Sonos Roam: de goedkoopste en misschien wel beste speaker van Sonos

De Sonos Roam is hier, en volgens de CEO van Sonos Patrick Spence is het "de slimste speaker die we ooit hebben gebouwd."

De draagbare speaker - die met zowel Wi-Fi als bluetoothconnectiviteit komt - ligt in de winkels vanaf 20 april en is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-orders op de website van Sonos voor 179 euro.

Dankzij zijn lichte gewicht en water- en stofdichte behuizing in combinatie met de aanwezigheid van Alexa en Google Assistant voor de controle van jouw smart home, overbrugt de Sonos Roam de kloof tussen slimme assistent en draagbare speaker.

In een notendop

Wat is het? De Sonos Roam is een nieuwe draagbare speaker van de audioreus.

De Sonos Roam is een nieuwe draagbare speaker van de audioreus. Wanneer komt hij uit? 20 april, maar het is nu beschikbaar voor pre-orders.

20 april, maar het is nu beschikbaar voor pre-orders. Hoeveel kost het? 179 euro.

De Sonos Roam is de goedkoopste en kleinste speaker van het merk tot nu toe, en daarmee het meest betaalbare toestel om in het multi-room audio-ecosysteem van Sonos te stappen. Het komt met een reeks nieuwe functies waarmee je naadloos naar je favoriete muziek kan blijven luisteren terwijl je je van binnenshuis naar de buitenlucht beweegt.

De eerste van deze nieuwe features is Sound Swap: houd simpelweg de speelknop ingedrukt en de Sonos Roam zal jouw audio naar de meest dichtstbijzijnde andere Sonos-speaker 'gooien'.

Er is ook Automatic Switching tussen bluetooth en Wi-Fi-verbindingen, wat wilt zeggen dat je jouw huis kan binnenwandelen en de Sonos Roam, die eerder verbonden was met jouw bluetooth toestel, zal nu vanzelf verbinding maken met jouw Wi-Fi, zonder dat je het manueel moet aanpassen.

Tot slot is er ook de Auto TruePlay-functie die voor het eerst in de Sonos Move werd geïntroduceerd. Deze heeft hier een upgrade gekregen, dus de Roam zal automatisch zijn geluidsbeeld aanpassen aan de omgeving, of je nu bluetooth of Wi-Fi gebruikt.

Als het zijn verheven specificaties eer aandoet, dan zal de Sonos Roam een weg banen voor een volledig flexibele luisterervaring, wat een leuk vooruitzicht is voor zowel audiofielen als alledaagse luisteraars.

De Sonos Roam is duidelijk een sterk toestel dat verder bouwt op het succes van de draagbare Sonos Move en een extra niveau van connectiviteit toevoegt, samen met een stevig ontwerp en toegang tot het uitgebreide ecosysteem van de audiogigant. Hieronder vind je alles wat je moet weten over de nieuwste Sonos-speaker.

(Image credit: Sonos)

Sonos Roam prijs en releasedatum

De Sonos Roam gaat op 20 april in de verkoop, en je kan deze nu pre-orderen van de website van Sonos voor 179 euro.

Tegen deze prijs is het de goedkoopste Sonos-speaker die het bedrijf ooit heeft uitgebracht, en het ondermijnt hiermee de Sonos One SL, die 199 euro kost. Het is ook goedkoper dan de eerste draagbare slimme speaker van Sonos, de Sonos Move, die 399 euro kost. Dit prijskaartje plaatst de Move aan de top van de bluetooth speaker markt, en de prijs heeft hij te danken aan zijn scala aan slimme trucjes en krachtige audio.

Als de Sonos Roam zijn ambitieuze specs waarmaakt, dan maakt hij dankzij zijn lage prijs kans om de beste bluetooth speaker te worden die je vandaag kan kopen.

Het toestel is hoe dan ook nog niet goedkoop. Een van onze favoriete bluetooth speakers is bijvoorbeeld de UE Boom 3. Deze speaker gaat over de toonbank voor 149 euro. De Boom 3 mist dan weer wel ondersteuning voor slimme assistenten.

(Image credit: Sonos )

Sonos Roam design

De Sonos Roam behoudt het minimalistische ontwerp van de eerdere toestellen van het merk, maar het design slaat ook een nieuwe weg in voor het audiobedrijf, met een focus op stevig- en draagbaarheid.

Het is langer en dunner dan de vergelijkbare Sonos Move, en het heeft dezelfde grootte als een waterfles. Het is ook veel lichter dan de Move, met een gewicht van 430 gram.

Die lichte bouw, in combinatie met een IP67 water- en stofbestendigheid, zorgen mee voor de draagbaarheid van het toestel en maken de Roam bestand tegen de elementen. Volgens Sonos kan het toestel 30 minuten minuten lang een meter diep in water worden ondergedompeld.

Sonos heeft ook een draadloze oplaadstandaard voor de Roam die apart wordt verkocht. Plaats de speaker op de standaard en hij zal op de juiste plaats worden getrokken door magneten, waarmee de Roam een permanent plaatsje heeft binnen jouw huis.

De Sonos Roam is op de uiteindes naar binnen gericht, wat volgens Sonos de valbestendigheid van de speaker verhoogt en ervoor zorgt dat je niet per ongeluk knoppen indrukt.

Sonos noemt de knoppen zelf "tactiel en lichtjes verhoogd", met een verdikt ontwerp waardoor je ze snel kan terugvinden en indrukken. De knoppen van de Sonos Move zijn touch-gevoelig, dus de mogelijkheid om de knoppen te voelen zal een welkome functie voor mensen met gezichtsproblemen.

De Sonos Roam verschijnt in 'Shadow' zwart en 'Lunar' wit, en heeft een "nauwkeurig gemaakte" honingraatgrill. Deze grill is niet volledig rond het toestel gewikkeld, dus verwacht geen volwaardig 360°-geluid.

Je hebt wel wat flexibiliteit bij het plaatsen van de speaker. De Roam kan horizontaal worden geplaatst voor stabiliteit of bij een oneffen grond, of verticaal om plaats te besparen, met het geluid dat naar boven gericht wordt.

Het ontwerp van de Sonos Roam is best aantrekkelijk. Veel draagbare waterdichte speakers verschijnen in een reeks verschillende en opvallende kleuren en functionele materialen, maar de Roam houdt het op het gelikte ontwerp dat we van Sonos gewoon zijn.

Als Sonos een speaker wilt maken die zowel binnen als buitenshuis goed presteert, dan kan het ontwerp van de Roam zeker bijdragen aan het slagen van dit project. Zo te zien heeft het bedrijf hiermee een winnaar aan de haak geslagen.

(Image credit: Sonos)

Sonos Roam audioprestaties

We kunnen nog niet veel zeggen over de audioprestaties van de Sonos Roam tot we het toestel zelf hebben getest, maar we kunnen al wel een kijkje nemen naar de specificaties die worden vermeld.

In de speaker zitten twee H-klasse versterkers, met een efficiënte motor die volgens Sonos "de krachten en het bereik vergroot." Met zijn kleinere bouw verwachten we niet dat het op dezelfde manier ruimtes vult als de Sonos Move, maar hopelijk heeft de Roam toch voldoende slagkracht.

Er is ook een custom racetrack mid-woofer om "het getrouwe afspelen van mid-range frequenties" te verzekeren, samen met een gemaximaliseerde bas en een tweeter die "heldere" hoge frequenties levert. Met andere woorden, we verwachten een mooi gebalanceerd geluidsbeeld met voldoende helderheid in de hoge tonen, het zachte midden en de sterke bas.

Je kan de EQ-setting ook aanpassen, wat vermoedelijk via de Sonos S2-app zal lopen.

Sonos laat ook de Automatic Trueplay-technologie van de Sonos Move opnieuw opdraven in de Roam, met een belangrijk verschil. De feature stelt de speaker in staat om zijn geluidsoutput aan te passen op basis van zijn oriëntatie, locatie en content, en dat over zowel Wi-Fi als bluetooth.

Ondanks zijn kleine grootte verwachten we een krachtig geluid van de Sonos Roam, en dat dankzij enkele slimme ontwerpkeuzes rond de transducer.

De transducer zet het elektrische signaal om in geluidsgolven - wat je dus hoort - en daar heeft het plaats voor nodig om te bewegen, samen met ruimte om zoveel mogelijk lucht mee te verplaatsen.

Zoals Principal Product Manager bij Sonos Sara Morris uitlegt, slaagde het team erin om de grootte zo klein mogelijk te houden door de transducer in de behuizing zelf te verwerken, waardoor de Sonos Roam "kleiner en lichter is, en nog steeds goed geluid geeft".

Hoe dan ook, we kunnen zelf niet wachten tot we ermee aan de slag kunnen.

(Image credit: Sonos)

Sonos Roam connectiviteit

Ondanks de focus op draagbaarheid, maakt de Roam zeker deel uit van het Sonos ecosysteem. Dat wil zeggen dat je hem kan gebruiken als deel van een grotere multi-room audiosetup, of gepaard met een ander toestel voor stereogeluid. Het verbinden van de toestellen kan je eenvoudig doen door de afspeelknop ingedrukt te houden.

Helaas kan je geen twee Sonos Roam-speakers met elkaar verbinden om de achterste kanalen te vormen voor jouw home cinema. We verwachtten dat dit wel het geval was, zoals bij de Sonos Move, maar het bedrijf stelt dat er dan synchronisatieproblemen zouden opduiken. De directionele soundtrack zou ook potentieel zijn focus kunnen verliezen als een speaker niet optimaal gepositioneerd wordt in een kamer.

Het toestel werkt met zowel Wi-Fi als Bluetooth 5, dus je kan het thuis gebruiken, of onderweg. Dankzij de nieuwe Automatic Switching-functie is deze transitie ook naadloos, waarbij de speaker automatisch verbinding maakt met jouw Wi-Fi-netwerk zodra het in bereik komt. Als je weer vertrekt, dan schakelt het over naar jouw smartphone.

Als je thuis bent, dan kan je met de Sound Swap-functie geluid naar de andere meest dichtstbijzijnde Sonos-speaker 'werpen'. Je moet gewoon de afspeelknop bovenaan de Roam ingedrukt houden (we verwachten dat je deze minder lang ingedrukt zal moeten houden dan bij het paren van toestellen, maar Sonos heeft hier nog geen verduidelijking gegeven).

Net zoals bij de Sonos Move kan je ook beroep doen op Alexa en Google Assistant, dus je kan jouw stemassistent naar keuze instellen om de speaker zonder handen te bedienen, alsook andere smart home-toestellen inschakelen, je afspraken opvragen, en meer.

De Sonos Roam zou jouw stem ook vrij eenvoudig moeten oppikken dankzij een far-field microfoonopstelling die straalvorming en multi-channel echo cancellation gebruikt om ervoor te zorgen dat de speaker je goed hoort als je muziek afspeelt.

Er is ook ondersteuning voor AirPlay 2 op Apple-toestellen met iOS 11.4 en later, samen met "honderden streamingdiensten."

Net als bij andere producten van Sonos lijkt het alsof connectiviteit een belangrijk punt wordt voor de Roam, met eenvoudige integratie in het bredere ecosysteem, een agnostische aanpak naar andere smart home-platformen en ondersteuning voor Automatic Switching en Sound Swap.

De oplaadstandaard van de Sonos Roam. (Image credit: Sonos)

Sonos Roam batterijduur

De gestelde batterijlevensduur van de Sonos Roam is 10 uur. Sonos zelf meldt dat hij tot wel 10 dagen kan overleven in slaapmodus; hij valt vanzelf in slaap als je stopt met het spelen van muziek.

Deze batterijduur komt bijna overeen met de 11 uur van de Sonos Move en de meeste andere stevige draagbare speakers op de markt.

Je kan de Sonos Roam met elk oplaadtoestel met Qi-certificatie opladen, maar als je hem graag bij de hand houdt, dan biedt Sonos ook een aangepaste draadloze oplader aan met magneten die de speaker op zijn plaats houden. Je krijgt ook een USB-A naar USB-C-connector in de doos, dus je kan jouw eigen adapter gebruiken. De aangepaste oplader kost 49 euro.

Sonos Roam: onze eerste indrukken

Zoals we reeds aanhaalden, is het moeilijk om een goede inschatting te maken van de audioprestaties. We zijn hoe dan ook onder de indruk van het ontwerp, en kunnen niet wachten om te zien of de geluidskwaliteit, connectiviteit en extra functies overeen komen met de beweringen van het bedrijf.

We zijn ook blij met het nieuws dat dit de goedkoopste Sonos-speaker ooit wordt. Sonos is voor ons steeds een ambitieus bedrijf geweest met hoge prijzen, maar nog steeds niet zo hoog als bij andere, meer audiofiele merken.

De Sonos Roam is een toegankelijk toestel dat gebruikers naar het ecosysteem van het merk leidt, en hopelijk worden er geen compromissen gemaakt op prestaties.

We vermoeden dat dit niet het geval zal zijn. De specs zijn indrukwekkend, en Sonos-producten staan vaak op de eerste plaats in onze audio-koopgidsen vanwege hun uitstekende ontwerp, audio en connectiviteit.

De introductie van de tweede draagbare speaker van dit merk werpt de volgende vraag op: "Als je de Sonos Move kan betalen, waarom zou je dan de Sonos Roam kopen?"

Deze vraag hebben we ook gesteld aan Sara Morris, die verklaarde dat de keuze neerkomt op jouw verwachtingen rond het gebruik van de speaker. Ze stelde dat ze de Sonos Move in haar achtertuin zou gebruiken voor zijn "ruimtevullend geluid", en de Sonos Roam voor "als je iets in jouw rugzak wilt gooien en vertrekken."

De Roam is slechts een zesde van de grootte van de Sonos Move, en we zien de aantrekkingskracht. We hopen alvast dat de Roam de verwachtingen waarmaakt. Als dat het geval is, dan wordt het wel eens de beste draagbare speaker op de planeet.