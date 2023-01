Sony XR-A95K review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Sony A95K: review in twee minuten

De Sony A95K maakt met zijn uniek design meteen een statement wanneer je hem uit de doos haalt. Je kan het scherm meteen voor- of achteraan een metalen standaard over de volledige breedte plaatsen. Het ene geeft je een erg minimalistische look, het andere leunt meer naar industrieel. Het hangt gewoon af van wat je liever hebt. De beeldkwaliteit laat er eveneens geen twijfel over bestaan dat het hier gaat over een premium tv.

Die beeldkwaliteit is echt de absolute top feature, zoals je ook mag verwachten bij een hoogvlieger als dit, klaar om één van de beste tv's van het jaar te worden. De geslaagde Cognitive XR processor van Samsung slaat de handen in elkaar met de nieuwe Quantum Dot OLED-technologie voor wat misschien wel de absoluut mooiste beelden zijn die we ooit op een commerciële televisie zagen. Als je de top wil zien van de beste OLED tv's ter wereld, kijk dan niet verder.

De A95K volgt ook de voetstappen van eerdere Sony OLED tv's met hun goeie geluidskwaliteit, dankzij de technologie Acoustic Surface. Hierbij doet het televisiescherm dienst als speakers, wat dit van toestel meteen ook één van de beste tv's op vlak van audio maakt.

De smart features op de A95K zitten verpakt in Google TV, waardoor je een erg uitgebreide software-ervaring krijgt. De spraakherkenning werkt bovendien goed en er is zelfs een afneembaar camera-accessoire.

Deze review gaat over de versie van 55 inch. Verder is er alleen nog het 65 inch-model, net als bij de Samsung S95B. De eenvoudige uitleg hiervoor is dat dat voorlopig de enige formaten zijn waarin QD-OLED-schermen worden geproduceerd.

Sony A95K review: prijs & releasedatum

Release in juni 2022

55 inch-versie: 3.300 euro

65 inch-versie: 4.400 euro

Ondanks dat Sony het eerste merk was om effectief een Quantum Dot OLED-tv aan te kondigen, helemaal terug in januari 2022, duurde het enkele maanden voor de A95K QD-OLED zijn weg naar de winkels had gevonden. Intussen zijn de toestellen wereldwijd verkrijgbaar.

Met zijn 3.300 euro is de kleinste A95K best duur voor een 55 inch-tv. Na enkele stevige prijsdalingen in het wereldje, is hij meer dan 1.400 euro duurder dan die andere 55 inch QD-OLED topper: de Samsung S95B. Gezien hoe goed die S95B QD OLED's zijn, zet dat prijsverschil wel druk op de schouders van de A95K.

Wat meer context over die prijzen: de nieuwste 55 inch gewone OLED-tv van Sony, de Sony A80K, kost 2.050 euro en hun premium 55 inch LCD-tv voor 2022, de X90K, komt op 1.400 euro. Dit wijst erop dat Sony QD-OLED echt als de premium optie van hun 4K-aanbod ziet. In tegenstelling tot Samsung, waar ze QD-OLED qua prijs onder hun vlaggenschip, de Mini LED Samsung QN95B, plaatsen.

(Image credit: Future)

Sony A95K review: features

4K Quantum Dot OLED-scherm

Acoustic Surface Audio+

HDMI 2.1-features voor games

Zoals je bij die prijzen gerust mag hopen, heeft de A95K heel wat te bieden. Uiteraard te beginnen bij dat belangrijke Quantum Dot OLED-paneel.

Met deze nieuwe technologie schijnt een blauwe OLED-lichtbron doorheen lagen van rode en groene Quantum Dot-kleurfilters, in een poging om de geweldige zwarttinten en de controle van de belichting op pixelniveau bij gewone OLED's te combineren met de helderheid van Quantum Dot LCD-tv's.

Sony en Samsung claimen beiden dat QD-OLED hun respectievelijke tv's A95K en S95B niet vatbaarder maakt voor permanente scherminbranding dan gewone OLED's. Zelfs de hogere helderheid zou hier geen invloed op hebben.

Helderheid is dan wel steeds van groot belang in het huidige universum van HDR-films, het grootste aantrekkingspunt van de A95K zou best wel eens de kleurprestatie kunnen zijn. Door alleen rode, groene en blauwe elementen te gebruiken en het extra witte element van bij gewone OLED-tv's achterwege te laten, zou deze tv in theorie meer pure en rijke kleuren kunnen afleveren.

Deze kernattributen van QD-OLED worden natuurlijk door Sony en Samsung gedeeld. Dus laat ons eens kijken hoe de deze Sony QD-OLED zich onderscheidt.

Het grootste verschil is misschien wel de beeldverwerking: die wordt aangedreven door de nieuwste versie van Sony's Cognitive XR processor. Die zorgt voor een bijzondere kijkervaring met zijn vermogen om inkomende beelden te analyseren en subtiel te manipuleren om ze realistischer te maken.

Bij Sony zijn ze steeds gemotiveerd door het verlangen om met het beeld van hun tv's resultaten te boeken die zo dicht mogelijk bij de beelden van professionele monitors liggen. Het vermogen van het XR-systeem in de Cognitive Processor om zijn werking te optimaliseren en zich zo aan te passen aan verschillende schermtypes haalt het allerbeste uit QD-OLED.

Sony kan voor de beeldkwaliteit van hun versie van QD-OLED altijd rekenen op aanbevelingen van derden. De technologie kreeg bijvoorbeeld IMAX Enhanced-status, beschikt over een verzameling Creator Calibrated modes (waaronder eentje die werd goedgekeurd door Netflix) en is ‘Calman Ready’, wat betekent dat het over voldoende flexibiliteit en potentiële beeldnauwkeurigheid beschikt om te worden gekalibreerd naar de standaard van een productie- en montagestudio.

De audioconfiguratie bij de A95K verschilt ook van de rest dankzij hun Acoustic Surface Audio+. Dit maakt gebruik van actuatoren om het eigenlijke scherm geluid te laten produceren, met twee ingebouwde baswoofers achteraan als back-up.

Die aanpak via Acoustic Surface Audio+ heeft wel enkele voordelen: geluid kan echt naar voor worden "gestuurd" en zich verplaatsen op basis van wat er op het scherm gebeurt voor een perfecte weergave.

(Image credit: Future)

Met hoe het geluid van de A95K werkt, is het fijn om te merken dat het de mogelijkheid heeft om een dragende factor te zijn en kan dienen als het centrale kanaal in een extern audiosysteem. Daarenboven kan er altijd een soundbar van Sony worden aangesloten om dat centrale geluid nog te versterken, wat zeker dialogen in films en series ten goede komt.

Via de eARC HDMI-ondersteuning bij dit toestel stroomt Lossless-geluid in zowel Dolby Atmos als in DTS:X (uitzonderlijk in het huidige tv-landschap) naar compatibele soundbars.

Nu we de vier HDMI-verbindingen op de A95K hebben vermeld, is er nog wel wat meer over te zeggen. Om te beginnen dat twee ervan de nieuwste baanbrekende gamefeatures ondersteunen: 4K-beelden aan 120Hz frameratio, variabele vernieuwingsfrequenties en compatibiliteit met Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode. Die kwamen dan ook aan bod in de marketingcampagne ‘Perfect for PlayStation 5’ die Sony heeft gevoerd. Een kruisbestuiving over twee markten heen.

De eerste van die 'Perfect for PS5'-features is dat de console zijn HDR-instellingen voor games automatisch optimaliseert omdat ze de identiteit kan detecteren van de Sony-tv waarmee ze is verbonden. Auto Genre Picture Mode dan is eigenlijk een Sony-versie van de Auto Low Latency Mode HDMI 2.1-feature. Die laat tv's automatisch in en uit hun instellingen voor gamebeelden met lage latentie switchen.

Bizar genoeg betekenen de voortdurende problemen die Sony heeft met de HDMI-siliconen die ze gebruiken dat je compromissen moet sluiten. Er is namelijk geen 4K 120Hz Dolby Vision game mode voor Xbox-gebruikers. Trouwens, als je niet de nodige instellingen aanpast in het menu voor de HDMI-setup, dan heb je helemaal geen Dolby Vision.

Ook even snel vermelden de A95K het formaat HDR10+ niet ondersteunt. Alleen HDR10, HLG en Dolby Vision. Zoals bij alle Sony-tv's op dit moment.

Er is gelukkig geen terugkeer van de oude 'halve resolutie aan 120Hz' problemen die een aantal vroegere Sony-tv's plaagden. Maar het zou toch leuk zijn als het merk dit soort irritante HDMI-beperkingen achter zich kan laten voor hun aanbod in 2023.

Ten slotte is er standaard ook nog de nieuwe Bravia Cam op de uitgebreide lijst features van deze Sony A95K. Eerlijk gezegd trek je via die camera een heel blik aan innovatieve features open. Dit systeem kan bijvoorbeeld zien waar jij je in de ruimte bevindt en de geluidsbalans daaraan aanpassen. Zo krijg je de beste audio waar je ook zit. Maar de camera houdt ook in de gaten hoever je van het scherm zit en zal op basis daarvan zowel de helderheid als de audio aanpassen.

De Bravia Cam kan zelfs worden gebruikt om je tv via beweging te controleren als de afstandsbediening en stemherkenning niet genoeg zouden zijn. Dit past echter wel in een rijtje "experimenten" met bediening via bewegingen die andere merken al probeerden en eerder frustrerend waren in plaats van handig.

Het is zelfs interessant om te zien hoeveel moeite Sony doet om toepassingen te vinden voor de Bravia Cam. Sommigen moeten zelfs nog online komen. Wanneer zal afhangen van de firmware-updates. In het grote geheel vinden we dit nu niet meteen een erg boeiende feature. Het is eerder een beetje een nutteloze blik achterom dan naar de toekomst te kijken.

Features score: 4,5/5

De (optionele) camera van de Sony A95K. Die de lijnen wel een beetje verstoort... (Image credit: Future)

Sony A95K review: beeldkwaliteit

Schitterende brede kleuren

Fijne beeldverwerking

Spectaculair contrast

De Sony A95K draagt de QD-OLED-badge met trots en dat merk je echt. Zeker vanaf het moment dat je high-res beelden bekijkt bekijkt. Dan word je dat extra niveau van contrast op spectaculaire wijze gewaar. Een niveau waar, van alle gewone OLED-tv's, misschien enkel de LG G2 aan komt.

De heldere lichte tinten zien er fenomenaal en intens uit. Zelfs (of vooral) in een donkere omgevingen. Die laatsten komen in zwarttinten die we nooit eerder zo diep zagen bij de gewone OLED-tv's.

Bij de prachtige lichte tinten in HDR zie je ook een meer subtiel schaduwwerk qua kleuren en tonen dan bij OLED-schermen. De natuurlijke en iets hogere helderheid die QD-OLED-panelen leveren helpt de HDR dan weer om verschillende tinten beter te lokaliseren en om helderheid vloeiender te laten overkomen.

De intensiteit van de felste helderheid bij de A95K is wel niet zo explosief als die van het QD-OLED-scherm bij Samsung. Het voelt echter wat meer gecontroleerd aan, wat zorgt voor een meer uitgebalanceerde en verfijnde ervaring. De extra helderheid wordt eerder gebruikt om de prestaties van premium monitoren te evenaren.

Hoewel het wel degelijk die extra aandacht voor de helderste beeldgebieden is die opvalt, wordt het na verloop van tijd duidelijk dat die helderheid niet zo veel hoger is (we registreerden een piek van 1.025 nits) dan de helderheid die de absoluut beste van het beste gewone OLED-tv's nu laten zien.

Hoe langer we naar dit scherm keken, hoe meer we merkten hoe fantastisch subtiel de belichting bij A95K kan zijn. Het pikt echt de kleinste, minieme details op. Zelfs in de donkerste hoeken van het scherm, met een precisie, delicaatheid en lak aan ruis die we nog maar zelden zagen. Zo krijg je bij films exact hetzelfde gevoel van diepte, detail en naturalisme in zowel donkere als in heldere scenes. Wat een geweldig consistente kijkervaring oplevert die je helemaal onderdompelt.

Omdat QD-OLED een technologie is die zelf licht uitstuurt biedt de A95K een hemelse mix van opvallende helderheidspieken en bijna perfecte zwarttinten. En dat zonder enige storing van de achtergrondverlichting die je bij LCD soms al wel eens krijgt.

(Image credit: Future)

Bij elke HDR-bron die is voorzien van een breed kleurengamma levert de pure RGB-natuur van de kleuren bij QD-OLED saturatieniveaus en natuurlijke tinten die onvergelijkbaar zijn met alles dat we ooit zagen. Dat zie je vooral bij de meest heldere en donkere extremen.

De Samsung S95B QD-OLED TV demonstreerde ook dezelfde baanbrekende kleurenprestaties. Die tv pakt er zelfs meer mee uit dan de Sony A95K, vooral bij games. Als het op helderheid aankomt, leidt de bewerking van Sony tot meer natuurlijk en gebalanceerd uitziende kleuren. Het is zelfs quasi onmogelijk om op dit Sony-toestel een kleurtint te vinden die niet exact juist zit.

Het gebruik van die nieuwe QD-OLED-technologie heeft bij Sony gelukkig niet tot enige compromissen geleid bij hun traditionele gebieden van tv-expertise. Zelfs films aan 24 frames per seconde krijgen een goeie behandeling met True Cinema. Dit verzacht schokken zonder over te gaan in dat overdreven effect dat je bij soaps vaak ziet.

Natuurlijk komt de A95K het best tot zijn recht met native 4K- en HDR-content, maar de Cognitive Processor XR is ook best goed in het upscalen van HD naar 4K en om SDR om te zetten naar HDR. De upscaling voegt heel wat details toe, zonder te veel ruis of verlies van dat natuurlijke gevoel waarop Sony zo hard focust met hun bewerking.

Het is echt moeilijk om een minpunt te vinden bij die baanbrekende beelden van de Sony A95K. Misschien het gebrek aan Dolby Vision voor games en het feit dat de helderheid toch niet zo verbluffend is als we hoopten.

Het scherm van de A95K is tot slot vrij reflectief bij direct licht. En net als bij Quantum Dot OLED-schermen van de Samsung S95B, kan veel direct licht ervoor zorgen dat de gebruikelijke onberispelijke zwarttinten kunnen verzwakken naar zelfs eerder grijs. De ongebruikelijke driehoekige structuur van rode, groene en blauwe pixels bij QD-OLED kan bovendien leiden tot wat wazigheid wanneer je kleine ondertitels wil aflezen.

Beeldkwaliteit score: 5/5

Verborgen in het dunne frame vind je constructies die het scherm zelf laten vibreren om geluid te maken. (Image credit: Future)

Sony A95K review: geluidskwaliteit

Sterke impact met accurate plaatsing van details

Sterk dynamisch bereik

Het scherm van de A95K als speakersysteem gebruiken blijkt even succesvol als eerder bij de gewone OLED-tv's van Sony.

Vooral het directe van het geluid hier is een opvallende plus, de sound wordt echt in jouw richting naar voor gestuwd. Met genoeg kracht en dynamisch bereik om zelfs een grote kamer te vullen met een meeslepende luisterervaring die je helemaal inpakt. Hiermee vergeleken klinken de meeste rivaliserende toestellen maar plat of zelfs alsof het geluid van achter de tv komt.

Het uitgebreide middenbereik bij dit klankbeeld heeft ook een fijne, open en zelfs cleane kwaliteit over zich. Het geluid begint pas wat tekens te tonen van gekraak en storing wanneer je het volume zo hard zet dat het sowieso ongeschikt is voor de meeste oren.

Beide baswoofers van de A95K werken ook fenomenaal samen met dat uitzonderlijk uitgebreide middenbereik. Actiefilms krijgen zo bijvoorbeeld een soundtrack die gevuld is met uitnodigende en overtuigende basklanken. Ook hier komt die bas zonder storingen als je je beperkt tot een gezond volume.

Het is eveneens indrukwekkend om te horen hoe accuraat de A95K specifieke details in de ruimte zet. Als er een auto op het scherm voorbij rijdt, hoor je dat motorgeluid er effectief mee langs het scherm glijden. Het is oprecht verrassend hoe veel dit toevoegt aan je kijkervaring bij een goede film of serie.

Net zoals bij de beeldkwaliteit is het lastig om echte tekortkomingen te vinden bij het geluid van de A95K. Misschien dat de tv door die uitzonderlijk open, bijna warme tonen niet super goed gaat werken met bredere speakersystemen als je de capaciteiten van het centrale geluidspunt inzet.

Geluidskwaliteit score: 5/5

(Image credit: Future)

Sony A95K review: design

Standaard met twee verschillende opties

Extreem robuuste kwaliteit

Ongewoon stevig voor een OLED tv

Sony ging voor het design van de A95K inspiratie halen bij de eerste 4K OLED-tv van het bedrijf, de KD-65A1. Je kan hem namelijk in de standaard schuiven. Vanaf de voorkant gezien lijkt het dan alsof de tv zichzelf op magische wijze recht houdt zonder enige ondersteuning. Heb je het scherm liever helemaal tegen je muur kan je het vastmaken aan de achterkant van de standaard, die wordt dan een zichtbaar deel van het design.

Het frame rond het scherm van de A95K is donker, slank en mooi afgewerkt en dat zet het charmante minimalistische karakter van het toestel extra in de verf. De algemene kwaliteit is gewoon uitmuntend.

Voor een OLED-tv is dit toestel vrij rond achteraan, maar Sony slaagt erin om die minimalistische aanpak daar ook verder te zetten door de achterkant volledig te bedekken met een cover in mozaïekpatroon. Die heeft afneembare delen die je kan verwijderen, om zo toegang te krijgen tot de verschillende aansluitingen.

De A95K komt met twee afstandsbedieningen: een algemene met veel knoppen en een meer minimalistische die waarschijnlijk de voorkeur gaat krijgen. Beide exemplaren liggen comfortabel in de hand en hebben een vrij duidelijke lay-out. Eerlijk gezegd is het gewoon al fijn om te zien dat Sony het idee van een tweede ‘smart’ afstandsbediening eindelijk omarmt.

Design score: 4,5/5

Sony A95K review: Smart TV & menu's

Google TV

Ondersteuning voor spraakherkenning

De smart features bij de A95K krijg je in de vorm van Google TV. Dit is best goed nieuws aangezien Google TV een verbetering is tegenover de voorganger van Android TV.

Zeker ook het vermelden waard is Bravia Core, de eigen streamingservice van Sony. Ze claimen dat die een betere beeldkwaliteit heeft door de ondersteuning van veel hogere bandbreedtes dan bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime Video. Dat is natuurlijk alleen een pluspunt als je over de nodige bandbreedte beschikt (minstens 80Mbps). Wanneer je de A95K aanschaft heb je recht op 10 gratis films en 24 maanden van ongelimiteerde streaming.

Nog een laatste belangrijke feature van Google TV is de ondersteuning van spraakherkenning met Google Assistant.

Smart TV & menu's score: 3,5/5

Bij de Sony A95K horen een slanke afstandsbediening en een meer traditionele. (Image credit: Future)

Sony A95K review: gaming

4K 120Hz-ondersteuning

Ondersteuning voor VRR en ALLM, plus speciale PS5-features

Geen Dolby Vision Gaming Mode

Zoals we al zeiden, is het een beetje frustrerend dat een anders zo baanbrekende tv als de A95K geen Dolby Vision gaming aan 4K 120Hz ondersteunt. Als je Dolby Vision wil moet je tevreden zijn met 4K aan 60Hz. Het toestel ondersteunt wel nog steeds reguliere HDR10 met 4K 120Hz en beschikt over Auto HDR Tone Mapping. Die feature is exclusief voor de PS5 en is eigenlijk de eigen Dolby Vision-versie van Sony.

Gezien de moeite die concurrerende televisies erin stoppen, is het wat teleurstellend dat er geen ondersteuning is voor de AMD FreeSync-versie van variabele vernieuwingsfrequenties, laat staan voor Nvidia G-Sync. Ook ondersteunen maar twee en niet alle vier de HDMI-poorten 4K 120Hz en variabele vernieuwingsfrequenties. Bovendien is er geen dedicated menu of infoscherm voor gamers.

De A95K levert je wel een erg snelle reactietijd. Die maakt komaf met ongeveer alle sporen van vervaging door bewegende beelden bij games. Input lag is niet zo laag als bij sommige rivaliserende toestellen van het afgelopen jaar: net onder 17ms met 1080p 60Hz-bronnen en 9,4ms met 4K 120Hz-bronnen. Dit is nog steeds een pak lager dan een frame per seconde. Tenzij je dus een pro gamer bent ga je je slechte prestaties bij Call Of Duty niet op de A95K kunnen steken.

Gamen wordt op de A95K niet zo waanzinnig agressief in de verf gezet als bij de Samsung S95B QD-OLED TV, maar je weet nog steeds wel dat het er is. Of je nu gamet aan 1080p, 4K, 120Hz of 60Hz, de A95K zal steeds een mooi afgewerkte prestatie neerzetten.

Gaming score: 4/5

Sony A95K review: prijs-kwaliteit

Gepositioneerd als 4K-vlaggenschip door Sony

Opvallend duurder dan zijn dichtste rivaal

Lijkt een redelijke prijs voor wat deze tv allemaal kan

Prijs-kwaliteit is misschien één van de "zwakkere punten" van de A95K. Hoewel dat deels van perceptie afhangt. Met 3.300 euro ga je al veel moeite moeten doen om een duurdere tv van 55 inch te vinden. Er zijn gewone OLED-tv's van 55 inch beschikbaar voor de helft van wat je neertelt voor de A95K. Het meest ongemakkelijke voorbeeld daarvan is de Samsung S95B met zijn 1.899 euro.

Hoewel het toestel van Samsung kan uitpakken met betere HDR-beelden en games net iets beter ondersteunt (zonder Dolby Vision dan), is de algemene beeldkwaliteit echt wel beter bij Sony. Meer zelfs, het is op alle vlakken waarschijnlijk het beste beeld dat we ooit op een commercieel toestel zagen. Dat werpt wel een ander licht op dat stevige prijskaartje: als je het beste wil, moet je er ook voor betalen.

Als je het kan betalen en je gaat er niet vooral naar kijken met veel directe lichtinval op het scherm, denk dan zeker aan de A95K als je volgende televisie. De manier waarop de meest recente beeldprocessor van Sony zo veel kwaliteit uit hun nieuwe Quantum Dot OLED-paneel krijgt, is ongelooflijk.

De Samsung QD-OLED is een goedkoper alternatief waarvan de beelden meer aankomen en dat enorm geschikt is om te gamen, maar het is ook minder verfijnd en consistent en het geluid kan absoluut niet tippen aan de A95K. Dan is er ook nog de LG G2 OLED: die heeft intussen wel bewezen hoe fantastisch gewone OLED-tv's kunnen zijn. Maar met alle wapens die de Sony A95K aan boord heeft, blijft het toch het toestel dat de lat het hoogste legt.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Moet je de Sony A95K kopen?

Swipe to scroll horizontally Sony A95K Attributen Bedenkingen Rating Features Algemeen goed voorzien, voor films tot games. 4,5/5 Beeldkwaliteit Misschien wel de beste, meest verfijnde beeldkwaliteit op de planeet. 5/5 Geluid Zo goed als maar kan: heel helder, heel open, heel rijk. 5/5 Design Charmant minimalistisch en met twee nuttige afstandsbedieningen. 4,5/5 Smart TV en menu's Google TV is goed, maar andere platformen zijn toch wat nuttiger. 3,5/5 Gaming Ondersteuning voor de belangrijke zaken en met heel wat extraatjes voor de PS5. 4/5 Waarde Erg duur, maar je ziet elke euro op het scherm. 4/5

Koop hem als...

je de allerbeste beeldkwaliteit wil

Een Quantum Dot OLED-paneel plus de Cognitive Processor XR van Sony blijkt een gouden combinatie voor beeldkwaliteit.

je ingebouwde audio wil die de hele ruimte vult

De aanpak van de A95K om het scherm als speakers te gebruiken via Acoustic Surface Audio+ werkt geweldig. Dit levert naar tv-normen een open, krachtig, gedetailleerd en uitgebreid geluid.

Koop hem niet als...

je een Dolby Vision-gamer bent

Op de A95K zijn er geen HDMI-poorten die Dolby Vision HDR ondersteunen met tegelijkertijd 4K-resolutie en 120Hz. Wil je dus het meeste halen uit je Xbox Series X, is dit geen toestel voor jou.

je budget niet zo groot is

Hoewel hij zijn geld waard is, is de A95K wel erg duur voor een tv van 55 inch. Zelfs vergeleken met zijn grote rivaal, de Samsung S95B Quantum Dot OLED, of met de betere gewone OLED-tv's.

