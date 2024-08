We hebben de LG G3 en G4 naast elkaar getest en de verschillen waren verbluffend

Wanneer er elk jaar nieuwe tv's worden aangekondigd, komen bedrijven met claims over verbeterde helderheid, beter waarneembaar contrast en de klassieke zin "dichter bij wat de regisseur bedoelde". We staan vaak sceptisch tegenover dergelijke beweringen en wachten tot we ze zelf met eigen ogen zien om ons eigen oordeel te vellen. Natuurlijk zal een fabrikant zeggen dat zijn nieuwste creatie de "beste ooit" is, anders zou het niet nodig zijn om er veel aandacht aan te besteden, toch?

Reviews van nieuwe modellen zijn gebaseerd op de ervaring van de reviewer met een voorganger, en het gebeurt niet vaak dat we twee tv's naast elkaar kunnen bekijken, en al helemaal niet onder dezelfde omstandigheden. Dat is precies wat we onlangs hebben gedaan toen we de LG G3 en G4 OLED tv's een paar weken in onze woonkamer hadden staan. De verschillen waren verbluffend.

De stralende ster in de woonkamer

We hebben de 65-inch LG G3 OLED het afgelopen jaar intensief gebruikt en zijn er helemaal weg van. Maar zodra we de LG G4 aan hadden gezet, merkten we een subtiel maar significant visueel verschil. Beelden op de LG G4 leken meer diepte te hebben, wat waarschijnlijk kan worden toegeschreven aan de toegenomen helderheid door de combinatie van een tweede generatie Micro Lens Array (MLA) paneel en een nieuwe Alpha 11-processor.

LG zegt dat de Alpha 11 vier keer krachtiger is dan de Alpha 9 in de G3 OLED voor neurale processingstaken (denk aan upscaling en het ontcijferen van metadata), 1,7 keer krachtiger voor grafische prestaties en 1,3 keer krachtiger voor CPU-prestaties.

Omdat beide modellen OLED-technologie gebruiken, zullen ze allebei dezelfde zwartniveaus vertonen omdat ze allebei OLED's uitschakelen die niet nodig zijn voor bepaalde scènes. De toename in helderheid dient daarentegen om het contrast te verbeteren, omdat er een duidelijker visueel verschil is tussen de helderste en donkerste delen van een beeld.

(Image credit: Future)

Dit resulteert in een beeld met meer duidelijke diepte. LG Display, de fabrikant van het OLED-paneel dat in de LG G4 (en LG G3) wordt gebruikt, zegt dat de tweede generatie in staat is om een maximale helderheid van 3.000 nits te bereiken. Het paneel van de eerste generatie, dat werd gebruikt in de LG G3, was theoretisch slechts in staat om een maximale helderheid van ongeveer 2.000 nits te bereiken. Natuurlijk is het getal van 3.000 nits dat aan de LG G4 OLED wordt toegeschreven ook theoretisch en is het onwaarschijnlijk dat dit het niveau is dat je in de praktijk zult bereiken. Als het al wordt bereikt, zal het niet over het hele scherm zijn, maar eerder een veel kleiner venster en slechts voor een beperkt tijdsbestek.

Over dagelijks gebruik gesproken, je denkt misschien dat dit niet veel verschil maakt en als je de G3 OLED al hebt, voel je misschien niet de behoefte om te upgraden naar de LG G4. Maar als het om films gaat, met name films in 4K en, in nog sterkere mate, Dolby Vision of HDR, voelen ze veel cinematischer aan. Sterker nog, het beeld dat op de LG G4 OLED wordt geproduceerd zal "dichter bij de bedoeling van de regisseur" liggen.

We zagen een goed voorbeeld van waar deze extra helderheid, gekoppeld aan de verbeterde behandeling van de OLED-lichtbron door de MLA-technologie, van pas kwam. De afbeelding hieronder toont een openingsscène uit de film Watchmen. Lampen in de ramen van gebouwen op de achtergrond lijken meer op de voorgrond te treden en er is meer glans en textuur in alle glasscherven van het verbrijzelde raam.

(Image credit: Future / Max Langridge)

De extra glinstering is mogelijk omdat de LG G4 OLED helderder kan zijn dan zijn voorganger. De MLA-technologie werkt ook door het OLED-paneel te bedekken met een laag van duizenden microscopische lenzen. Deze lenzen helpen om het licht beter te controleren en te richten. In dit geval zijn ze in staat om dat licht te concentreren op een kleiner, specifieker gebied (de glasscherven).



De andere belangrijke kanttekening is dat we de tv's onder dezelfde omstandigheden hebben bekeken, zoals je kunt zien op de afbeeldingen, naast een open raam met zonlicht dat naar binnen schijnt. OLED TV's worden traditioneel gepromoot voor gebruik in donkere kamers, omdat ze niet de helderheid hebben om fel zonlicht tegen te gaan.

Maar de LG G4 OLED deed het veel beter dan we hadden verwacht, en ook veel beter dan de LG G3. De verbeterde helderheid in combinatie met een antireflectielaag maakt het een aantrekkelijke optie om gewoon je televisie overdag te gebruiken (wel zo handig!) waarbij vooral het contrast nog steeds sterk is.

Kleur

Niet alleen zagen we meer diepte in de beelden die de LG G4 OLED produceerde ten opzichte van de LG G3, maar sommige kleuren waren ook duidelijk anders. Dit verraste ons, maar er was absoluut geen ontkennen aan hoe groot het verschil was in sommige scènes.

Een perfect voorbeeld hiervan zagen we in Argylle, gestreamd op Apple TV+ in 4K Dolby Vision. In de afbeelding hieronder zie je de LG G3 en LG G4 naast elkaar (de LG G4 op de standaard, de LG G3 op de vloer), met een close-up van Bryce Dallas Howard. Beide tv's maken gebruik van de ingebouwde Apple TV-apps en we hebben de beeldinstellingen op beide tv's afgestemd. Het verschil in de kleur van haar haren op beide schermen is duidelijk te zien, waarbij de LG G4 veel duidelijkere rode en gembertinten laat zien. De LG G3 daarentegen verzacht haar haarkleur enigszins, waardoor het in vergelijking meer bruin lijkt.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Het haar glanst ook meer, wat kan worden toegeschreven aan zowel de Alpha 11-processor die herkent dat die glans er moet zijn, als het tweede generatie MLA-paneel dat in staat is om die informatie aan het publiek door te geven. Er is ook een grotere gradatie in het geel achter haar, wat de verbeterde technische mogelijkheden van de LG G4 OLED nog eens benadrukt.

Upscaling

Een gebied dat we in het bijzonder wilden vergelijken was upscaling van content die niet in 4K was, omdat dit waarschijnlijk nog steeds de belangrijkste contentvorm zal zijn voor de meeste gebruikers, hoewel de beste streamingdiensten langzaam maar zeker de hoeveelheid beschikbare 4K-content vergroten.

Eerlijk gezegd was het verschil tussen de twee schermen minder merkbaar toen we gewone HD-content naast elkaar bekeken. De afbeelding hieronder is van een openingsscène van A Time to Kill. Zoals eerder opgemerkt, glanst de zwarte Mercedes-Benz cabriolet van Matthew McConaughey iets meer bij 4K-scènes. De LG G4 slaagt er ook in om iets meer detail in de boom aan de rechterkant van het beeld te krijgen en er is meer gradatie in de groene bladeren aan de bomen aan de linkerkant.

(Image credit: Future / Max Langridge)

Deze verschillen zijn zeker minder opvallend dan de verschillen die werden waargenomen toen we 4K-content bekeken. Het was pas echt toen we de foto die we achteraf hadden genomen, terugzagen dat onze ogen zich erop richtten.

Eerlijk gezegd, hadden we een iets betere of meer uitgesproken verbetering verwacht, aangezien de LG G4 OLED een processor heeft die vier keer zoveel neural processing heeft als die in de LG G3 OLED. Het is de neurale processing die de grootste rol speelt bij het upscalen van content, omdat deze op een intelligente manier moet uitzoeken waar en hoe de lege plekken in een beeld moeten worden opgevuld. De LG G3 presteerde in feite al geweldig op het gebied van upscaling en de LG G4 OLED heeft een al winnende formule gewoon nog wat extra verfijnd.

Oordeel

De LG G4 OLED is een sensationele tv die meerdere verbeteringen heeft ten opzichte van zijn voorganger. Zijn ze genoeg om huidige LG G3-gebruikers over te halen om te upgraden? Dat is uiteindelijk moeilijk te beantwoorden, omdat het budget voor iedereen anders is. Wat wel makkelijker te bepalen is, is het feit dat de LG G4 OLED met gemak een van de allerbeste OLED TV's van dit moment genoemd kan worden.

De helderheid van de tweede generatie MLA-technologie is drastisch toegenomen, tot het punt waarop het bijna niet te geloven is. Hoewel de helderheid nog steeds achterblijft bij die van mini-LED-panelen, wordt dit ruimschoots goedgemaakt met prachtige kleuren en diepe zwarttinten.