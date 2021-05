LG C1 OLED TV (OLED65C1) review

In het kort

De LG C1 OLED is de opvolger van TechRadar’s beste tv van 2020, de LG CX OLED. De verwachtingen voor de C1 OLED lagen dus enorm hoog, en toch is het toestel erin geslaagd om ze allemaal waar te maken.

Dat komt door enkele kleine aanpassingen van LG ten opzichte van het model van vorig jaar. Het gebruikt nu de Alpha a9 Gen. 4 processor voor betere upscaling en virtual surround sound audio. Met vier verschillende HDMI 2.1-poorten is hij ook klaar voor de PS5, Xbox Series X, Xbox Series S of elke andere next-gen console die je wilt aansluiten. Gamers zullen ook blij zijn met het nieuwe Game Optimiser-menu dat je de optie geeft om snel je helderheid, contrast en VRR aan te passen.

Net zoals bij het vorige model heb je ook ondersteuning voor zowel Google Assistant als Alexa van Amazon. Deze kan je oproepen op jouw afstandsbediening, samen met een reeks streamingdiensten, waaronder Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon Prime Video en meer.

De LG C1 is niet zonder fouten, en we ondervonden enkele problemen rond hoe de nieuwe Alpha a9 Gen. 4 gezichten doet opschalen. Het volledig glazen scherm is ook best reflectief bij daglicht, maar meer valt er eigenlijk niet op aan te merken.

Je kan natuurlijk tv’s vinden met een hogere resolutie, zoals de LG Z1 OLED met 8K-beeldscherm, en de nieuwe LG G1 Gallery Series die OLED evo-panelen gebruikt voor een betere helderheid. Het lijkt ons dat de LG C1 OLED de beste mix is van prijs en prestaties. Dit product moet zeker bovenaan je lijst komen te staan als je in 2021 (en ook daarna) op zoek gaat naar een nieuwe televisie.

Prijs en releasedatum

Beschikbaar vanaf maart 2021

Verkrijgbaar van 48 inch tot 83 inch schermgrootte

Prijs begint bij 1.479 euro

De LG C1 OLED is beschikbaar in vijf verschillende schermgroottes, waaronder 48 inch, 55 inch, 65 inch, 77 inch en 83 inch. De LG C1-reeks is de goedkoopste OLED-serie van LG, al blijft het moeilijk om sommige prijzen als ‘goedkoop’ te zien.

LG C1 48 inch: 1.479 euro

LG C1 55 inch: 1.549 euro

LG C1 65 inch: 2.249 euro

LG C1 77 inch: 3.289 euro

LG C1 83 inch: 6.999 euro

Ontwerp

Stevige stand voelt zwaar en veilig

Flinterdun scherm bovenaan

Reflecterend glazen oppervlak

Fantastische Magic Remote

Het kan gek lijken om te praten over hoe een televisie er aan de buitenkant uitziet, want de focus zou op het beeld moeten liggen. Je kan echter niet om het feit heen dat de LG C1 OLED knap ontworpen is. De voorkant van de tv is minimalistisch. Er is een langere zilveren stand die de televisie recht houdt, en er zit slechts een of twee millimeter tussen het beeld en de rand van het display.

Als je hem aan de muur zou bevestigen, dan zou je enkel het scherm zien, maar ook op de (vrij zware) stand ziet hij er nog geweldig uit. Dat extra gewicht zorgt ervoor dat te tv niet snel beweegt, en dat de C1 een laag zwaartepunt heeft.

Bekijk je de televisie van de zijkant, dan zie je het vlijmscherpe OLED-scherm. Het is dunner dan je smartphone en ziet er nog eens beter uit ook. Onderaan de tv wordt hij wat dikker om de componenten en speakers een plaats te geven. Ook dit gedeelte is amper groter dan bij de meeste andere full array LED-LCD televisies.

Het enige echte probleem bij het ontwerp van de C1 is dat de volledig glazen voorkant vrij reflectief is. Als je de tv in een middelmatig belichte kamer zet waar vaak licht binnenvalt, dan zal je waarschijnlijk reflecties en schitteringen op het scherm opmerken. Zodra je heldere en kleurrijke beelden afspeelt, dan verdwijnen deze natuurlijk. Als je echter veel donkere beelden wil bekijken en geen gordijnen kan sluiten, dan zit je mogelijk wel met een klein probleem.

Ondanks dat kleine euvel krijgt het ontwerp van ons de hoogste score. Op vlak van poorten beschikt de C1 over vier volledig uitgewerkte HDMI 2.1-poorten die 4K en 144Hz ondersteunen. Daar komen nog eens drie USB’s, een RF-tuner, Wi-Fi, Bluetooth en een optische digitale audio-output bij. Een van die HDMI-poorten ondersteunt ook eARC/ARC, wat goed is voor mensen met een AVR of soundbar die niet meer dat één afstandsbediening willen gebruiken.

Nu we het toch over de afstandsbediening hebben: de LG C1 komt met de geweldige LG Magic Remote met Bluetooth en een ingebouwde microfoon voor stembediening. De afstandsbediening ligt goed in de hand werkt met twee AA-batterijen. We zijn fan van het feit dat de gebruiksinterface bestuurd kan worden met Wii-achtige bewegingen of de directionele knoppen, of je kan de vier sneltoetsen onderaan gebruiken om met je meest gebruikte apps aan de slag te gaan.

Smart TV

Ondersteuning voor vrijwel elke grote streamingdienst

Snelle, responsieve UI met AirPlay en Casting

Amazon Alexa en Google Assistant ingebouwd

Als je het voorbije decennium een LG-televisie hebt gebruikt, dan weet je wat je kan verwachten bij de LG C1 OLED: WebOS. LG blijft gebruikmaken van dit besturingssysteem vanwege zijn flexibiliteit om meerdere kanalen toe te voegen zodra ze verschijnen, alsook ondersteuning voor meerdere partners. WebOS kent geen loyaliteit naar een Google, Amazon of Apple, waardoor het systeem zo ontzettend veel functies ondersteunt. Dit alles zit verpakt in een prettige interface en een degelijk aanpasbaar systeem.

De enige grote verandering dit jaar is meer focus op het ThinQ AI-startscherm dat je ziet als je de thuisknop indrukt. Hier vind je de meest gebruikte apps terug, samen met de toestellen die verbonden zijn aan ThinQ AI.

Elke grote app is aanwezig, waaronder Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney Plus en Apple TV. De keuzes voor muziekstreaming zijn iets beperkter, maar je kan nog steeds met Spotify, Plex, Pandora, Amazon Music en meer aan de slag.

Buiten het vernieuwde startscherm met meer rijen is er niet heel veel nieuws te vinden in WebOS. Wel zijn er enkele functies van vorig jaar het vermelden waard. De belangrijkste is zonder meer de Sports-integratie. Als je de C1 vertelt wat jouw favoriete sportclub is, dan zal WebOS je score-updates geven en je herinneringen sturen als jouw team speelt.

Nog handiger is de ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistant die rechtstreeks in de tv is ingebouwd. Je kan deze raadplegen door op de bijhorende knop op de afstandsbediening te drukken, en hebt ook ondersteuning voor AirPlay en Casting vanop jouw smartphone of tablet. We hadden wat problemen om AirPlay goed aan de praat te krijgen tijdens onze tests, maar Casting werkte perfect.

Beeldkwaliteit

Maakt geen gebruik van het nieuwe LG OLED evo-paneel

Upscaling is geweldig, op een uitzondering na

Ondersteunt HDR10, HLG en Dolby Vision, maar geen HDR10+

De LG OLED-tv’s van 2021 zijn dit jaar in twee categorieën onderverdeeld: OLED-tv’s met de nieuwe OLED evo-panelen van LG, en tv’s zonder. De LG C1 behoort tot de laatste groep, en toch is hij ondanks dit gebrek nog steeds een van de beste OLED tv’s die we ooit hebben gezien.

De OLED evo-panelen voegen extra helderheid toe met een nieuw belichtingselement in de pixels. Dat ontbreekt in de LG C1 OLED, maar dat zien we niet terug in de helderheid. In onze middelmatig belichte woonkamer zag het beeld er prachtig uit. Natuurlijk, de reflectieve schitteringen zijn merkbaar op de zwarte beelden, maar de helderheid van het scherm compenseert het achtergrondlicht ruimschoots.

Daar is ook een goede verklaring voor. De C1 beschikt immers over een lichtsensor die in de televisie is ingebouwd, waarmee de hoeveelheid achtergrondlicht wordt gemeten en de het beeld vervolgens op aanpast. Als de tv merkt dat er meer licht is in de kamer, dan trekt hij de helderheid van het scherm vanzelf omhoog. Die maximale helderheid is nog steeds niet zo hoog als die van de Samsung QN900A QLED, maar het komt dichter in de buurt van de 1.000 nits-grens dan concurrerende LED-LCD tv’s.

Over helderheid gesproken: de C1 OLED ondersteunt de meeste HDR-soorten, waaronder HDR10, Dolby Vision en HLG. Helaas ontbreekt wel HDR10+. Dat houdt in dat series van bijvoorbeeld Amazon Prime niet hun volledige potentieel bereiken. Bij diensten als Netflix en Disney Plus kan je echter met Dolby Vision aan de slag.

Omdat elke individuele pixel zelf licht geeft, is er geen light bleed (effect waarbij licht langs de randen van je scherm komt) en zien beelden die over je scherm bewegen er zuiverder uit dan bij LED-LCD tv’s. Er is nog steeds sprake van wat bewegingsonscherpte (motion blur), maar de bewegingsverwerking van LG heeft op dit vlak de laatste jaren veel vooruitgang geboekt.

De enige verbetering die we willen zien op vlak van beeldkwaliteit is de manier waarop de Alpha a9 Gen 4-processor met gezichten omgaat. Er is vaak een rode gloed en wat ruis te zien. Bij shows als The Grand Tour op Amazon Prime zie je een ietwat rode waas in de gezichten van de presentatoren, terwijl er sprake is van ruis als HD-content opgeschaald wordt naar 4K. LG is daarvan op de hoogte, omdat dit een werkpunt is voor de Alpha a9 Gen 4-processor, maar er is duidelijk nog een beetje werk aan de winkel.

Gelukkig blinkt de processor uit op gebied van upscaling. Films uit de vroege jaren 2000 zien eruit alsof ze in 4K zijn opgenomen, ondanks het feit dat ze gestreamd worden in HD.

We moeten zeker ook even aandacht schenken aan de nieuwe gaming features in de C-reeks OLED’s van dit jaar, omdat er daar het meeste innovatie zit. Om te beginnen is er de nieuwe Game Optimiser-setting waarmee je snel de White Stabilizer, Black Stabilizer en Variable Refresh Rate (VRR) kan aanpassen. Er is ook ondersteuning voor auto low latency mode (ALLM), welke wordt geactiveerd zodra de OLED een game-signaal via een van de vier HDMI 2.1-poorten opmerkt, samen met een Prevent Input Delay-functie die de input lag tot onder 10 milliseconden brengt.

Natuurlijk is niet elk spel meteen in 4K/120Hz te spelen (er zijn er zelfs maar een paar die 1440p of 1080p op 120Hz ondersteunen), maar je zal blij zijn met die spellen waar dit wel het geval is. Forza Horizon 4 is er eentje van, en die ziet er geweldig uit op de C1 OLED.

In het kort: als je een gamer bent die graag films kijkt (of omgekeerd), dan is de LG C1 OLED sterk genoeg om iedereen op vlak van visuele prestaties tevreden te stellen, en hij vormt hiermee een uitstekende upgrade ten opzichte van een LED-LCD tv.

Als laatste moeten we melden dat de LG C1 volledig naar eigen hand is te zetten en makkelijk te kalibreren valt. Als je iemand bent die graag met de instellingen van een tv speelt, dan heeft de C1 meer dan voldoende geavanceerde opties voor kleurkalibraties en meer. Als dat te uitdagend klinkt, dan kunnen we je melden dat de standaardinstellingen met een neutrale kleurentoon de televisiebeelden er geweldig uit laten zien.

Audioprestaties

40W Dolby Atmos audio

2.2-kanaalsysteem

Dialoog kan verloren raken in het geluid

Dolby Atmos-verbinding met eARC

Naast verbeteringen op vlak van beeld heeft de LG C1 OLED dit jaar ook een vrij interessante AI Sound upscaling-functie die gewone stereo-audio transformeert in een virtueel 5.1.2 Dolby Atmos-geluid. Daardoor klinkt de LG C1 OLED veel beter dan jouw standaard tv-speakers.

Toegegeven: het is nog steeds niet zo goed als een losse soundbar – zeker als je de Sonos Arc mee in beschouwing neemt – maar qua geluid is het meer dan geschikt voor de meesten.

Wel valt op dat de audio wat schommelt als je de sound leveling uit hebt staan. Je hoort bij blockbusters dan de bas en hoge klanken vrij luid doorkomen, met zwakke dialoogvolumes.

Als je dit ook opmerkt, dan kan je het gelukkig aanpassen door het geluidsprofiel naar Enhanced Dialogue te schakelen of door sound leveling aan te zetten. Beide houden in dat je wat van die sterke bas zal moeten missen, maar het eindresultaat bestaat uit een meer gebalanceerd geluid dat comfortabeler luistert voor langere periodes.

Indien je een eigenaar bent van een soundbar, of dat in de toekomst wilt worden, dan ondersteunt de LG C1 ook ARC en eARC door een van de vier HDMI-poorten. Daarmee kan je Dolby Atmos van de tv naar de soundbar sturen en met één afstandsbediening het volume regelen, wat enorm handig is en ervoor zorgt dat je niet steeds naar je verzameling afstandsbedieningen moet grijpen.

Moet ik de LG C1 OLED kopen?

Koop hem als...

Je een van de beste tv’s van dit jaar wil

Er zijn duurdere opties met een hogere maximale helderheid, maar de LG C1 is de perfecte balans tussen prijs en prestaties. Je krijgt 99 procent van de prestaties van de topklasse tv’s zonder dat je daarvoor je hele spaarrekening leeg moet maken. Het is duurder dan veel budgettoestellen, maar tegen dit bescheiden prijskaartje is hij het meer dan waard.

Je een eenvoudig smart-platform zoekt

We hebben inmiddels elke groot smart tv-platform gebruikt dat er is en we kunnen oprecht zeggen dat WebOS een van de beste is die je kan vinden. Het is snel, robuust en bevat ongeveel elke grote dienst die er is. Bovendien kan je alles naar je hand zetten en werkt hij goed met de grote stemassistenten.

Je gamer met next-gen consoles bent

Met vier HDMI 2.1 poorten die 4K ondersteunen op 120Hz is dit de tv waar next-gen gamers op zitten te wachten. Neem daar de Game Optimiser bij waarmee gamers snel en eenvoudig VRR en Nvidia G-Sync in kunnen schakelen, en je hebt een volwaardig alternatief voor je monitor.

Koop hem niet als...

Je een goede deal kan scoren met de LG CX OLED

De toevoeging van de nieuwe Alpha a9 Gen 4 processor zorgt ervoor dat de LG C1 een betere tv is dan de LG CX OLED, maar met weinig marge. Dat gezegd zijnde, als je een goede deal vindt op het OLED-vlaggenschip van vorig jaar, dan raden we dat zeker aan.

Schitteringen een probleem kunnen zijn voor jou

Het volledig glazen scherm is prachtig, maar weerspiegelt ook veel. Als je in het verleden reeds problemen hebt gehad met schitteringen – of weet dat de tv in het pad staat van een lichtbron – dan ga je misschien beter aan de slag met een QLED tv.

Je iets zoekt dat helderder kan

De LG C1 OLED ziet er helderder uit dan vorige versies, maar het maakt geen gebruik van de nieuwe OLED evo-panelen van LG die gemaakt zijn om meer helderheid te leveren. Als je in het verleden als OLED’s hebt gezien en niet onder de indruk was van hun helderheid, dan kies je misschien beter voor de LG G1 OLED met de nieuwe OLED evo-panelen.

