Samsung QN95B Neo QLED 4K TV review

Samsung gebruikte in 2021 voor het eerst mini-LED-verlichting en met veel succes: de Samsung QN95B Neo QLED TV levert grote verbeteringen op het gebied van contrast, achtergrondverlichting, opschaling, kleur en de helderheid van HDR. Zoek je een tv die HDR van donker tot licht kan laten zien, dan is dit toestel de keuze voor jou. Het kan kleuren in HDR ontgrendelen die andere tv's gewoon niet kunnen bereiken, zeker als de tv in een lichte kamer staat.

Review in een minuut

Het ontwerp van de Samsung QN95B Neo QLED lijkt heel erg op dat van zijn voorganger, de geprezen Samsung QN95A en laat het zogeheten Infinity-ontwerp zien. Daarbij heb je bijna geen rand rondom het scherm. De achterkant is net zo plat als de voorkant, waardoor een stijlvol effect ontstaat. Hierdoor heeft de televisie een premium uitstraling.

De beeldkwaliteit is fantastisch - soms echt verbijsterend goed. De verbeterde technieken voor het regelen van de achtergrondverlichting en het verwerken van het beeldmateriaal zorgen voor nog betere prestaties, wat knap is. De QN95A zette namelijk al geweldige prestaties neer! Het nieuwe model toont natuurlijkere kleuren met meer helderheid en betere schaduwdetails.

Dit jaar profiteren gamers en filmfanaten vooral van een betere beeldkwaliteit. Hoewel het geluid niet zo uitblinkt als de beelden, maakt de Object Tracking Sound-technologie het een perfect geschikte partner voor de geweldige beeldkwaliteit.

Het slechte nieuws? Samsungs restyling van hun Tizen smart system is een misser. Het is onnodig lastig in gebruik en bevat een aantal toevoegen die er misschien fraai uitzien, maar niets toevoegen. Het staat in schril contrast met zijn schone voorganger. Over het algemeen zijn de beeldverbeteringen echter zo onweerstaanbaar dat een beetje pijn op het vlak van bediening en zelfs behoorlijk wat pijn aan de portemonnee geen afbreuk kunnen doen aan de aantrekkingskracht van het beeld.

Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar in 55, 65, 75 and 85-inch beeldformaten

De 55-inch kost 2.699 euro en de 65-inch kost 3.599 euro

De 75-inch kost 4.499 euro en de 85-inch kost 5.999 euro

De QN95B is de vlaggenschip 4K-tv van Samsung, waardoor het een belangrijke serie is in hun assortiment van 2022.

De vlaggenschipstatus van de 65QN95B komt echter met behoorlijk uitdagende prijzen. Met 3.599 euro is hij 800 euro duurder dan LG’s 65-inch OLED65C2, om even te vergelijken. Aan de andere kant is hij iets goedkoper dan LG’s nieuwe premium OLED65G2, met zijn nieuwe koellichaamelement.

Op het moment van schrijven is de tv te pre-orderen via de website van Samsung.

Ontwerp

Mini-LED beelscherm met ultra-dunne randen

Strakke, minimalistische vormgeving

One Connect box koppel je achter aan de voet

Samsung gebruikt hun Infinity-ontwerp ook in de nieuwe QN95B-modellen. De minimalistische benadering is zelfs verder doorgevoerd in de achterkant, die slanker is dan bij de QN95A van vorig jaar. De rand rond het scherm blijft zo smal dat je het nauwelijks kunt zien als je recht naar de tv kijkt. De vlakke vorm, waarbij de achterkant bijna net zo plat is als de voorkant, komt niet alleen op zijn recht wanneer hij op de voet is geplaatst, maar is ook bijzonder fraai wanneer je hem aan de muur hangt.

Zet je hem op een televisiemeubel, dan gebruik je daarvoor een aangenaam zware, centraal gemonteerde metalen standaard. Het bevestigen van deze standaard is jammer genoeg een lastige klus met veel schroeven, waar voorzichtigheid geboden is en engelengeduld een pre.

De minimalistische ontwerp van de QN95B wordt versterkt door het ontbreken van aansluitpoorten en kabels, met uitzondering van de aansluiting voor de externe One Connect-box. Hiermee doet Samsung een geweldige zet om het minimalistische ontwerp niet te verpesten door een wirwar aan kabels: Samsung laat zien dat je zowel stroom als beeld en geluid door een enkele zilverkleurige kabel naar de tv kunt sturen!

De One Connect-box is een stuk slanker en lichter dan de versie van vorig jaar. De manier waarop je hem op de achterkant van de schuine beugel kunt plaatsen die het scherm aan de voet bevestigt, laat Samsungs oog voor detail zien.

Onder de verbindingsmogelijkheden vind je vier HDMI's, die gelukkig allemaal de nieuwste gamefuncties van 4K-feeds aankunnen met een verversingssnelheid van 120 Hz en variabele verversingsfrequenties. De VRR-ondersteuning strekt zich uit tot Freesync Premium Pro (OLED-schermen zijn momenteel beperkt tot Freesync Premium) en, hoewel dit niet officieel wordt vermeld, Nvidia G-Sync. Het is ook de moeite waard om toe te voegen dat de framerate-ondersteuning van de QN95B zelfs reikt tot 144Hz, net als de meeste premium pc-monitoren.

De QN95B wordt geleverd met twee afstandsbedieningen: een standaard, nogal plakkerige afstandsbediening met veel knoppen en een veel slanker model met minder knoppen. De laatstgenoemde heeft een zonnepaneel aan de achterkant, zodat je de batterijen nooit hoeft te vervangen.

Smart TV (Tizen)

Samsung’s Tizen systeem krijgt (jammer genoeg) een nieuwe uitstraling

Uitgebreide ondersteuning voor apps

Samsung heeft zijn Tizen interface voor zijn 2022-tv's volledig vernieuwd en we zouden willen dat ze dit niet hadden gedaan. We zullen hier niet alles bespreken waar we tegenaan liepen met de nieuwe Tizen TV-interface, zodat je niet te veel afknapt op het systeem voordat je bij de beeld- en geluidsbeoordeling komt.

Om je een beeld te geven van onze bedenkingen: waar Samsung eerder gebruikmaakte van een compact startmenu met slechts een of twee rijen met pictogrammen over de onderkant van het scherm werden geplaatst, kiezen ze nu voor een full-screen startpagina met een verbijsterende hoeveelheid opties. Zo is het het bovenste derde deel van het scherm gewijd aan 'reclame'; je krijgt 'planken' met suggesties aan b-lijstinhoud waar bijna niemand iets om geeft; er zijn geen planken voor alle streamingplatforms; je kunt de volgorde van de planken niet aanpassen; en enkele vreselijk onhandige en onlogische sprongen tussen de set-upmenu's en de inhoudsmenu's.

Positief is wel dat Samsung vrijwel elke streaming-app blijft ondersteunen en de spraakherkenningssystemen erg goed zijn, waardoor je met je stem kunt springen naar de slimme apps op je tv, directe inhoud en instellingen.

Beeldkwaliteit

Baanbrekende HDR

Fantastisch contrast en backlight

Ultra levendige kleuren

Laten we dit gedeelte beginnen met een stukje achtergrondinformatie over de gebruikte technologieën, te beginnen met mini-LED-verlichting. Deze techniek vervangt de dikke LED's die de meeste lcd-tv's al jaren gebruiken door veel kleinere lampjes. Als bijkomend voordeel kunnen er meer dan dit soort lampjes in het scherm worden geplaatst, zodat preciezer kan worden ingesteld welke delen van het scherm verlicht moeten worden.

De QN95B heeft echter noch het aantal mini-LED's noch het aantal dimzones (720) veranderd ten opzichte van zijn voorganger uit 2021. Dit lijkt misschien een beetje teleurstellend, maar 720 afzonderlijk aangestuurde dimzones is echt veel. De meeste concurrenten werken met maximaal 100 dimzones.

Dat brengt ons bij misschien wel de belangrijkste nieuwe beeldfunctie van de QN95B: het Shape Adaptive Light Control-systeem. Hiermee kan lokaal dimmen de intensiteit van elke dimzone instellen, verkleinen of verbreden, waardoor het mogelijk wordt om veel meer nuance aan te brengen in de manier waarop het licht tussen elke zone wisselt. Als bijvoorbeeld een foto een helder midden en donkere randen heeft, moet het nieuwe verlichtingssysteem in staat zijn om een



hoge helderheid in het midden te behouden terwijl het licht aan die donkere randen vervaagt.

Deze nieuwe truc werkt verbazingwekkend goed. Om te beginnen verdwijnt het achtergrondlicht dat rondom opvallende heldere objecten straalt vrijwel volledig. Samsungs eerste mini-LED-tv's van vorig jaar waren op dat vlak al goed, maar de QN95B is van een ander niveau. Dat merkten we vooral tijdens het gamen. Met de QN95B zagen we bijna geen gloed meer in de gamemodus, waardoor gamewerelden er consistent en meeslepend uitzien.

De betere lichtregeling doet ook wonderen voor vertoning van schaduwdetails op de QN95B. Op de vorige versie, de QN95A, zagen donkere gebieden er nogal vlak en leeg uit (tenzij je de Filmmaker-beeldmodus activeerde), maar hier levert zelfs de standaardvoorinstelling beelden op met een opmerkelijke (volgens LCD-tv-normen) combinatie van rijk, diep zwart en donkere tinten. Daardoor zie je veel subtiele schaduwdetails, die donkere scènes tot leven brengen.

Er kunnen in de standaardmodus nog steeds problemen zichbaar worden met dichtgelopen schaduwen, maar dat is alleen in de meest extreem donkere scènes. De scène in 'It - Chapter One' bijvoorbeeld, waar de camera abrupt wegdraait van Patrick Hockstetter met een sigarettenaansteker in het riool naar een extreem donkere opname van een groep zombies met weinig tegenlicht, wordt zo donker dat de silhouetten bijna in totale zwartheid verdwijnen. Extreme verschuivingen in helderheid zoals deze kunnen ook nogal merkbare vertraagde 'correcties' in de helderheidsniveaus veroorzaken.

Over het algemeen komen dit soort incidenten in de standaardmodus alleen voor in heel zeldzame momenten - en veel minder vaak dan bij de QN95A-modellen van 2021.

Het AI machine learning-systeem van Samsung heeft weer een upgrade gekregen. De QN95B maakt nu gebruik van maar liefst 20 beeldanalyserende neurale netwerken, waarbij de eigen processor uit de enorme database aan kennis van deze neurale netwerken de beste beeldverwerkingsresultaten kiest voor een bepaald beeldscenario.

Door de extra verwerkingskracht in de 65QN95B gaat de beeldverwerking omhoog van 12 naar 14 bits (hoewel het scherm zelf 10-bits blijft), waarbij we vermoeden dat dit ook deels zorgt voor de verbeteringen in schaduwdetail.

Je merkt het ook aan de prachtige kleurprestaties van het scherm: de spectaculair rijke en levendige tonen zien er nu zowel consistenter natuurlijk en evenwichtiger van toon uit dan op de QN95A. Ook niveaus van schaduw en licht bevatten nuance die je nauwelijks voor mogelijk zou houden met een niet-zelfemitterende schermtechnologie.

De extra subtiliteit van kleur en contrast werkt ook door in de fenomenale scherpte van de foto's van de 65QN95B. Samsung televisies staan er om bekend dat ze de details van native 4K-beelden echt naar voren halen, maar soms gingen ze daar te ver in, waardoor je een overdreven korrel, ruis en dubbele randen zag. Met de 65QN95B blijft de extreme helderheid en detaillering behouden, maar voelt het resultaat natuurlijker aan.

We zijn zo onder de indruk van de beeldkwaliteit van de 65QN95B zijn, dat we tot nu toe nog niet eens over de helderheid hebben gesproken. Toch is dat het meest direct voor de hand liggende talent, waarmee Samsung zich onderscheidt van de vele rivalen.

We hebben een heel indrukwekkende 2882 nits piekhelderheid gemeten op een wit HDR-venster dat 10% van het schermgebied beslaat in de dynamische modus. Die maximale helderheid daalt tot 2200 nits met de veel beter kijkbare en boeiende Standard-modus en 2015 nits in de Filmmaker-modus. Volgens de huidige tv-normen zijn dit nog steeds astronomische cijfers. De helderste OLED-tv's van dit moment halen bijvoorbeeld 1000 nits.

Deze enorme hoeveelheid helderheid van de QN95B doet wonderen met het uitgebreide lichtbereik van HDR-inhoud, waardoor het scherm zoveel meer mogelijkheden ter beschikking krijgt. In de weergave hoeft niet meer te worden geknipt in de helderste pieken of 'remap' HDR-luminantieniveaus zoals minder heldere schermen moeten met sommige HDR-inhoud.

Maar er is meer dan extreme helderheid: de QN95B is dankzij zijn verbeterde mini-LED en lokal dimming engine ook in staat om het diepste en zuiverste zwart te produceren dat we ooit op een lcd-tv hebben gezien.

Gaming prestaties

De prestaties van de QN95B als gamingmonitor liggen stukken boven die van de QN95A. De eerder opgemerkte vermindering van gloeiranden combineert perfect met het aanzienlijk betere contrast in donkere gebieden en de consistente levendige kleuren. Samsung lijkt AMD te hebben overgehaald om ook wat flexibeler te zijn met zijn Freesync Premium Pro-vereisten, wat veel krachtigere, bevredigendere resultaten opleverde die veel beter passen bij de sterke punten van het Samsung-paneel dan op de QN95A.

In de Game-modus wordt de invoervertraging teruggebracht tot slechts 10,4 ms - een uitstekend resultaat. Samsung heeft opties geboden - via een handig nieuw snelmenu van Game Dashboard - voor het toevoegen van een beetje meer invoervertraging in ruil voor een beetje vloeiendere beweging bij games die niet zo afhankelijk zijn van reactietijden.

Er zijn nog een paar probleempjes die we moeten noemen, naast de kleine opmerkingen die we al maakten. Een daarvan is dat je, ondanks de brede kijkhoektechnologie van Samsung, beter niet vanaf de zijkant naar het scherm kunt kijken. Dan zie je namelijk veel meer van de achtergrondverlichting dan wanneer je recht naar het scherm kijkt.

De standaardvoorinstelling kan kleine glinsteringen veroorzaken in sommige kleine details, zoals het kolkende zand van Dune, en af en toe kan een donkere scène er iets helderder uitzien dan zou moeten, waardoor ruis zichtbaar wordt die verborgen had moeten blijven.

Hoewel de QN95B HDR10-, HLG- en HDR10+-formaten ondersteunt, weigert Samsung helaas nog steeds het Dolby Vision-formaat te omarmen. Ondanks dat dit nu beschikbaar is op de nieuwste Xbox-consoles, pc's, 4K Blu-rays en veel gestreamde inhoud.

Ten slotte lijkt het erop dat het scherm iets meer tijd nodig heeft dan sommige om echt op te warmen, wat betekent dat met name gamers na het inschakelen van de set enige tijd lichte vegen kunnen ervaren, zelfs bij 120 Hz.

Geluidskwaliteit

Zoals je zou verwachten van Samsung's vlaggenschip 4K-tv voor 2022, beschikt de QN95B over een premiumversie van Samsungs Object Tracking Sound-systeem. Hierbij zijn luidsprekers rondom het frame van de tv geplaatst om een groter geluidsbeeld te creëren en effecten nauwkeuriger in en rond het beeld te plaatsen

Samsung heeft nu zijn OTS-systeem gekoppeld aan een ingebouwde Dolby Atmos-decodering, wat het effect aanzienlijk versterkt. Toch levert deze combinatie van de OTS-speakeropstelling en Dolby Atmos de beste audioresultaten op uit de QN95B. Het geluidsbeeld lijkt iets groter te worden en geluidseffecten worden vrij nauwkeurig binnen dat geluidsbeeld geplaatst. Er is zelfs een kleine mate van verticaliteit in de presentatie – hoewel je zeker niet mag verwachten dat Dolby Atmos ‘stem van god’-geluiden echt van boven je komen.

Het geluid lijkt iets naar voren van het scherm te komen, waardoor het nogal ingeslikte, naar achteren gerichte geluid van de QN95A wordt omgekeerd, en de luidsprekers zijn gevoelig genoeg om zelfs de meest subtiele details te onderscheiden. Zang wordt is helder en gedetailleerd en wordt doorgaans nauwkeurig genoeg geplaatst om overeen te komen met de positie van de mond van de spreker.

Bas voelt helaas een beetje gecomprimeerd en beperkt aan, ondanks de aanwezigheid van een reeks grote drivers die uit de achterkant van de tv schieten. Ze leveren niet genoeg impact om er een echte audio-A-lister van te maken.

Natuurlijk kan de QN95B kan worden gecombineerd met de nieuwste soundbars van Samsung, zodat de luidsprekers van de twee apparaten hun krachten kunnen bundelen om een groter, gedetailleerder geluidsbeeld te leveren.

Moet ik de Samsung QN95B Neo QLED TV kopen?

Koop hem als...

Je wilt het helderste beeld in huis

Met zijn extreme helderheid en levendige Quantum Dot-kleurensysteem, laat de QN95B zien hoeveel verschil HDR kan maken voor de beeldkwaliteit.

Je bent een enthousiaste gamer

Met zijn vier volledige v2.1 HDMI's die 4K/120Hz ondersteunen en variabele verversingsfrequenties, nieuw Game Dashboard en snelle responstijd, levert de QN95B een fenomenale game-ervaring.

Je wilt niet dat je tv je interieur verpest

Met zijn verbazingwekkend smalle frame, slanke achterkant, moderne vorm en een Ambient-modus die kunstwerken of foto's op het scherm kan afspelen wanneer je niet echt naar de tv kijkt, kan de QN95B een stijlvolle kamer juist versterken in plaats van verpesten.

Koop hem niet als…

Je van Dolby Vision houdt

Geen enkele Samsung-tv ondersteunt de extra kleur- en contrastprestaties die Dolby Vision kan toevoegen aan HDR-weergave.

Je een flexibel, handig slim systeem wilt

De nieuwe Tizen-interface van Samsung is momenteel een grote stap in de verkeerde richting. Je wordt blootgesteld aan inhoud en opties die je niet wilt, en de aanpassingsopties ontbreken om het beter te maken.

Krap bij kas zit

Hoewel het zich in dezelfde prijsklasse bevindt als concurrerende premium OLED-tv's, is het prijskaartje van 3.699 euro van de QN95B nog steeds hoog voor een 65-inch tv, hoe goed hij ook mag zijn.