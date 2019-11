Review: Sonos One

Sonos’ eerste slimme speaker is strak ontworpen, heeft veel technische snufjes en klinkt geweldig. Het is het beste van twee werelden, verpakt in een geweldig uitziend apparaat. Daarbij profiteer je van de slimmer wordende Alexa als slimme assistent aan de ene kant en Sonos met zijn Multi-room kwaliteiten aan de andere kant. Als je bereid bent om een flinke prijs meer te betalen over Amazons eigen Echo speaker, en geen zin hebt om naar de Google Assistent te kijken, is de One zeker een geschikte kandidaat.

Sonos One is een revolutie begonnen. Het is de eerste slimme luidspreker die gebruikers niet laat kiezen tussen intelligentie en geluidskwaliteit (deze heeft beide) en in de zeer nabije toekomst zal het de eerste slimme luidspreker zijn die gebruikers niet laat kiezen tussen Alexa, Google Assistant en Siri (hij zal alle drie bevatten).

Zelfs zonder dat alles is de Sonos One een spectaculaire luidspreker, waarschijnlijk de beste slimme luidspreker op de markt in 2019. In onze tijd die we er thuis mee doorbrachten, waren we onder de indruk van de geluidskwaliteit in zowel stand-alone als stereo luidsprekermodi en hoe Alexa is blijven groeien.

Maar Sonos is niet de enige met deze ambities. Hoewel het nog steeds een geweldige koop is, zijn zowel Google als Amazon bezig om steeds beter klinkende speakers te maken (zie: Amazon Echo Plus en Google Home Max).

Wat Sonos in zijn voordeel heeft werken, is het Multi-room ecosysteem, dat een enorm gat vult dat nog te vinden was in het uitgebreide ecosysteem van Alexa.

Op een dag, hier ver vandaan, zouden de hi-fi speakers van Amazon en Google de prestaties van de Sonos One misschien kunnen overtreffen. Tot die dag kun je rustig achterover leunen in de wetenschap dat jij één van de meest briljante combinaties in huis hebt die er te vinden zijn op het gebied van connectiviteit.

[Update: Sonos One heeft onlangs een hardware update gekregen. De tweede generatie generation Sonos One heeft nu meer geheugen en een betere processor, maar Sonos houdt vol dat hij bijna hetzelfde functioneert als de eerste generatie speakers. De tweede generatie heeft een sticker op de doos waarop je kunt zien dat het de nieuwe versie is, terwijl de eerste generatie in prijs verlaagd is naar 199 euro.]

Ontwerp

Hoewel het ontwerp van de Sonos One grotendeels is gebaseerd op de bestaande Play: 1 slimme luidspreker, zijn er een aantal verbeteringen te vinden.

Bovenaan vind je een aanraakgevoelig oppervlak dat veel compacter is dan het trio van Volume en Play / pause van de Play: 1 speaker. Door naar rechts of links te vegen, spring je vooruit en achteruit in de huidige afspeellijst, terwijl als je in het midden van het oppervlak tikt, je de muziek pauzeert. Als je tenslotte op de linker- en rechterhelft van het paneel tikt, verhoog en verlaag je het volume.

Het kan een eenvoudige reeks bedieningselementen zijn, maar zoals altijd het geval is geweest met Sonos-luidsprekers, zul je het grootste deel van je tijd besteden op de speciale Sonos-app. De fysieke bedieningselementen zijn leuk en een praktisch alternatief als je snel een nummer wilt overslaan, maar je zult ze waarschijnlijk niet zo vaak gebruiken, vooral nu spraakbesturing ook een optie is.

Om deze stembesturing te vergemakkelijken, heeft Sonos de luidspreker voorzien van zes interne microfoons zodat hij je dronken hoort vragen om nog een keertje 'Zoutelande' te spelen. De geluidskwaliteit is daarbij vergelijkbaar met hetzelfde stoere geluid als Sonos Play : 1; ook de One gebruikt een paar Class-D-versterkers en een tweeter / mid-woofer driver-combinatie.

Op de bovenkant van het apparaat heb je naast een klein lampje ook een aan / uit-lampje om je te laten weten wanneer Alexa luistert. Deze tweede LED is op de microfoons aangesloten en Sonos belooft dat de microfoons niet naar je kunnen luisteren als deze niet is verlicht.

Instellen

Lights Out Een klein LED-lampje gaat branden om aan te geven dat Alexa is ingeschakeld en dit gaat uit wanneer de radio stopt met luisteren.

Dankzij de combinatie van de diensten van Amazon en Sonos is de installatie van de Sonos One iets ingewikkelder dan de installatie van het gemiddelde Echo-apparaat, maar gelukkig niet heel erg.

Het proces omvat het installeren van de Sonos- en Alexa-apps en je moet inloggen bij je accounts van Sonos en Amazon, net als bij alle andere muziekstreamingservices die je via de luidspreker wil beluisteren.

Je wordt ook aangemoedigd om een 'Trueplay Tuning'-proces te doorlopen, wat betekent dat je met je telefoon door je kamer moet lopen terwijl je speaker een aantal testgeluiden speelt. Jouw smartphone luistert naar de luidspreker en stemt zijn (microfoon)geluid daarop af.

Natuurlijk kun je ook de hoge en basniveaus van je speaker handmatig aanpassen als je daar specifieke voorkeuren in hebt, hoewel we tevreden waren met het standaardniveau.

Je moet de Sonos One ook een kamer toewijzen zodat je hem kunt identificeren via de Sonos-app. Hier kun je de Sonos One ook koppelen met een andere luidspreker zodat deze muziek in stereo kan afspelen. Helaas kun je het niet koppelen met een Sonos Play: 1, ondanks de vele overeenkomsten.

Geluidskwaliteit

Aangezien dit een Sonos-luidspreker is, zul je niet verbaasd zijn dat de Sonos One behoorlijk fantastisch klinkt.

Speel Elegie door Mouse on the Keys op de luidspreker en het geluid heeft echte punch en energie. De kickdrum van het nummer... nou ja... heeft er de kick voor en drijft de energie van het nummer aan. Er komt een indrukwekkende hoeveelheid energie uit zo'n kleine luidspreker.

De spreker gaat zelfs bewonderenswaardig om met meer gecompliceerde muziekstukken. Silent Earthling van Three Trapped Tigers klinkt helder en zuiver, ondanks de vele lagen instrumenten die in het nummer gebruikt worden.

Toch biedt de spreker niet de stereo geluidskwaliteit van een set speakers: het blijft een enkel kanaal waarin de muziek wordt geperst, maar desondanks doet de Sonos One een degelijke klus geweldig goed, zeker gezien zijn grootte en prijsniveau. Natuurlijk krijg je betere geluidskwaliteit wanneer je meer Sonos-luidsprekers met elkaar koppelt.

Alexa, de Sonos app en toekomstige ontwikkelingen

De complete multi-room Sonos staat bekend als het bedrijf dat het multi-roomsysteem heeft uitgevonden. In de afgelopen jaren hebben veel fabrikanten hetzelfde geprobeerd te doen... om even later hun handdoek in de ring te gooien, inclusief Amazon zelf. De Amazon Echo-luidsprekers kunnen worden gegroepeerd in een systeem met meerdere kamers, maar helaas - en vreemd genoeg - kan de Sonos One niet aan hen gekoppeld worden om muziek over de verschillende soorten hardware te synchroniseren.

Natuurlijk had veel van wat hierboven is geschreven, ook kunnen worden gezegd van het originele Play: 1 toen die voor het eerst werd uitgebracht in 2013. Het echte verhaal hier gaat over de integratie van spraakbesturing is geïntegreerd - het is gewoonweg prachtig uitgevoerd.

Bijna, bijna perfect.

Tijdens de lancering lijkt de functionaliteit iets beperkter dan we verwachtten vanwege de afwezigheid van integratie met Spotify. Dit is al een tijd verholpen via een software-update.

Het is geweldig nieuws, want Spotify is een van de populairste streaming-services die er is. Eenvoudig nummers kunnen aanvragen met behulp van je stem is veel handiger dan een app op je telefoon te moeten graven.

Nu Spotify is toegevoegd, is de Sonos One een indrukwekkende multi-room speaker. Hij wordt ondersteund door dezelfde geweldige Sonos-app die door de jaren heen voortdurend is verbeterd en ontwikkeld en nu kan worden geïntegreerd met alle belangrijke muziekstreamingservices. De laatste stap is het wachten op de integratie met Google Assistent in onze regio.

Buiten dat aspect werkt de spreker ongeveer zoals je zou verwachten van een Alexa-luidspreker. Hij integreert met dezelfde slimme producten voor thuis, je kunt de speaker in het Engels vragen over het weer, of laat hem stomme feiten en grappen vertellen.

Je kunt ook, dankzij de nieuwe Sonos Alexa-vaardigheid, spraakopdrachten gebruiken om muziek te laten spelen op andere Sonos-luidsprekers in je huis. De vaardigheid is nog steeds in bèta en is daarom een beetje buggy (hij weigerde om de radio op "keukenluidspreker" te spelen, maar ging wel akkoord met "keuken"), maar als deze functie helemaal uitgerold zal worden, zal het een nuttige functie zijn.

Dat is niet alles. In 2018 heeft Sonos aangekondigd naast Alexa een Google Assistent voor de spreker te gebruiken, onlangs heeft het merk bekendgemaakt dat het Google Assistent in verschillende regio's zal gaan uitrollen.

Details over hoe dit precies werkt, zijn momenteel beperkt (kunnen we beide benaderen of moeten we er een uit de app kiezen), maar dit heeft een aantal voordelen, waaronder het synchroniseren van de Sonos One met elke Chromecast Audio-luidsprekers in huis.

Eindoordeel

Het voelt alsof de Sonos One de perfecte Alexa-luidspreker kan zijn. In de basis is dit omdat de audiokwaliteit van de Sonos One een stapje hoger is dan wat beschikbaar is op de huidige generatie Echo-hardware van Amazon, maar het is een luidspreker die ook fantastisch goed aansluit bij de rest van Sonos' Multi-room opstelling.

Ja, het was zeker een schande dat hij zonder ondersteuning voor Spotify werd gelanceerd, maar een groot compliment voor Sonos voor het snel uitbrengen van de update. De speaker is nu net zo effectief als een Amazon Echo bij het afspelen van je muziek en klinkt veel beter dan de eigen luidspreker van Amazon.

Met de ondersteuning van Google Assistent in 2019 en nog veel meer updates voor Alexa, zal de Sonos One alleen maar beter worden in de loop van de tijd.