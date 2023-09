LG G3 OLED review

De LG G3 gaat weer een stapje verder met de introductie van met de extra felle MLA OLED-technologie, waarmee het contrast nog beter wordt en waardoor we mogen genieten van een nog prachtigere beeldkwaliteit. Hij levert echter ook nog steeds geweldige gaming-prestaties en beschikt over een premium design. De G3 laat zien dat de tijd van traditionele OLED-technologie misschien toch nog niet voorbij is. Hij is helaas wel enorm prijzig en wordt inmiddels op sommige vlakken wel verslagen door zijn high-end rivalen.

LG G3: review in een notendop

De LG G3 is de nieuwste flagship OLED TV van het bedrijf dat OLED in de eerste instantie zo populair heeft gemaakt. De G3 is echter niet zomaar de zoveelste OLED TV van LG. Dit is de helderste OLED TV die LG tot nu toe heeft uitgebracht en ook op heel veel andere vlakken weet deze tv beter te presteren dan zijn voorgangers.

Die flagshipprestaties zorgen er helaas ook voor dat de LG G3 een hoge prijs heeft. De prijs is wel al iets gedaald sinds zijn lancering in maart 2023, maar een van zijn grootste concurrenten, de Samsung S95C QD-OLED TV, beschikt over veel van dezelfde specs en is momenteel goedkoper te vinden. De keuze wordt lastiger wanneer de prijzen van de G3-modellen wat meer zijn gedaald. De G3 beschikt over verschillende schermformaten tussen de 55 inch en 83 inch (al gebruikt de 83-inch variant een minder helder paneel). Er is dus een G3

voor in vrijwel elke thuisbioscoop. Als je echter een kleiner formaat zoekt, dan kan je altijd nog de LG C3 overwegen, want dat is ook nog steeds een van de beste OLED TV's.

De introductie van 'Micro Lens Array'-technologie (MLA) heeft de helderheid van LG's fantastische OLED Evo-panelen nog meer verbeterd. Voeg daar een nieuwe beeldprocessor aan toe en je krijgt de geweldige beeldkwaliteit van de G3. Levendige kleuren en kristalheldere beelden werken samen met diepe zwartwaardes en een dynamisch contrast om een sensationeel beeld weer te geven. Dankzij zijn beeldkwaliteit is dit dan ook gewoon een van de beste tv's in het algemeen die je vandaag de dag kan kopen.

De ingebouwde speakers in de G3 zijn prima. Ze leveren een verrassend goed basgeluid bij sommige geluidsmodi en geven dialogen over het algemeen heel duidelijk weer. Toch is het zeker aan te raden om de LG G3 te koppelen aan een van de beste soundbars om de geluidskwaliteit op hetzelfde niveau te brengen als de beeldkwaliteit. Als je liever gewoon een sterker ingebouwd geluidssysteem wil, dan zijn tv's zoals de Sony A80L en zelfs de Samsung S90C misschien betere opties voor jou.

Voor gaming is de LG G3 ook echt geweldig. Hij beschikt over uitgebreide gaming features en biedt bijvoorbeeld ondersteuning voor 4K/120Hz via alle vier de HDMI 2.1-poorten, Dolby Vision-gaming in 120Hz, VRR en ALLM. Deze tv is voor gaming eigenlijk gewoon zo goed uitgerust als het maar kan op het moment. De G3 heeft dan ook nog eens een heel intuïtief 'Game Dashboard'-menu en een enorm handige 'Game Optimizer'-beeldmodus. Op dit vlak valt er dus maar heel weinig te bekritiseren.

LG's smart tv-interface, webOS 23, is nog gebruiksvriendelijker en gestroomlijnder dan webOS 22 van vorig jaar en je krijgt nu veel meer opties om de tv helemaal naar wens in te stellen. Zo kan je apps in categorieën plaatsen via de 'Quick Card'-optie en de tv zal je ook aanbevelingen geven aan de hand van de content waar je zelf naar zoekt. Gelukkig is het aantal aanbevelingen in webOS 23 wel verminderd ten opzichte van vorig jaar, want toen werd dit een beetje te veel.

Qua design ziet de G3 er prachtig uit. Het is een stijlvolle tv met vrijwel geen zichtbare randen om het scherm. Hij ziet er enorm elegant uit wanneer hij strak tegen de muur hangt. Het is helaas wel vervelend dat er geen standaard wordt meegeleverd voor de mensen die de tv liever neerzetten in plaats van ophangen. In dat geval moet je nu namelijk extra betalen voor een standaard. Er wordt dan wel een speciale muurbeugel meegeleverd, waarmee de tv strak tegen de muur komt te hangen.

Als je op zoek bent naar een tv met een beeldkwaliteit van topklasse die geschikt is voor vrijwel elke situatie, van gamen tot filmavonden tot overdag tv kijken, dan is de LG G3 een van de beste tv's die je momenteel kan kopen. Er zijn wel goedkopere OLED TV's van uitstekende kwaliteit te vinden, zoals de LG C3 en de Sony A80L, maar die leveren in op het gebied van helderheid en andere features in vergelijking met de G3. Zijn grootste concurrent is de Samsung S95C QD-OLED TV. Die tv heeft van ons een iets betere score gekregen vanwege zijn beter geluidskwaliteit, de geweldige externe box voor alle aansluitingen en het feit dat hij over het algemeen gewoon een iets betere prijs-kwaliteitverhouding heeft. Toch is de G3 nog steeds een van de beste opties.

Voor deze review hebben we het 65-inch model van de LG G3 getest.

De LG G3 ziet er prachtig uit met Dolby Vision-content en vooral bij dit soort mooie landschapsbeelden.

LG G3 review: prijs en beschikbaarheid

Uitgekomen in maart 2023

Vanaf 2.599 euro voor het 55-inch model

Tot 7.299 euro voor het 83-inch model

De G3 is een van LG's meest premium OLED TV's. Hij valt alleen nog onder de LG M3 met zijn draadloze technologie en de Z3-serie van 8K-tv's. De G3 heeft inmiddels een adviesprijs van 2.599 euro voor het 55-inch model, 3.498,99 euro voor het 65-inch model, 4.999 euro voor het 77-inch model en 7.299 euro voor het 83-inch model. Deze prijzen zitten redelijk in de buurt van de adviesprijzen van zijn grote concurrent, de Samsung S95C, al is die bij veel formaten wel iets goedkoper.

De prijzen van de LG G3 zijn al enigszins gedaald sinds zijn lancering (zeker bij veel online retailers), maar we hebben hier nog steeds te maken met high-end prijzen. Het is een erg dure tv, maar de prijzen wijken niet heel veel af van die van tv's met vergelijkbare specs, zoals de Samsung S95C en de Sony A95L .

LG G3 review: specs

Paneeltype: OLED (Micro Lens Array) Refresh rate: 120Hz HDR-ondersteuning: Dolby Vision, HDR10, HLG Audio-ondersteuning: Dolby Atmos, DTS Smart tv-interface: webOS 23 HDMI-poorten: 4x HDMI 2.1

De LG G3 heeft veel verschillende aansluitingen, waaronder vier HDMI 2.1-poorten.

LG G3 review: features

Micro Lens Array (MLA) OLED Evo-paneel

Alpha 9 Gen6-processor

4K/120Hz met Dolby Vision-ondersteuning voor gaming

OLED-technologie blijft zich steeds verder ontwikkelen en de LG G3 maakt dit keer dan ook gebruik van een technologie die LG 'Brightness Booster Max' noemt. Deze technologie maakt de G3 volgens het bedrijf 70% feller dan de vorige generatie van OLED TV's.

De belangrijkste technologie die aan de LG G3 is toegevoegd om deze hogere helderheid te bereiken is de Micro Lens Array -technologie (MLA). Dit is een laag bestaande uit microscopische lenzen die zich net boven het OLED-paneel bevinden en ervoor zorgen dat veel meer van het licht van het paneel ook echt jouw ogen bereikt. MLA is niet aanwezig op de goedkopere LG C3 en hiermee kan de G3 zich dus ook onderscheiden van de rest van LG's line-up. De LG G3 biedt ondersteuning voor verschillende HDR-formats, namelijk Dolby Vision, HDR10 en HLG. Net als bij alle andere LG-tv's is er ook hier geen ondersteuning voor HDR10+.

Qua gaming features weet de LG G3 je ook van vrijwel alles wat je nodig hebt te voorzien. Er is ondersteuning voor Dolby Vision-gaming, er zijn vier HDMI 2.1-poorten (voor gamen in 4K/120Hz), er is VRR (met ondersteuning voor AMD FreeSync en Nvidia G-Sync) en de tv ondersteunt ook ALLM en HGiG. Voeg daat de Alpha 9 Gen6-processor aan toe en je kan op de G3 genieten van indrukwekkende gaming prestaties en beeldverwerking.

Het 4.2-kanaals speakersysteem met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS moet zorgen voor een verbeterd geluid vergeleken met andere OLED TV's om de geluidskwaliteit dichterbij het niveau van de beeldkwaliteit te brengen.

De vernieuwde smart tv-interface, webOS 23, beschikt over alle gebruikelijke streamingapps, waaronder Netflix, Disney Plus, Prime Video en Apple TV Plus. Er is nu ook een nieuw 'Quick Cards'-systeem op de homepagina, waarmee apps in categorieën kunnen worden geplaatst. Zo kan je bijvoorbeeld alle sport- of muziek-apps bij elkaar zetten. Gelukkig zijn de advertenties en aanbevelingen ook wat minder prominent aanwezig op het homescherm, want dat werd wel een beetje veel vorig jaar. Het homescherm van webOS 23 past nu op twee pagina's in plaats van vier en dat maakt het ook veel overzichtelijker.

Features: 5/5

Het contrast is echt fantastisch. Mensen zien er heel natuurlijk uit, zoals hier te zien is in een scène uit John Wick: Chapter 2.

LG G3 review: beeldkwaliteit

Geweldige helderheidsniveaus

Gedetailleerde en natuurlijke beelden

Diepe zwartwaardes

Laten we maar even beginnen met een aantal resultaten van onze metingen. We maten, met de LG G3 in zijn Filmmaker HDR-modus, een indrukwekkende piekhelderheid van 1.449 nits bij een 10% venster. Dat is zelfs iets beter dan de piekhelderheid van 1.400 nits die de Samsung S95C bereikt. Dit maakt de LG G3 dan ook de helderste OLED die we tot nu toe hebben getest. Hij bereikt zelfs nog een redelijke 219 bij een venster van 100%. Dat is opmerkelijk genoeg wel lager dan de 265 nits die we maten bij de S95C.

LG claimde ook al dat de G3 70% helderder zou zijn dan de vorige generatie van zijn OLED TV's en dat kunnen wij nu dus ook bevestigen met deze resultaten. De LG G2 van vorig jaar haalden namelijk in zijn Vivid-modus een piekhelderheid van 1.000 nits bij een 10% venster. De LG C3 haalt overigens in dezelfde Filmmaker-modus als de G3 "maar" een piekhelderheid van 830 nits. Het MLA-paneel in de G3 heeft dus duidelijk een grote invloed op de piekhelderheid van het toestel.

Wij hebben voor deze review de 65-inch variant van de G3 getest en het is het wel waard om te vermelden dat de 83-inch versie niet beschikt over MLA. Deze zal waarschijnlijk qua helderheid dus dichter in de buurt zitten van de LG G2, maar dit hebben we zelf nog niet kunnen bevestigen.

In de Filmmaker HDR-modus wist LG ons ook te verblijden met zijn geweldige kleurreproductie. De tv leverde een gemiddelde Delta-E-waarde van iets onder de drie. Deze waarde geeft het verschil aan tussen een gekleurd testpatroon en wat je ook echt in beeld ziet. Alles onder de drie is accuraat genoeg voor televisie kijken. Verder heeft de G3 een DCI-P3-dekking van 98% (dit is de kleurruimte die wordt gebruikt voor het masteren van 4K Blu-rays en digitale bioscoopreleases) en een BT.2020-dekking van 73,8%. Dat zijn allebei erg goede resultaten. Het testen van de zwartwaardes en de accuraatheid van het contrast leverden ook uitstekende resultaten op.

Wat ons ook vrij snel opviel is dat de G3 erg goed omging met de felle lichten on onze testruimte dankzij zijn MLA-paneel en antireflectiescherm. We zagen alleen maar wat weerspiegelingen van lampen boven de tv. De LG G3 zou voor de meeste mensen dus meer dan helder genoeg moeten zijn om comfortabel binnen met de lichten aan te kunnen kijken. De iets hogere beeldvullende helderheid van de Samsung S95C is misschien wel iets geschikter voor in wat fellere ruimtes, maar beide tv's lopen nog steeds achter op mini-LED TV's zoals de Samsung QN95C als het gaat om helderheid. Hoe dan ook heeft de G3 dus gelukkig maar minimaal last van weerspiegelingen, zelfs in onze zeer heldere testruimte.

Zelfs als je hem net uit de verpakking haalt, ziet het beeld van de LG G3 er al fantastisch uit. We hebben meerdere beeldmodi uitgeprobeerd om de kleurweergave, de scherpte, het contrast en de helderheid van dit nieuwe MLA-paneel te testen. We hebben hiervoor een aantal scènes uit The Batman gebruikt, waaronder de scène waarin Batman een flare afsteekt om mensen door een donkere, onderwater gelopen ruimte te leiden. De standaard beeldmodus zag er best prima uit met heldere kleuren. De zwartwaardes waren hier echter niet heel diep en de helderheid was eigenlijk een beetje onnatuurlijk hoog.

Wanneer we wisselden naar de Cinema-modus, merkten we meteen dat het contrast wat meer gebalanceerd was en daardoor kon de G3 beter laten zien hoe hij omgaat met schaduwen en kregen we rijkere details te zien. De Filmmaker-modus versterkte dit nog meer en zorgde ervoor dat de flare een subtiele, maar levendige kleur kreeg, waardoor hij duidelijk opviel, maar niet het hele beeld overnam. In een andere scène waarin Batman voor het eerst verschijnt tijdens een gevecht bij een metrostation, waren de zwartwaardes echt uitstekend. De schaduwen en Batmans pak zagen er mooi donker uit, zonder details te verliezen.

Om even de Dolby Vision HDR-prestaties te testen, hebben we in de Filmmaker-modus een lightsaber-gevecht uit Star Wars: The Last Jedi op Disney Plus gestreamd. De kleuren van de lightsabers zagen er levendig en dynamisch uit, zonder er te verzadigd uit te zien. De kleur rood was erg aanwezig in deze scène. De outfits van een aantal wachters, de lightsaber van Kylo Ren en een groot gedeelte van de achtergrond waren allemaal rood, maar toch wist de G3 de scène natuurlijk, maar levendig weer te geven, ondanks al deze verschillende tinten rood.

We hebben het HDR-bereik ook nog verder getest met behulp van de Spears & Munsil UHD HDR Benchmark-Blu-ray. Het grote aanbod aan gevarieerd beeldmateriaal benadrukte alleen nog maar meer de fenomenale beeldkwaliteit van de G3. Besneeuwde gebieden toonden hoe de tv omgaat met heldere witte kleuren en een aantal nachtbeelden van een stad toonden het fantastische contrast. De zwarte lucht zag er mooi uit naast de heldere verlichting van de verschillende gebouwen.

Op het gebied van beweging ging de G3 heel goed om met de meest hectische actiescènes. In The Batman merkten we tijdens een achtervolging van de Batmobile, dat de auto's op de weg heel vloeiend voorbij vlogen (in de Filmmaker-modus heb je ook geen last van overijverige beeldverwerking). Tijdens de trainingsmissies en de uiteindelijke missie in Top Gun: Maverick, wist de processor van de G3 heel goed om te gaan met de supersnelle vliegtuigen in de lucht, zonder daarbij in te leveren op details of de algehele beeldkwaliteit.

Als je de wat fellere beeldmodi zoals de standaard beeldmodus wel mooi vindt, dan is het goed om te weten dat je de beeldverwerking genaamd 'Trumotion' (die zorgt voor het vreselijke "soapserie-effect") ook uitzetten in de beeldinstellingen. We zouden je echter aanraden om geen gebruik te maken van de Vivid-modus, want die ziet er veel te overdreven uit. Voor de beste beeldkwaliteit zouden wij kiezen voor de Filmmaker-modus, want in die modus levert de LG G3 simpelweg de beste prestaties en merk je ook dat dit echt een van de beste OLED TV's is.

Beeldkwaliteit: 5/5

De LG G3 heeft een 4.2-kanaals speakersystem, met speakers om de rand om ervoor te zorgen dat het geluid beter gepositioneerd kan worden aan de hand van wat er op het scherm gebeurt.

LG G3 review: audio

4.2-kanaals speakersysteem

Goed, duidelijk geluid in de Cinema-modus

Dolby Atmos- en DTS-ondersteuning

De LG G3 weet met zijn speakersamenstelling het geluid beter te positioneren dan de gemiddelde tv. Er zijn verschillende geluidsmodi om uit te kiezen, maar ze zijn niet allemaal even geweldig.

De standaard geluidsmodus was over het algemeen prima. Dialogen werden duidelijk weergegeven en de hoge tonen klonken ook goed, De bas was helaas niet heel erg aanwezig en het volume moest in deze modus hoger worden gezet dan bij andere modi.

De Cinema-modus voelde dan ook wel als een upgrade. Deze modus levert een veel dieper basgeluid en over het algemeen een meer gebalanceerd geluid. Gelukkig is er in deze modus geen nadelig effect te merken bij andere geluiden. Tijdens het bekijken van de achtervolging in The Batman konden we het gebrom van de motor in de Batmobile bijna voelen in de Cinema-modus. Tegelijkertijd was ook de filmmuziek met prominente trompetgeluiden nog goed te horen. Dolby Atmos-effecten zoals regen waren nog steeds aanwezig, maar wel iets lastiger te horen.

Een andere geluidsmodus die LG heeft ontwikkeld, heet AI Sound Pro. Bij deze modus mixt de G3 het geluid volgens LG tot een zogenaamde 9.1.2-mix om voor een meeslependere ervaring te zorgen. Bij dezelfde achtervolging uit The Batman was het volume in deze modus veel luider en werden ook de Dolby Atmos-effecten erg versterkt. Zo was dit keer ook de regen duidelijker aanwezig in de mix. Helaas merkten we wel dat deze modus de bas enigszins inlevert om dit meeslependere effect en duidelijkere dialogen te creëren.

De G3 beschikt ook over een 'Auto Acoustic Tuning'-modus die de verschillende geluidsniveaus moet balanceren met hulp van de microfoons in de afstandsbediening. Helaas merkten we tijdens het testen niet echt een groot verschil na het gebruiken van deze functie. Je kan op de G3 ook gebruikmaken van de ' WOW Orchestra '-feature. Met deze feature kan je het geluid van de ingebouwde speakers combineren met het geluid van een ondersteunde LG-soundbar (in plaats van dat je de ingebouwde speakers volledig vervangt door een soundbar). Deze features hebben we zelf overigens niet getest tijdens onze testperiode.

Het geluid uit de ingebouwde speakers van de G3 klinkt in principe goed genoeg. Vooral de Cinema-modus en AI Sound Pro-modus (in sommige situaties) zijn goede keuzes. Ben je op zoek naar een heel erg meeslepend geluid voor bij de fantastische beeldkwaliteit van de G3? Dan kan je beter op zoek gaan naar een van de beste soundbars om te koppelen aan de tv. Als je liever toch alles-in-één hebt en je dus gewoon erg goede ingebouwde speakers zoekt, dan is de Samsung S95C misschien een betere keuze. We zijn iets meer onder de indruk van het geluid van die tv na het testen van beide tv's. Toch zijn de ingebouwde speakers van de G3 nog steeds wel duidelijk beter dan gemiddeld.

Audio: 4/5

De LG G3 ziet er erg mooi uit dankzij zijn stijlvolle frame.

LG G3 review: design

Elegant, dun design

Hangt strak tegen de muur

Extra betalen voor optionele standaard is frustrerend

De G3 is een ware opvolger voor de voorgaande modellen uit LG's ‘Gallery’-reeks van tv's. Hij heeft hetzelfde mooie, dunne design en ziet er dan ook weer prachtig uit als hij tegen een muur hangt. Het frame van de tv heeft een zilveren/metalen design en dat ziet er niet alleen goed uit, maar voelt ook stevig aan.

Dat is vrij opmerkelijk, want de tv zelf is maar 2,4 cm dik. Daardoor zou je misschien denken dat hij een beetje fragiel is, maar gelukkig is dat dus niet het geval. Over het algemeen is de tv juist ook nog vrij zwaar en stevig.

De LG G3 wordt geleverd met een speciale muurbeugel, waarmee je de tv strak tegen de muur kan hangen. Het voelt wel een beetje vreemd dat de bovenkant van de tv aan deze beugel hangt, terwijl het meeste gewicht juist aan de onderkant zit. We zijn in ieder geval wel blij met het feit dat je hier, net als bij de G2 van vorig jaar, de muurbeugel een beetje kan bewegen, zodat je nog redelijk gemakkelijk bij de achterkant van de tv kan. Hierdoor hoef je de tv niet helemaal van de muur af te halen om bijvoorbeeld een kabel aan te sluiten.

Wij hebben de tv overigens getest met zijn optionele standaard, zodat we hem op een tv-meubel konden plaatsen. Helaas is deze standaard dus niet inbegrepen, net als bij de G2 en je krijgt ook geen andere soort voetjes of iets dergelijks in de verpakking. De optionele standaard ziet er wel mooi uit en voelt stevig aan, maar als je de tv niet aan de muur wil hangen, moet je dus wel rekening houden met de extra kosten voor deze standaard (150-200 euro).

De bekende afstandsbediening, de LG Magic Remote, is ook weer aanwezig bij deze tv en beschikt nog steeds over dezelfde stembedieningsopties, knoppen en dezelfde lay-out. Het scrolwiel kan nog steeds een beetje onhandig aanvoelen voor het navigeren door menu's, maar het is soms wel veel sneller dan de gebruikelijke pijltjestoetsen. De muisfunctie voelt af en toe ook een beetje te gevoelig, maar wanneer je er eenmaal aan gewend raakt, maakt ook deze feature het navigeren op de G3 toch weer handiger.

Design: 4/5

De webOS 23-software levert een gestroomlijndere homepagina op de G3 en voegt ook Quick Cards toe voor extra aanpassingsmogelijkheden.

LG G3 review: smart tv en menu's

Intuïtief, gebruiksvriendelijk smart-tv-interface

Gestroomlijnder dan vorig jaar

Quick Cards zorgen voor meer aanpassingsmogelijkheden

De LG G3 is voorzien van LG's nieuwste smart tv-interface: webOS 23. LG heeft de homepagina flink verbeterd ten opzichte van vorig jaar, want deze bestaat nu nog maar uit twee pagina's in plaats van een aantal meer. Gelukkig is het aantal opzichtige advertenties en aanbevelingen ook verminderd, want dat zorgt echt voor een veel gebruiksvriendelijkere ervaring.

Het navigeren en veranderen van instellingen zoals de beeldmodi, audio-outputs (om bijvoorbeeld te wisselen van de tv-speakers naar een soundbar) en slaaptimer werkt ook heel gemakkelijk. Wanneer je op de instellingenknop drukt (het tandwiel) verschijnt er links op het scherm eerst een snelmenu. Hier kan je veel van deze opties al meteen terugvinden op een erg overzichtelijke manier. Voor de meer geavanceerde instellingen kan je ook redelijk gemakkelijk naar het volledige menu van de instellingen navigeren en dit menu is gelukkig ook heel overzichtelijk ingedeeld in vier categorieën: Beeld, Geluid, Algemeen en Ondersteuning.

De nieuwste feature in webOS is de Quick Cards-feature in de hub op de homepagina. Net boven de gebruikelijke rij met je apps (die je ook kan aanpassen en verplaatsen) zie je nu een groep grotere iconen met titels zoals Game, Music en Sports. Deze groepen kan je gebruiken om je apps per thema te organiseren. Dit geeft je dus iets meer mogelijkheden om je homepagina naar wens aan te passen.

Nog een andere nieuwe feature is de ingebouwde spraakbesturing in de G3. Als je deze feature aanzet kan je de tv opdrachten geven door simpelweg ‘Hi LG’ te zeggen. Tijdens onze testperiode vonden we dit erg responsief werken en we kregen dan ook meestal snel resultaten. Soms kapte de feature ons wel iets te snel af en werden we niet naar het juiste scherm geleid. Het kan soms dus een beetje frustrerend zijn, maar tegelijkertijd ook erg handig.

Smart tv en menu's: 4,5/5

De G3 heeft een gamemenu waarmee je allerlei instellingen kan aanpassen om het beste uit je games te halen.

LG G3 review: gaming

'Game Optimizer'-modus en menu

4K/120Hz Dolby Vision-ondersteuning

Soepele beelden tijdens het gamen

De LG G3 zit echt bomvol met gaming features. Zo heeft hij vier HDMI 2.1-poorten die allemaal ondersteuning bieden voor 4K/120Hz. Als je meerdere next-gen consoles hebt, dan is er dus meer dan genoeg ruimte om ze aan te sluiten en ook optimaal te kunnen gebruiken, plus er blijft ook nog genoeg ruimte over voor een soundbar. VRR-ondersteuning (inclusief AMD FreeSync en Nvidia G-Sync) en ALLM kunnen natuurlijk ook niet ontbreken. De LG G3 biedt enorm veel keuzemogelijkheden en ondersteuning voor allerlei gaming features, dus het is een geweldige keuze voor gamers.

We zagen in 4K/60Hz op de LG G3 een input lag van 12,9 ms en dat is een redelijk goede score. Als je de Game Optimizer-feature gebruikt om de input lag in 'Boost'-modus te zetten, dan krijg echter een van de beste resultaten die je binnen deze prijsklasse kan verwachten, namelijk een input lag van maar 9,2 ms.

Bij het spelen van Battlefield V op een Xbox Series X, hebben we de Game Optimizer-beeldmodus aangezet om onnodige "verbeteringen" in de instellingen uit te kunnen zetten. Dingen zoals 'judder'-vermindering en 'motion blur' kan je namelijk het beste uitzetten om het beste uit je games te halen. De game zag er enorm soepel uit in 120fps. Het voelde erg responsief, zonder dat je misselijk wordt van de snelle bewegingen. We konden heel snel en gemakkelijk wisselen tussen verschillende doelwitten en daardoor bleven we constant midden in de actie.

De Game Optimizer-modus wist ook de diepte en details van de graphics goed te behouden en dat toonde dus nogmaals hoe goed het display van de G3 is. Tijdens een stealth-missie waarbij we een vliegbasis in een rotsachtig gebied moesten infiltreren, zagen de grond en kleine details zoals struiken en stenen er natuurlijk uit. Zelfs bij vrij donkere belichting waren de groene en bruine tinten duidelijk te zien. Dit display zorgt ervoor dat alles er scherp, maar niet te scherp, uitziet. Op sommige tv's is de scherpte namelijk iets te overdreven, maar dat is hier gelukkig niet het geval.

De tv beschikt ook over een Game Dashboard-menu. Hiermee krijg je toegang tot allerlei beeld- en geluidsinstellingen, waarmee je jouw game-ervaring kan optimaliseren. We hebben tijdens het testen gewisseld tussen de verschillende beeldopties zoals 'Standaard'- en ‘First person shooter’ (FPS). Het verschil is ook echt duidelijk te merken bij een game zoals Battlefield V (een FPS). Het bewegen voelde veel soepeler met de FPS-instellingen dan met de standaard instellingen. Zelfs de verlichting werd aangepast om verborgen vijanden beter weer te geven.

Net als zijn voorgangers beschikt de LG G3 dus over geweldige gaming-features. De G3 is een fantastische keuze voor gamers dankzij al zijn connectiviteitsopties en ondersteuning voor allerlei features. Voeg daar de fenomenale beeldkwaliteit aan toe en de G3 is meteen duidelijk een van de beste gaming tv's .

Gaming: 5/5

LG's Magic Remote is ook weer inbegrepen bij de G3 en biedt een muisfunctie en spraakbesturing.

LG G3 review: prijs-kwaliteit

Vergelijkbaar geprijsd als andre high-end tv's

Uitstekende prestaties en beeldkwaliteit

Een aantal minpunten vergeleken met vergelijkbare toestellen

De LG G3 is ongetwijfeld een high-end tv en dat betekent dat hij ook een bijpassende premium prijs heeft. De beeldkwaliteit, gaming features en de verbeterde helderheid vergeleken met normale OLED-panelen betekenen dat je hier wel heel veel waar voor je geld krijgt.

De grootste concurrent van de G3, de Samsung S95C, heeft erg vergelijkbare prijzen en voor sommige modellen momenteel zelfs lagere prijzen. Wanneer de LG G3 ook wat meer afgeprijsd wordt, is het echter lastig om te kiezen tussen deze twee fantastische tv's. Helaas beschikt de G3 echter niet over een inbegrepen standaard, levert hij een zwakker geluid en biedt hij een lagere beeldvullende helderheid dan de Samsung S95C. Ook al weet de LG G3 de Samsung S95C wel op een aantal vlakken te verslaan, heeft hij een iets minder goede prijs-kwaliteitverhouding.

Als je op zoek bent naar een premium OLED TV, dan ben je waarschijnlijk ook wel bereid om daar redelijk wat geld voor neer te leggen. Gelukkig zijn de prijzen van de G3-modellen echter al wel flink gedaald sinds zijn release. De fantastische, gedetailleerde beeldkwaliteit en uitstekende gaming prestaties zorgen er in ieder geval voor dat deze tv zijn prijs waard is. We zijn alleen wel van mening dat je bij de Samsung S95C net wat meer waar voor je geld krijgt.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Hier is nog een landschap dat de fantastische beeldkwaliteit van de G3 laat zien.

Moet je de LG G3 kopen?

LG G3 Features Uitgebreide gaming features en beeldverbeteringen zorgen voor de beste film- en game-ervaringen. 5/5 Beeldkwaliteit Een helder, dynamisch beeld met levendige kleuren dat er ook nog natuurlijk uitziet. 5/5 Geluidskwaliteit Goede ingebouwde audio, maar minder goed dan bij sommige concurrenten. 4/5 Design Stijlvol, dun design, maar de standaard kost extra tand en dat is teleurstellend. 4/5 Smart tv en menu's Goede aanpassingsmogelijkheden en een overzichtelijke homepagina. 4,5/5 Gaming Geweldige gaming-prestaties met alle features waar gamers naar op zoek zijn. 5/5 Prijs-kwaliteit Een fantastische tv, maar sommige rivalen bieden betere audio en een betere prijs. 3,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een fantastische beeldkwaliteit

Het OLED Evo-paneel met de MLA-technologie zorgt voor levendige kleuren, dynamische HDR-beelden, prachtige zwartwaardes en een nieuwe, verhoogde helderheid.

Je de perfecte gaming tv wil

De G3 beschikt over ongelofelijk veel gaming-features en ondersteuning voor dingen zoals Dolby Vision-gaming en 4K/120Hz met VRR en ALLM via alle vier de HDMI-poorten. Het is dus zeker een aanrader voor gamers.

Je geen last wil hebben van weerspiegelingen

De MLA-technologie en het OLED Evo-paneel geven de G3 extra helderheid en dit maakt hem uitermate geschikt voor in (redelijk) felle ruimtes. Het scherm vermindert dan ook heel effectief weerspiegelingen.

Koop hem niet als...

Je op zoek bent naar de beste ingebouwde speakers

De speakers in de LG G3 klinken prima, maar ze zitten niet op het niveau van de speakers in tv's zoals de Samsung S90C/S95C of de Sony A80L.

Je de tv op een standaard wil zetten

De G3 is eigenlijk vooral ontworpen om aan de muur te hangen. Er zit dan ook een muurbeugel in de verpakking en geen standaard of voetjes. Daar moet je helaas extra voor betalen.

Je ondersteuning voor HDR10+ wil

De LG G3 ondersteunt alle HDR-formats behalve HDR10+.

LG G3 review: alternatieven

Samsung S95C Samsung S90C LG C3 Prijs (65 inch) 3.499 euro 2.999 euro 2.899 euro Paneeltype QD-OLED QD-OLED OLED Refresh rate 144Hz 144Hz 120Hz HDR-ondersteuning HDR10+, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG Smart-tv-interface Tizen Tizen webOS 23 HDMI-poorten 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1

Samsung S95C

De Samsung S95C is de grootste rivaal van de LG G3. hij heeft een vergelijkbare, fantastische beeldkwaliteit met heldere, levendige kleuren en diepe zwartwaardes. beide tv's hebben in principe ongeveer dezelfde piekhelderheid voor HDR-content (de G3 is op dit vlak net iets helderder), maar de S95C heeft een betere algemene helderheid, een beter geluid en een handige externe box voor zijn aansluitingen. De prijzen zitten inmiddels vaak redelijk dicht bij elkaar in de buurt, maar meestal is de Samsung iets goedkoper. Zie hier onze volledige Samsung S95C review

Samsung S90C

Ook al is de Samsung S90C niet zo helder als de LG G3 en heeft hij daardoor ook een net iets minder goede beeldkwaliteit, het is alsnog een prachtige tv vol met handige features. Hij klinkt zelfs nog iets beter dan de G3 is is een stuk goedkoper. Net als bij de G3, heeft ook de 83-inch variant van deze tv een inferieur paneel dan de kleinere varianten. Zie hier onze volledige Samsung S90C review

LG C3

De LG C3 is het kleine broertje van de G3. Hij heeft een minder helder scherm, dus zijn contrast is iets minder sterk en hij heeft iets meer last van weerspiegelingen. Toch levert ook deze tv uitstekende gaming prestaties en een prachtige beeldkwaliteit. Deze tv heeft een geweldige prijs-kwaliteitverhouding en is ook veel goedkoper dan de G3, terwijl hij toch nog over vrijwel dezelfde features beschikt. Zie hier onze volledige LG C3 review

Zo hebben we de LG G3 getest

(Image credit: Future)

Getest in een speciale testruimte onder gevarieerde lichtomstandigheden

Metingen gedaan met Portrait Display's 'Calman'-software

Getest met een gevarieerd bronmateriaal, waaronder SDR- en HDR-bronnen

We hebben de LG G3 getest met een aantal verschillende bronnen. Zo hebben we games gespeeld op de tv via een Xbox Series X en hebben we hier ook 4K Blu-rays op afgespeeld. verder hebben we ook content gestreamd via verschillende streamingdiensten, waaronder Disney Plus.

Na het beoordelen van de verschillende beeldmodi, hebben we uiteindelijk gekozen voor de meest natuurlijke modus van de LG G3, namelijk de Filmmaker-modus. vervolgens hebben de meeste content in deze beeldmodus bekeken (al werkt deze modus niet voor Dolby Vision-content). We hebben meerdere 4K Blu-rays gebruikt om elementen zoals kleurweergave, scherpte, zwartwaardes, helderheid en beweging te beoordelen. We hebben ook content gestreamd via verschillende streamingdiensten, zoals Disney Plus voor Dolby Vision HDR-content. Daarnaast hebben we ook nog gewone televisieprogramma's bekeken op de G3.

De volgende stap was om metingen te doen van de G3. Daarvoor hebben we Portrait Displays’ Calman-kalibratiesoftware gebruikt. We controleerden de piekhelderheid bij witte vensters van 10% en 100% en dat bij HDR- en SDR-content. Vervolgens hebben we ook nog allerlei andere waarden gemeten met de Calman-software, zoals onder andere de kleurennauwkeurigheid. Zo konden we de gemiddelde Delta-E-waarden bepalen (om het verschil tussen het testpatroon en wat er wordt vertoond aan te geven). We hebben ook de dekking van de DCI-P3- en BT.2020-kleurruimtes gemeten. Voor al deze tests hebben we de 'Murideo Seven 8K'-testpatroongenerator gebruikt om de testpatronen te creëren voor onze metingen.

Voor het analyseren van de input lag van de G3 hebben we de 'Leo Bodnar 4K Input Lag'-tester gebruikt.

Lees meer over hoe we testen