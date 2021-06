LG G1 Gallery OLED review

Review in een notendop

De LG G1 OLED is de opvolger van het bijzonder gelikte Gallery OLED-model van vorig jaar. De 2021-versie van de Zuid-Koreaanse fabrikant is uitgerust met diverse verbeteringen, waaronder een betere maximale helderheid. Het maakt de G-serie aantrekkelijker dan ooit tevoren.

Door de toevoeging van het nieuwe efficiënte 'Evo'-paneeldesign en verbeterd kleurensysteem komt de LG G1 OLED-serie op een punt waar nog geen enkele andere LG OLED is geweest. De spectaculaire zwartlevels en lokale contrasten, die altijd al goed zijn geweest bij LG OLED tv's, worden nu bijgestaan door een ruwere maximale helderheid en nog mooiere kleuren. Allebei elementen die belangrijk zijn voor een echte HDR-beleving.

De verbetering in helderheid en boost in kleuren is niet zo extreem dat het revolutionair genoemd kan worden, maar er is zeker sprake van een evolutie dankzij de Evo-technologie. Het verschil is namelijk merkbaar en ook zeer welkom. De LG G1 OLED steekt met vlag en wimpel boven de rest uit in de markt van vandaag de dag.

Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd aan LG's AI Picture Pro videoverwerking. Ook mag niet vergeten worden dat alle 4 HDMI-poorten 4K, HDR, VRR en 120Hz gaming ondersteunen.

Het dunne, uniforme design van de LG G1 OLED zorgt ervoor dat de tv tevens fungeert als prachtig meubelstuk. Hoewel er wat te zeggen valt over het opgefriste webOS-platform, kan het na een korte gewenningsfase zeker een slim en contentrijk platform zijn.

Prijs en releasedatum

De G1-serie is verkrijgbaar in 55, 65, en 75 inch

Het instapmodel kost 1.949 euro

De 77 inch-variant is met een adviesprijs van 4.999 euro heel prijzig

De adviesprijs voor het 55 inch model bedraagt 1.949 euro. Voor 700 euro meer haal je het 65 inch model in huis. Veruit de duurste optie is de 77 inch optie: voor deze uitvoering mag je maar liefst 4.999 euro reserveren (als adviesprijs).

Er is zeker sprake van een prijsstijging ten opzichte van de LG C1 OLED, maar er zit dan ook veel meer verschil tussen de C-serie en G-serie van dit jaar ten opzichte van 2020. Daardoor is de stijging tot op zekere hoogte dan ook te verklaren.

LG G1 OLED verbindingen en poorten (Image credit: TechRadar)

Design

Slank model met platte achterkant, ideaal om aan een muur te hangen

Komt met een muurbeugel (maar zonder standaard)

Kan digitale kunstwerken tonen in standby-modus

Het LG G1 OLED-design heet niet voor niets 'Gallery'. Het is ontwikkeld met de gedachte dat de tv opgehangen moet worden als een schilderij. Vandaar ook dat de tv in staat is om digitale kunstwerken te tonen wanneer je hem niet gebruikt.

De LG G1 kent een ontzettend slank en plat design, zonder vervelende uitsteeksels die het uiterlijk teniet doen. De meegeleverde muurbeugel is erop gemaakt om de tv zo dicht mogelijk tegen de muur te plaatsen. Voeg hier een extreem slanke bezel aan toe, en je hebt een zeer modieus totaalpakket.

Uiteraard zijn er genoeg mensen die hun tv niet ophangen aan een muur. Iedereen die liever een tv-standaard heeft, moeten deze apart aanschaffen. LG heeft zijn eigen robuuste en aantrekkelijk opties, alsook een nieuwe Gallery-voet die de tv op een tripod-achtige voet zet.

Ondanks het slanke profiel zitten alle verbindingen en speakers verwerkt in de behuizing, en de input-ondersteuning is behoorlijk indrukwekkend te noemen. Alle vier HDMI-poorten ondersteunen HDMI 2.1-functies, waaronder 4K-gaming met 120Hz, alsook HDR en een variabele verversingssnelheid. De LG G1 ondersteunt zelfs alle drie vormen van VRR: Nvidia G-Sync, AMD FreeSync en het standaard HDMI 2.1-systeem.

De G1 beschikt verder over drie USB-poorten, alsook wifi- en bluetooth-ondersteuning.

LG heeft zijn 'Magic Remote' vernieuwd voor 2021. Het is langer en slanker, en heeft een uitgesproken uitsparing aan de achterkant, waardoor hij evenwichtig aanvoelt en prettig in de hand ligt. Er zijn nu directe app-toegangsknoppen voor Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, Google Assistant en Amazon Alexa. De kenmerkende 'point & click'-navigatieoptie alsook de draaiknop blijven gelukkig behouden.

LG G1 OLED's nieuwe webOS lay-out (Image credit: LG)

Smart TV

Nieuwe interface voor webOS

Indrukwekkende app-ondersteuning

Paar kleine aandachtspunten

De LG G1 OLED draait op webOS, maar er is het nodige veranderd. Wat heet: webOS heeft misschien wel de grootste opfrisbeurt gekregen sinds de lancering ervan, tien jaar geleden.

De grootste aanpassing vinden we terug in het thuisscherm, wat nu het volledige scherm overneemt in plaats van één rij app-iconen die aan de onderkant van het scherm verschijnen.

In het begin waren we nogal terughouden over deze verandering. Deels omdat het betekent dat je niet langer tv kunt blijven kijken terwijl je zoekt naar nieuwe inhoud om te bekijken, en deels omdat schermvullende interfaces met een veelvoud aan pictogrammen voor sommigen wat overweldigend kunnen zijn.

Het helpt ook niet dat webOS 6.0 niet optimaal gebruik lijkt te maken van de nieuwe schermvullende ruimte. Veel schermvullende pictogrammen zijn waarschijnlijk niet belangrijk in het dagelijks gebruik voor de meeste huishoudens. Dat gezegd hebbende: de nu prominent geplaatste zoekfunctie stuurt je naar een opmerkelijk uitgebreid en goed gepresenteerd resultatenscherm, wat laat zien waarom LG de zoekmachine zoveel gewicht geeft op het startscherm. LG biedt ook uitstekende ondersteuning voor Alexa, Google Assistant en LG ThinQ voice search.

Het grootste centrale gedeelte van het nieuwe homescherm is de grootste reden voor LG's grote webOS-opfrisbeurt. Je vindt hier aanbevolen content, gebaseerd op wat de tv heeft geleerd over jouw kijkgedrag. Met andere woorden: de focus van webOS ligt nu op het vinden van content voor jou, in plaats van jou met de tools te bevoorraden om zelf eropuit te gaan.

Uiteraard gaat dit alles in het begin nog wat moeizaam, aangezien de G1 nog weinig tot niets weet over jouw kijkgedrag. Heb je echter een LG tv in het verleden gehad met een LG-account, dan kan het webOS-platform data uit je oude account halen en op basis daarvan contentsuggesties adviseren.

Fans van het traditionele webOS zullen blij zijn met de oude vertrouwde rij app-icoontjes aan de onderkant van het nieuwe homescherm. Daarnaast kun je naar beneden scrollen om verdere rijen met content te vinden, zoals van Amazon Prime Video en Rakuten TV.

Op dit moment is de lijst met mogelijke app-rijen nog gelimiteerd (Netflix heeft er bijvoorbeeld nog geen), en je kunt er zelf geen verwijderen of toevoegen, en ook het aanpassen van de volgorde is nog niet mogelijk.

Voeg aan dit alles een goedbedoelde (maar op sommige plaatsen nogal verwarrende) herstructurering van het instellingsscherm van de tv toe, en je komt tot de conclusie dat webOS 6.0 nog niet helemaal 'af' is.

(Image credit: TechRadar)

Beeldkwaliteit

Extra OLED helderheid ontgrendelt betere HDR

Indrukwekkende gaming features en prestaties

Sublieme lokale contrasten en zwartlevels

Het LG G1 OLED Evo-paneel is de eerste substantiële hardware-revisie die de fabrikant heeft gedaan op OLED-vlak. Er zijn door de jaren heen diverse kleine verbeteringen doorgevoerd, maar het verschil is dat deze aanpassing zo groot is dat LG er een speciale merknaam aan toevoegt met 'Evo'. Zo moet duidelijk worden dat het hier om een echt grote vernieuwing gaat.

Het Evo-paneel is geen verbluffende revisie, maar het verschil is zeker merkbaar. Alles ziet er beduidend beter uit, en de LG G1 OLED is in één klap beter in staat om met HDR-content overweg te gaan.

Het Evo-paneel gebruikt nieuwe materialen om alles efficiënter te laten draaien. Dit betekent dat het hogere helderheidsniveaus kan bewerkstelligen zonder veel meer energie te vragen, waardoor ook het risico op inbranden beperkt blijft. Onze eigen metingen geven een piekhelderheid op een 10% wit HDR-venster van iets meer dan 870 nits. Dat is een kleine maar merkbare verbetering ten opzichte van de 754 nits van de GX-serie van vorig jaar.

De piekhelderheid neemt met ongeveer 100 nits af wanneer je overschakelt van de (niet aan te raden) voorinstelling Levendig (Vivid) naar Standaard. De helderheidsverbetering van de G1 ten opzichte van de GX ligt echter meestal tussen 10 procent en 20 procent bij alle beeldinstellingen, en dat is meer dan genoeg om te voelen op twee manieren.

Ten eerste: de helderste delen van HDR-beelden zien er nu nog iets intenser uit dan voorgaande LG tv's. Dit heeft een positief effect wanneer er kunstmatig licht in de kamer aanwezig is, zoals lampen van binnen of buiten, of natuurlijke lichtinval van glazen, metaal of de zon.

Combineer de hogere intensiteit van de contrastrijkheid van OLED, waar zwarte en volledig opgelichte pixels naast elkaar kunnen staan zonder compromis, en je hebt een prachtige, heldere beelden die veel beter aansluiten op de 'High' in 'High Dynamic Range'. Zeker wanneer je ook voordeel haalt uit de ondersteuning voor Dolby Vision HDR (zoals met alle LG tv's is er geen ondersteuning voor HDR10+, de premium concurrent).

De verbetering in de maximale helderheid heeft geen negatief effect op de zwartlevels van LG's OLED-technologie. Het is zelfs zo dat donkere scènes beter gerenderd worden dan bij de GX-serie, wat resulteert in een stukje meer detail in donkere gebieden. De incidentele problemen met de helderheid en 'flikkeringen' van het vorige model behoren tot de verleden tijd.

LG G1 Gallery OLED TV (Image credit: TechRadar)

Naast een verbeterde piekhelderheid is er ook een speciale groene laag geïntegreerd in het Evo-paneel. Dit zorgt voor een nog breder kleurbereik en dat komt wederom ten goede aan de HDR-weergave, ook al moet het qua helderheidsniveau nog altijd premium LCD tv's voor zich dulden. Dat gezegd hebbende: LCD tv's kunnen echt niet concurreren met OLED wanneer het aankomt op lokale lichtcontrole (dimzones) en contrasten.

De verbeteringen van het Evo-paneel mogen dan wel aan de voorgrond staan, ook onder de motorkap is er het nodige veranderd, waaronder de chipset. De nieuwe Alpha 9 Gen 4-chipset zorgt voor een significante verbetering in de beeldverwerking.

Een nieuwe optie genaamd Cinematic Movement doet uitstekend werk om schokkerig beeld te voorkomen, iets wat vaak een probleem is bij 24fps-content. Dit wordt gerealiseerd zonder dat er ongewenste artefacten optreden of beelden er onnatuurlijk vloeiend uitzien.

Een andere grote verbetering in beeldverwerking is te danken aan LG's AI Picture Pro-modus (welke optioneel is). Deze technologie past allerlei soorten automatische beeldverbeteringen toe (dankzij kunstmatige intelligentie) op alle bronnen die je maar kunt gebruiken, om zo altijd de best mogelijke beelden te creëren. Talloze verfijningen zijn geïntroduceerd bij deze feature voor 2021 LG OLED tv's. De meest in het oog springende functie is zonder meer de tool die verschillende omgevingen kan identificeren en vervolgens optimaliseren. Ook zijn er afzonderlijke lichaams- en objectdetectiesystemen die verschillende delen van het beeld afzonderlijk kunnen behandelen, in plaats van het gehele beeld uniform te bewerken.

Deze nieuwe verbeteringen zijn stuk voor stuk indrukwekkend. Beelden zien er duidelijk scherper uit (met name bij opgeschaalde HD-bronnen), alsook levendiger, dieper en dynamischer. En wat nog beter is: het AI Picture Pro-systeem doet dit allemaal zonder de ongewenste verwerkingsneveneffecten van eerdere versies van te creëren.

Audioprestaties

40W Dolby Atmos audio

2.2-kanaals audiosysteem

Teleurstellend Dolby Atmos

Audio is een grote zorg bij elke tv die zo ontzettend slank is als de LG G1 OLED. Er is immers toch geen ruimte voor een degelijke set speakers, zou je zeggen. Dat valt in de praktijk gelukkig wel mee, mits je de AI Sound Pro-modus gebruikt.

De AI Sound Pro-technologie vraagt het uiterste van de LG G1 OLED-speakers. Het beperkte 2.2-kanaals audiosysteem wordt dankzij de nieuwe processor opgeschaald naar een 5.1.2-systeem, inclusief virtuele hoogtekanalen. Deze aanpak werkt verrassend goed, met meer ruw volume als resultaat, alsook meer detail en een grotere soundstage dan je vooraf had kunnen bedenken van zo'n smalle tv.

Het geluid komt niet heel goed naar voren in een ruimte, maar spreidt zich wel goed horizontaal uit, zonder incoherent te worden.

Het enige probleem met AI Sound Pro is de bas. Elk aanhoudend gerommel of ander zwaar geluid veroorzaakt een uitgesproken gezoem dat de verder vrij zuivere audioweergave binnendringt. Er is helaas ook niet echt iets wat je kunt doen om dit probleem tegen te gaan.

De Dolby Atmos-prestaties van de LG G1 OLED vallen wat tegen. Hoewel het een vrij effectief gevoel van multikanaals audio creëert uit de beschikbare luidsprekers van de tv, klinkt het ook wat stil en terughoudend. Dit is vooral merkbaar tijdens die grote filmmomenten, waar we normaal gesproken verwachten dat Dolby Atmos tot leven komt.

LG's nieuwe Game Optimizer-functie (Image credit: LG)

Gaming

Hoewel er duidelijk verbeteringen zijn op videogebied dankzij het Evo-paneel, komen de voordelen het beste tot hun recht tijdens het gamen. Graphics zien er nog bruter uit, wat extremere beelden oplevert dan je waarschijnlijk gewend bent.

Naast de verbeterde helderheid en breder kleurbereik geniet je ook van games in 4K met 120Hz verversingssnelheid. De LG G1 OLED is dan ook een prachtige gaming tv met alles erop en eraan.

LG heeft de game-beleving verbeterd voor al zijn 2021 OLED tv's dankzij een nieuwe functie genaamd Game Optimizer. De feature levert een dashboard aan met game-specifieke informatie en aanpassingen, waaronder tools voor beeldinstellingen, gebaseerd op verschillende game-types. Denk hierbij aan aparte aanpassingen voor donkere en heldere delen van gamebeelden bijvoorbeeld. Ook is er een 'Fine Tune Dark Areas'-tool om de VRR-modus ervan te weerhouden om zwartlevels te hard negatief aan te pakken.

Er zijn twee latency-opties om mee te spelen. De standaardmodus reduceert het renderproces tot een excellente 12,4 ms, terwijl de boostmodus 9,4 ms weet te bereiken. Tijdens het gamen met VRR zien we wel nog altijd wat flikkeringen helaas, een probleem waar LG's 2019 en 2020 tv's ook last van hebben.

Moet ik de LG G1 OLED kopen?

LG G1 OLED tv met Gallery Stand (Image credit: LG)

Koop hem als...

Je LG's beste OLED tv tot nu toe wil

Het Evo-paneel ontgrendelt nieuwe HDR-niveaus voor LG OLED tv's, en dat merk je.

Je wil een high-end gaming tv

Met vier HDMI 2.1-poorten, ondersteuning voor alle VRR-formaten, snelle responstijden en handige gaming presets mag je de LG G1 OLED met recht een gaming tv noemen.

Je een tv wil die gemaakt is om aan een muur op te hangen

Met een diepte van minder dan 2 centimeter en een innovatieve beugelaansluiting is de LG G1 OLED een prachtig meubelstuk om aan je muur op te hangen.

Koop hem niet als...

Je wat geld wil besparen en de LG C1 OLED goed genoeg vindt

De nieuwe LG C1 OLED maakt geen gebruik van het nieuwe Evo-paneel, waardoor kleuren niet zo fel en intens verzadigd kunnen zijn als bij de LG G1 OLED. Dat gezegd hebbende blijft de LG C1 OLED een echte topper, die ook nog eens een stuk goedkoper is.

Je simpelweg LCD-helderheid zoekt

Zelfs met het Evo-paneel komt de LG G1 OLED niet in de buurt van premium LCD tv's wat betreft helderheidsniveaus, al zijn er wel flinke stappen gezet.

Je geen tv-beugel wil of geen aparte standaard wil kopen

LG levert geen standaard mee bij de LG G1 OLED, waardoor je nog iets meer geld zou moeten uitgeven.