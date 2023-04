Mijn gratis Fitbit Premium loopt af en ik weiger ervoor te betalen

Zes maanden geleden heb ik de nieuwe Fitbit Sense 2 rond mijn pols gedaan. Om hygiënische redenen mogen we smartwatches meestal houden na de review en bij Fitbit is dat niet anders. Hoewel ik niet vind dat de Fitbit Sense 2 zijn adviesprijs van 299,95 euro waard is, vond ik hem beter dan de Huawei Watch GT2 die toen ongeveer drie jaar rond mijn pols zat.

Bij een nieuwe Fitbit hoort ook Fitbit Premium. Of je nu de Fitbit Sense 2 van 300 euro koopt of de Fitbit Inspire 3 van net geen 100 euro, je krijgt zes maanden Fitbit Premium cadeau. Vroeger was dat nog een jaar, maar dat is stilletjes gehalveerd naar zes maanden. Kort samengevat geeft Fitbit Premium je extra inzicht in je gezondheid op basis van de data die je Fitbit verzamelt.

Mijn gratis proefperiode van zes maanden is nu officieel afgelopen en in die zes maanden heeft Fitbit me niet overtuigd om maandelijks 8,99 euro te betalen voor Fitbit Premium. Voor dat geld heb je bijvoorbeeld ook een maand Disney Plus of een kapsalon met fetakaas bij de kebabzaak op de hoek. Dat zijn twee dingen die ik persoonlijk meer kan appreciëren dan Fitbit Premium.

(Image credit: Future)

Fitbit, kijk eens rond je

Ten eerste vraag ik me af of Fitbit ooit al naar de concurrentie heeft gekeken. Het is namelijk het enige merk met een Premium abonnementsformule. Zowel de grote merken zoals Samsung, Apple en Garmin als de kleinere merken als Xiaomi, Amazfit en Huawei zetten geen betaalmuur voor bepaalde delen van hun data. Uiteindelijk is Fitbit Premium niet meer dan een betaalmuur. De gegevens die je Fitbit verzamelt zitten gewoon allemaal in de app. Je moet gewoon 8,99 euro per maand betalen om ze allemaal te kunnen raadplegen.

Dat hele principe voelt niet juist voor mij. Als je bij hun lancering een Fitbit Sense 2 of Fitbit Versa 4 hebt gekocht voor respectievelijk 249,95 euro of 299,95 euro, verwacht je dat je voor die prijs de volledige Fitbit-ervaring krijgt. In de plaats daarvan krijg je zes maanden later de vraag om 8,99 euro per maand te betalen tenzij je features wil verliezen. De Galaxy Watch5 of Apple Watch SE (2022) zitten niet zo heel ver van die prijzen en geven je tot het einde der tijden gratis alle data.

Het feit dat Fitbit na al die jaren nog steeds de enige is met dit soort abonnementsformule zegt voor mij al genoeg. Garmin heeft het niet, Samsung heeft het niet, Huawei heeft het niet en zelfs Apple heeft het niet. Wat Apple wel heeft, is Apple Fitness+ (dat overigens niet beschikbaar is in Nederland en België). Dat is echter niet vergelijkbaar, aangezien het eerder een soort fitnessabonnement is dat je allerlei online workouts laat doen. Je hebt zelfs geen Apple Watch nodig hiervoor, aangezien je de sessies gewoon kan volgen op je iPhone, Mac en Apple TV.

(Image credit: Future)

Waarom Fitbit Premium pure onzin is

Hierboven haalde ik Apple Fitness+ aan en hoewel je op eerste gezicht kan denken dat Apple hier hetzelfde doet als Fitbit, is dat niet zo. Of je nu Fitness+ hebt of niet, de data die je Apple Watch verzamelt en de informatie over je gezondheid die je in de app terugvindt, wordt hier niet door beïnvloed. Je zal altijd dezelfde informatie in de app vinden.

Daar zit het grote verschil en meteen het grote probleem met Fitbit Premium. De Fitbit rond je pols verzamelt voortdurend gegevens over je hartslag, slaap, trainingen en nog veel meer. Die data kan je raadplegen in de app, wordt door een paar analyses van Fitbit gehaald en geeft je dan hapklare, laagdrempelige info. Dit gebeurt allemaal automatisch en er zit niemand achter een bureautje te wachten tot jouw training of nachtrust voorbij is om vervolgens handmatig een analyse uit te voeren en te uploaden naar de app.

(Image credit: Future)

Dat laatste geldt voor zowel de algemene informatie in de app als de "Premium" informatie waarvoor je 8,99 euro per maand moet betalen. Er is niemand of niets bij Fitbit dat harder moet werken om jouw premium analyses te maken. Dit is gewoon een automatische berekening die de app maakt en je krijgt geen persoonlijke gezondheidsassistent die altijd bereikbaar is en op maat gemaakt advies geeft.

Beeld je in dat je een 4K-tv koopt, zes maanden lang 4K-beeld krijgt en vervolgens de melding ziet dat je 8,99 euro per maand moet betalen als je wil dat je tv-scherm nog een 4K-resolutie haalt. In mijn ogen doet Fitbit hetzelfde: je koopt voor een eenmalig bedrag een product met bepaalde features en na een tijdje moet je extra betalen voor de features die eigenlijk standaard aanwezig moeten zijn.

De concurrentie doet het beter (en gratis)

Als Fitbit Premium nu exclusieve features had die geen enkele concurrent in zijn aanbod had, kon je misschien argumenteren dat het zijn geld waard is. In het begin was dat misschien nog zo, maar de concurrentie heeft Fitbit ingehaald zonder extra abonnementen te verzinnen.

We beginnen bij de herstelscore (of daily readiness). Dit is een cijfer tussen 1 en 100 dat aangeeft hoe fit je bent die dag. Het is voornamelijk gebaseerd op je slaap en je workouts de voorbije dagen. Heb je slecht geslapen en ben je de dag ervoor een uurtje gaan hardlopen? Dan zal de score laag zijn en wordt het afgeraden om intensieve trainingen te doen. Heb je geweldig geslapen en geen workout gedaan de dag ervoor? Dan is het wel slim om te sporten.

Heb je een Garmin-horloge, dan klinkt dit bekend. Garmin heeft namelijk de Training Readiness score (vroeger ook bekend als de Body Battery) die exact hetzelfde doet en geheel gratis berekend wordt. Het enige dat je nodig hebt is een compatibel horloge, zoals de nieuwe Forerunner 265.

(Image credit: Future)

Vervolgens heeft Fitbit Premium diepgaandere slaapanalyses en slaapdieren. Nu wil het toeval dat Samsung met de lancering van de Galaxy Watch5 en Galaxy Watch5 Pro uitgebreidere slaapanalyses heeft geïntroduceerd, evenals... *tromgeroffel* slaapprofielen met dieren. Het zou handiger zijn als de batterijduur van de horloges van Samsung langer was dan twee dagen, maar dat negeer ik hier even. Het belangrijkste is dat Samsung de feature gratis aanbiedt en dat hij ook beschikbaar werd via een gratis update op oudere Galaxy Watches.

Toen ik de Galaxy Watch5 mocht reviewen, vond ik de slaapprofielen een erg leuke toevoeging en op dat moment had ik nog geen ervaring met Fitbit. Over de data die Samsung nodig heeft om je slaapprofiel en slaaptraining samen te stellen, is het een en ander te zeggen. Zo heb je vijf weekdagen en twee weekenddagen met volledige slaapdata nodig voor Samsung het slaapprofiel kan maken. Valt het horloge uit tijdens een nacht in het weekend, moet je wachten tot het volgende weekend om de benodigde data aan te vullen. Fitbit heeft daarentegen gewoon 14 nachten slaap nodig om je slaapprofiel voor die maand op te stellen.

Zowel Fitbit als Samsung hebben dieren die slaapprofielen beschrijven. Ironisch genoeg zijn de slaapprofielen voor beide merken hetzelfde, maar koppelen ze andere dieren aan elk profiel. Zo duwt Fitbit mij in de categorie van de beer, omdat ik meestal zeven à acht uur slaap haal, in één stuk door slaap en rond hetzelfde tijdstip ga slapen. Ook de Galaxy Watch5 stelt vast dat ik graag lang en vast slaap, maar daar zat ik in de categorie van de mol.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Vergane glorie met dank aan Google

Tot slot stel ik de vraag die jij mogelijk ook hebt gesteld tijdens het lezen van dit artikel: waarom zou je nog een Fitbit kopen? Ik weet het eerlijk gezegd ook niet meer. Je vindt de features van Fitbit bij de concurrentie voor minder geld (en zonder abonnement) en sinds de ondersteuning voor apps van derden is weggevallen, blijft er weinig over om van te houden. Zelfs een goedkope activity tracker van nog geen 50 euro kan muziek bedienen als hij gekoppeld is aan je telefoon. Een Fitbit van 300 euro kan dat niet.

Zoals ik in een ander artikel al zei, zijn de gloriejaren van Fitbit voorbij. Deze neerwaartse spiraal begon na de overname door Google. Toen de Google Pixel Watch in oktober werd onthuld, werd duidelijk waarom Google de overname heeft gedaan. Het heeft de fitnesstracking van Fitbit in zijn eigen horloge gepropt en aangevuld met smartwatch features. Alle smartwatch features die ooit in Fitbit-horloges zagen, zijn daarnaast volledig verwijderd. Het gevolg is dat Fitbit-eigenaars die een gelijkaardig horloge zoeken automatisch uitkomen bij de nieuwe Google Pixel Watch. Het is een slimme, in zekere zin achterbakse strategie waar we helaas mee moeten leven.