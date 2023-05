Samsung S95C QD-OLED TV review

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Samsung’s tweede generatie van Quantum Dot OLED TV's is het bewijs dat we gelijk hadden over de geweldige dingen die deze nieuwe technologie te bieden heeft. De S95C is spectaculairder, maar ook meer gecontroleerd dan zijn voorganger, die overigens ook al fantastisch was en we kunnen er geen genoeg van krijgen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung S95C OLED TV: review in een notendop

(Image credit: Future)

Nadat Samsung ons meer dan tien jaar heeft proberen te overtuigen om geen OLED-TV's te kopen, lanceerde het bedrijf in 2022 voor het eerst zijn eigen OLED TV. Of in ieder geval zijn eigen versie van OLED-technologie, met wat extra hulp van Quantum Dots. De S95B TV was erg indrukwekkend gezien het feit dat er een nieuwe technologie werd gebruikt en nu weten de nieuwe S95C-modellen ze ook nog eens op vrijwel elk vlak te verslaan.

Zeker als het gaat om de helderheid. Samsung heeft het voor elkaar gekregen om 40 procent meer helderheid uit het nieuwe toestel te halen dan uit de S95B QD-OLED-modellen van vorig jaar. Zo'n grote helderheidsboost zou op elk soort tv voor een groot verschil zorgen, maar het is al helemaal spectaculair bij deze OLED-technologie met zelf verlichtende pixels.

De extra helderheid is vooral effectief bij content die met een hoog dynamisch bereik beschikbaar is (HDR). Je kan hierdoor nog meer van deze content genieten, want alles ziet er nog iets dramatischer en realistischer uit. De S95C levert qua kleuren ook een volume en puurheid die we nog nooit eerder op een OLED TV, zelfs bij de meest heldere, kleurrijke beelden. Dit herinnert ons dan ook aan het grootste pluspunt van QD-OLED: de manier waarop het kleuren creëert door alleen puur rode, groene en blauwe elementen te gebruiken en niet ook nog een extra wit element dat je op traditionele OLED TV's tegenkomt.

De scherpte, upscaling en kijkhoeken zijn ook allemaal geweldig en zelfs de geluidskwaliteit van de S95C is weer een verbetering ten opzichte van die van zijn voorganger.

De Samsung S95C zal dit jaar zeker stevige concurrentie krijgen van de beste 4K tv's, maar de verbeteringen ten opzichte van zijn indrukwekkende voorganger zijn groot genoeg om hem een plaats te geven tussen de beste OLED TV's van het jaar.

Samsung S95C OLED TV review: prijs en releasedatum

Releasedatum: maart 2023

55 inch: 2.699 euro

65 inch: 3.599 euro

77 inch: 5.099 euro

Net als in 2022 heeft Samsung het 65-inch S95C-model net onder zijn flagship 4K Neo QLED mini-LED-tv geplaatst qua prijs. Het scheelt maar 100 euro, maar dat zegt genoeg over wat Samsung als zijn ultieme paneeltechnologie ziet. Waarschijnlijk zullen veel AV-fanaten het op dit vlak niet eens zijn met Samsung, maar we zullen zeker niet klagen over het feit dat we iets minder hoeven te betalen voor de S95C.

De S95C is Samsung’s meest premium QD-OLED van 2023. In 2022 was er maar één QD-OLED, maar dit jaar introduceert Samsung twee verschillende QD-OLED TV's. De goedkopere S90C levert een iets meer bescheiden prestatieboost vergeleken met de S95B, maar kost dan ook wel 400 euro minder dan de S95C (voor het 65-inch model).

De 65-inch S95C is echter niet de enige optie qua schermgrootte. Er is namelijk ook een nieuw 77-inch model en zoals verwacht ook een 55-inch variant. Deze kosten respectievelijk 5.099 euro en 2.699 euro.

Samsung S95C OLED TV review: Specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: Quantum Dot OLED Verversingssnelheid: 120Hz HDR-ondersteuning: HDR10, HDR10+, HLG Audio-ondersteuning: Dolby Atmos, DTS Smart-tv: Tizen HDMI-poorten: 4x HDMI 2.1

De S95C maakt gebruik van Samsung's dunne 'One Connect'-box voor de verbindingen met andere apparaten. (Image credit: Future)

Samsung S95C OLED TV review: features

Tweede generatie Quantum Dot OLED-paneel

Native 4K-resolutie met HDR-ondersteuning

AI-verwerking maakt gebruik van 20 neurale netwerken

Het tweede generatie Quantum Dot OLED-paneel is duidelijk de mooiste nieuwe feature van de S95C. Het highlight van dit nieuwe paneel is de 40 procent extra helderheid waar deze over beschikt in vergelijking met zijn voorganger. Dit is het gevolg van verschillende aanpassingen aan de organische materialen die worden gebruikt in het scherm (het wisselen naar het efficiëntere deuterium) en de introductie van een OLED-helderheidsbooster, die is ontwikkeld om de meest heldere en donkere delen van het beeld (per pixel) te optimaliseren.

Deze verbeteringen voor de helderheid zorgen daarnaast niet eens voor een veel groter stroomverbruik, dus de S95C voldoet ook gewoon nog aan de strenge nieuwe Europese wetgeving rond stroomverbruik.

Die nieuwe helderheid van de S95C werkt ook weer samen hetzelfde kleursysteem van puur rode, groene en blauwe kleuren, die Samsungs OLED-technologie onderscheiden van de traditionele 'WOLED'-technologie waar veel andere OLED-tv's over beschikken.

Aangezien QD-OLED, net als WOLED, een zelfverlichtende technologie is, kan elke pixel zijn eigen verlichting en kleur regelen. Dat zorgt dan voor een niveau van lokaal contrast dat simpelweg niet mogelijk is op LCD-tv's. Die zelfverlichtende functie van het paneel betekent ook dat je vanuit brede kijkhoeken kan genieten van de S95C, zonder dat het beeld kleur of contrast verliest.

Samsung heeft dit jaar ook zijn processor een upgrade gegeven. De nieuwe processor maakt onder andere gebruik van de kennis van 20 verschillende neurale netwerken om naast de eerder benoemde helderheidsbooster voor nog meer voordelen te zorgen. Zo is 'Perceptual colour mapping' ontworpen om ervoor te zorgen dat kleuren worden weergegeven op een manier die meer lijkt op de kleuren die het menselijk oog in de echte wereld ervaart. Er is ook een verbeterde verwerking van objectdetectie, waarmee het beeld meer overeenkomt met de manier waarop je in de echte wereld diepte en focus waarneemt.

De nieuwe, verbeterde AI-elementen van de ‘Neural Quantum 4K’-processor op de S95C beloven ook te zorgen voor een verbeterde 4K-upscaling bij HD- en SD-content.

De 4K-resolutie van de S95C wordt ook verder geholpen door de ondersteuning voor de HDR10, HLG en HDR10+ HDR-formats. Dat is op zich prima, maar het is wel frustrerend dat Samsung nog steeds weigert om ondersteuning te bieden voor het populaire Dolby Vision HDR-format. Dat is vooral vervelend omdat er vrij veel content geproduceerd wordt met ondersteuning voor Dolby's premium format.

Samsung heeft een relatief klein, maar divers aanbod aan beeldpresets en er zijn ook nog verschillende tools waarmee je vrijwel elk aspect van de beeldverwerking van de tv en andere instellingen kan aanpassen. Je kan ook zelf het beeld kalibreren met alleen het 'Smart Calibration'-systeem van de tv en je smartphone. Dat zorgt voor verbazingwekkend accurate resultaten.

We gaan verderop nog meer in op de uitgebreide en indrukwekkende ondersteuning voor gaming op de S95C en ook op de minder indrukwekkende tv-interface. Wat wel nog handig is om hier te benoemen, is de veelbelovende audio-setup in de S95C. Ten eerste wordt er gebruikgemaakt van een 4.2.2-configuratie bestaande uit echte (in plaats van virtuele) speakerkanalen, die acht degelijke mid/bas-drivers op de achterkant van de tv combineren met kleinere speakers aan de zijkanten van de tv voor de gedetailleerde geluiden. Deze speakers worden van 70W aan kracht voorzien en ze maken ook gebruik van de nieuwste versie van Samsung's 'Object Tracking Sound+'-systeem om specifieke geluidseffecten te laten lijken alsof ze vanuit de juiste plek op het scherm komen (of juist van de juiste plaats buiten het scherm).

Je kan natuurlijk ook altijd nog een van de beste Dolby Atmos soundbars toevoegen als je het geluid toch nog naar een hoger niveau wil tillen. Net als bij alle andere recente premium tv's van Samsung, kan je de S95C ook weer verbinden met een Samsung-soundbar via het 'Q Symphony'-systeem, waarbij de tv-speakers op een intelligente manier samenwerken met de speakers van de soundbar om een breder en gedetailleerder soundstage te creëren. Je kan zelfs draadloos ('lossy') Dolby Atmos-audio van de tv naar een ondersteunde Samsung-soundbar versturen.

Features: 5/5

De S95C zorgt echt voor beelden van een ongekend niveau. (Image credit: Future)

Samsung S95C OLED TV review: beeldkwaliteit

Spectaculaire helderheid voor OLED-technologie

Prachtige pure en levendige kleuren

Geweldige zwartwaardes en contrast

De S95B was al een erg goede tv, maar de S95C is zo veel beter dat hij zijn voorganger bijna als een oefenrondje doet lijken.

Het eerste dat opvalt bij deze nieuwe tv is hoe veel helderder hij is. Dan hebben we het ook niet over een paar nits extra hier en daar, zoals bij veel andere OLED-technologieën het geval is. We maten een piekhelderheid van ongeveer 1.400 nits bij een wit HDR-venster van 10 procent van het gehele (verder zwarte) scherm. Dat scheelt nogal wat vergeleken met de maximale helderheid van ongeveer 1.040 nits op de S95B uit 2022. Deze enorme verbetering zorgt dus ook echt voor een transformatie van de kijkervaring.

HDR-content ziet er bijvoorbeeld veel levendiger en realistischer uit, zeker dankzij de intensiteit waarmee de highlights zoals beelden van de zon, felle lampen, lichtweerspiegelingen op metaal en glas en dat soort dingen worden weergegeven. Toch gaat dat niet ten koste van diepe, rijke, inktzwarte zwartwaardes waar OLED bekend om staat.

De S95C heeft die zwartwaardes van zijn voorganger namelijk zelfs flink verbeterd. Ze zijn consistenter dankzij een nieuwe filter, die ervoor zorgt de potentiële invloed van omgevingslicht, dat voor grijze tinten kan zorgen tijdens donkere scènes, wordt verminderd.

De S95C weet zelfs zelfs de helderheid van HDR-beelden, die het hele scherm verlichten, te verbeteren en dat is het soort content waar OLED nog wel eens moeite mee kan hebben. Een volledig 100 procent wit HDR-venster wordt nu weergegeven met ongeveer 265 nits, in vergelijking met ongeveer 200 of minder op voorgaande OLED-panelen. Dit zorgt dus nogmaals voor een grote verbetering voor de (HDR-)kijkervaring. Intense HDR-beelden voelen hierdoor consistenter en "gebalanceerd". De nieuwe helderheid wordt verder mooi uniform weergegeven op het scherm.

Dit soort helderheid over het volledige scherm kan de S95C niet langdurig volhouden, in ieder geval niet bij de meest heldere HDR-beelden, voordat het beeld weer wordt gedimd. Toch heb je bij de meeste video's of tijdens het gamen niet echt last van het dimmen, want er zit dan genoeg beweging in het beeld om ervoor te zorgen dat het dimmen vaak niet eens wordt geactiveerd.

Het is het wel waard om te vermelden dat premium LCD-tv's daarentegen zelfs een helderheid van meer dan 500 nits kunnen behalen, of soms zelfs meer dan 800 nits, bij HDR-content op het volledige scherm. Die tv's kunnen echter niet de meest heldere pixel naast de meest donkere pixel van een beeld activeren zonder één van de twee (of beide) negatief te beïnvloeden en dat kan de S95C dus wel.

Het is erg knap dat de S95C zo'n hoge helderheid kan leveren met een puur RGB-kleursysteem (een blauw verlichte laag fosfor die zijn licht verstuurd door lagen van rode en groene Quantum Dots) en dat zorgt voor spectaculaire rijke en levendige kleuren, die zelfs in de meest heldere delen van een HDR-beeld nog steeds prachtig worden weergegeven.

Die levendige kleuren van de S95C zorgen gelukkig ook niet voor minder subtiliteit en finesse. Zelfs de meest uitbundige kleuren zien er niet te vlak of juist te overdreven uit. De subtiliteit van de S95C in combinatie met het gevoel van diepte dat je krijgt door de precisie zorgen voor een van de grootste voordelen ten opzichte van zijn QD OLED-voorganger. De nieuwste 'Neural Processor' is duidelijk ook veel slimmer dan de variant uit 2022.

Deze verbeterde beeldverwerking merk je ook aan hoe weinig ruis er in beeld te zien is, zelfs tijdens donkere scènes. Ook wordt HD-content op een erg succesvolle wijze (via upscaling) omgezet naar de native 4K-resolutie van de tv. De processor kan heel goed onderscheid maken tussen ruis en echte beeldinformatie bij het bepalen van welke pixels er moeten worden toegevoegd aan een HD- of SD-beeld. Dit is zelfs het geval bij content van lage kwaliteit en het betekent dat de tv via upscaling resultaten levert die, in ieder geval bij HD-bronnen van goede kwaliteit, zorgt voor een ervaring die erg dicht bij native 4K komt.

Zoals je misschien ook wel zou verwachten van deze combinatie van subtiele kleurweergave en de manier waarop de S95C met ruis omgaat, zien zijn beelden er echt waanzinnig scherp en gedetailleerd uit. Deze scherpte en details worden ook bij de meest agressieve beeldinstellingen nog behouden, zonder dat je kwaliteitsverlies merkt aan de randen of toch last krijgt van verschillende vormen van beeldruis.

Beweging is eigenlijk maar een van de enige gebieden waarbij de nieuwe processor in de S95C niet echt vooruitgang heeft geboekt. De standaard 'Picture Clarity'-instellingen, waar je ook de tv's bewegingsopties terug kan vinden, zorgen voor afleidende glitches en zorgen er ook voor dat films in 24fps er onrealistisch soepel uitzien.

Het uitzetten van de bewegingsverwerking zal voor veel AV-fans waarschijnlijk dus de voorkeur krijgen, maar als je het haperen toch iets te vervelend vindt wanneer deze bewegingsverwerking helemaal uitstaat, dan kan je ook een 'custom'-instelling activeren, waarbij je dan 'blur' en 'judder' op niveau 3 of 4 kan zetten.

Verder zijn er op het oppervlak maar weinig minpunten te vinden, al kan je wel het een en ander ontdekken als je echt dieper gaat zoeken. Ten eerste zijn er wat kleine problemen met de Standaard-beeldmodus op de S95C. Deze beeldmodus levert uit alle andere beeldmodi dan toch wel de meest aantrekkelijke en dynamische beelden, maar hij kan er ook voor zorgen dat kleuren er op sommige plaatsen soms net een beetje onverzadigd uit kunnen zien. Dit kan je echter wel verbeteren door de instelling voor 'dynamic tone mapping' wat lager te zetten.

In de Standaard-preset kan het beeld af en toe ook een beetje gaan flikkeren bij content met subtiele veranderingen van helderheid. Dat probleem kan je helaas niet heel gemakkelijk oplossen, maar het gebeurt gelukkig niet vaak.

Als je de Standaard-preset helemaal niet aanpast, kunnen huidtinten er soms ook een beetje uitzien alsof de mensen op het scherm geelzucht hebben. Hiervoor zijn er echter wel kleurinstellingen om dit te verhelpen.

De S95C kan zijn beelden erg agressief dimmen wanneer het scherm (te) warm wordt, maar de temperaturen waarbij dat kan gebeuren, zal je niet snel tegenkomen onder de typische omstandigheden in de gemiddelde woonkamer.

Met deze paar kleine minpunten hebben we dus kunnen aantonen dat de S95C niet perfect is, maar toch is het wel zo dat de beelden van deze tv echt nieuwe standaarden creëren binnen de wereld van OLED TV's, waar hoge prestaties over het algemeen toch al gebruikelijk zijn.

Beeldkwaliteit: 5/5

De S95C weet een mooi extra diep basgeluid te leveren zonder al te veel vervorming. (Image credit: Future)

Samsung S95C OLED TV review: Audio

'Object Tracking Sound'-systeem

70W vermogen

Dolby Atmos-ondersteuning

De geluidskwaliteit van de S95B QD OLED van vorig jaar was niet heel indrukwekkend, dus het is fijn om te horen dat de S95C echt veel beter klinkt. Misschien helpt het grotere design ook bij het creëren van een veel voller geluid op het nieuwe model. Geluidseffecten kunnen veel verder naar achter, links, rechts en zelfs een beetje naar boven in de kamer worden geprojecteerd.

Het resultaat is een muur van geluid, die meestal zorgt voor een meeslepende filmische ervaring, zeker dankzij Samsung’s Object Tracking Sound-systeem. Hiermee worden specifieke effecten in een mix namelijk uitstekend op de juiste plaats op het scherm gepositioneerd (of net buiten het scherm als het geluidseffect daarvandaan hoort te komen).

Dit OTS-systeem werkt ook erg goed samen met Dolby Atmos-soundtracks. Je krijgt echt een geluid dat druk, dynamisch en grootschalig voelt en daar staat Atmos dan ook bekend om.

Het geluid is ook krachtig genoeg om ervoor te zorgen dat het grotere soundstage niet fragiel of onsamenhangend voelt en dat zelfs de kleinste details duidelijk worden gereproduceerd, zonder dat ze onrealistisch gaan klinken.

De manier waarop de S95C met de bas omgaat, zorgde misschien wel voor de grootste opluchting. De S95B had echt moeite met het weergeven van bas zonder dat de speakers begonnen te zoemen en vervormen, maar de S95C weet een veel dieper geluid te creëren en zijn extra diepe bas is ook echt aanwezig, zonder te vervormd te klinken. Hierdoor wordt de audio dus gelijk gebalanceerd. Hoge tonen klinken niet te dominant en actiefilms krijgen bijvoorbeeld meer "gewicht" en voelen hierdoor geloofwaardiger.

Het geluid wordt helaas toch niet zo ver de ruimte in geprojecteerd als we hadden gehoopt en hoewel het geluid dus wel veel dynamischer en voller klinkt dan bij zijn voorganger, kan het wel zijn hoogtepunt bereiken voordat de volledige potentie van jouw film-soundtracks kan worden benut. Daardoor mis je wel een beetje de impact van de grootste momenten.

Over het algemeen klinkt de S95C echter goed genoeg om in ieder geval even de tijd te kunnen nemen om over een extern geluidssysteem te denken, in plaats van dat je eigenlijk sowieso meteen een andere optie voor het geluid nodig hebt, zoals bij de S95B.

Geluidskwaliteit: 4/5

De achterkant van de Samsung S95C heeft een minimale en uniforme diepte en daardoor is hij uitermate geschikt om aan een muur te hangen. (Image credit: Future)

Samsung S95C OLED TV review: Design

Wordt geleverd met een 'One Connect'-box

Maakt gebruik van het zogenaamde 'Infinity One'-design

Wordt geleverd met een brede centrale voet

De S95C ziet er echt heel goed uit en dat komt gedeeltelijk door het feit dat er niet echt veel is om naar te kijken behalve het scherm zelf.

Het frame om het scherm heen is bijna niet te zien en de zijkanten en de achterkant voegen ook maar net een paar centimeter aan de diepte van het scherm toe. De achterkant is grotendeels uniform als het gaat om de minimale diepte en dat maakt de S95C uitermate geschikt om aan de muur te hangen. Dat is zeker een bewuste keuze van Samsung geweest, want daar wordt nog meer op ingespeeld met de externe 'One Connect'-box, waar je al je AV-kabels op aansluit om vervolgens via de box de tv van deze signalen en stroom te voorzien via een enkele lichtgekleurde kabel.

De One Connect-box is veel slimmer dan voorgaande versies en is ook slim ontworpen, zodat je hem ook gemakkelijk tegen de schuine achterkant van de tv-standaard kan leunen als je de tv niet aan de muur wil hangen. In de achterkant van het paneel zitten verder acht relatief grote midrange-drivers, ondanks het ultradunne profiel.

De tv wordt zoals gebruikelijk geleverd met twee verschillende afstandsbedieningen. Een van deze twee afstandsbedieningen is de "standaard" afstandsbediening met de gebruikelijke knoppen en een grotendeels plastic design. De andere afstandsbediening is de "slimme" variant. Deze heeft beschikt alleen over de basisknoppen en maakt gebruik van een combinatie van een zonnepaneel en je breedband Wi-Fi-signalen om zichzelf op te laden. Zo hoef je dus nooit meer nieuwe batterijen te kopen voor de afstandsbediening van je tv (in ieder geval niet voor deze).

Design: 5/5

Samsung's "slimme" afstandsbediening gebruikt een combinatie van een zonnepaneel en je breedband Wi-Fi-signalen om zichzelf op te laden en daardoor hoef je nooit meer nieuwe betterijen te kopen voor de afstandsbediening van je tv. (Image credit: Future)

Samsung S95C OLED TV review: smart tv en menu's

Samsung Tizen smart tv-interface

Uitgebreide ondersteuning voor stembediening

Veel advertenties

Als je op zoek bent naar een uitgebreid aanbod aan streaming apps (en nog veel meer), dan beschikt de S95C gelukkig over vrijwel alles wat de meeste consumenten nodig hebben. Bijna elke grote streamingdienst (behalve Google Play) is niet alleen beschikbaar, maar levert ook de best mogelijke kwaliteit en dat betekent tegenwoordig in de meeste gevallen ondersteuning voor 4K, HDR en Dolby Atmos-geluid).

De S95C beschikt niet alleen over alle gebruikelijke videostreamingdiensten, maar hij heeft ook een 'Gaming Hub' met daarin een momenteel een ongeëvenaard aanbod aan gamestreamingdiensten. Daarnaast zijn hier ook links te vinden naar de HDMI-aansluitingen waarmee je herkenbare gaming apparaten hebt verbonden.

De hoeveelheid content die de S95C aanbiedt, is enorm groot, maar de interface waarmee alle opties worden gepresenteerd had wel beter gekund. Samsung heeft gelukkig dit jaar wel beter keuzes gemaakt als het gaat om de content die de prioriteit krijgt op de homepagina en het systeem lijkt over het algemeen ook iets soepeler te werken dan eerste versie van dit nieuwe design uit 2022. Er is ook uitgebreide ondersteuning voor stembediening aanwezig en dat geldt voor meerdere platforms, waaronder Bixby, Alexa en Google Assistant.

Een groot gedeelte van het scherm wordt wel in beslag genomen door advertenties en video's (die je zelf niet hebt geactiveerd) en dat voelt niet echt bepaald behulpzaam. Daarnaast zijn sommige navigatiekeuzes en menu's nog steeds niet echt logisch. De weg naar bepaalde instellingen, apps of submenu's voelt vaak onnodig lang. Via de stembediening kan je natuurlijk wel de menu's gedeeltelijk vermijden, dus dat is fijn als je de interface verder echt irritant vindt.

Een laatste klein minpuntje van het smart tv-interface is dat de S95C wel normale HDR-content afspeelt vanuit elke dienst die het ondersteunt, maar hij kan niet de premium Dolby Vision-versie van HDR afspelen wanneer dat beschikbaar is via een bepaalde streamingdienst. In plaats van Dolby Vision wordt er dan gebruikgemaakt van het standaard HDR10-format.

Smart tv en menu's: 3,5/5

De S95C beschikt over vrijwel alle streaming apps die de meeste consumenten maar kunnen wensen. (Image credit: Future)

Samsung S95C OLED TV review: Gaming

Uitstekende Gaming Hub

Uitgebreide 4K/120Hz-ondersteuning

Ultrasnelle reactietijd van 9,2 ms

De S95C kan eigenlijk ook als een geweldige gaming monitor dienen. Qua beeldkwaliteit maken de nieuwe helderheid, het kleurbereik, de scherpte en de gedetailleerde beelden deze tv enorm geschikt voor de scherpe, dynamische 4K HDR-graphics waarvan we inmiddels steeds vaker mogen genieten bij moderne games. Je favoriete game-werelden worden met deze tv nog intenser en aantrekkelijker. Het is echt spectaculair om te zien.

Kleine problemen met de bewegingen bij content in 24fps zijn gemakkelijk door de vingers te zien, als je bekijkt hoe soepel en extreem scherp het eruitziet als je ronddraait in Call Of Duty met 120Hz. Daarbij reageert dit scherm ook erg goed op variabele refresh rates.

Er is ondersteuning aanwezig voor het HGiG HDR-systeem als je daar misschien liever gebruik van maakt dan van de HDR/HDR10+ tone mapping van de tv zelf. Ook beschikt de S95C over 'Auto Low Latency Mode switching'. Daarbij wisselt de tv automatisch tussen zijn Game-modus met een snelle reactietijd en de "normale" modus die je gebruikt. Deze functie heeft het door wanneer je een game speelt of een video bekijkt op je pc of console en past daar dus de beeldmodus ook op aan.

Samsung heeft dit jaar het aantal features specifiek voor gaming verhoogd. Je kan er nu bijvoorbeeld voor kiezen om een beetje van de ongelofelijk snelle reactietijd van 9,2 ms in de Game-modus in te leveren voor iets mooiere beelden bij games zoals RPG's, die bijvoorbeeld niet heel erg afhankelijk zijn van de reactietijd in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemiddelde shooter.

Je kan ook een virtueel richtpunt op het scherm zetten en vrijwel elke mini-map die een game misschien gebruikt, vergroten en delen. Je kan er daarnaast nog voor kiezen om de helderheid van alleen de donkere gedeeltes van een beeld te verhogen om gemakkelijker verborgen vijanden te spotten. Verder wordt er eigenlijk zelfs nog een verversingssnelheid van 144Hz ondersteund en heeft de tv ook nog ondersteuning voor de 21:9- en 32:9-beeldverhoudingen die beschikbaar zijn bij sommige pc-games.

Alle gaming features en signaalinformatie van de S95C kunnen heel gemakkelijk worden teruggevonden via het eenvoudige 'Game Bar'-menu. Je games zelf kunnen worden weergegeven met een van de vier beschikbare genre presets met verschillende grafische instellingen.

Verder zijn alle gaming features van de S95C ook beschikbaar via alle vier de HDMI 2.1-poorten (met volledige bandbreedte). Op het gebrek aan ondersteuning voor Dolby Vision-gaming na, biedt de S95C dus echt een van de meest uitgebreide selecties aan gaming features die we ooit op een tv hebben gezien.

Gaming: 5/5

(Image credit: Future)

Samsung S95C OLED TV review: Prijs-kwaliteit

Een premium tv voor een premium prijs

Goedkoper dan Samsungs flagship mini-LED-tv

Een goedkopere QD-OLED-optie met iets lagere specs is ook beschikbaar

Met zijn adviesprijs van 3.599 euro, voor het 65-inch model, zit de S95C in dezelfde prijsklasse als de grootste concurrenten zoals de 65-inch LG G3 OLED en Samsungs eigen 65-inch QN95C mini-LED-tv. Het feit dat deze tv iets goedkoper is dan de 65QN95C is erg interessant, want dit geeft aan dat Samsung zijn mini-LED-technologie nog steeds als "het beste van het beste" ziet. Wij denken echter dat veel thuisbioscoopfans (zeker met donkere ruimtes) het daar niet helemaal mee eens zijn. Maar het is dan mooi meegenomen dat Samsung de S95C een lagere prijs heeft gegeven dan zijn beste mini-LED-model.

De prijs is natuurlijk nog steeds hoog voor de tv-markt in het algemeen, maar als je eenmaal hebt gezien wat deze tv allemaal kan, dan snap je waarom het lastig is om te zeggen dat hij zijn prijs niet volledig waard is.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Moet je de Samsung S95C OLED TV kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung S95C OLED TV Categorie Opmerking Score Features Een geweldig aanbod aan features voor het verbeteren van de gaming- én filmervaringen 5/5 Beeldkwaliteit Een flinke verbeterd paneel gecombineerd met uitstekende beeldverwerking zorgt voor consistente prachtige beelden 5/5 Geluidskwaliteit Hoewel er iets meer bas aanwezig had mogen zijn en het geluid verder mag worden geprojecteerd, klinkt de S95C alsnog veel beter dan zijn voorganger en ook nog goed vergeleken met andere tv-speakers 4/5 Design Zijn superdunne profiel, bijna onzichtbare frame en externe aansluitingen (via de One Connect-box) zorgen samen voor een passend futuristisch ontwerp 5/5 Smart tv en menu's Samsung heeft zijn smart tv-interface zeker weer verbeterd voor 2023, maar de interface is nog steeds niet heel gebruiksvriendelijk. Gelukkig is er wel uitstekende ondersteuning voor stembediening aanwezig en dat helpt heel erg 3,5/5 Gaming De S95C beschikt over vrijwel elke nieuwe gaming-functie die een gamer maar kan wensen en hij blijft er spectaculair uitzien bij allerlei verschillende soorten games (en graphics) 5/5 Prijs-kwaliteit Dit is een beetje een twijfelgeval, want de 65S95C is duurder dan veel andere 65-inch OLED-tv's, maar hij heeft eigenlijk toch nog een relatief goede prijs-kwaliteitverhouding voor zo'n nieuwe technologie 4/5

Koop hem als...

Je net zoveel van games houdt als van films

Met zijn uitgebreide gaming features en ondersteuning voor verschillende formats is de S95C echt spectaculair voor games en voor HDR-films.

Je een dun ontwerp zoekt/je je tv aan de muur wil hangen

De S95C heeft echt maar minuscule randen om het scherm en is ook ultradun. Voeg daar de losstaande box aan toe voor de aansluitingen en deze tv wordt een enorm elegante (minimalistische) toevoeging aan vrijwel elke ruimte, zeker als je hem aan de muur hangt.

Koop hem niet als…

Dolby Vision een must is

Samsung blijft stug weigeren om Dolby's populaire premium HDR-format te ondersteunen, dus als je erg houdt van Dolby Vision, dan zal je misschien niet de grootste fan zijn van de S95C.

Je in een felverlichte ruimte tv kijkt

Als je een tv zoekt voor een redelijk felverlichte ruimte, dan zal zelfs de flink verbeterde helderheid van de S95C waarschijnlijk niet goed genoeg zijn voor jouw alledaagse kijkgedrag, terwijl een premium mini-LED-model dat waarschijnlijk wel zal zijn.

Samsung S95C OLED TV: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Comparison: 65-inch TVs Samsung S95B OLED Sony A95K OLED Samsung QN95B QLED Prijs (65 inch) 1.899 euro 4.000 euro 1.799 euro Paneeltype OLED OLED QLED met mini-LED Verversingssnelheid 120Hz 120Hz 120Hz HDR-ondersteuning HDR10+, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Smart-tv webOS 22 Tizen webOS 22 HDMI-poorten 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1

(opens in new tab) Samsung S95B OLED (opens in new tab)

Samsung’s eerste QD OLED TV is inmiddels nog steeds te verkrijgen en deze kost nu (bij Samsung zelf) "maar" 1.899 euro. Hij levert op allerlei gebieden minder goede prestaties dan de S95C, zeker op het gebied van geluid, maar het is over het algemeen nog steeds een erg krachtige, indrukwekkende tv en al helemaal voor zijn huidige prijs.

(opens in new tab) Sony XR-A95K OLED (opens in new tab)

Sony lanceerde ook een QD OLED TV in 2022, namelijk de 65A95K en dit is ook echt een fantastische tv. Hij levert accuratere en verfijndere beelden dan Samsung's 2022 65S95B en beschikt ook over een veel krachtiger geluidssysteem. Met een adviesprijs van 4.000 euro is hij echter lang niet zo aantrekkelijk qua prijs-kwaliteit als de Samsung 65S95B (daarvoor moet er eerst een flinke prijsverlaging komen) en hij is ook lang niet zo helder en kleurrijk als de nieuwe S95C.

(opens in new tab) Samsung QN95B QLED (opens in new tab)

Samsung’s 2022 mini-LED flagship is ook nog steeds beschikbaar en net als de 65S95B is de adviesprijs van dit apparaat nu ook al flink gedaald (naar 1.799 euro). Deze tv is niet zo goed met zijn zwartwaardes, lokaal contrast en kleurweergave als de S95C, maar zijn extreme helderheid maakt hem wel uitermate geschikt voor in felverlichte ruimtes.

Zo hebben we de Samsung S95C OLED TV getest

(Image credit: Future/TechRadar)

Testsignalen van de Spears & Munsil Ultra HD HDR 4K Blu-ray-disk gebruikt

Getest naast de Samsung S95B uit 2022

Helderheidsmetingen gedaan met een 'X-Rite i1 Display Pro'-lichtmeter

De 65-inch S95C is getest in een donkere testruimte en in felverlichte woonkamers met een combinatie van bekende "alledaagse" beelden en testsignalen van de uitstekende Spears & Munsil Ultra HD HDR 4K Blu-ray-disk. We konden de 65S95C gelukkig ook direct naast zijn voorganger (de 65S95B) testen, door een HDFury Integral HDMI 4K-splitter te gebruiken.

Films die vooral handig bleken voor onze tests, gezien onze focus op het contrast en de kleurweergave, waren It: Chapter One op 4K Blu-ray en de recent uitgebrachte 4K Blu-ray van Puss In Boots, die overigens een aantal van de helderste en meest kleurrijke beelden bevat die je momenteel in je eigen huis kan bekijken.

De gaming prestaties werden vooral getest met Call Of Duty Modern Warfare 2 (vooral in de 120Hz-modus) en Assassin’s Creed: Valhalla.

De helderheidsmetingen werden gedaan met een 'X-Rite i1 Display Pro'-lichtmeter, en input lag werd gemeten met een 'Leo Bodnar HDMI Video Signal Lag tester'.