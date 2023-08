De Ultimate Ears Wonderboom 3 is misschien niet veel veranderd ten opzichte van zijn voorganger, maar hij voldoet prima als goedkope draagbare luidspreker: hij is duurzaam, draagbaar en betaalbaar, met een fatsoenlijke audiokwaliteit. Het zal audiofielen niet wegblazen, of iedereen die moderne USB aansluitmogelijkheden wil, maar deze punten zijn gemakkelijk over het hoofd te zien.

Ultimate Ears Wonderboom 3: Review in een notendop

Je natuurlijke instinct zegt je misschien dat je jouw technische gadgets moet beschermen als dat mogelijk is, maar met de Ultimate Ears (UE) Wonderboom 3 vergeet je die impuls. De Wonderboom-serie is ontworpen om zo sterk en duurzaam te zijn als je nodig hebt.



Dit is het vervolg op de Ultimate Ears Wonderboom 2, die we eerder hebben beoordeeld als een van de beste Bluetooth speakers op de markt. We gaven hem een bijna perfecte score. De Wonderboom 3 volgt op de voet, want er zijn maar een paar veranderingen ten opzichte van zijn voorganger.



In de kern is het een budget Bluetooth-luidspreker die is ontworpen voor gebruik buitenshuis. De speaker heeft een sterk en draagbaar ontwerp met een buitenmodus en een lange batterijduur waardoor je niet zonder muziek komt te zitten op een picknick of tijdens een zwembadfeestje.

Ondanks, of misschien wel dankzij, de gelijkenissen tussen de UE Wonderboom 3 en zijn voorganger, verdient ook deze luidspreker het om beschouwd te worden als een van de eerste draagbare luidsprekers die je op dit moment zou moeten kopen, vooral als je liever muziek luistert in een weiland, grasveld of in de bergen dan in je woonkamer.

Hij voldoet absoluut aan de eisen voor gebruik buitenshuis. Dankzij het ontwerp neem je hem gerust mee naar buiten en tijdens onze tests slaagde de batterijduur erin om de schattingen van UE te overtreffen.

Het feit dat dit ook een goedkope speaker is, maakt het het overwegen waard. Daarnaast is de prijs sinds zijn release flink gezakt.

Er zijn echter een paar nadelen die we willen aanstippen. Ondanks dat het 2023 is, heeft Ultimate Ears ervoor gekozen om de vreselijk verouderde micro USB laadpoort te gebruiken in plaats van de moderne USB-C. Dit betekent dat de kabel die je waarschijnlijk gebruikt voor je telefoon, tablet, computer of de meeste andere gadgets niet in staat zal zijn om deze speaker van stroom te voorzien.

Aangezien de Wonderboom 3 relatief weinig nieuwe functies heeft ten opzichte van zijn voorganger, voelt dit als een gemiste kans voor UE. Je moet helaas elke keer op zoek gaan naar je enige oplaadkabel elke keer dat je de Wonderboom moet opladen.

De muziekkwaliteit is redelijk maar niet fantastisch, en audioliefhebbers zullen merken dat er betere (zij het duurdere) opties op de markt zijn. Zet het volume op het maximum en je hebt geen getraind oor nodig om te merken dat de audio hier niet fantastisch is. Maar het is acceptabel, vooral als je realistisch bent over de kwaliteit van low-budget draagbare luidsprekers.



Toch is muziekkwaliteit slechts één factor bij het kiezen van een speaker, en voor bepaalde gebruiksdoeleinden is het zeker niet de belangrijkste.

Ultimate Ears Wonderboom 3: Prijs en releasedatum

Uitgekomen in augustus 2022

Kost 92 euro

De Ultimate Ears Wonderboom 3 werd eind augustus 2022 uitgebracht voor 92 euro.



Je kunt kiezen uit zes kleuropties: zwart, wit, blauw, roze, olijf of lavendel. Wij testten de laatste (die exclusief online verkrijgbaar is). UE heeft verschillende series speakers, van de Hyperboom in het topsegment tot de Megaboom, Boom, myBoom en ten slotte het laagste segment met de Wonderboom.



Als de speaker niet in de sale is, kun je hem het beste vergelijken met andere luidsprekers die rond dit prijspunt hangen, zoals de JBL Flip 6, Victrola ME1 of Cleer Audio Scene. Daartegenover is hij een van de beste vanwege zijn ontwerp en duurzaamheid, hoewel hij enkele functies mist.

(Image credit: Future)

Ultimate Ears Wonderboom 3 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Gewicht: 420g Afmetingen: 10,4 x 9,53 x 9,53 cm Batterijduur (verwacht): 14 uur Connectiviteit: Bluetooth 5.2 Drivers: 2x 40mm active drivers, 2x 46,1mm x 65,2mm passive radiators Aux in: Nee Oplaadport: MicroUSB Microfoon: Nee Waterproof: Ja, IP67

(Image credit: Future)

Ultimate Ears Wonderboom 3: Functies

14 uur batterijduur

Verouderde micro-USB charging port

3,5mm aansluiting ontbreekt

Volgens UE heeft de Wonderboom 3 een batterijduur van 14 uur, maar in onze tests slaagde de speaker erin om keer na keer die batterijduur te overtreffen. Dat is een geweldige prestatie voor een klein apparaatje zoals deze.



Helaas beschikt de Wonderboom 3 over micro-USB, de oude oplaadstandaard die al lang is vervangen door USB-C in alles van telefoons en tablets tot laptops, computers, de meeste audioproducten, gameconsoles en nog veel meer.



Er wordt gelukkig een USB-naar-microUSB-kabel meegeleverd met de Wonderboom 3. Er is ook geen USB-uitgang om andere apparaten op te laden of een aux-poort voor bedrade plug-and-play, dus je zult moeten vertrouwen op je Bluetooth-verbinding.



Er is meestal een bijbehorende smartphone app voor UE speakers, maar vreemd genoeg heeft de Wonderboom 3 er geen. Dit betekent dat je er niet meerdere UE speakers mee kunt koppelen.



Iets vervelender is de bediening. Van de drie knoppen aan de bovenkant van de speaker is het erg onduidelijk welke dienen om hem aan en uit te zetten, welke om het nummer te pauzeren en welke om je telefoon te koppelen. Als je de speaker koopt, kun je dit online opzoeken, maar voor een draagbaar apparaat als dit kan het wel eens onhandig zijn. Tijdens het testen vergaten we regelmatig welke knop wat was en drukten we ze allemaal in om het apparaat aan te zetten.



Maar als je het eenmaal hebt ingesteld, is het koppelen van het apparaat aan je telefoon superhandig.

De oplaadport op de UE Wonderboom 3 (Image credit: Future)

Functies score: 3/5

Ultimate Ears Wonderboom 3 review: Design

Kleurrijk en leuk ontwerp

IP67-classificatie en milieuvriendelijke materialen

Lichtgewicht en klein

Met een gewicht van 420 gram is hij licht vergeleken met de concurrentie en met afmetingen van 10,4 x 9,53 x 9,53 cm (zonder rekening te houden met het taps toelopende ontwerp) is hij een stuk kleiner dan veel andere vergelijkbare luidsprekers.

Hierdoor is de Wonderboom 3 supermakkelijk mee te nemen, of je hem nu aan de buitenkant van een tas vastmaakt met het riempje aan de bovenkant of ergens in een zak stopt.



Op de bovenkant van de Wonderboom 3 vind je de eerder genoemde drie knoppen, met aan de zijkant de voor UE kenmerkende gigantische plus- en minknoppen, deze knoppen zijn tenminste moeilijk te missen! De onderkant van de speaker verbergt de buitenknop, die we in de volgende sectie behandelen.

Met zijn ontwerp van geweven stof ziet de Wonderboom 3 er net zo fragiel uit als tissuepapier, maar dat is hij allerminst. De luidspreker heeft een IP67-classificatie tegen stof en water, wat hem beschermt tegen praktisch alles behalve een onderdompeling in water.



Daarnaast is het ontwerp ook gewoon leuk. De Wonderboom 3 ziet er veel leuker uit dan veel van zijn concurrentie, dankzij zijn kleine vormfactor, de enorme volumeknoppen en het scala aan levendige kleuren. Twee duimen omhoog op dit front.

De drie knoppen bovenop op de UE Wonderboom 3 (Image credit: Future)

Design score: 4/5

Ultimate Ears Wonderboom 3 review: Geluidskwaliteit

De UE Wonderboom 3 heeft iets dat helaas ontbreekt bij veel speakers die zijn ontworpen voor buitengebruik: hij biedt 360-graden geluid, dus de muziek klinkt hetzelfde waar je je ook bevindt ten opzichte van de speaker. Je hoeft geen halve nummers meer te missen omdat de speaker ergens anders staat.

Een andere handige bonus is de buitenmodus, in te schakelen met de moeilijk te vinden knop aan de onderkant van de speaker. Hiermee worden de hoge tonen versterkt ten koste van de lage tonen, zodat iedereen tijdens een picknick of feestje in de buitenlucht de muziek beter kan horen. Gebruik deze functie echter niet binnenshuis, want het verlies aan bas heeft duidelijk invloed op de muziekkwaliteit.



Hoe is de geluidskwaliteit van de luidspreker in het algemeen? Nou, je krijgt precies waar je voor betaalt, laten we het zo zeggen. De luidspreker is behoorlijk goed op gemiddelde volumes, met een gebalanceerd geluid, maar dat verdwijnt als je de volumeknop omhoog draait. Als je dit doet, vervormt het geluid al snel en dan met name de lage tonen.



Dat is niet bepaald een zeldzaam probleem bij budgetspeakers, en ter verdediging van de Wonderboom 3 is het een van de betere audiogadgets die je voor deze prijs kunt kopen.

De knop voor buitenmodus op de Ultimate Ears Wonderboom 3 (Image credit: Future)

Geluidskwaliteit score: 4/5

Ultimate Ears Wonderboom 3 review: Waarde

Voor zijn prijs is de Wonderboom 3 een van de betere luidsprekers die je op dit moment zou moeten overwegen.



Met zijn leuke ontwerp, batterij die lang meegaat, kleine, lichte frame en buitenmodus is het een geweldige aanvulling op elk feestje en bijeenkomst, vooral buitenshuis. We hebben er echter net zoveel plezier aan beleefd binnenshuis, omdat de geluidskwaliteit de andere speakers die we voor dezelfde prijs hebben getest overtreft.



Enkele kleine problemen kunnen bepaalde kopers afschrikken. Tussen de micro-USB-poort en het ontbreken van een aux- of USB-uitgang, en het feit dat de luidspreker geen hogere volumes aankan, was het niet de perfecte ervaring.



Maar zoals we al zeiden, voor deze prijs is hij nog steeds een topper.

Ultimate Ears Wonderboom 3 (Image credit: Future)

Waarde score: 4/5

Moet ik de UE Wonderboom 3 kopen?

Swipe to scroll horizontally Ultimate Ears Wonderboom 3 scorekaart Eigenschappen Notities Score Functies Mist een paar handige functies die vergelijkbaar geprijsde rivalen wel hebben. 3/5 Design Het ontwerp is lichtgewicht en draagbaar, met leuke kleuren en een opvallende verschijning. 4/5 Geluidskwaliteit 360-graden geluid en buitenmodus maken de tekortkomingen op audiogebied goed. 4/5 Waarde Competitief voor zijn prijs, zeker gezien de recente prijsverlagingen. 4/5

Koop hem als…

Je een draagbare speaker wilt

Dankzij de lichte behuizing en het kleine frame is de UE Wonderboom 3 makkelijk overal mee naartoe te nemen.

Je ervan houdt om muziek in de buitenlucht te luisteren

De Wonderboom 3 heeft niet alleen een behoorlijke IP67-classificatie, maar met de buitenmodus kan je de muziek ook afspelen voor een groter publiek.

Je een budget hebt

De Wonderboom 3 is een van de goedkopere luidsprekers die het overwegen waard is.

Koop hem niet als…

Je universele kabels wilt hebben

Omdat de UE oplaadt via microUSB, moet je een aparte kabel meenemen om hem van stroom te voorzien.

Je de Wonderboom 2 voor heel goedkoop kan vinden

De Wonderboom 3 heeft niet veel veranderingen ten opzichte van zijn voorganger, die weliswaar uit de verkoop is gehaald, maar nog wel te vinden is in bepaalde winkels.

Ultimate Ears Wonderboom 3 review: Overweeg ook