sonos arc review

De Arc van Sonos is een gestroomlijnde soundbar die een premium surround sound-ervaring biedt, zonder nood aan extra speakers. Als je een minimalistisch surround sound-pakket zoekt voor jouw thuiscinema, dan is de Sonos Arc een geweldig allesomvattend surroud sound-systeem.

Sonos heeft zijn laatste surround sound-toestel in één enkele soundbar weten proppen, genaamd Arc. We weten nog niet of deze naam afkomstig is van de HDMI-interface die het gebruikt, het gebogen geluid dat het vormt, of het feit dat het, metaforisch, een drager is die indrukwekkend surround geluid brengt naar het moderne minimalistisch huis. Hoe dan ook: het zet de surroud sound-wereld op zijn kop.

De Sonos Arc maakt gebruik van Dolby's laatste TrueHD- en Dolby Digital Plus-audiocodecs om audio van de beste kwaliteit te brengen, zoals we ze kunnen terugvinden op nieuwe Blu-ray-schijfjes en enkele van de belangrijkste streamingdiensten. Het verbetert vervolgens de 3D soundscape dankzij Dolby Atmos, wat geluid van muren laat weerkaatsen zodat je het gevoel hebt dat het van alle kanten komt.

(Image credit: Future)

Dit klinkt allemaal misschien ingewikkeld, maar het instellen van de Sonos Arc kan haast niet eenvoudiger. Het vergt slechts enkele stappen om de installatie te voltooien. De minimalistische kabelverbindingen en het systeem waarbij alles in één pakket verwerkt zit, dragen bij aan dit gevoel van eenvoud en de gestroomlijnde esthetiek.

Als je een mediakamer hebt met 4 muren en een dak, dan is de Sonos Arc alles wat je nodig hebt voor een geweldig surround sound. De 11 drivers van hoge kwaliteit werken samen om je zowel een sterke en warme bas te geven als precieze hoge tonen bij muziek en media. Beter nog, het kan dit allemaal terwijl de Arc een geluidslandschap (soundscape) van een opstelling met meerdere speakers nabootst.

Er zijn wat strubbelingen voor zij die grotere televisiekamers hebben. Het ecosysteem van Sonos zorgt er gelukkig voor dat je extra speakers kan toevoegen om de bas te versterken of er een volledige surround sound-opstelling van te maken. Als je het allemaal kan betalen natuurlijk.

De Arc is een geweldig toestel dat een volledig 3D geluid voortbrengt uit slechts één systeem, en daarom is het ook onze beste soundbar van 2021.

Hieronder leggen we je uit wat hem net onderscheidt van de andere soundbars.

UPDATE: Sonos heeft net de nieuwe Sonos Roam aangekondigd die vanaf 20 april 2021 beschikbaar is voor 179 euro. De Sonos Roam is een draagbare en waterdichte bluetooth speaker die je overal mee naartoe kan nemen. Als je thuiskomt, dan synchroniseert hij zich automatisch terug met de rest van jouw Sonos-systeem.

(Image credit: Future)

Sonos Arc prijs en beschikbaarheid

De Sonos Arc soundbar lanceerde wereldwijd op 10 juni en kost 899 euro. Ook al is de Atmos-ondersteunde speaker perfect in staat om op zichzelf te functioneren, je kan er ook de nieuwe Sonos Sub (Gen 3) aan toevoegen (799 euro) voor dat extra beetje bas, of een paar One SL's voor surround sound van links en rechts voor 199 euro per stuk.

De Arc is ontworpen om op het oppervlakte onder jouw televisie te worden geplaatst, maar je kan hem ook onder een scherm monteren met de Sonos Arc muurbeugel (79 euro).

De Sonos Arc neemt de plaats over van de Playbar en Playbase als de vlaggenschip-soundbar. Als de Arc wat buiten jouw budget valt, dan kan je steeds terecht bij de Sonos Beam voor 449 euro. Ook dit is een geweldige soundbar die jouw tv-audio een boost geeft. Daarnaast is hij als speaker voor jouw woonkamer meer dan geschikt.

(Image credit: Future)

Design en functies

Breedte van een 55 inch TV

Eenvoudige opstelling

Dolby Atmos vraagt veel technologie met hoge specificaties

Er was een tijd dat een opstelling met meerdere speakers de enige oplossing was voor surround sound van de beste kwaliteit, maar Dolby Atmos toont stilaan dat 3D audio-effecten ook in een meer gestroomlijnd systeem kunnen worden verwerkt. Een van de beste voorbeelden hiervan is de Sonos Arc.

Dit op zichzelf staande toestel heeft slechts twee belangrijke inputs: een stroomkabel en een HDMI-in. Ook al zijn er een Ethernet-poort en Digital Optical naar HMDI-adapter beschikbaar in de doos, er wordt enkel aangeraden om deze te gebruiken als het echt moet. Sonos voegt zelfs geen afstandsbediening toe, en suggereert dat je het beste de soundbar kunt verbinden met jouw tv via het Audio Return Channel (ARC) en gewoon de afstandsbediening van jouw televisie gebruikt. Je kan de soundbar ook besturen met de nieuwe Sonos S2 smartphone app.

Specificaties Speakers: 5.0.2, 11 Class-D versterkers, 8 woofers, 3 tweeters | Dimensies: 1141,7 x 87 x 115,7millimeter, 6,25 kilogram | Afwerking: Matzwart of Wit | Connecties: HDMI input (ARC), optische digital audio naar HDMI-adapter, Bluetooth, Ethernet port, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, infraroodontvanger | App: Android (geen Trueplay), iOS | Subwoofer bijgevoegd: Nee

Zelfs de beschikbare kleuren van de Arc zijn 'makkelijk', want hij is enkel beschikbaar in zwart of wit. Je kan de Sonos Arc soundbar ook koppelen met de Sonos Sub of een paar One SL speakers voor diepere bas en volwaardige surround sound. Dat is niet altijd nodig, want het toestel levert zelf een geweldige audio-ervaring die je ontdoet van de nood aan extra apparaten.

De Arc is gemaakt om audio van jouw muren en plafond te laten kaatsen om zo een 3D audio-landschap te maken. Daarom is hij bovenaan, vooraan en aan de linker- en rechterzijde voorzien van een metalen geperforeerde speakergrill die de verschillende richtingen van de Atmos-driveropstelling bedekt.

(Image credit: Future)

De soundbar komt met 8,7 centimeter een beetje hoger uit dan de meeste, maar de ingebouwde infrarood-repeater zorgt ervoor dat het jouw afstandsbediening niet onderbreekt. Dit beetje extra ruimte geeft ook iets meer plaats voor jouw Atmos-drivers die naar boven gericht zijn. Met zijn 114,17 centimeter is hij ongeveer even breed als de gemiddelde 55 inch tv. Bij kleinere televisies valt hij misschien wat groot uit, maar voor grotere displays is dat geen probleem.

Er is een eenvoudig LED-lampje dat de status van de soundbar weergeeft en zijn eigen helderheid aanpast naargelang het aanwezige licht. De subtiele en aanraakgevoelige afspeel/pauze-, mute- en volumeknoppen zorgen er mee voor dat de soundbar zich statig op de achtergrond plaatst.

Er zitten achteraan twee versterkte gaten waarmee je de 6,25 kilogram wegende soundbar aan de muur kan bevestigen. De bas klinkt echter een beetje meer geconcentreerd als hij vanop een tafeloppervlak kan reflecteren.

Om de juiste Dolby Atmos surround sound te krijgen moet jouw media gecodeerd zijn in Dolby TrueHD of Dolby Digital Plus en je zal jouw app, tv en ontvanger nodig hebben om deze formaten te verwerken, of op zijn minst door te sturen.

Ook al is er een Digital Optical-adapter bijgevoegd bij de Arc, Atmos kan enkel over HDMI 2.1 worden verzonden. Als je het dus toch via de optische adapter wilt verbinden, dan offer je audio van topkwaliteit op. Dolby Atmos is nog niet overal beschikbaar en daarmee kan het dus een lastig proces zijn als je alle juiste verbindingen in huis wilt halen.

(Image credit: Future)

Net zoals alle andere zaken van de Arc is ook het installeerproces ontwikkeld om zo eenvoudig mogelijk te zijn. Het gebeurt allemaal via de nieuwe Sonos S2 smartphone app. Nadat je hem voor het eerst inplugt, wordt je gevraagd om de app van de App Store of Google Play Store te halen (als dat nog niet het geval was).

Daarna moet je enkele stappen doornemen. Hiermee kan je de tv verbinden met Wi-Fi, een audio-streamingdienst of internetradio instellen waar je op geabonneerd bent en tot slot jouw keuze maken tussen Amazon Alexa of Google Assistant. Daar blijft het eigenlijk bij, dus het is een relatief pijnloos proces (zeker als je reeds in het bezit bent van een Sonos-account).

Er rest je nog één taak alvorens je met jouw favoriete audio aan de slag gaat: Trueplay Tuning. Trueplay is de eigen soundscape-tool van Sonos die de vorm van een kamer analyseert om zo de beste balans te vinden in geluidsoutput voor iedereen.

We hebben reeds ondervonden hoe capabel Sonos was op dit vlak bij de release van de draagbare Move-speaker. Deze was in staat om zelfs bij kamers met kussens tegen de muur te compenseren voor de akoestische omgeving. Deze functie zorgt er ongetwijfeld voor dat de Arc uitsteekt ten opzichte van de gemiddelde soundbar.

(Image credit: Future)

Er is echter wel een klein probleem: Trueplay is enkel compatibel met iOS-toestellen. Dat is een groot nadeel voor mensen die geen diensten en toestellen van Apple gebruiken. Sonos heeft reeds laten weten dat vanwege de diversiteit in Android-hardware er geen plannen zijn om het ook voor dit platform te ontwikkelen.

Gelukkig kan je steeds beroep doen op iemand met een iOS-toestel om de kalibratie af te ronden zodra de soundbar op zijn plaats staat. Alle zaken blijven ongeveer hetzelfde als je hem niet teveel verplaatst. Dat beperkt jouw vrijheid wat, maar het blijft waarschijnlijk eenvoudiger dan het manueel kalibreren met een speciale microfoon die je daarna ergens moet opbergen.

We ondervonden ook wat problemen bij het integreren van onze slimme assistent in de Sonos Arc. Een aantal Sonos-systemen bevatten reeds geïntegreerde slimme assistenten van Google en Amazon, maar deze gebruikservaringen zijn steeds beperkt gebleven. We konden deze functie niet snel opstellen, dus we weten nog niet of er hier dan ook veel veranderingen hebben plaatsgevonden.

De meest opvallende beperking is dat je ze niet kan gebruiken bij multi-room Wi-Fi-speakeropstellingen van derde partijen. We vermoeden dat Sonos dit doet zodat je enkel investeert in andere speakers van het merk, dus we denken dan ook niet dat er hier snel verandering in komt.

(Image credit: Future)

Audioprestaties

De 8 woofers en 3 tweeters zorgen voor een geweldig geluid van media en muziek

Verbluffende surround sound voor een een enkele soundbar

Jouw kamer moet wel de juiste vorm hebben

De audio-capaciteiten van de Sonos Arc zijn vrij geweldig. Acht elliptische woofers brengen gecombineerd een solide basrespons en de afstemming trekt de warmte door naar de middentonen met een indrukwekkende helderheid.

Deze precisie wordt ondersteund door de drie tweeters met zijden membranen die kraakheldere hoge tonen leveren met een indrukwekkende hoeveelheid controle. We waren zeker onder de indruk van de mogelijkheid waarmee de soundbar toch het onderscheid weet te maken tussen de verschillende instrumenten in grotere arrangementen, zonder dat ze teveel uit elkaar worden getrokken.

Dit soort ruimtelijke precisie houdt steek als je weet dat de Sonos Arc werd ontwikkeld om het meeste uit Dolby Atmos te halen, een audiocodec die geluiden uit elkaar haalt in verschillende audiotracks. Zo kan er snel worden gewisseld tussen verschillende speakers en kunnen de tracks makkelijker door de kamer worden gekaatst. De Arc is dus op zijn best zodra hij op de kamer is afgestemd en zodoende geluidseffecten achter jou kan gooien.

(Image credit: Future)

Het systeem gebruikt jouw kamer om de surround achter jou te krijgen, dus dat zorgt er ook voor dat er variaties kunnen zijn in de manier waarop de Arc erin slaagt om de surround sound te leveren.

We hebben dit getest in een kamer met een gewelfd plafond op 6 meter hoogte en een dunne muur achter de bank, wat het onmogelijk maakt om audio volledig achter ons te krijgen.

We ervaarden een uitstekende beweging van het geluid boven ons en aan de linker- en rechterzijde, maar het gaf wel niet dezelfde surround sound-ervaring als een opstelling met meerdere speakers.

Dat gezegd hebbende, de audio-positionering van de speaker was goed genoeg . We verwachten in een grotere mediakamer wel dat de Arc soundbar verrassend dicht in de buurt komt van een multi-speakeropstelling.

We voelden ook niet echt de nood om een Sub toe te voegen aan de Arc soundbar, gezien de ruim aanwezige bas waarmee je de explosies op het scherm voelt. We ondervonden ook dat de nachtmodus-instellingen waarbij de bas-EQ wordt verlaagd een handige functie blijkt voor mensen in appartementen met dunne muren.

Moet ik de Sonos Arc kopen?

(Image credit: Future)

Koop de Arc als...

Je Dolby Atmos-geluid wilt De Sonos Arc is een van de beste speakers die we hebben gebruikt voor het uit elkaar halen van audio, waarmee hij geweldig is voor het verbeteren van jouw surround sound-ervaring.

Je een van meest eenvoudige surround sound systemen zoekt die er bestaan De Arc is de beste subwoofer-loze soundbar die we ooit hebben gehoord, dus als je enkel een televisie en soundbar wilt die met zo weinig mogelijk gedoe en kabels verbonden zijn, dan is dit een uitstekende keuze.

Je reeds een deel van het Sonos multi-room speakerecosysteem in huis hebt Voor iedereen die reeds een Sonos speaker in huis heeft (of van plan is om er in eentje te investeren), is de Arc eenvoudig te verbinden om multi-room audio op te stellen.

Koop hem niet als...

Je geen toegang hebt tot een iOS-toestel voor Trueplay Tuning Trueplay is enorm belangrijk om goed 3D geluid te krijgen met de Arc. Je kan Atmos wel bereiken zonder, maar als je het onderste uit de kan wilt halen, dan leen je toch best een iOS-toestel van familie of vrienden.

Jouw kamer niet geschikt is De werking van de Arc is afhankelijk van jouw kamer om goede surround sound te krijgen, dus als jouw bank in het midden van een grote, ruime kamer staat en je niet van plan bent om speakers voor achteraan aan te schaffen, dan zal je geen goed surround sound krijgen.