LG G2 OLED (OLED65G2) review

In 2021 werd de G-reeks van LG voor het eerst weer echt interessant door het verbeterde scherm ten opzichte van de C-reeks. LG is er met de G2-modellen van 2022 ook weer in geslaagd om ze een aantrekkelijke keuze te maken. De G2 OLED gebruikt het nieuwste (WRGB) 'Evo' OLED-scherm en heeft daar een heatsink aan toegevoegd die in de G1 niet aanwezig was. Dat klink misschien als een kleine verandering, maar het zorgt ervoor dat dit LG-scherm een stuk feller kan worden. Daardoor wordt de OLED-beeldkwaliteit beter dan ooit tevoren.

Review in een notendop

De nieuwe LG G2 OLED zit vol verrassingen en ze zijn gelukkig allemaal positief. Je ziet de verschillen al op het moment dat je de G2 uit de doos haalt. LG is klaar met het oude 'Gallery'-design en heeft dit keer gekozen voor een meer premium design dat lijkt alsof het uit twee lagen bestaat. De buitenste laag heeft een mooie zilveren, metalen afwerking.

De tv heeft ook een onverwachte verrassing die verpakt zit onder dit nieuwe design. Naast het nieuwste Evo OLED-scherm wat voor verbeterde helderheid zorgt is er namelijk ook een heatsink aanwezig die ervoor zorgt dat de tv nog feller is dan alle voorgaande LG OLED-tv's.

Er zit ook een nieuwe processor in de G2 die optimaal gebruik maakt van dit nieuwe type OLED-scherm. LG's webOS smart-tv besturingssysteem heeft dit keer flinke updates gehad in plaats van de gebruikelijke kleine veranderingen. Qua geluid heeft de daarnaast G2 OLED onverwachts een aantal grote problemen opgelost waar de LG G1 OLED last van had.

De leukste verrassing is toch wel de manier waarop de OLED65G2 zijn extra helderheid gebruikt om al je favoriete beelden nog mooier weer te geven dan andere LG OLED tv's.

We hebben ons inmiddels verdiept in deze flagship van LG, die een aantal interessante voordelen biedt ten opzichte van de goedkopere LG C2 OLED. We zijn ook tot de conclusie gekomen dat de LG G2 een goede concurrent vormt voor de QD-OLED-modellen (Quantum Dot OLED) zoals de Sony A95K QD-OLED-tv en de Samsung S95B-reeks.

Lees verder om erachter te komen hoe de G2 verder verschilt van het vorige model en hoe deze tv het volhoudt tegenover de sterke concurrentie.

LG G2 OLED prijs en releasedatum

De G2 OLED-modellen zijn LG's belangrijkste 4K-tv's van 2022. Ze kosten meestal een aantal honderden euro's meer dan de C2-modellen met dezelfde maten en als je de G2 op een standaard wil hebben in plaats van aan de muur, dan komt daar nog een paar honderd euro extra bij.

De G2-modellen worden dan wel weer geleverd met een muurbevestigingskit waarmee de tv strak tegen de muur kan worden bevestigd. Als je de tv toch aan de muur wil hangen, dan is dat een plus. Je hoeft geen losse muurbeugel te kopen wat bijvoorbeeld bij de goedkopere C2 en de meeste andere tv's wel het geval is.

De prijs van de G2 OLED plaatst de tv wel echt in de categorie van premium-tv's naast bijvoorbeeld de Samsung QN95B met een mini-LED-scherm en de Sony A90J/A80K OLED-tv's.

De G2-modellen zijn wereldwijd beschikbaar en hebben grotendeels dezelfde functies, hetzelfde design en dezelfde beeldkwaliteit. De OLED55G2 heeft bij LG een adviesprijs van 2.599 euro. De OLED65G2 kost 3.499 euro en de OLED77G2 kost 4.999 euro.

Als je voor nog groter wil gaan, dan is er nog de OLED83G2 met een adviesprijs van 6.999 euro. Er komt ook nog een model van 97 inch, maar daarvan is de prijs nog niet bekend. We verwachten niet dat die tv goedkoop zal zijn.

(Image credit: Future)

LG G2 OLED review: design

65-inch WRGB OLED-scherm

Nieuw 'Gallery'-design

Speciaal gemaakt voor bevestiging aan de muur

De OLED65G2 deelt dan wel dezelfde 'Gallery'-naam als zijn GX- en G1-voorgangers, maar het ontwerp is compleet anders. Er is dit keer niet meer gekozen voor het zwarte frame met de afgeschuinde randen. Het ontwerp lijkt nu te bestaan uit twee lagen met een dunne zwarte rechthoek die achter op een iets grotere rechthoek zit, die het scherm met een luxueuze zilver-metalen coating omringt.

Het resultaat is een meer gestroomlijnd en premium design wat de G1 nogal gewoontjes doet lijken.

Als je van plan bent om je G2 op een tv-meubel neer te zetten, hou er dan rekening mee dat de standaard voor de tv optioneel is en dus extra kost. Het ontwerp is dit jaar wel beter dan de standaard met de lange dunne pootjes waarmee je het moest doen bij de G1 uit 2021.

Aangezien LG met de OLED65G2 laat zien dat het houdt van een minimalistisch design en de voorkeur heeft voor muurbevestiging, denken we dat het misschien een goed idee is als LG bij volgende generaties een externe box maakt voor de verbindingen. Het ziet er namelijk wel een beetje minder stijlvol uit wanneer er kabels uit deze tv hangen. Als je echter zelf van klussen houdt, dan kun je vast wel iets bedenken om de kabels in de muur weg te werken.

De aansluitingen op de G2 OLED zijn van fantastische kwaliteit. Alle 4 de HDMI-poorten kunnen de maximale datastroom van 48Gbps aan die ondersteund wordt bij HDMI 2.1. Als je echt een hardcore gamer bent, kun je dus tegelijkertijd een Xbox Series X, een PS5 en een high-end gaming-pc aansluiten voor een volledige 4K 120Hz game-ervaring. Er is ook ondersteuning voor Variable Refresh Rate (VRR) en een automatische low latency-modus die tussen al die apparaten kunnen wisselen. Dan heb je zelfs nog een HDMI-poort vrij voor bijvoorbeeld een 4K Blu-Ray-speler of een streaming stick/box.

De LG Magic afstandsbediening past ook goed bij het unieke design van de G2. De afstandsbediening is goed gebalanceerd in de hand en maakt weer gebruik van LG's erg handige scrolwiel waarmee je gemakkelijk snel door lange menu's kunt scrollen. Je kunt de afstandsbediening ook gewoon richten naar een optie op het scherm en met de cursor de menu's doorlopen en selecteren.

LG G2 OLED review: smart tv (webOS 22)

Toegang tot de meeste grote streamingdiensten

Introductie van profielen en familie-instellingen

Wordt nu vernoemd naar het introductiejaar

Het smart tv besturingssysteem op de G2 OLED heet webOS 22. Dat is een interessante keuze aangezien het vorig jaar nog webOS 6.0 was. LG heeft er dus voor gekozen om de nieuwe webOS-versies te vernoemen naar het jaar waarin ze voor het eerst zijn verschenen.

WebOS 22 brengt geen radicale veranderingen met zich mee voor de interface van webOS, maar er zijn wel een aantal handige nieuwe functies toegevoegd. De beste nieuwe toevoeging is de ondersteuning voor verschillende profielen. Zo kunnen verschillende leden van je huishouden nu hun eigen homescherm instellen en dan kan de tv ook bepaalde content voorstellen gebaseerd op je individuele kijkgeschiedenis.

Wat ook zeker handig is, zijn de nieuwe familie-instellingen. Je kunt nu de schermtijd bijhouden en beperken, een limiet instellen voor het volume en verschillende opties gebruiken om negatieve effecten op je ogen te verminderen.

Een andere nieuwe functie waar je misschien wel even aan moet wennen is de 'Always Ready'-optie. Hiermee kun je de tv aan laten staan met iets rustigs op de achtergrond zoals digitale kunstwerken, het weer of het nieuws.

(Image credit: Future)

LG G2 OLED review: beeldkwaliteit

Extra helderheidsboost

Prachtige kleurweergave en contrast

Verbeterde scherpte, upscaling en een vloeiender beeld

Het toevoegen van een heatsink klinkt niet zo heel spannend, maar in de praktijk zorgt dit wel voor een revolutionair verschil met de voorgangers.

Als je al bekend bent met LG OLED tv's van de afgelopen jaren, dan merk je duidelijk de invloed die de extra helderheid door de nieuwe heatsink heeft op minstens vier verschillende manieren. De meest indrukwekkende manier waarop je de invloed van de extra helderheid van de G2 OLED merkt, is bij HDR-beelden. Die zien er nu nog levendiger en intenser uit.

Deze verbetering van de gemiddelde helderheid is ook duidelijk te zien bij allerlei felle beelden zoals een woestijn met natuurlijk licht of juist een scène die binnen of buiten is opgenomen met opzichtig kunstmatig licht.

De invloed van de G2’s heatsink is ook te merken bij de meest felle delen van HDR-beelden. De highlights van deze HDR-beelden zijn misschien minder opvallend dan de algemene helderheidsboost, maar ze vormen nog steeds een belangrijk onderdeel voor de algehele HDR-ervaring op de tv. Je ziet dit verschil toch bij beelden zoals kaarsen die flikkeren op een vensterbank, de weerkaatsing van het zonlicht op de voorruit van een auto of puur witte tekst op een donkere achtergrond. De extra intensiteit die de G2 uit deze beelden weet te persen zonder het scherm te beschadigen (met dank aan de heatsink) is echt spectaculair.

Ondanks de extreme intensiteit in de nieuwe OLED65G2 vergeleken met voorgaande LG OLED-tv's verliezen de HDR-beelden geen subtiele schaduwdetails. Deze worden zelfs nog beter weergegeven op deze tv dan op alle voorgaande LG OLED-tv's.

Aan de hand van een vroegtijdige demo waren we wel bang dat de extra helderheid ten koste zou gaan van de zuiverheid en levendigheid van de kleurweergave, maar dat was gelukkig niet het geval bij de uiteindelijke versie van de OLED65G2. We merkten juist dat de extra helderheid de kleurweergave verrijkt of het nu gaat om een echt felle kleur of een subtielere kleur.

Naast al deze voordelen die de extra helderheid met zich meebrengt op de G2, is het beeld ook nog eens meer gedetailleerd dan bij vorige LG OLED-modellen. Dat is zeker al helemaal het geval bij 'native' 4K HDR-bronnen. Het is ook gedetailleerder dan bij de C2-reeks van dit jaar. We denken dat dit komt door de het extra lichtbereik van de nieuwe premium-tv en de manier waarop OLED-schermen het licht van de individuele pixels kunnen bedienen om meer nadruk te leggen op kleine verschillen in belichting en contrast.

(Image credit: John Archer)

Ook donkere beelden worden namelijk nog beter weergegeven op de OLED65G2 dan op voorgaande LG OLED-schermen. Je merkt minder snel ruis op het beeld en er zit meer detail in de schaduwen. Ook heeft de G2 geen last van het flikkeren dat bij wat oudere LG OLED's soms voorkomt tijdens donkere scènes.

De kwaliteit van de zwartwaardes op de OLED65G2 versterkt dus ook juist de invloed van de extra helderheid. Dat maakt het fantastische contrast dat OLED biedt, dus nog beter.

LG’s nieuwe Alpha 9 Gen 5-processor zorgt ook nog voor wat extra verbeteringen voor de beeldkwaliteit. De upscaling voor bronnen met een lagere kwaliteit dan 4K is bijvoorbeeld flink verbeterd. LG heeft zelfs een onderdeel uit hun upscaling-systeem gehaald, omdat het soms kon zorgen voor extra ruis bij de beelden. Het resultaat is dus ook een scherper beeld.

Met LG's Cinematic Movement en de standaard 'Natuurlijke' motion-instellingen merk je ook niet veel meer van kleine haperingen in het beeld. Deze opties zorgen gelukkig ook niet voor 'glitches' die je wel eens ziet bij dit soort effecten.

Het prachtige beeld met LG's verbeteringen werkt net zo fantastisch bij het gamen als bij het kijken van films en series. Het duurt verder ook maar 9,4 ms voordat het toestel de data die binnenkomt laat zien op het beeld.

Er zijn maar weinig problemen te vinden met het beeld van de OLED65G2. Toch merkten we wel bij het model dat wij getest hebben dat we wat details verloren in de schaduwen en dat de helderheid een beetje op en neer ging tijdens Dolby Vision-content. Dat was niet het geval bij de standaard HDR10-modus.

Er is helaas geen ondersteuning voor HDR10+ (de concurrent voor Dolby Vision) en het is toch ook belangrijk om te melden als we het hebben over OLED-technologie dat er wel een aantal high-end LCD-tv's zijn die nog veel fellere beelden kunnen weergeven dan de G2. Dat is zelfs het geval bij sommige andere tv's van LG. Zo haalt de OLED65G2 in de 'Vivid'-modus ongeveer 1000 nits, terwijl Samsung's mini-LED 65QN95B bijna 3000 nits haalt op zijn dynamische stand. De G2 levert echter wel 15% meer helderheid dan LG's voorgaande OLEDs.

Toch zijn de zwartwaardes en het fantastische contrast tussen de lichtste en de donkerste pixels op de LG G2 voor filmfanaten nog steeds erg aantrekkelijk.

(Image credit: Future)

LG G2 OLED review: audio

De G2 OLED is redelijk verbeterd op het gebied van de audio vergeleken met de laatste paar generaties van LG-tv's. Toch is dit niet een van de tv's met de beste audioprestaties.

Het 60W, 4.2 speakersysteem kan het geluid beter verspreiden over een grotere ruimte dan de voorgangers en behoudt daarbij toch nog de details in het geluid. Het geluid kan ook een stuk harder worden zonder dat de kwaliteit daaronder gaat lijden. Het algehele geluidsprofiel is ook wat dynamischer dan voorheen. Er lijkt meer verschil te zitten tussen de hoge tonen en de diepe bastonen. Je hebt met de nieuwe speakers ook minder kans op zoemende of krakende geluiden dan bij eerdere modellen.

De beste verandering op het gebied van de audio is waarschijnlijk de verbeterde weergave van Dolby Atmos. Atmos-filmsoundtracks komen krachtiger en dynamischer over dan bij vorige LG OLED-generaties. Bij de OLED65G1 wilde het geluid nog wel een in kracht afnemen net op het moment dat een Dolby Atmos-track juist iets meer kracht wil vertonen. De G2 houdt dit beter tegen en behoudt dus een krachtiger geluid.

LG’s AI Sound Pro-processor levert toch nog wel een krachtiger geluid dat ook beter een kamer vult dan de Dolby Atmos-modus op de G2 levert. Dolby Atmos heeft daarentegen weer voordelen op het gebied van ruimtelijk geluid, dus het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat.

De Alpha 9 Generatie 5-processor in de tv levert nog een noemenswaardige prestatie. De nieuwe processor zet geluid uit een kleiner aantal kanalen (waaronder stereogeluid) om in 7.1.2-kanalen. We konden niet precies al die verschillende kanalen herkennen, maar het werd wel duidelijk dat de processor op een intelligente manier de binnenkomende audio omzet naar meer kanalen voor een meer meeslepend en ruimtelijk geluid.

(Image credit: Future)

Moet ik de LG G2 OLED kopen?

Koop hem als...

Je de beste beeldkwaliteit wil hebben en daar wat geld voor over hebt

Als je per se de beste beeldkwaliteit voor een LG OLED-scherm (of misschien gewoon een OLED-scherm in het algemeen) wil hebben, dan maak je met de G2-modellen zeker een goede keuze.

Je net zoveel van gamen houdt als van films kijken

De extra helderheid is al erg fijn voor games, maar de G2 beschikt ook over alle andere handige nieuwe gaming-functies via alle vier de HDMI-poorten.

Je de tv aan de muur wil bevestigen

Het ultradunne design van de G2 OLED is erg geschikt om strak tegen een muur te hangen en daarbij wordt de tv ook al geleverd met een muurbevestigingskit.

Koop hem niet als...

Je denkt dat de OLEDC2-reeks voor jou al prima is

De G2 OLED levert over het algemeen een betere beeldkwaliteit dan de C2 OLED. Als je geld wil besparen, dan is het verschil misschien klein genoeg om toch voor een C2-model te kiezen.

Je jouw tv niet aan de muur wil hangen

Let op: de G2 wordt alleen geleverd met een muurbevestigingskit en niet met een traditionele standaard. De optionele standaard kost je nog een paar honderd euro extra.

Je ondersteuning voor HDR10+ wil

LG ondersteunt alleen Dolby Vision uit de twee premium HDR-opties, terwijl sommige concurrenten inmiddels Dolby Vision én HDR10+ ondersteunen.