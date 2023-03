LG's demo van zijn nieuwe 4K OLED TV toonde aan dat de LG G3 het helderste model van het bedrijf tot nu toe is. Hij biedt merkbare voordelen ten opzichte van andere high-end TV's op vlak van upscaling en HDR tone mapping. Dit is zonder twijfel een vroege koploper voor de beste tv van 2023.

De LG G3 is het vlaggenschip van het bedrijf en deze 4K OLED TV voor 2023 biedt een aantal welkome verbeteringen brengt ten opzichte van de LG G2 van vorig jaar. De G3 OLED TV gebruikt bijvoorbeeld een nieuwe α9 Gen6 AI Processor met functies om beelden met hoog dynamisch bereik te verbeteren door middel van OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Dat laatste verdeelt beelden in 20.000 blokken en optimaliseert elk blokje in real time. HDR Expression Enhancer is dan weer technologie die belangrijke aspecten van beelden herkent (een gezicht bijvoorbeeld) en vervolgens deep learning gebruikt om tone mapping toe te passen voor verhoogde scherpte.

Het meest opvallende nieuws over de LG G3-serie is Brightness Booster Max, een trio van verfijningen die dienen om de piekhelderheid van LG tv's met 70% te verhogen ten opzichte van gewone OLED TV's, zoals de nieuwe modellen uit de B3-serie. Die functie alleen al maakt de G3 tot een goede kandidaat voor onze lijst met de beste tv's van 2023.

LG nodigde ons uit voor een kijksessie waar we een diepgaande briefing kregen en de nieuwe G3 tv's (tweede scherm van links in bovenstaande afbeelding) van dichtbij konden bekijken. We duiken in de details van die sessie en bespreken ook Brightness Booster Max.

55 inch: 2.799 euro

65 inch: 3.999 euro

77 inch: 6.299 euro

83 inch: 8.699 euro

Fans van LG's tv's zullen merken dat de nieuwe modellen hoger geprijsd zijn dan de G2-serie van vorig jaar. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de nieuwe helderheidstechnologie.

Wat Brightness Booster Max met zich meebrengt is een nieuwe "lichtbesturingsarchitectuur", die MLA-technologie bevat. Dit is eigenlijk een structurele verbetering van het OLED-paneel die een oneffen, "bubbelachtig" oppervlak toevoegt dat het licht van de afzonderlijke pixels beter doorlaat dan bij andere OLED TV's.

Naast MLA beschikken de OLED TV's in de G3-serie met Brightness Booster Max over een lichtversterkend algoritme en een koellichaam over de hele breedte van de tv om de efficiëntie van het paneel te verhogen. LG's AI Picture Pro, een functie in eerdere modellen, biedt volgens het bedrijf nu ook verbeterde upscaling van reguliere HD-bronnen. De nieuwe α9 Gen6 AI Processor stuurt vervolgens AI Sound Pro aan, een technologie die virtuele 9.1.2-kanaals audio levert via de ingebouwde luidsprekers van de tv.

Perfect voor tegen de muur, maar zonder standaard

Elk model uit de G3-serie heeft vier HDMI 2.1-poorten (48 Gbps bandbreedte) en ondersteunt 4K 120Hz, VRR, FreeSync Premium en Nvidia G-Sync voor gaming. Met een Game Optimizer menu op het scherm kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen presets voor gamegenres, inclusief een nieuwe aanpasbare modus per gebruiker. Volgens LG zijn de G3 OLED's ook de eerste tv's die door de HDMI-organisatie zijn gecertificeerd voor Quick Media Switching Variable Refresh Rate (QMS-VRR), een functie die is ontworpen om het "zwarte scherm" te elimineren dat kan opduiken bij het schakelen tussen verschillende op HDMI-bronnen.

Dankzij LG's "ultra-naadloze One Wall Design" voor de G3 kunnen ze aan de muur worden bevestigd zonder zichtbare tussenruimte. De tv's zijn daarnaast gemaakt van een nieuw, lichtgewicht composietvezelmateriaal (behalve het 83-inch model). Ze hebben ook Super Anti Reflective-technologie om de weerspiegeling op het scherm te verminderen en worden geleverd met een garantie van vijf jaar om de bezorgdheid van eigenaars over het inbranden van OLED-schermen weg te nemen. Tegelijkertijd werd uitgelegd hoe de WOLED-technologie (witte plus rode, groene en blauwe pixels) minder gevoelig is voor dat probleem dan QD-OLED-technologie.

Een nieuwe functie van de webOS 23 smart interface op de G3 modellen is een Quick Settings menu dat op het scherm toegang biedt tot veelgebruikte instellingen (contrast en helderheid bijvoorbeeld). Een andere nieuwe functie is Quick Cards, dat gemakkelijk toegang biedt tot apps en instellingen voor categorieën als Muziek, Sport, Smart Home en Home Office.

Samen met AI Sound Pro omvatten de audiofuncties van de G3-serie integratie met de soundbars van het merk, die Dolby Atmos, DTS:X en IMAX Enhanced ondersteunen. WOW Orchestra combineert de output van een LG-soundbar met de ingebouwde luidsprekers van de tv om het geluidsbeeld te verbreden. Dit werd kort getoond tijdens het demomoment en we waren meteen erg onder de indruk van het resultaat.

Ongeziene helderheid

De briefing en kijksessie van LG bestond uit een 65-inch G3-model naast de G2 OLED van het bedrijf, de S95B QD-OLED van Samsung en de Sony A95K QD-OLED (allemaal modellen uit 2022). Elke tv was ingesteld op de standaard Filmmaker-modus (behalve de Sony, die was ingesteld op de Custom-modus) volgens de LG-vertegenwoordiger die de demo gaf.

De vergelijking begon met een vertoning van het montagegedeelte van de Spears & Munsil UHD HDR Benchmark, met de 4.000 nits optie. Samen met die clips van de montage toonde LG ook wat van zijn eigen testmateriaal op 2.000 nits dat was ontworpen om de HDR tone mapping van een tv te testen.

In elke sequentie die ik heb bekeken, had de G3 zowel een betere piek- als algemene helderheid dan de andere drie tv's in. Een volledig wit testpatroon liet ook zien dat de G3 een superieure witte uniformiteit had, iets wat het bedrijf toeschreef aan de MLA-technologie van de tv.

De HDR tone mapping van de G3 van clips met hoge piekhelderheid was ook beter dan de G2 van vorig jaar dankzij de nieuwe OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Een clip waarin zonlicht werd gereflecteerd op het oppervlak van water zorgde voor een overtuigende demonstratie van de mogelijkheden van de nieuwe G3. De hoogtepunten lieten een breed scala aan details zien die op de G2 afwezig waren en op de twee QD-OLED TV's vrijwel volledig waren verdwenen.

De G3 kwam ook tot zijn recht met oplopende patronen op een laag helderheidsniveau. Dit toont het vermogen van een tv om donkere kleuren weer te geven, waarbij de nieuwe LG OLED gemakkelijk rode, groene en blauwe tinten van donker tot bijna zwart liet zien. Op de Samsung en Sony QD-OLED TV's hadden deze donkere patronen een bleke, uitgewassen look.

Een andere opmerking die we hadden bij het bekijken van zowel videoclips als testpatronen in LG's vergelijking, was dat de nieuwe G3 uitblonk met lichte kleuren in highlights. In dat opzicht deed hij het aanzienlijk beter dan de concurrentie van vorig jaar en LG's eigen G2. Het toestel toonde ook meer beelddetails zonder onnatuurlijk scherp of kunstmatig over te komen. Deze voordelen zijn waarschijnlijk te danken aan LG's nieuwe α9 Gen6 AI-processor, die alleen te vinden is op de G3, LG C3 en Z3.

Is LG's nieuwe G3 OLED zo goed als het bedrijf doet uitschijnen? Op basis van wat we zagen in LG's uitgebreide demo en vergelijking, kunnen we stellen dat hij beter is dan eender welke 4K OLED TV van vorig jaar. Maar goed, het was een demo van LG in een gecontroleerde omgeving. We kunnen dit daarom niet vergelijken met een praktijktest waarbij we de tv zelf enkele weken in onze woonkamer gebruiken. Hij zal dit jaar ook zware concurrentie krijgen van de Samsung S95C en Sony A95L QD-OLED TV's, die beide een verbeterde helderheid en andere verbeteringen zullen bieden.

Houd de website zeker in de gaten voor onze volledige LG G3 review, evenals reviews van zijn concurrenten bij Sony en Samsung.