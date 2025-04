Fitbit deed het al: gaat Garmin nu ook je portemonnee plunderen met Connect+?

Er zijn van die merken waar je automatisch vertrouwen in hebt. Garmin is er zo een. Het merk dat jarenlang een rots in de branding was voor sporters, outdoorliefhebbers en datajunkies. Het is geen geheim dat ik erg weg ben van Garmin, want het werkt gewoon fantastisch en andere merken zoals Apple, Samsung en Polar moeten hun best doen om überhaupt maar in de buurt te komen. Niet alleen vanwege de robuuste hardware, de eindeloze batterijduur of de nauwkeurige gps, maar vooral ook door de filosofie van Garmin: jij koopt een horloge, wij zorgen voor de software. En dit zonder flauwekul, zonder abonnement. Waar je bij andere merken moet betalen voor diepe inzichten in je trainingen is dat bij Garmin niet zo. Maar dat vertrouwen begint nu te wankelen. Ik stel jullie graag voor aan Garmin Connect+.

Met Garmin Connect+ lanceert het merk een abonnementsdienst van 8,99 euro per maand of 89,99 euro per jaar. Daarmee krijg je toegang tot AI-inzichten, een nieuw prestatie-dashboard, uitgebreidere LiveTrack-functies en wat extra trainingshulp. Op papier klinkt dat misschien redelijk, al helemaal omdat Garmin belooft dat bestaande functies gewoon gratis blijven. Maar wie goed kijkt, ziet iets veel fundamentelers gebeuren: Garmin begint te morrelen aan zijn eigen DNA.

Alleen in Connect+?

De nieuwe AI-inzichten met de verschrikkelijke naam ‘Active Intelligence’ moeten je begeleiden tijdens de dag met gepersonaliseerde tips. Klinkt leuk, maar wie Garmin al even gebruikt, weet dat de bestaande functies (Body Battery, Training Readiness en stresstracking) al behoorlijk goed zijn. De toegevoegde waarde van AI lijkt op dit moment vooral typische marketingpraat. Eerlijk gezegd word ik, en ik weet dat ik niet de enige ben, compleet gestoord van elk bedrijf dat AI in hun bestaande producten gooit. Dat is het probleem: je betaalt dus voor functies die het huidige systeem een beetje verbeteren, zonder dat ze echt nieuw zijn of essentieel aanvoelen. We willen ook niet meteen de vergelijking maken met Fitbit Premium, maar Garmin maakt het ons wel heel erg makkelijk.

Fitbit begon jaren geleden al met paywalls voor inzichten, scores en dashboards. Het resultaat? Een app die goedkoop voelt tenzij je bijbetaalt, en een gebruikerservaring die vooral draait om upsells. Garmin was juist altijd het ultieme alternatief: geen poespas, maar vooral veel inzichten over alles wat je maar zou willen. Een Garmin is de ultieme tool tijdens je runs, hikes, fietstochten, duiken, golfsessies en wat je maar kan bedenken zonder dat je een app hebt die telkens zijn hand ophoudt om een eurootje hier en daar te krijgen. Connect+ dreigt dat onderscheid te verpulveren.

Verschrikkelijke timing

(Image credit: Angela MacAusland)

Alsof de introductie van een betaalde modus in de Garmin Connect-app nog niet genoeg was, koos Garmin werkelijk het slechts mogelijke moment om deze betaalmuur te introduceren. Nog geen twee maanden geleden lagen duizenden horloges wereldwijd plat door een softwarefout. Forerunners, Venu’s, Instincts en zelfs high-end modellen als de Fenix 8 en Marq Commander kwamen niet verder dan een blauw opstartscherm. Sommige gebruikers konden hun toestel pas na een volledige reset opnieuw gebruiken en ja, dat ging helaas gepaard met dataverlies.

Dat was al pijnlijk. Maar wie hun horloge nét weer aan de praat heeft gekregen om daarna een abonnement voorgeschoteld te krijgen voor "extra’s" moet daarna wel wat twijfels krijgen of Garmin nog wel het merk voor hen is. Klanten verwachten na zo'n slechte actie juist beloftes dat dit niet maar gaat gebeuren, excuses, en vooral: stabiliteit. Garmin Connect+ voelt voor veel gebruikers daarom als een klap na.

De backlash was dan ook behoorlijk hard. Reddit stroomde vol met boze reacties. “Aan iedereen die geeft om de toekomst van Garmins klantenservice: MELD JE NIET AAN,” klonk het op de Garmin-subreddit, waar duizenden gebruikers zich solidair verklaarden met deze oproep. Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar om het gevoel dat er iets kapot gaat aan het merk. Dat fundamentele vertrouwen wat Garmin een betrouwbaar merk maakt, gaat kapot door zulke fratsen.

Meerdere gebruikers wezen op het feit dat ze de hoge prijs van hun Garmin-horloge konden verantwoorden omdat de software er gratis bij hoorde. Nu dat niet meer zo zeker lijkt, komen ook de toekomstplannen van veel trouwe gebruikers op losse schroeven te staan. "Ik ga nooit betalen voor dat abonnement," schreef iemand. "Maar het zorgt er wel voor dat ik mijn volgende horloge niet meer bij Garmin koop."

Verliest Garmin zijn identiteit?

(Image credit: Garmin)

Wat Garmin jarenlang onderscheidde, was niet alleen de kwaliteit van de hardware, maar het gevoel dat je horloge van jou was, inclusief alle data die je kunt wensen, de functies en de vrijheid om ermee te doen wat je wil. In een wereld waar elk bedrijf je over probeert te halen om een maandelijks abonnement te pakken (hallo, Apple Fitness+ en Fitbit Premium), was Garmin juist die uitzondering.

Dit voelde niet zomaar als een extraatje. Het is een kernonderdeel van de merkidentiteit van het merk. Toen ik mijn Garmin Instinct Crossover kocht, wist ik dat zolang het horloge het gewoon zou blijven doen (en dat is ook iets waar je niet eens bij nadenkt bij Garmin-smartwatches) dat ik geen rode cent hoefde uit te geven om alle statistieken te krijgen waar mijn sporthartje naar verlangt. Garmin-gebruikers kopen geen horloge om daarna nóg een maandbedrag te betalen voor features die in de praktijk nauwelijks verschil maken.

En ja, Garmin heeft al best een tijdje allerlei abonnementen, maar die zijn zo ongelofelijk specifiek. Denk hierbij aan waterkaartabonnementen voor Navionics Boating App (ik heb ook geen idee wat dit betekent) of een Garmin Golf-lidmaatschap op zeer specifieke Garmin-apparaten. Dit zijn geen reguliere inzichten.

De verkeerde richting

(Image credit: Garmin)

Begrijp me niet verkeerd: Garmin maakt nog steeds de beste sport- en outdoorhorloges op de markt. De hardware is ongeëvenaard, de software zit vol met waardevolle inzichten en zoals het er nu uitziet, gaan die statistieken ook nergens heen, en de community is sterk. Maar dit is een strategische fout van formaat. De kans dat mensen massaal hun abonnement gaan activeren is erg klein. De kans dat mensen het vertrouwen in Garmin verliezen? Veel groter. Ik ga het bijvoorbeeld niet aanschaffen en Garmin heeft een gratis proefperiode van een maand, maar zelfs dat ga ik niet eens gebruiken en ik weet zeker dat ik niet de enige ben.

Wil Garmin écht toekomstbestendig blijven, dan is de oplossing simpel: stop met deze onzin en blijf gewoon het merk waardoor je zo populair en geliefd bent geworden. Als we iets geleerd hebben van Fitbit, dan is het ten slotte dit: zodra je gebruikers het gevoel geeft dat ze te veel betalen voor te weinig, zijn ze sneller weg dan je denkt.