modus is veruit de beste optie als het gaat om het weergeven van details in schaduwen, al geeft deze modus af en toe iets te veel details weer.

Ook problematisch in de standaard-modus is de manier waarop het scherm duidelijk de basishelderheid verandert tijdens scènes met harde overgangen tussen heel donkere en heel lichte opnames. Je kunt dit grotendeels verhelpen door de Contrast Enhancer-functie van de TV uit te schakelen, maar dit gaat ten koste van het krachtige contrast dat veel tv-kijkers zo mooi vinden.

Heldere kleuren in de Standard preset kunnen er een beetje verbleekt uitzien in vergelijking met de Filmmaker Mode en Movie modus, en tot slot veroorzaken de standaard bewegingsinstellingen van de QN95C zorgwekkende bijwerkingen, zoals objecten die in en uit het beeld flitsen als ze over het scherm bewegen, en lichtkringen rond bewegende objecten. Films zien er ook iets te soepel uit.

Deze gebreken zijn frustrerend voor een tv die verder zo goed is. Gelukkig zijn de problemen met de standaard bewegingsinstellingen eenvoudig te verhelpen door een aangepaste instelling te kiezen voor de Picture Clarity-opties van de tv en de onderdelen voor trillingen en onscherpte vrij laag in te stellen.

Dit klinkt misschien als een lange lijst met negatieve punten. Maar sommige worden alleen genoemd vanwege de uitstekende kwaliteit van de rest van de QN95C ervaring, en de meeste problemen kunnen opgelost worden door een beetje rond te spelen in de instellingen.

Beeldkwaliteit: 5/5

De mid-range drivers van de QN95C leveren lage frequenties zuiverder en responsiever dan zijn voorgangers. (Image credit: John Archer)

Samsung QN95C TV review: geluidskwaliteit

Indrukwekkend detail

Breed geluidsbeeld

Zuivere maar niet bijzonder diepe bas

Ondanks het feit dat het geluidsontwerp niet echt duidelijk is veranderd, klinkt de QN95C toch een stuk beter dan zijn voorganger, vooral als het gaat om de grootschaligheid en samenhang van het geluidsbeeld. Het geluid voelt breder en groter aan, waardoor er een grotere muur van geluid ontstaat waar het OTS-systeem van Samsung mee kan werken. Het resultaat is dat specifieke geluiden zoals stemmen, geluiden van automotoren, geweerschoten en dergelijke nog nauwkeuriger worden gepositioneerd dan we bij eerdere OTS-implementaties hebben gehoord.

Details klinken ook zuiver, en het gevoel van ruimte in een goede (vooral Dolby Atmos) soundtrack is samenhangend en interessant, vooral met alle duidelijke effecten waardoor een film of tv erg intens aanvoelt.

De acht mid-range drivers verspreid over de achterkant van de QN95C produceren de lage frequentie geluiden zuiverder en nauwkeuriger dan de QN95B van vorig jaar deed. De bas had van ons nog steeds meer diepgang en kracht mogen hebben, maar de lage frequenties veroorzaken in ieder geval lang niet zoveel vervorming als voorheen.

Onze grootste klacht over de audio van de QN95C is dat het geluidsbeeld weliswaar breder en schoner is, maar nog steeds geen echte voorwaartse kracht heeft, waardoor je soms het gevoel hebt dat je naar een wereld achter je TV kijkt, in plaats van dat je midden in de actie zit. Om de beste resultaten uit de QN95C te halen, moet je de Amplify audio-optie aanzetten.

Geluidskwaliteit: 4/5

De QN95C wordt geleverd met twee afstandsbedieningen, waaronder één die een zonnepaneel heeft zodat je geen batterijen hoeft te kopen. (Image credit: John Archer)

Samsung QN95C TV review: design

Mooi slank en minimalistisch Infinite One-design

Centraal geplaatste standaard

Geen One Connect box deze keer

Samsung heeft het ultraslanke Infinity-ontwerp (dat nu Infinity One wordt genoemd) doorgetrokken naar de QN95C. Dit betekent dat het een ongelooflijk dunne rand rond het scherm heeft, een opmerkelijk slanke achterkant voor een tv die gebruikmaakt van een directe achtergrondverlichting, en een ontwerp voor de achterkant die bijna net zo plat is als het scherm.

De bouwkwaliteit is goed genoeg om ervoor te zorgen dat het scherm nog steeds redelijk robuust aanvoelt, ondanks de slanke behuizing, en de centraal gemonteerde standaard betekent dat je de TV op een heel smal meubelstuk kunt zetten als je dat wilt.

In tegenstelling tot eerdere mini-LED televisies van Samsung wordt de QN95C niet geleverd met een externe 'One Connect' box. In plaats daarvan zijn alle poorten op de tv gemonteerd, dus het is prettig dat het toestel een aantal uitsparingen in de voet van de standaard heeft om de kabels zo netjes mogelijk te houden.

De QN95C wordt geleverd met twee afstandsbedieningen. De zogenaamde 'slimme' afstandsbediening die je waarschijnlijk het meest zult gebruiken is klein, slank en heeft weinig knoppen. Hij heeft ook een klein zonnepaneel op de achterkant zodat je er geen batterijen voor hoeft te kopen.

Een laatste ontwerpkenmerk van de QN95C is de Ambient Mode. Hiermee kun je een van de vele stilstaande beelden of videoloops op het scherm afspelen met minimaal stroomverbruik als aantrekkelijk alternatief voor een groot zwart scherm in je kamer als je tv op standby laat staan.

Design: 4,5/5

De implementatie van beeld- en geluidsaanpassingen in de slimme menu's van Samsung voelt onhandig aan en er wordt te veel schermruimte besteed aan reclame. (Image credit: John Archer)

Samsung QN95C TV review: Smart TV en menu's

Tweede generatie van Samsung's nieuwe Tizen menu's

Uitgebreide ondersteuning voor streaming apps

Handige gamehub

Net als bij LG's webOS, toen het overging van een overlappende menu-aanpak naar een schermvullend systeem, is Samsung's overstap naar een schermvullend uiterlijk voor zijn op Tizen gebaseerde smart OS niet van een leien dakje gegaan. De eerste keer dat het vorig jaar werd gebruikt, was het helemaal niet handig. Het was traag, moeilijk te navigeren en niet erg intuïtief (tenzij je goed gebruik maakte van de spraakherkenningsfuncties).

Gelukkig heeft Samsung de zaken verbeterd in 2023. Het startscherm heeft nu meer zinvolle standaard 'contentplanken' met aanbevelingen. Samsung's Game Hub is ook een uitstekende one-stop shop geworden voor al je gaming behoeften. Vooral omdat aangesloten consoles naast cloud gamingdiensten op het Game Hub startscherm zitten.

De interface werkt nu ook vlotter en Samsung's uitstekende ondersteuning voor spraakopdrachten geeft je nog steeds een geweldige manier om de menu's op het scherm helemaal te vermijden als je eenmaal gewend bent aan het idee om tegen je tv te praten.

De implementatie van beeld- en geluidsaanpassingen in de slimme menu's is echter nog steeds onhandig, en het is niet bepaald prettig dat er zoveel ruimte op het scherm is vrijgemaakt voor reclame.

Smart TV & menu's: 3,5/5

Met de Game Bar van Samsung heb je snel toegang tot allerlei gaming instellingen. (Image credit: Future)

Samsung QN95C TV review: gaming

4K/120Hz ondersteuning (144Hz is ook mogelijk)

HDMI en AMD FreeSync Premium Pro VRR ondersteuning

9,8ms 60Hz input lag

De QN95C is een fantastische gamingmonitor. Wat de functies betreft, ondersteunen alle vier de HDMI-poorten de volledige 48Gbps van de HDMI 2.1 standaard, compleet met weergave voor 4K graphics bij 120Hz refresh rates en variabele refresh rates in zowel de 'standaard' HDMI als de AMD FreeSync Premium Pro versies. De refresh rate kan je zelfs opkrikken tot 144Hz.

Het scherm ondersteunt ook widescreen gaming met PC's die deze functie ondersteunen, en in Game mode daalt de input lag tot slechts 9,8ms met 1080p/60 bronnen. Samsung heeft ook de optie om lichte 'motion smoothing' in het beeld te introduceren met slechts een kleine nadelige invloed op de input lag als je bijvoorbeeld een RPG-game speelt die niet afhankelijk is van reactiesnelheid.

Daarnaast zijn er een paar gaming-specifieke opties zoals een crosshair op het scherm en trucjes voor de minimap in games, naast de extra optie om de donkere delen van het beeld te verlichten zodat je vijanden beter kan zien.

Samsung ondersteunt het HGiG-systeem waarbij de console kan worden gekalibreerd naar de mogelijkheden van je tv en vervolgens de meest geschikte HDR-uitvoerniveaus krijgt van compatibele game-engines. En zoals bij de meeste tv's kan de QN95C HDMI 2.1's Auto Low Latency Mode (ALLM) gebruiken om automatisch te schakelen tussen de spel- en videopresets, afhankelijk van het soort content dat je console of pc afspeelt.

Het gebrek aan ondersteuning voor Dolby Vision gaming van Xbox en PC's kan voor sommigen een probleem zijn, maar met de HDR10+ Gaming optie op zijn minst aan, lijkt het niet echt dat mensen zullen klagen hoe hun games op deze tv eruitziet.

Gaming: 5/5

De prijs van de QN95C is ongeveer zo hoog als we verwachten voor een 65-inch tv van een mainstream merk in 2023. (Image credit: John Archer)

Moet ik de Samsung QN95C TV kopen?

(Image credit: John Archer)

Hoewel OLED en QD-OLED TV's beide veel grotere verbeteringen zien voor 2023, vooral als het gaat om helderheid, behoudt de Samsung QN95C nog steeds een meer dan substantieel helderheidsvoordeel ten opzichte van zelfs de beste nieuwe OLED's als het gaat om lichte omgevingen zoals in een open appartement.

Het feit dat hij zijn helderheidsvoordeel behoudt en tegelijkertijd ook de kleurverzadiging, zwartniveaus en verfijning en beelddiepte verbetert, maakt dit een topper voor 2023. Vooral als je bereid bent om een paar bezoekjes te brengen aan de instellingen van de QN95C om een paar kleine foutjes op te lossen.

Als je kamer doorgaans niet bijzonder helder is en je de voorkeur geeft aan een consistenter en cinematisch beeld met een ongeëvenaard lokaal contrast, dan zijn de nieuwe LG G3 OLED en Samsung QD-OLED S95C TV's misschien meer iets voor jou.

Swipe to scroll horizontally Samsung QN95C Attributes Notes Rating Functies Bevat verbeteringen aan de achtergrondverlichting, beeldverwerking en geluid, en ook een nieuwe afneembare camera 5/5 Beeldkwaliteit Dubbele dimzones ten opzichte van zijn voorganger en betere verwerking zorgt voor sterke verbeteringen. 5/5 Geluidskwaliteit Klinkt veel beter dan zijn voorganger en zelfs goed volgens de eisen van de tv-wereld. 4/5 Design Dankzij het ultraslanke ontwerp van de Infinity One en de Ambient Mode past hij in bijna elke kamer. 4,5/5 Smart TV & menu's Het slimme systeem is niet erg gemakkelijk te volgen, hoewel het uitstekende spraakherkenningssysteem veel helpt. 3,5/5 Gaming Verbluffende gamingprestaties versterkt door verminderde blooming van de achtergrondverlichting 5/5 Waarde Erg duur, maar de prestaties zullen in 2023 waarschijnlijk alle andere mini-LED-tv's overtreffen. 4/5

Koop hem als...

Je behoefte hebt aan een heldere tv

Ondanks alle grote verbeteringen dit jaar kan de OLED-technologie nog steeds niet in de buurt komen van de helderheid die de mini-LED-technologie je kan bieden.

Je een TV wilt die bij je inrichting past

Met zijn ultraslanke vorm en frame en aantrekkelijke Ambient Mode kan de QN95C aanvoelen als een uitbreiding van je interieur.

Koop hem niet als…

Je graag Dolby Vision wil hebben

Samsung blijft geloven dat zijn HDR-processing goed genoeg is om niet te hoeven betalen voor een Dolby Vision HDR-licentie.

Je meer een OLED-kijker bent

De ongeëvenaarde lokale contrastmogelijkheden van OLED zijn naar een hoger niveau getild door de nieuwste MLA- en QD-OLED technologieën, waardoor ze nog betere opties zijn geworden voor relatief donkere kameromgevingen.

Kijk ook naar...

Swipe to scroll horizontally Vergeleken: 65-inch TVs Samsung S95C Sony A95K Samsung QN95B Prijs: 3.599 euro 4.000 1.638 euro Schermtype: OLED OLED QLED met mini-LED Refresh rate 120Hz 120Hz 120Hz HDR ondersteuning HDR10+, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Smart TV Tizen Google TV Tizen HDMI ports: 4 HDMI 2.1 4 HDMI 2.1 4 HDMI 2.1 Ingebouwde tuner ATSC 3.0 ATSC 3.0 ATSC 3.0

Samsung 65S95C

De tweede generatie Quantum Dot-technologie van Samsung heeft een enorme upgrade opgeleverd ten opzichte van zijn debuut in de vorm van de 65S95C. Het is veel helderder dan zijn voorganger.

Sony XR-65A95K

Hoewel dit een model uit 2022 is (Sony’s 2023 QD-OLED TV's arriveren waarschijnlijk pas over een paar maanden), levert hij alsnog een geweldige combinatie van pure QD-OLED kleuren en zeer accurate verfijningen voor de beeldkwaliteit.

Samsung 65QN95B

Op het moment van schrijven is het mini-LED-vlaggenschip van Samsung uit 2022 er nog steeds, ondanks de lancering van het nieuwere model. En gelukkig betekent de komst van een opvolger dat dit oudere model nu beschikbaar voor onder de 2.000 euro. Deze tv is niet zo goed op het gebied van zwartniveau, lokaal contrast of kleur als de QN95C, maar voor deze prijs is het nog steeds een geweldige optie voor een lichte kamer.

Zo hebben we de Samsung QN95C getest

(Image credit: Future)

Werd zij-aan-zij geëvalueerd met Samsung's 2022's S95B QD-OLED en een Philips OLED65907 OLED TV

Helderheidsmetingen werden uitgevoerd met een X-Rite i1 Display Pro lichtmeter

De 65QN95C werd getest in zowel een donkere testruimte als in een lichte huiskameromgeving, met behulp van een mix van bekende 'real life' beelden en testsignalen afkomstig van de uitstekende Spears & Munsil Ultra HD HDR Benchmark 4K Blu-ray disc.

We hebben de tv ook uitgetest met verschillende films zoals de 4K Blu-ray van Pan en de eerste It-film van Andy Muschietti. Met name de ultradonkere scènes waarin Georgie de kelder van zijn huis bezoekt in de openingsscènes van de film. We gebruikte ook de zeer donkere scène waarin de pestkop Ben zoekt in de riolen van Derry voordat hij Pennywise tegenkomt.

De gamecapaciteiten werden voornamelijk getest met een mix van Call Of Duty Modern Warfare 2, vooral in de 120Hz-modus, Assassin's Creed: Valhalla en Dirt 5. Helderheidsmetingen werden uitgevoerd met een X-Rite i1 Display Pro lichtmeter, terwijl input lag werd getest met een Leo Bodnar HDMI Video Signal Lag tester.