Samsung S95B (65S95B) review

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung S95B: Review in een notendop

Hij is eindelijk hier: de Samsung S95B. Na eerst te hebben gezegd dat OLED niet de toekomst is, heeft Samsung nu toch eindelijk een OLED-tv uitgebracht … soort van. Hoewel Samsung de S95B gek genoeg gewoon als een van de velen OLED-tv's beschrijft, is het eigenlijk veel meer dan dat. In dit scherm zit namelijk een compleet nieuw type OLED-technologie verstopt. Deze technologie combineert het aan- en uitzetten van individuele pixels op OLED-tv's met de helderheid en het kleurbereik van QLED-tv's.

Het gaat hier om een technologie die nog splinternieuw is en het nu dus gaat opnemen tegen de beste OLED-tv's, en dat met een scherm dat vrijwel net zo dun is als een onderzetter. In deze S95B-review bekijken we een tv waar Samsung qua technologie alles in heeft gestopt wat ze ook maar konden vinden. De tv maakt gebruik van Samsungs nieuwste beeldprocessor met AI-verbeteringen, een vernieuwd en overzichtelijk Tizen smart-systeem, de nieuwste gaming-functies en zelfs (ondanks het dunne design) Samsungs 'Object Tracking Sound' voor de speakers in het scherm.

Het is echter de beeldkwaliteit die de show steelt op de Samsung S95B. Samsung is duidelijk enthousiast over de nieuwe technologie en dat merken we ook in de standaardopties voor de beeldinstellingen, want die geven niet de beste ervaring die mogelijk is op deze tv. Met een paar aanpassingen hier en daar krijg je uiteindelijk wel een geweldige combinatie van helderheid, zwartwaardes, contrast en kleurweergave die we nog nooit op andere consumenten-tv's hebben gezien. Zelfs niet op de beste Samsung-tv's. Hij levert echt een speciale ervaring.

Voor deze review hebben we de 65-inch Samsung 65S95B-versie bekeken.

Samsung S95B review: prijs en releasedatum

Uitgebracht in juni 2022

Samsung 55S95B 55-inch: 1.899 euro

Samsung 65S95B 65-inch: 2.399 euro

Vergeleken met andere tv's van vandaag de dag lijkt het prijskaartje van 2.399 euro voor de 65-inch S95B zeker niet goedkoop. Wij vinden deze prijs echter nog redelijk betaalbaar, aangezien het om een tv gaat met een compleet nieuwe beeldschermtechnologie. De eerste OLED-, plasma- en zelfs LCD-tv's kostten allemaal nog veel meer toen ze voor het eerst op de markt kwamen (plasma en OLED begonnen zelfs met een bedrag van vijf cijfers).

De 65S95B kost niet veel meer dan een "normale" premium 65-inch OLED-tv. De prijs is zelfs lager dan bij Samsungs premium 4K mini-LED-tv's van 2022. Zo kostte de 65QN95B bijvoorbeeld bij de release 3.599 euro. Waarschijnlijk ziet Samsung mini-LED dus nog steeds als de betere tv-technologie vergeleken met de nieuwe Quantum Dot OLED-technologie op deze 65S95B. Waarschijnlijk komt dat vooral door de helderheid die beter is voor HDR-content en misschien vanwege het feit dat mini-LED geen problemen heeft met 'burn-in', wat bij OLED-tv's soms wel een probleem kan zijn (ook al is dat tegenwoordig een steeds minder groot probleem).

De 65S95B is inmiddels overal beschikbaar in Nederland en België.

Samsungs QD OLED-tv wordt geleverd met een afstandsbediening die werkt op zonne-energie. (Image credit: Future)

Samsung S95B review: functies

Quantum Dot OLED-scherm

'Neural Quantum Processor' met AI-verbeteringen

OTS geluidssysteem

Het sterkste punt van de S95B is het Quantum Dot OLED-paneel. Deze nieuwe tv-hardware gebruikt een blauw OLED-element om elke pixel individueel te kunnen laten branden en dat licht gaat vervolgens door losse rode en groene Quantum Dot-lagen heen om het uiteindelijke beeld te creëren.

Het grote verschil tussen dit proces en het typische OLED-proces is dat er hier geen wit wordt gebruikt om de kleur van het uiteindelijke beeld te creëren. Op papier zorgt deze zuiverdere vorm van RGB in ieder geval voor diepere kleuren bij hogere helderheidsniveaus vergeleken met OLED-tv's. Tegelijkertijd behoudt (of verbetert) de S95B ook nog steeds de fantastische zwartwaardes, het lokale contrast en de kijkhoeken die OLED zo geweldig maken.

De beelden op de S95B worden ondersteund door Samsungs 'Neural Quantum Processor'. Deze maakt gebruik van kennis die verzameld is door verschillende neural networks om zo te proberen om allerlei soorten content te optimaliseren voor op dit 65-inch scherm. Uit voorgaande ervaring met dit soort processors van Samsung kunnen we opmaken dat deze processor waarschijnlijk ook behoorlijk effectief zal zijn bij het upscalen van HD-content naar de 4K-resolutie van het scherm. Daarnaast moet de processor ook de extreme helderheidwaardes en het brede kleurbereik van de hedendaagse HDR-bronnen optimaal weergeven op dit paneel.

Als we het dan toch over HDR hebben, dan is het ook handig om te weten welke HDR-soorten op de S95B worden ondersteund. Net als vrijwel alle Samsung tv's tegenwoordig beschikt deze tv over de "standaard" HDR10, HLG (voor livestreams) en Samsungs eigen HDR10+. Die laatste voegt extra data aan per scène, zodat ondersteunde tv's die data kunnen gebruiken om betere HDR-beelden te creëren. Samsung biedt nog steeds geen ondersteuning voor de premium Dolby Vision HDR-versie, ook al is er meer content beschikbaar in Dolby Vision dan in HDR10+.

Alle aansluitingen op de S95B zitten op de achterkant van de tv en niet in een extern apparaatje zoals je wel eens ziet bij andere high-end modellen van Samsung. Gelukkig zijn er vier HDMI-poorten beschikbaar en ze ondersteunen ook alle vier een resolutie van 4K, een verversingssnelheid van 120 Hz, VRR (variable refresh rate) en een automatische low latency-modus. De tv is met deze functies dus uitermate geschikt voor gebruik met een Xbox Series X, PS5 of een gaming-pc met de nieuwste premium grafische kaarten van Nvidia en AMD. Verder vind je ook nog drie USB-poorten terug en zijn er opties voor Bluetooth- en Wi-Fi-verbindingen.

Samsung maakt gebruik van de nieuwste versie van zijn eigen Tizen OS voor alle smart-functies en dat besturingssysteem heeft ook de meest uitgebreide ondersteuning voor streaming-apps.

Het geluidssysteem van de S95B is een stuk interessanter dan de meeste ingebouwde speakers op tv's. Er is namelijk ondersteuning voor Dolby Atmos aanwezig en ook wordt er gebruikgemaakt van Samsungs 'Object Tracking Sound'. Met die technologie gebruikt de tv de speakers achter het scherm in combinatie met de slimme processor om geluidseffecten op een precieze manier te positioneren, zodat geluiden uit de juiste hoeken lijken te komen.

De HDMI-poorten op de tv hebben ook een eARC-output om bijvoorbeeld lossless Dolby Atmos-soundtracks door te sturen naar ondersteunde soundbars en AV-ontvangers. Dankzij de 'Q Symphony'-functie kunnen de speakers op het toestel ook samenwerken met de speakers in veel recente Samsung-soundbars voor een bredere geluidsweergave en dat zorgt ook voor nog meer audiokanalen dan je normaal al krijgt bij een soundbar van Samsung.

Functies: 4,5/5

Het ongelofelijk dunne scherm van de S95B wordt ondersteund door een stevige standaard. (Image credit: Future)

Samsung S95B review: beeldkwaliteit

Ongekende kleurweergave

Beste lokale contrast en zwartwaardes uit zijn klasse

Perfecte kijkhoeken

Is Samsungs S95B QD OLED-technologie een verbetering op de gevestigde OLED-technologie? Ja, dat is het zeker. Al missen we misschien wat nuance als we dat zo zeggen.

Het is al lang geleden dat we voor het laatst echt zo onder de indruk waren van een tv als we nu zijn van de S95B. Je wordt na het opstarten meteen geconfronteerd door de indrukwekkende helderheid en het geweldige contrast.

In de meest donkere scènes zijn de highlights extra intens, dus beelden van het nachtleven in de stad of van een hemel vol sterren zien er prachtig uit. De fantastische HDR-prestaties zorgen voor een natuurlijke kleurweergave die alle andere tv-technologieën overtreft, behalve dan Samsungs eigen (ongelofelijk dure) MicroLED-technologie.

Deze prestaties levert de tv gedeeltelijk dankzij de extra helderheid die QD OLED mogelijk maakt, maar ook gedeeltelijk dankzij de QD OLED-pixels die individueel kunnen worden verlicht. Zo kan je namelijk een enorm heldere pixel recht naast een compleet zwarte pixel zetten en voor een geweldig contrast zorgen. Het wordt niet allemaal een beetje grijs als de uitersten naast elkaar staan.

Die extra helderheid vergeleken met de standaard OLED-technologie is niet alleen te merken in de highlights, maar ook bij de helderheid van het volledige scherm. Die helderheid van het volledige scherm valt over het algemeen ook meer op dan de helderste highlights. Zonovergoten omgevingen en felverlichte interieurs zien er nog levendiger uit op Samsungs nieuwe QD-OLED-tv.

Samsungs high-end mini-LED-tv's kunnen nog steeds wel fellere beelden leveren, maar zelfs met al die mini-LED's en een groot aantal 'local dimming'-zones zijn de highlights van die tv's niet zo fel als ze tegen een donkere achtergrond staan. Bij een sterk contrast worden de highlights namelijk gedimd om 'blooming' te voorkomen. Puur voor contrast is de S95B de beste tv die je kan krijgen voor een enigszins betaalbare prijs.

De S95B doet het ook beter dan mini-LED als het gaat om de details in donkere scènes. Schaduwen behouden veel meer details dan op mini-LED-schermen.

Belangrijkste specificaties: Beschikbare maten: 55 en 65 inch

Paneeltype: Quantum Dot OLED

Resolutie: 4K

HDR-ondersteuning: HDR10, HDR10+, HLG

Audio-ondersteuning: Dolby Atmos, Dolby Digital

Smart-tv: Samsung Tizen

HDMI-poorten: vier HDMI 2.1-poorten

Hoewel de helderheid en het contrast ons als eerste opvielen, is het de kleurweergave die echt de show steelt. We zagen in HDR-films die we al tientallen keren gezien hebben ineens nog diepere kleuren dan op alle voorgaande OLED-tv's die we hebben getest. Vooral felle gele en rode kleuren spatten echt van het scherm af vergeleken met de OLED-toestellen die nog gebruik maken van een wit element voor het creëren van de kleuren.

Dat wil niet zeggen dat het enorm oververzadigd is, zo lang je uitkijkt met sommige beeldinstellingen. Omdat de S95B dus geen gebruik maakt van dat witte element zien kleuren er juist veel natuurlijker uit.

Sommige premium Samsung mini-LED-tv's leveren ook een enorm breed kleurbereik en een goede verzadiging, maar dankzij de mogelijkheid om elke pixel individueel aan en uit te kunnen zetten, heeft de S95B over het algemeen een betere kleurweergave. Samsung heeft op de mini-LED-tv's ook gezorgd voor minder kleurverlies vanuit brede kijkhoeken, maar op de S95B zijn de kijkhoeken bijna onbegrensd.

Het is wel belangrijk om te zeggen dat de voordelen van de S95B ten opzichte van de OLED-rivalen ook weer niet extreem veel beter zijn. Zo is bijvoorbeeld de helderheid van LG OLED-tv's ook flink verbeterd in de nieuwe G2-modellen met de nieuwe EX-panelen en bijbehorende heatsinks. De G2 haalt nu 970 nits in de Standaard-modus en dat is niet slecht vergeleken met de 1.060 nits van de S95B. Samsung haalt in de Film- en 'Filmmaker'-modi op de S95B 1.040 nits, terwijl de OLED65G2 respectievelijk 950 en 942 nits levert in de Cinema/'Cinema Home'- en 'Filmmaker'-modi.

De S95B biedt dus eigenlijk maar net iets minder dat 10 procent meer helderheid in alle modi dan de LG G2. Dat is dus misschien geen revolutionair verschil, maar het verschil is wel duidelijk merkbaar. Zeker omdat Samsung ook het uiterste probeert te halen uit het nieuwe scherm met de verschillende beeldinstellingen die ze vooraf hebben ingesteld.

Dat brengt ons ook bij een van de grootste problemen van Samsungs eerste QD OLED. Je moet namelijk redelijk veel rommelen in de beeldinstellingen om te zorgen dat je altijd het beste beeld krijgt dat de tv kan geven.

De vooraf ingestelde Dynamische modus op de S95B is bijvoorbeeld wel heel extreem. Je kunt met deze modus wel zien wat QD OLED-technologie kan doen als het gaar om de enorm diepe kleuren en de extreme helderheid, maar het wordt ook meteen duidelijk dat de beelden dan heel onnatuurlijk en ongebalanceerd worden. In dat geval geniet je toch ook wat minder van de ervaring en is het ook juist weer iets moeilijker om je in te leven in de beelden.

De Standaard modus biedt al een veel beter gebalanceerd beeld, maar toch zijn er ook hier wat dingen die wel verbeterd kunnen worden. De standaard 'motion smoothing' is te agressief en dat zorgt voor ongewenste resultaten. Je kunt dus beter kiezen voor de 'Custom'-modus om deze motion smoothing te verminderen en zo een natuurlijker beeld te creëren.

Je kunt het beste de opties voor ruisonderdrukking uitzetten bij 4K-content en zelfs bij HD-content van goede kwaliteit, want dan ziet het beeld er gewoon natuurlijker uit.

In de Standaard modus stottert af en toe de algemene helderheid van het scherm ook tijdens felle scènes. Als je dat te veel vindt afleiden, dan kan je dit probleem verhelpen door de contrastverbetering te deactiveren op de tv. Als je dat doet, merk je helaas wel dat het beeld ook iets minder helder is en die helderheid is juist zo indrukwekkend.

De Filmmaker-modus lijkt een goede optie te zijn als je een beeld wil dat redelijk goed past bij de meest gebruikelijke beeldinstellingen. Het kan echter zijn dat deze modus er redelijk saai uitziet voor eigenaars van de S95B en zeker als ze eerder al gebruik hebben gemaakt van de indrukwekkende Standaard-modus.

We waren positief verrast door de normale Filmmodus. Deze was eens een keer niet bijna precies hetzelfde als de Filmmaker-modus. Deze modus is duidelijk iets feller en biedt eigenlijk een beetje de gulden middenweg tussen de Standaard modus en de Filmmaker-modus. Dat kan dus een goede optie zijn voor veel filmliefhebbers.

De Filmmodus heeft ook minder last van het grootste probleem dat we zijn tegengekomen bij het beeld van de S95B: de onnatuurlijke huidtinten. In de Standaard modus kunnen gezichten soms nogal oververzadigd zijn of ze lijken een beetje geel of groen te zijn. De Filmmodus is iets terughoudender met de felle kleuren, dus in deze modus komt dit probleem veel minder snel voor. Als je de contrastverbetering aanzet in deze modus (die hier normaal uit staat), dan worden de beelden toch net iets krachtiger, maar de contrastverbetering kan bij het oplossen van één probleem weer een ander probleem introduceren. Zo kan deze optie er bij de Filmmodus voor zorgen dat kleuren op de meest heldere plekken van het beeld er een beetje vaag uitzien.

Als je een beetje met de kleurruimte speelt, dan kun je de weergave van huidtinten flink veranderen. Helaas zijn deze veranderingen net als bij de contrastverbetering vaak iets te drastisch. Het zou fijn zijn als Samsung iets kleinere en subtielere aanpassingen aan dit soort instellingen mogelijk maakt in de toekomst.

Als je dit leest denk je misschien dat je straks veel meer tijd kwijt bent in de instellingen van de S95B dan je eigenlijk zou willen, maar we belichten deze instellingen op deze gedetailleerde wijze vanwege een paar redenen. Ten eerste omdat het beeld er normaal gesproken zo prachtig uitziet dat je de kleine problemen veel sneller opmerkt. Daarnaast kan een beetje spelen met de instellingen dus ook echt veel helpen, ook al leidt één aanpassing soms tot een hele reeks aan aanpassingen.

Wat ook nog een belangrijke functie is op de S95B om in gedachten te hebben, is de slimme kalibratie-functie. Hiermee kun je de tv kalibreren met behulp van je telefoon. Het resultaat daarvan zal dichter bij de Filmmaker-modus zitten dan bij de andere (indrukwekkendere) modi, maar het kan alsnog handig zijn voor filmliefhebbers die in dit geval geen honderden euro's hoeven te betalen voor een professionele kalibratie.

Beeldkwaliteit: 4,5/5

Er zijn onder andere 4 HDMI 2.1-poorten te vinden tussen alle aansluitingen. (Image credit: Future)

Samsung S95B review: geluidskwaliteit

OTS-functie werkt goed

Klinkt over het algemeen duidelijk en gedetailleerd

Gebrek aan bas en kracht is merkbaar bij luide geluiden

Het design enorm dunne design van de S95B, waar we het in het volgende deel van de review over gaan hebben, laat maar weinig ruimte over voor de speakers.

Toch maakt de S95B goed gebruik van Samsungs Object Tracking Sound-systeem. Dit zorgt ervoor dat stemmen en andere bijkomstige geluiden klinken alsof ze vanuit het juiste punt op (of naast) het scherm komen.

Stemmen klinken ook overtuigend en duidelijk. Verder lijkt het geluid hier ook veel meer de kamer in te worden geduwd dan op Samsungs mini-LED- en LED-tv's. Op die modellen klinkt het geluid meer alsof het zich vooral tussen het toestel en achterliggende muur bevindt.

Je begint de beperkingen van het audiosysteem van de S95B pas echt te merken bij intense actiescènes. Het geluid van de tv kan bij dat soort scènes niet echt luid genoeg worden om de beelden goed te ondersteunen. Daarnaast is er ook maar weinig bas te vinden op deze tv en de bas die wel aanwezig is klinkt soms een beetje zoemend en vervormd.

Uiteindelijk stort het geluid van de S95B eigenlijk een beetje in elkaar tijdens de grootste filmmomenten. Net als veel andere geluidssystemen met te weinig kracht, kan ook deze tv dus niet genoeg kracht leveren om de prachtige beelden te ondersteunen.

Geluidskwaliteit: 3,5/5

De speakers bevinden zich achterin het enorm dunne paneel. (Image credit: Future)

Samsung S95B review: design

Ongelofelijk dun scherm

Gecentreerde tv-standaard

Afstandsbediening op zonne-energie

Het is wel toepasselijk dat de S95B met zijn nieuwe paneeltechnologie er ook erg futuristisch uitziet. Het scherm is ongelofelijk dun. Leg een paar creditcards op elkaar en dan zie je hoe dun dit scherm is. Het is waarschijnlijk de dunste tv die we hebben gezien sinds LG's 'Wallpaper' OLED-tv's.

Het is zelfs een beetje eng hoe dun deze tv is, want het scherm begint ook een beetje te buigen wanneer je de standaard installeert. Maar gelukkig is hij helemaal heel gebleven na onze tests. Natuurlijk passen er in het extreem dunne paneel van de S95B geen dingen zoals speakers, aansluitingen, een processor of een tuner en daarom is er in het midden achterop een dikker gedeelte dat drie tot vier centimeter verder uitsteekt. Daarin vind je al die onderdelen. Zelfs die "doos" is kleiner dan vergelijkbare "dozen" achterop andere ultradunne OLED- en LED-tv's.

De S95B wordt geleverd met twee afstandsbedieningen. Eentje is de standaard plastic afstandsbediening met alle knoppen, die nog steeds erg gemakkelijk te gebruiken is en de ander is een "slimme" afstandsbediening met minder knoppen erop en een ingebouwd zonnepaneel, zodat je er niet steeds nieuwe batterijen in hoeft te doen.

Design: 4,5/5

Samsungs Tizen smart-tv interface is vernieuwd voor 2022, maar heeft wel wat problemen. (Image credit: Future)

Samsung S95B review: smart-tv en interface

Geweldige app-ondersteuning

Menu's zijn niet gebruiksvriendelijk

Uitgebreide opties om beeldinstellingen aan te passen

Samsung heeft zijn Tizen smart-tv interface vernieuwd voor 2022, maar het was eerlijk gezegd misschien beter geweest als dat niet was gebeurd.

De homepagina neemt nu het hele scherm over in plaats van alleen een balk met apps onderaan het scherm. Hierdoor kan er meer content op het scherm verschijnen, maar het kan wel een beetje overweldigend voelen.

De nieuwe menu's reageren helaas een tijdje na het aanzetten van de tv redelijk traag en het nieuwe interface is ook een beetje vreemd en onlogisch ingedeeld op sommige plekken.

Het helpt ook niet dat die nieuwe homepagina vrijwel het hele scherm vult met allerlei content waar de meeste mensen waarschijnlijk niet heel erg geïnteresseerd in zullen zijn.

Samsung biedt gelukkig op deze nieuwe tv wel een hele hoop opties om de beeldinstellingen aan te passen, zoals de professionele kalibratiehulpmiddelen en de slimme kalibratie die ook aan het einde van de beeldkwaliteit werden benoemd. Samsungs TV Plus-collectie is ook verbeterd met een goede selectie van content die je verder niet overal kunt krijgen. Ook heeft Samsung rond het einde van onze testperiode nog de 'Game Hub' geïntroduceerd. Daarin vind je verschillende gamestreaming-services waarvan je met de snelle reactietijd van de tv goed gebruik kunt maken.

De S95B biedt ondersteuning voor de gebruikelijke Wi-Fi DLNA- en Bluetooth-verbindingen om bestanden draadloos mee naar de tv te streamen, zoals ook Airplay 2. De tv is ook redelijk proactief op dat front, omdat hij automatisch al opties aanbiedt van slimme apparaten die hij in de buurt kan vinden.

Aangezien het interface dus wel wat problemen heeft, is het handiger dan normaal dat de S95B ondersteuning heeft voor stembediening via Bixby, de Google Assistent en Alexa.

Smart-tv en interface: 3,5/5

Samsung S95B review: gaming

Nieuwe gaming hub

Snelle reactietijd

4K/120 Hz- en VRR-ondersteuning

De S95B is grotendeels fantastisch om op te gamen. Ten eerste bieden alle vier de HDMI-poorten ondersteuning voor 4K-resolutie met een verversingssnelheid van 120 Hz en VRR. Op het gebied van VRR is er ook ondersteuning voor AMD FreeSync en Nvidia G-Sync (hoewel G-Sync niet officieel genoemd wordt).

Door de geweldige kleurweergave, het fantastische contrast en de ongelofelijke helderheid (voor een OLED-scherm) komen HDR-games echt tot leven. Zelfs nog meer dan op de krachtige LG G2.

Soms is de enorm felle presentatie van de S95B toch iets te veel. Felle kleuren verliezen af en toe namelijk wel de iets subtielere details. Het is dan ook lastig om dat effect te corrigeren door de contrastverbetering te verminderen, want daardoor verlies je ook een beetje de levendigheid van het scherm. Net als bij het afspelen van video's merken we bij het gamen ook weer de kleine fluctuaties in helderheid, maar het valt verrassend genoeg minder op tijdens het gamen. Dat zal waarschijnlijk komen door het feit dat de beelden bij game-content veel sneller wisselen dan bij films of series.

Vergeleken met deze tv levert de LG G2 OLED toch wel betere game-prestaties. De Samsung is dus over het algemeen iets indrukwekkender, maar op het gebied van gaming scoort de LG G2 toch iets beter. Gamers die vooral gefocust zijn op precisie en consistentie, kunnen misschien beter voor de G2 gaan.

De S95B levert in de modus met de snelste reactietijd een input lag van maar 9 ms en dat is indrukwekkend laag voor een tv.

Gaming: 4,5/5

Samsung S95B review: prijs-kwaliteit

Goedkoper dan Samsungs top 65-inch 4K mini-LED-tv's

Goedkoper dan LG’s 65-inch G2 OLED

Nog steeds wel een echte high-end tv

Nu er inmiddels ook al 65-inch tv's beschikbaar zijn voor maar een paar honderd euro is het duidelijk dat deze S95B van 2.399 euro meer behoort tot de premium tv-markt. Toch is de prijs niet zo hoog als we verwacht hadden bij gloednieuwe technologie.

Hij is niet alleen niet duizenden euro's duurder dan de bestaande tv-technologieën, maar hij is zelfs nog een stuk goedkoper dan Samsungs QE65QN95B flagship 4K mini-LED-tv was toen die uitkwam. Ook de LG OLED65G2 was een stuk duurder toen deze werd gelanceerd.

Het prijsverschil met de QE65QN95B laat zien dat Samsung dit toch als een inferieure technologie ziet vergeleken met mini-LED, maar daar zijn wij het niet per se helemaal mee eens. In ieder geval niet als je een AV-fan bent die meer geïnteresseerd is in OLED-technologie dan in LCD-technologie.

De prijs is toch erg redelijk als je bedenkt dat dit de eerste keer is dat Samsung deze nieuwe technologie toepast en dat het over het algemeen een vrij groot succes is.

Als je uit al deze tv-trechnologieën vooral geïnteresseerd bent in OLED-tv's, dan is de S95B zeker het overwegen waard. Het QD OLED-scherm levert prestaties die zelfs de beste OLED-tv's niet kunnen leveren, zoals meer helderheid en een groter kleurbereik en Samsung weet deze voordelen ook goed te presenteren.

Als je liever een tv hebt die iets minder intense beelden levert, maar zich meer focust op subtielere details, dan zijn de Sony A90J en LG G2 OLED-tv's geweldige keuzes. Sony heeft ook zijn eigen 65A95K QD OLED-tv, maar deze is weer een stuk duurder.

Prijs-kwaliteit: 5/5

(Image credit: Samsung)

Moet ik de Samsung S95B kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung S95B Attributes Notes Rating Functies Samsungs nieuwe Quantum Dot OLED-paneel werkt goed samen met de Neural Quantum Processor met AI-verbeteringen en de tv heeft ook vier HDMI 2.1-poorten 4,5/5 Beeldkwaliteit De nieuwe paneel-technologie levert uitstekende helderheid (vergelijkbaar met mini-LED), fantastische zwartwaardes en een enorm uitgebreid kleurbereik 4,5/5 Geluidskwaliteit Samsungs Object Tracking Sound creëert een mooi ruimtelijk geluid, maar filmsoundtracks kunnen wel wat meer bas gebruiken 3,5/5 Design De tv heeft een futuristisch ultradun design en wordt geleverd met een afstandsbediening die werkt op zonne-energie 4,5/5 Smart-tv en interface Het vernieuwde Tizen smart-tv interface neemt een te groot deel van het scherm over en reageert soms nogal traag 3,5/5 Gaming Samsungs nieuwe Game Hub is aanwezig en daarnaast is er 4k/120 Hz- en VRR-ondersteuning en lage input lag 4,5/5 Prijs-kwaliteit Verrassend betaalbaar gezien de nieuwe paneeltechnologie en alle ingebouwde functies die de S95B biedt 5/5

Koop hem als...

Je levendigere OLED-beelden wil

De S95B's Quantum Dot OLED-technologie behoudt de zwartwaardes en het lokale contrast van OLED, maar voegt wat meer helderheid en een veel groter kleurbereik toe.

Je een serieuze gamer bent

Naast 4K/120 Hz- en VRR-ondersteuning biedt de S95B ook een ongelofelijk snelle reactietijd en een nieuwe online Game Hub voor het streamen van games.

Koop hem niet als...

Je niet te veel tijd wil doorbrengen in de instellingen

Om constant het beste resultaat uit de S95B te halen, zal je vaker handmatig aanpassingen moeten maken. Als je daar geen zin in hebt, dan kun je misschien beter voor een OLED kiezen die standaard al iets beter is ingesteld, zoals de LG G2.

Je een Dolby Vision-fan bent

De S95B gaat heel goed om met HDR-content, maar helaas biedt Samsung geen ondersteuning voor Dolby Vision HDR op zijn tv's.

Overweeg ook

(opens in new tab) LG G2 (opens in new tab)

Hoewel deze tv nog gebruikt maakt van de "standaard" RGBW OLED-technologie, bereikt de OLED65G2 met zijn heatsink en het nieuwe, helderdere paneel de hoogste helderheid ooit op een LG OLED-tv. Hij is niet zo helder als de S95B, maar de indrukwekkende intensiteit gaat bij de LG gepaard met een beter gebalanceerd beeld.