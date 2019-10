Sonos Move review

Hij is prijzig, maar de draagbare Sonos Move rechtvaardigt elke cent met zijn slimme verbinding en woonkamer-waardig geluid. Het is wel een schande dat hij niet kan gekoppeld worden aan het surroundsysteem van Sonos.

Van de Beam tot de Playbase, de Play: 5 naar de One, Sonos heeft een speaker voor bijna elke gelegenheid.

Ze hebben nu zelfs boekenplanken en lampen, dankzij de recente samenwerking met Ikea. Het ontbrekende puzzelstukje? Een speaker voor buitenshuis. En dat is nu allemaal veranderd met de lancering van de Sonos Move - en hij is nu onze beste bluetooth speaker.

Het biedt Bluetooth play voor onderweg en integreert met een multi-room netwerk speaker systeem via wifi. Daarmee heeft het bijna net zoveel functionaliteit als de gewone Sonos, samen met de mogelijkheid om het los te koppelen van het stopcontact dankzij een interne batterij.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Move kost 399 euro en is daarmee best prijzig voor een draagbare speaker. Natuurlijk is dit niet zomaar een Bluetooth boombox, en dat maakt het lastig om hem te plaatsen naast de concurrentie. Een aantal draagbare speakers, zelfs die met ingebouwde spraakassistenten, zitten boordevol functies net als de Sonos Move zodat dat hogere prijskaartje gemakkelijker te rechtvaardigen is.

Design

Sonosproducten zijn niet goedkoop, en bij de Sonos Move is dat niet anders. Maar hij is zo ontworpen dat de prijs elke centimeter rechtvaardigt.

(Image credit: Future)

Het ontwerp ligt in lijn met voorgaande Sonos modellen. Zo zit er een zwarte speaker met een metalen rooster aan de voorkant, met aanraakgevoelige bediening en een scala aan vier far-field microfoons. Aan de achterkant vind je een startknop, een Bluetooth/wifi wisselknop en een multi-room koppelingsknop.

Wat betreft geluid, maakt de Sonos Move gebruik van twee Class-D digitale versterkers, een neerwaartse tweeter voor het weergeven van hoge tonen, en een mid-woofer geïntegreerd in het kastje voor middentonen en de bass. Sonos heeft de behuizing zo ontworpen dat deze van alle kanten weerklinkt en in balans is. De buitenwereld kent immers geen grenzen.

Als een draagbaar product is het krachtig getest op duurzaamheid. Sonos claimt ook dat het bestand is tegen extreme kou en warmte - dus of je feestje nu in de woestijn is of middenin een sneeuwstorm, op de Sonos Move kun je vertrouwen. Hij is IP56 gecertificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen een laag zand of stof en een druppel uit het zwembad. Er zit zelfs een afvoerkanaal in de behuizing waar het water doorheen kan stromen. Sonos beweert dat er tijdens de valproef een betonnen plaat brak, en de speaker geen deukje opliep.

Met een staand formaat van 240 x 160 x 126 mm, is hij draagbaar maar niet klein. De Sonos Move weegt bijna 3 kg, dus je kunt hem gemakkelijk optillen. Al wil je hem waarschijnlijk niet uren dragen. Dat is noodzakelijk vanwege de grote driver magneten en het is een eerlijke ruil om te zorgen voor de geluidskwaliteit die wordt geleverd. Om de last wat te verlichten, heeft de behuizing een holle handgreep op de achterkant zodat je hem met gemak kunt dragen.

(Image credit: Future)

Gebaseerd op onze test, zou de batterij het 10 uur vol moeten houden, en is hij in 2,5 uur helemaal weer opgeladen. De speaker kan laden op USB-C, maar je zult waarschijnlijk het docking station gebruiken dat erbij inbegrepen zit. Iedere keer dat je de luidspreker hierin zet, zal hij automatisch gaan opladen. De Sonos Move gebruikt ook een standby-achtige modus om batterij te sparen. Die wordt ingeschakeld als de speaker langer dan 30 minuten niet is gebruikt.

Hij scoort ook goed op milieuvriendelijkheid. Sonos voorspelt, bij gemiddeld gebruik, dat de batterij na ongeveer 900 oplaadcycli of na ruwweg drie jaar van dagelijks gebruik, zal afzwakken. Liever dan te verwachten dat je je premium speaker weggooit, biedt Sonos in plaats daarvan een vervangende batterij (tegen een nog onbekende vergoeding) die je gemakkelijk zelf, na het verwijderen van de oude, in de speaker kunt plaatsen.

Slimme features

Sonos heeft een lange traditie in verbonden en draadloze audio, en ook al is dit hun eerste poging naar een draagbare speaker, dat betekent niet dat ze helemaal overgaan op draadloos. Net als andere Sonos speakers, werkt de Move in een stereo koppeling, maar ook als onderdeel van een multi-room groep. Als je bijvoorbeeld de Move muziek wil laten afspelen in de tuin, maar ook in de woonkamer op het Sonos systeem, dan kan dat.

De Sonos Move werkt met allerlei aangesloten audiobronnen, online of opgeslagen op op een lokaal netwerk. Als je een afspeellijst op Spotify wil aanzetten met gebruik van Spotify Connect, dan is dat net zo eenvoudig als het afspelen van muziek die je zelf van een netwerkopslagapparaat hebt gehaald. Start de Sonos app, en zodra je die hebt ingesteld en verbinding hebt gemaakt met het internet, verschijnen al je wifi-bronnen.

(Image credit: Future)

Als je je buiten het bereik van een wifiverbinding bevindt, heb je altijd nog Bluetooth om op terug te vallen. Het is de 4.2 versie van de verbindingsstandaard, eerder dan de nieuwe 5.0, maar Sonos claimt dat de ervaring met de 4.2 versie van Bluetooth heeft geleid tot meer energiebesparing en mogelijkheden dan ooit tevoren. Vier wifi-antennes zitten verspreid over de basis van de Move, met de Bluetooth module bovenop om het beste bereik te bieden. AirPlay 2 wordt ook ondersteund.

Die reeks van microfoons heeft twee doelen. Ten eerste geeft hij je toegang tot Amazon Alexa of Google Assistant. Beide spraakassistenten zijn volledig compatibel met de Sonos Move, en geven je de optie om herinneringen in te stellen, smart home apparaten te bedienen, toegang te krijgen tot agenda's...

De microfoons en de slimme assistent werken uitstekend samen. Zelfs op een druk kantoor en als de luidspreker een nummer afspeelt, lukte het hem om onze opdrachten uit te voeren - zelfs al waren de reacties niet altijd wat we ervan hadden verwacht.

(Image credit: Future)

Ten tweede zijn die microfoons het hart van het aangepaste 'Trueplay' audiosysteem. Ze analyseren de output van de Sonos Move en hoe het zijn omgeving beïnvloedt en past zich automatisch aan om het meer te laten klinken als studiogeluid. Wat heel slim is, is dat hij weet wanneer hij is verplaatst. Er zit een versnellingsmeter in die het TruePlay-systeem activeert, zodra hij beweging detecteert.

Zo ongeveer het enige wat de Move niet kan, is dienen als onderdeel van het 5.1-achterkanaal in een thuisbioscoopsysteem, wat sommige andere Sonos-apparaten wel kunnen. Sonos legt uit dat dit komt door synchronisatieproblemen, en de problematische mogelijkheid dat een directionele soundtrack zijn focus verliest als de speaker verkeerd wordt neergezet in de kamer. Maar het is zonde, zeker gezien de draadloze surround sound mogelijkheden die hier geleverd zouden kunnen worden.

Audioprestaties

De Sonos Move klinkt niet als een draagbare speaker. Als je bekend bent met het Sonos-assortiment voor thuis, dan zit deze ergens tussen de Sonos One en de Play:5. Niet alleen qua volume, maar ook op het gebied van betrouwbaarheid. De middentoondriver is krachtig en vult de ruimte, zelfs als het de strijd moet aangaan met de akoestiek van een open ruimte, terwijl de vocale helderheid niet afneemt, wat vaak het geval is bij minder draagbare luidsprekers. De Sonos Move is een ware match voor de Sonos home-reeks, en is lang te gebruiken dankzij zijn goede batterijduur.

We hebben de Sonos Move op de proef gesteld met een verzameling van liedjes, muziekstijlen en een variëteit aan verschillende locaties.

Kelis elektro pophit 'Acapella' toont dat de Sonos Move een strakke en pittige bas aankan, terwijl hoge noten en zangerige klanken die heel helder blijven klinken.

'Orange Crush' van REM's album Green was een goeie test van de Sonos app's EQ-opties, waarmee je de hoge en lage tonen kan instellen. Het lo-fi nummer behoeft een scherpere bovenkant, maar als je de bas omhoog brengt in de EQ geeft het nummer meer warmte dan wat het neutrale opgenomen geluid biedt.

Michael Kiwanuka's 'Bones', met zijn tentoongestelde vocalen, swingende gitaren en de jazzy bandbegeleiding biedt een verrassend bedreven geluidsbeeld van de draagbare speaker. Het is net alsof je je in dezelfde ruimte bevindt als de band.

(Image credit: Future)

Met de verwachte verplaatsing van de speaker door het huis heen (zowel binnen als buiten), in gebieden met een verschillende akoestiek gaat het TruePlay-systeem in een hogere versnelling. En het is ongelooflijk effectief in het bewerken van de audio-output om deze aan te passen aan verschillende omgevingen.

Dit werd tijdens het Sonos Move lanceringsevenement gedemonstreerd en gaf een geweldig effect, toen een van de medewerkers van Sonos het nummer 'Bad Guy' van Billie Eilish afspeelde.

Eerst hadden ze het nummer afgespeeld toen de Sonos Move bovenop een tv-stand stond en dat klonk fantastisch. Vervolgens, zonder dat het nummer werd gepauzeerd, werd de speaker in een la die half open stond geplaatst. Aanvankelijk klonk het niet zo goed - er was een overweldigende dreun in de bas en qua zang werd de helderheid veel minder. Maar, na ongeveer 20 seconden had het TruePlay-systeem zich aangepast aan zijn omgeving, door het gebruik van de ingebouwde microfoon, draaide de bas een tikkeltje terug en alles klonk meteen een stuk prettiger. Het was een indrukwekkende presentatie van de capaciteiten van het systeem.

De speaker werkt ook uitstekend in de vrije natuur. Het TechRadar test team deed een aantal hoofden draaien, toen ze in een park de hits van ABBA op flink volume lieten horen. En weer verdween de helderheid niet, zelfs niet als auto's en sirenes passeerden. Het is lastig om voor te stellen dat een Sonos Move-gebruiker de speaker buiten zijn eigen tuin zou gebruiken, maar er is genoeg vermogen om een bescheiden veldje te vullen met muziek.

Oordeel

We hebben lang moeten wachten op een draagbare Sonos-speaker, en dus moest het bedrijf wel met iets heel speciaals komen, en dat is gelukt. Er zit flexibiliteit in, in termen van hoe het gebruikt kan worden, van on-the-go draagbare playback tot integratie in een multi-room opstelling in huis. Het is wel teleurstellend dat de Sonos Move niet te gebruiken is als onderdeel van een thuisbioscoop surround sound set er niet is, maar over het algemeen zijn we onder de indruk.

Met zijn krachtige driver en volledige toegang tot het Sonos-ecosysteem, heb je in feite een volwaardige Sonos-homespeaker, die heel toevallig draagbaar is. De Sonos Move heeft een uitstekende batterijduur en handige handgreep terwijl hij zichzelf ook staande kan houden tegenover homespeakers. Het prijskaartje zal aanvankelijk pijn doen, maar de Sonos Move biedt zodanig veel dat hij zijn geld zeker waard is.