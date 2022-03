JBL Flip 6 review

De JBL Flip 6 is een eenvoudige bluetooth-luidspreker die je muziek geweldig laat klinken, waar je ook bent. Het robuuste ontwerp maakt dat je hem makkelijk meeneemt, terwijl dubbele basradiatoren ervoor zorgen voor krachtige en intense lage frequenties. Natuurlijk zou een oplaadpoort voor je telefoon leuk zijn, maar dat is gemakkelijk te vergeven als de Flip 6 al onze andere vakjes aanvinkt.

De JBL Flip 6 is een eenvoudige bluetooth-luidspreker die je muziek geweldig laat klinken, waar je ook bent. Het robuuste ontwerp maakt dat je hem makkelijk meeneemt, terwijl dubbele basradiatoren ervoor zorgen voor krachtige en intense lage frequenties. Natuurlijk zou een oplaadpoort voor je telefoon leuk zijn, maar dat is gemakkelijk te vergeven als de Flip 6 al onze andere vakjes aanvinkt.

Review in een minuut

JBL’s Flip series staan al een flinke tijd in ons overzicht met de beste draagbare speakers. Het nieuwste model zorgt dat die traditie in ere blijft.

De JBL Flip 6 is een gebruiksvriendelijke en robuuste luidspreker die geweldig klinkt en met gemak een kamer vult met jouw favoriete muziek, maar die je ook gebruikt voor het aankleden van buitenfeesten of bij het zwembad.

Een IP67 classificatie voor stof- en waterbestendigheid betekent dat je de Flip 6 zonder problemen kunt meenemen naar het strand, terwijl de dubbele passieve radiatoren ervoor zorgen dat de luidspreker voldoende power heeft om een krachtige bas te leveren als je buiten bent en er geen muren zijn voor de geluidsgolven om tegen te stuiteren.

Vergeleken met zijn voorganger, de JBL Flip 5, is de Flip 6 een kleine vooruitgang op de toch al geweldige bluetooth-speaker. Hij is robuuster en beter afgewerkt voor het buitenleven, hij gebruikt de meest recente Bluetooth-versie en hij heeft een betere geluidskwaliteit. Verder lijken ze erg op elkaar. Wil je geld besparen, dan adviseren wij je op zoek te gaan naar de Flip 5.

Dat wil niet zeggen dat we de JBL Flip 6 niet de moeite waard vinden om te kopen. In tegendeel; dankzij de eenvoudige bediening is het een ideale Bluetooth luidspreker voor nieuwe gebruikers, maar ook dankzij de foutloze connectiviteit en de eenvoudige app is het een aanrader. Het is een eenvoudig model in gebruik. Daarom zul je ook geen ingebouwde microfoons vinden voor stemassistenten en telefoongesprekken, geen oplaadpoort voor je telefoon, geen AUX-in voor bekabeld luisteren en geen Wi-Fi-connectiviteit. Deze speaker speelt gewoon je muziek af, en dat doet hij goed.

(Image credit: TechRadar)

JBL Flip 6 prijs en releasedatum

Verschenen in december 2021

Prijs: 139 euro

De JBL Flip 6 is vanaf december 2021 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 139 euro. Daarmee is hij iets duurder dan zijn voorganger, de JBL Flip 5 had een adviesprijs van 129 euro toen deze werd gelanceerd.

De nieuwste JBL speaker is een stuk goedkoper dan onze favoriete Bluetooth speaker, de Sonos Roam, maar de Flip 6 beschikt dan ook niet over functies als wifi, die de prijs van de Roam verhogen.

(Image credit: TechRadar)

Ontwerp

550 gram

Rubberen zijkanten

IP67 stof- en waterbestendig

Op het eerste gezicht lijkt de JBL Flip 6 bijna identiek aan de Flip 5. Hij is langwerpig en rond, met een raster rondom en basradiatoren aan beide zijden kant die trillen terwijl jij je muziek afspeelt. Ons testmodel was opvallend rood, maar hij is in meer kleuren verkrijgbaar, zoals zwart, blauw en grijs. De Flip 5 was beschikbaar in een flink aantal meer kleuropties (waaronder een camouflageprint) maar in de loop van 2022 komen er meer kleuren van de JBL Flip 6 bij.

De Flip 6 is compact genoeg om in één hand te dragen en weegt 550 gram. De speaker wordt geleverd met een sportieve polsriem.

Het metaalachtig uitziende rooster wordt afgewerkt door rubberen eindkappen die de basradiatoren aan elke kant van de luidspreker een beetje bescherming bieden tegen stoten en krassen. Een rubber voet aan de onderkant van de luidspreker voorkomt dat hij wegrolt.

(Image credit: TechRadar)

In het midden van de grille staat het JBL logo. Daarboven vind je de bedieningselementen; PartyBoost, volume omlaag, volume omhoog en afspelen. Deze bedieningselementen zijn verhoogd en voelbaar, wat een pluspunt is. Daardoor zijn ze gemakkelijk om ze te vinden bij weinig licht of als je niet de moeite neemt om te kijken.

Aan de onderkant van de luidspreker vindt je de aan/uit- en Bluetooth-koppelingsknoppen, die oplichten wanneer je erop drukt. Ook vind je daar een USB-C-oplaadpoort. In tegenstelling tot de JBL Charge 4 is er geen poort om je telefoon op te laden, zorg er dus voor dat je apparaat is opgeladen voordat je van huis gaat.

De Flip 6 voelt net zo robuust aan als de Flip 5, dit nieuwe model is niet alleen waterbestendig, maar ook stofbestendig volgens de IP67 classificatie. Dat betekent dat je de Flip 6 mee naar het strand kunt nemen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over een beetje zand of een scheutje zeewater.

(Image credit: TechRadar)

Audioprestaties

Ronde woofer en aparte tweeter

Krachtige bas

Kan schel klinken bij hoge volumes

Als je op zoek bent naar een geweldig klinkende Bluetooth luidspreker waarmee je een kamer kunt vullen, maar ook muziek kan leveren tijdens een picknick in de buitenlucht, dan is de JBL Flip 6 een uitstekende keuze.

Een ronde woofer levert de krachtige bas en rijke middenfrequenties, terwijl een aparte tweeter zorgt voor de hoge tonen. Passieve radiatoren aan elk uiteinde van de luidspreker verlengen de lage tonen nog verder voor bevredigende, bonzende baslijnen die nooit opgeblazen of beklemmend klinken.

Luisterend naar Little Simz' Woman, pulseren de radiatoren aangenaam over de gevatte baslijnen. Simz' ontspannen rap klinkt helder tussen van de jazzy pianoakkoorden, terwijl Cleo Soul's zang een rijke, weelderige kwaliteit heeft boven de rest van de instrumenten.

(Image credit: TechRadar)

Ondanks zijn compacte formaat zit her heel wat volume in de JBL Flip 6, met als grootste verdienste dat het geluid niet vervormt je het volume opendraait.

We gaan verder met Soft Shock van Yeah Yeah Yeahs. De stuwende ritmesectie met hoge drums, pulserende synthesizers en ritmische baslijnen klinken strak en nauwkeurig, terwijl Karen O's stem een overtuigende aanwezigheid heeft. Het ophogen van het volume bij dit nummer leidde tot wat harde hoge tonen, maar over het algemeen is de audioprestatie warm en goed uitgebalanceerd met een uitstekende helderheid.

Als je het geluid nog verder wilt versterken, kun je de PartyBoost-functie gebruiken om twee compatibele JBL-luidsprekers in stereo te koppelen, of meerdere luidsprekers (tot 100 in feite) in mono voor een muur van geluid. Het is jammer dat je het alleen stereo kunt koppelen met andere Flip 6-luidsprekers (dus de Flip 5 die je thuis hebt, zal alleen in mono worden gekoppeld), maar dat is een klein nadeel in het grote geheel.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur en connectiviteit

12-uur batterijduur

Bluetooth 5.1

JBL app

Volgens JBL zou de Flip 6 12 uur afspeeltijd moeten hebben, wat ook in onze tests zo bleek te zijn. Met een USB-C kabel laad je de batterij binnen tweeënhalf uur op.

Je verbind de speaker via Bluetooth 5.1 aan je smartphone, tablet of computer. Het koppelen van de luidspreker met onze iPhone 13 mini verliep supersnel en eenvoudig. De verbinding viel geen enkel moment weg terwijl we de Flip 6 gebruikten, en je kunt hem met twee apparaten tegelijk koppelen, zodat je om de beurt kunt DJ'en met je vrienden.

De luidspreker wordt ondersteund door de JBL Portable app, waarmee je updates kunt installeren, de equalizerinstellingen kunt aanpassen voor bas-, midden- en treblefrequenties, de feedbacktoon aan en uit kunt zetten en de gebruikershandleiding kunt lezen. Je kunt ook de PartyBoostfunctie inschakelen via deze app.

Moet ik de JBL Flip 6 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

Je het graag eenvoudig houd

Verbind de speaker met Bluetooth, druk op afspelen en je bent klaar. Je hoeft niet eens de JBL Portable app te installeren als je dat niet wilt.

Als je krachtig geluid zoekt

Ondanks zijn kleine formaat, zit er een absurd volume in de Flip 6, zonder dat het helderheid verliest. De hoge tonen kunnen wat schel klinken op hogere volumes.

Als je van het strand houd

Een IP67 Stof- en waterbestendigheid laat zien dat je niet bang hoeft te zijn voor wat zand of een plens water.

Koop hem niet als...

Je Wi-Fi connectiviteit wilt

In tegenstelling tot de Sonos Roam, is er geen optie om de Flip 6 met je thuisnetwerk te verbinden voor het streamen van muziek.

Je een slimme assistent zoekt

De Flip 6 is een eenvoudige speaker, zonder Google Assistent of Alexa.

Je jouw telefoon wil opladen

In tegenstelling tot de JBL Charge 4, kun je de Flip 6 niet gebruiken als powerbank voor het opladen van bijvoorbeeld je telefoon.