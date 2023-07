Beste bluetooth speakers 2023

De beste bluetooth speakers die je vandaag de dag kunt kopen zijn compact, veelzijdig en ongelooflijk handig om overal mee naartoe te nemen. Of je nu wil sporten in de tuin, een feestje geeft of gewoon schoonmaakt, de beste bluetooth speakers komen altijd goed van pas.

We testen al jaren de beste bluetooth speakers in allerlei prijsklassen. Mensen die op zoek zijn naar bluetooth speakers zijn meestal niet op zoek naar de allerbeste audiokwaliteit. Ze willen wel iets veelzijdigs dat goed geluid levert. De meeste mensen willen iets draagbaars met een redelijke batterijduur, dus dat is hier onze grootste focus. Als je iets speaker zoekt die je niet wil verplaatsen en meer gericht is op audiokwaliteit, bekijk dan onze gids met de beste smart speakers.

We hebben al deze speakers zelf getest en vergeleken met de beste die momenteel verkrijgbaar zijn. We hebben nog veel meer getest dan alleen de modellen in deze gids, dus het gaat hier werkelijk om het neusje van de zalm.

Of je nu op zoek bent naar een speaker die een hele kamer kan vullen met geluid of een klein draagbaar speakertje dat je aan je rugzak kan hangen, in onze lijst vind je de beste bluetooth speakers voor jou. We hebben niet alleen producten van grote namen zoals Sonos en JBL, maar ook goedkopere opties van kleinere merken zoals Tribit en Anker.

Snel overzicht

Ben jij een snelle beslisser? In het overzicht hieronder vind je een korte samenvatting van elke bluetooth speaker in dit artikel. Toch iets meer informatie nodig? Door te klikken op een product, kom je terecht bij diepgaandere uitleg.

De beste bluetooth speaker in het algemeen

De Sonos Roam is naar onze mening de allerbeste bluetooth speaker. Het heeft een uitstekend geluid, een robuust ontwerp, uitstekende connectiviteitsfuncties en smart home-bediening. De rijke bastonen maken het uitermate geschikt voor gebruik buitenshuis, al zullen audiofielen soms de overweldigende lage frequenties niet helemaal waarderen.

De opvolger van de Sonos Move kan verbinding maken via zowel Wi-Fi als bluetooth. Bovendien is het te gebruiken als draagbare speaker of als multi-room systeem. Daarnaast heeft het ook Google Assistant en Alexa aan boord. Je krijgt een hoop waar voor je geld.

Ondanks de lage prijs krijg je veel waar voor je geld. Het gelikte design zorgt ervoor dat de Roam overal in je huis mooi staat, en dankzij de water- en stofdichte behuizing in combinatie met de prima batterijduur kun je hem prima buitenshuis gebruiken.

Lees meer: Sonos Roam review

Beste goedkope bluetooth speaker

De Tribit Stormbox Micro 2 is de best klinkende en meest complete mini bluetooth speaker die we hebben getest. Het is niet de krachtigste of luidste bluetooth speaker die er is, maar voor dit formaat en deze prijs kun je momenteel niet beter kopen.

We hebben vooral genoten van de basweergave, waar kleine luidsprekers meestal het onderspit delven. Tribit zwijgt over de exacte specificaties van de driver in dit model, maar wat het ook is, het levert een indrukwekkende bas voor dit formaat. De batterijduur verder is uitstekend met een mooie 12 uur.

Als je op zoek bent naar een bluetooth speaker die je in een tas kunt stoppen of aan je fiets kunt klemmen, dan kun je moeilijk een betere speaker vinden voor dit geld. Je kan hem zelfs als powerbank gebruiken om je telefoon op te laden!

Lees onze volledige Stormbox Micro 2 review

Beste middenklasse bluetooth speaker

De JBL Flip 6 is een uitstekend voorbeeld van een bluetooth speaker die bij de basis blijft, en dat goed doet. Deze robuuste draagbare luidspreker is super eenvoudig te gebruiken, klinkt goed en kan worden gekoppeld met maximaal 100 andere JBL-speakers tegelijk om een enorme muur van geluid te creëren.

Extra functies zoals spraakassistenten of een wifiverbinding zijn er niet, maar de Flip 6 klinkt zo goed dat dat niet nodig is. We vonden dat de audio veel krachtiger was dan je zou verwachten van een luidspreker van dit formaat, en hoewel we het gevoel hadden dat de hoge tonen een beetje hard kunnen klinken bij hoog volume, krijg je toch veel helderheid en detail.

Dankzij de batterijlevensduur van 12 uur en de water- en stofbestendigheid is dit een ideale luidspreker om mee te nemen naar het zwembad of het strand, en hij is verkrijgbaar in een reeks opvallende kleuren. Het is jammer dat de speaker geen aansluiting heeft om een telefoon op te laden, wat bij de grotere JBL-speakers wel het geval is, maar dat is geen groot probleem.

Lees meer: JBL Flip 6 review

Beste audiokwaliteit in een kleine bluetooth speaker

Visueel gezien zie je het vrijwel niet, maar hierboven zie je toch wel zeker de opvolger van de originele B&O Beosound A1. Onder de naam Bang & Olufsen Beosound A1 (2e gen.) komt het merk met een kwalitatief topproduct dat met ondersteuning voor Amazon Alexa op de proppen komt.

We zijn erg onder de indruk van de nieuwe Beosound A1. Zo is de batterijduur beter, is er een vorm van waterbestendigheid inbegrepen, en is de audiokwaliteit net dat stukje beter.

Combineer al deze aspecten met het herkenbare doch elegante design, en je weet dat de Beosound A1 (2e gen.) een uitstekend voorbeeld is van waarom B&O vandaag de dag nog zo hoog aangeschreven staat.

Lees meer: Bang & Olufsen Beosound A1 (2e gen.) review

Beste bluetooth speaker voor feestjes

De Tribit Stormbox Blast is een ongebruikelijke bluetooth speaker en er zijn een paar dingen die je moet weten voordat je hem overweegt: hij is vrij zwaar en je kunt de lampjes niet helemaal uitzetten... hoewel je ze wel zo kunt instellen dat ze alleen oplichten als je het volume aanpast.

De Tribit Stormbox Blast is een ongebruikelijke bluetooth speaker en er zijn een paar dingen die je moet weten voordat je hem overweegt: hij is vrij zwaar en je kunt de lampjes niet helemaal uitzetten... hoewel je ze wel zo kunt instellen dat ze alleen oplichten als je het volume aanpast.

Eerlijk gezegd is het niet het meest subtiele ding. Maar daar houdt de kritiek op. De Stormbox Blast is de grootste en krachtigste bluetooth speaker in het aanbod van Tribit en hij klinkt net zo gedetailleerd als alternatieven die drie keer meer kosten.

Wil je een bescheiden audio-ervaring waardoor je buren niet gaan klagen? Kijk dan verder, want toen we het volume van twee naar drie verhoogde, was dat al genoeg om voor sommigen "te luid" te worden.

Tribit heeft er geen geheim van gemaakt dat 'ie het feest zowel naar je oren als naar je lichaam wil brengen. Dit ding gaat hard en klinkt nog steeds goed. Als je je zorgen maakt of één luidspreker wel genoeg is voor het tuinfeest, dan is dat hier zeker en vast het geval.

Lees onze volledige Tribit Stormbox Blast review

Beste bluetooth speaker die je telefoon oplaadt

Ben je op zoek naar een draagbare speaker die jouw smartphone laadt terwijl hij tegelijkertijd flinks beats aan het knallen is? De JBL Charge 5 biedt dan precies wat je nodig hebt.

Wat betreft features is de Charge 5 relatief standaard vergeleken met de JBL Pulse 4 bijvoorbeeld, welke een aanpasbare lichtshow creëert voor gebruikers. Deze vijfde generatie JBL-speaker komt wel met een verbeterde audiokwaliteit en volume, en behoudt eveneens de batterij die een hele dag meegaat.

De fysieke knoppen blijven hetzelfde, met licht uitstekende knoppen aan de bovenzijde van de speaker. Er is een knop genaamd 'Party Boost', waarmee het volume nog harder gaat.

De JBL Charge 5 komt met een waterbestendige USB-C poort, alsook een flap die de USB-A poort beschermt. Met laatstgenoemde kun je jouw smartphone opladen. De AUX-ingang is helaas verloren gegaan, waardoor je alleen draadloos muziek af kan spelen.

Onderaan de streep klinkt de JBL Charge als een grotere speaker dan hij daadwerkelijk is. Er komt een indrukwekkende lading bas uit het apparaat, zonder in te leveren op kwaliteit in de midden en hoge tonen.

Lees meer: JBL Charge 5 review

Beste bluetooth speaker met krachtig geluid

De Ultimate Ears Hyperboom is een krachtige luidspreker die zowel binnen als buiten voor een leuk feestje zorgt. Het is de grootste Bluetooth-luidspreker van Ultimate Ears tot nu toe, maar blijft in lijn met de stijlvolle ontwerpen van het bedrijf, plus twee Bluetooth-radio's zodat je naadloos kunt schakelen tussen twee telefoons.

Ondanks het feit dat hij gericht is op feesten (met veel bas), vonden we dat het geluid erg gebalanceerd is. Je krijgt nergens het gevoel dat de bas de rest van het geluid overheerst.

Qua functies kun je met de Ultimate Ears-app de Hyperboom verbinden met andere UE-speakers en ze samen gebruiken, je kunt van audiobron wisselen en het volume aanpassen, en je kunt vier verschillende afspeellijsten selecteren in Amazon Music, Deezer of Spotify die je kunt starten door de Play-knop drie seconden ingedrukt te houden.

Voor kleine en grote feestjes is deze Bluetooth-luidsprekerbox een geweldige keuze.

Lees meer: UE Hyperboom review

Beste premium bluetooth speaker

8. Sonos Move Beste bluetooth speaker voor premium geluid en (wat) draagbaarheid Our expert review: Specificaties Gewicht: 3 kg Batterijduur: 10 uur Draadloos bereik: N/A Draadloze verbinding: Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 Ghz, en 5 Ghz) en Bluetooth 4.2 Frequentierespons : N/A Drivers: Een firing tweeter onderaan, een mid-woofer, twee Klasse D digitale versterkers NFC: Nee Aux-in: Nee USB-opladen: Ja (USB-C en wordt met een oplaadstation geleverd) De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij HelloTV NL Bekijken bij Hifiklubben NL Redenen om te kopen + Integratie met Sonos-speakernetwerk + Geluid voor onderweg Redenen om te vermijden - Niet zoveel functies met bluetooth - Kan niet gebruikt worden als achterste cinemaspeakers

De Sonos Move is zo goed dat je hem niet alleen wil hebben voor onderweg, maar ook voor in huis.

Met twee hoogwaardige drivers, een solide app die kan afspelen van honderden draadloze bronnen, mogelijkheden om in meerdere kamers af te spelen en smart audio technologie die de uitvoer aanpast aan de directe omgeving, staat de Sonos Move veel verder dan de gemiddelde bluetooth speaker. Het is een veelzijdige speaker, een die stevig staat naast de "statische" Sonos-speakers waar het bedrijf om bekend staat.

Hij is niet perfect, de speaker is best zwaar, zeker voor een bijproduct met zo'n fantastisch geluid, hij is duur vanwege zijn rijke feature set en hij kan jammer genoeg niet gebruikt worden als achterkanaal voor een home cinema installatie. Maar als je het geld hebt, dan is het lastig om een minpunt te benoemen van de Sonos Move. Zeker als het gaat om de zoektocht naar de allerbeste bluetooth speaker van de wereld.

Lees meer: Sonos Move review

Kies de juiste bluetooth speaker voor jou

Waarop letten bij het kopen van een bluetooth speaker? Er zijn zo veel luidsprekers op de markt met een prachtig design en de nieuwste ingebouwde technologie dat het lastig is om te bepalen welke speaker het beste aansluit bij jouw wensen. Hoewel het lijkt alsof je een eindeloze keuze hebt, valt dat toch wel mee. Veel speakers hebben een unieke eigenschap die hen perfect maken voor de situatie die jij voor ogen hebt. Sommige luidsprekers zijn gebouwd met duurzaamheid in gedachten, anderen zijn juist weer water- en weerbestendig voor op de camping en muziek bij het zwembad. Andere zijn juist niet geschikt om mee naar buiten te nemen en zien er heel tof uit in je huiskamer. Een aantal van deze bluetooth speakers heeft ook hele handige functies, zoals stembediening via Amazon Alexa of de Google Assistent. Dat betekent dat je je bluetooth speaker ook als smart speaker kan gebruiken om er je smarthome-apparaten mee te bedienen of om er gewoon je muziek mee af te spelen via de stembediening. Als je moeite hebt met het bepalen welke speaker het beste geschikt is voor jou, moet je nadenken over waar je de speaker gaat gebruiken. Vervolgens zoek je een exemplaar dat aansluit bij die wensen. Als je een strandpersoon bent, zoek je een model dat zand- en waterbestendig is! Als je van een feestje houdt, wil je misschien twee of meer speakers met elkaar koppelen met multi-point pairing, waardoor je meerdere apparaten tegelijk kunt laten afspelen. Batterijduur en geluidskwaliteit zijn voor alle modellen belangrijk natuurlijk. We hebben er voor gezorgd dat die elementen in al onze keuzes een belangrijke rol spelen.

Welk merk heeft de beste bluetooth speakers? De beste Sonos speakers zijn een geweldige optie als je binnen én buiten gebruik wil maken van je speakers. Je kan de bluetooth speakers niet alleen onderweg gebruiken, maar thuis kan je ze ook toevoegen aan je multi-room-systeem voor een nog beter geluid. JBL staat ook bekend om zijn robuuste speakers die goed zijn voor buitenshuis en geen hele hoge prijskaartjes hebben. De party-speakers van JBL hebben zelfs een ingebouwde lichtshow. Als je op zoek bent naar een waterdichte speaker, dan kan je misschien het beste kijken naar de verschillende modellen van Ultimate Ears. Die speakers hebben een kleurrijk ontwerp, zijn gebouwd om tegen een stootje te kunnen en de meeste speakers van dit merk kunnen een val in het water overleven. Wil je graag een combinatie van geweldig geluid en een stijlvol design? Dan kan je het beste terecht bij de high-end audiomerken zoals Bose en Bang & Olufsen. Wees dan wel voorbereid op relatief hoge prijzen. Voor de meer budgetvriendelijke speakers kan je bijvoorbeeld weer terecht bij Anker.

Wat is de beste bluetooth speaker? Momenteel is de Sonos Roam de beste bluetooth speaker in het algemeen. Hij biedt een combinatie van krachtige audio in een erg compact pakket en zelfs wificonnectiviteit zodat je hem als smart speaker kan gebruiken.

Welke bluetooth speaker heeft het beste geluid? De B&O Beosound A1 levert de beste geluidskwaliteit die je kan krijgen in een kleine bluetooth speaker. Wil het luidste geluid, dan moet je bij de UE Hyperboom zijn.

Welke JBL bluetooth speaker is het beste? De JBL Flip 6 is de beste middenklasse bluetooth speaker van het merk die je nu kan kopen. Zijn geluid is prima, de batterijduur uitstekend, hij kan tegen een stootje en is zelfs bijna volledig waterdicht. Wil je een JBL speaker die ook je telefoon kan opladen? Dan is de JBL Charge 5 de beste keuze.

Zo testen we de beste bluetooth speakers

Bij TechRadar testen we enorm veel draagbare speakers elk jaar en daarom weten we inmiddels ook wel goed op welke functies en specificaties we moeten letten.

Wij vinden het belangrijk om de prestaties van deze speakers te testen aan de hand van de claims van de fabrikanten om te zien of het ook echt klopt wat ze adverteren. Daarom nemen we altijd de tijd om dingen zoals batterijduur en de draadloze verbinding goed te testen.

Niet alleen testen we de bluetooth speakers onder verschillende omstandigheden, maar we zetten ze ook tegenover de concurrentie. Zo kom je erachter of de speaker het in de buitenlucht net zo goed doet als thuis en hoe sterk ze presteren vergeleken met de concurrentie. We nemen genoeg tijd om de speakers te testen, zodat we ook zeker weten dat de prestaties ook na een iets langere tijd nog hetzelfde zijn.

Voor het testen van de geluidskwaliteit gebruiken we altijd muziek uit meerdere genres en streamen we vanuit meerdere bronnen om te kijken of deze speakers veelzijdig genoeg zijn om bij allerlei muziekstijlen te zorgen voor een fijne luisterervaring.

We testen deze producten inmiddels al jaren, dus we geloven ook echt in onze reviewscores we beoordelen de speakers aan de hand van onze meningen over de geluidskwaliteit, het design, de gebruiksvriendelijkheid en de functies. Als we een speaker niet goed genoeg vinden, dan raden we hem ook niet aan.