Samsung QN95A Neo QLED 4K TV review

Review in een notendop

De Samsung QN95A is het nieuwe vlaggenschipmodel in de Neo QLED 4K tv-serie voor 2021. Het is tevens de eerste tv die de Mini LED-technologie omarmt. Mini LED moet je overigens niet verwarren met Micro LED, wat een compleet andere tak van sport is (maar ook individuele pixels kent die hun eigen lichtbron zijn). Bij Mini LED wordt een nieuwe vorm van achtergrondverlichting gebruikt die kleiner en efficiënter is, wat resulteert in een toename van dimbare zones en dunnere panelen.

De resultaten spreken voor zich, met zeer sterke SDR- en HDR-beelden die profiteren van de intense zwartwaarden en fellere highlights. Dit alles wordt gerealiseerd zonder blooming of gebrek aan details. Door de aanwezige quantum dot-technologie worden verzadigde doch genuanceerde kleuren getoond, en dankzij de Filmmaker Mode zijn deze plaatjes ook nog eens zeer accuraat.

In tegenstelling tot vorig jaar beknibbelt Samsung niet op zijn 4K-serie om de 8K-opties te pushen. De QN95A biedt dan ook een indrukwekkend aantal features. De headline wordt gestolen door een goed gebouwd smart-platform met elke grote streaming-app aan boord. Er zijn ook tal van indrukwekkende gaming functies aanwezig om next-gen console-eigenaren te pleasen.

De QN95A ziet er niet alleen goed uit, de audio klinkt ook nog eens fantastisch dankzij het Object Tracking Sound Plus-systeem (OTS+). Op de een of andere manier is Samsung in staat geweest om een krachtig 4.2.2-audiosysteem in het ultradunne chassis te stoppen. Het minimalistische design met het vrijwel randloze scherm kijkt zeer prettig weg, en ook de degelijke metalen standaard ziet er goed uit.

Gezien de excellente audiomogelijkheden is het geen ramp dat er geen Dolby Atmos-ondersteuning aanwezig is. De starre houding van Samsung ten opzichte van Dolby Vision blijft een bron van ergernis, maar ook daar valt mee te leven. Al met al is dit een zeer geslaagde 4K-tv, die laat zien dat Mini LED een blijvertje is.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung QN95A is het high-end Neo QLED 4K-model voor 2021. Deze variant is te koop in 55, 65, 75 en 85 inch. De instapprijs bedraagt 2.599 euro, wat toch een behoorlijk bedrag is.

Voor deze review zijn we aan de slag gegaan met het 65 inch model, welke een adviesprijs kent van 3.399 euro. Voor de 75 inch versie is er een adviesprijs van 4.799 euro en het gigantisch grote 85 inch model gaat over de toonbank voor een adviesprijs van 5.999 euro.

(Image credit: Stephen Withers)

Design

Minimalistisch design met vrijwel geen randen

Slanke One Connect-box

Vier HDMI-poorten en eARC

De Samsung QN95A zet de trend van stijlvolle, elegante designs voort bij de tv-serie van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Vorig jaar zagen we de eerste tv's van het merk met een bijzonder slank paneel en vrijwel geen randen. Aangezien het gaat om een full-array Mini LED achtergrondverlichting en acht speakers, blijft het een mirakel hoe het chassis slechts 15 millimeter diep hoeft te zijn.

De standaard is makkelijk te gebruiken en complementeert de algehele esthetiek. Hij is ook wat aan de zware kant, wat hem robuust maakt en voldoende ondersteuning geeft aan de rest van de tv. Je kunt ervoor kiezen om de tv op te hangen aan de muur via de 'No Gap-beugel'. Met één kabel van de handige Connect-box ziet jouw setup er opgeruimd en stijlvol uit.

De One Connect-box zelf is ook iets slanker dan we gewend zijn. Het apparaat ziet er nu ook iets eleganter uit. De gereduceerde grootte maakt het ook makkelijker om de One Connect-box kwijt te kunnen in je tv-meubel. De getextureerde matzwarte finish is een andere welkome toevoeging. Door een matte in plaats van glimmende afwerking blijven vingerafdrukken nu tot een minimum beperkt.

In de box is er ruimte voor vier HDMI-poorten, waarvan er één (HDMI 3) eARC ondersteunt. Alle HDMI-kabels zijn in staat om 40 Gbps aan te kunnen, wat betekent dat ze 4K/120 Hz, VRR en ALLM ondersteunen. Hoewel het geen volledige HDMI 2.1-poorten zijn, bieden ze wel genoeg bandbreedte. Dat maakt deze tv dan ook een goede keuze voor next-gen gamers die alles uit hun console willen halen.

Andere fysieke poorten zijn vrij standaard. Zo krijg je twee USB 2.0-poorten, dubbele tuners voor antenne- en satelliet-tv, een CI-slot, een optische digitale output en een Ethernet-poort. Er is ook ondersteuning voor een solide scala aan draadloze verbindingen, met wifi, Bluetooth en ondersteuning voor Apple AirPlay 2.

De QN95A komt met twee afstandsbedieningen: een standaard zwarte plastic afstandsbediening, en de nieuwe gelikte Solar Cell-afstandsbediening die gemaakt is van metaal. Deze vereenvoudigde afstandsbediening ligt prettig in de hand, is gemakkelijk met één hand te gebruiken en bevat alle hoofdbedieningselementen, plus een aantal speciale knoppen voor populaire apps. Nieuw dit jaar is een zonnepaneel aan de achterkant dat de batterijen oplaadt, wat het apparaat een stuk milieuvriendelijker maakt.

(Image credit: Samsung)

Smart TV (Tizen OS)

Intuïtieve en responsieve interface

Bixby en Alexa ingebouwd

Belangrijkste streaming-apps beschikbaar

De Samsung QN95A komt op de markt met Tizen als basis voor het smart-platform. Qua interface, responsiviteit en functionaliteit heeft het vandaag de dag een streepje voor op LG's webOS. Er is een launch balk aanwezig aan de onderzijde en een tweede laag erboven, waarmee je sneller toegang krijgt tot extra content. Navigeren werkt makkelijk en snel, en je kunt indien gewenst ook met je stem zoeken.

De app-ondersteuning is de definitie van allesomvattend en biedt toegang tot alle belangrijke streamingdiensten. Dat betekent dat je kunt kiezen tussen Netflix, Amazon, Now TV, Disney Plus, Apple TV Plus, Rakuten en YouTube, om er maar een paar te noemen.

Het aanbod is soms overweldigend, maar Samsungs Universal Guide helpt gebruikers de gewenste inhoud te vinden door alles via een intuïtieve interface te presenteren. De gids maakt vervolgens gebruik van AI machine learning om je kijkgewoonten te analyseren en een enkele 'Voor jou'-pagina te maken, met daarin gepersonaliseerde inhoud die aansluit op jouw smaak.

De Digital Butler zorgt ervoor dat je snel en makkelijk kunt scannen voor slimme apparaten in de buurt en deze ook kunt gebruiken via de daarbij behorende graphics. Bixby en Alexa zijn ingebouwd. Via Apple AirPlay 2 kun je ook Siri gebruiken. Ook handig: de SmartThings-app is ingebouwd, waardoor je makkelijk en snel je tablet of smartphone kunt verbinden en de tv beheren.

(Image credit: Stephen Withers)

Beeldkwaliteit

Heldere, levendige kleuren

Uitzonderlijk sterke lokale dimzones

Sterke AI-kneepjes

De Samsung QN95A is een Neo QLED-tv, en het eerste model van de fabrikant met een Mini LED-achtergrondverlichting. Deze technologie gebruikt een gloednieuwe microlaag aan LED's, welke veertig keer zo klein zijn als traditionele LED-lampjes. Door deze technologie kunnen smallere panelen worden gerealiseerd, en ook de dimbare zones worden uitgebreid.

Samsung gebruikte voorheen een maximum van 480 zones, maar bij dit 65 inch model tellen we er 792. De stijging in het aantal zones vergt meer prestatiekracht en verbeterde algoritmes, en laat dat nu net allebei aanwezig zijn bij deze nieuwe tv. Het Quantum Matrix-systeem is ervoor gemaakt om de extra zones te coördineren, terwijl de Black Detail Boost-functie extra schaduwdetails in kaart brengt.

De nieuwe Neo Quantum Processor boost de verwerkingskracht door gebruik te maken van 'multi-intelligentie' deep learning. In plaats van een enkel neuraal netwerk, combineert deze processor er 16 tot een neurale analysator, welke gespecialiseerd is in het upscalen en verwerken van video. Al deze extra kracht is ontworpen om de best mogelijke ervaring te leveren, waar je ook naar kijkt.

De QN95A ondersteunt HDR in de vorm van HDR10, HLG (hybrid log-gamma), en HDR10+ Adaptive. Laatstgenoemde maakt gebruik van dynamische metadata om de toonregeling per scène aan te passen, en gebruikt een sensor om de prestaties aan te passen op basis van de omgevingsverlichting in de kamer waar je kijkt. Helaas weigert Samsung nog altijd om Dolby Vision te omarmen.

Er zijn tal van beeldmodi beschikbaar. De standaardmodus levert prima beeld af, maar puristen kunnen bijvoorbeeld ook voor Filmmaker Mode gaan, een modus die ervoor gemaakt is om beelden af te leveren zoals de contentmakers het bedoeld hebben. De resultaten zijn behoorlijk indrukwekkend. Verwacht natuurlijke kleuren, heldere witkleuren, donkere zwarttinten, felle highlights en genoeg details in schaduwen.

(Image credit: Stephen Withers)

De Samsung QN95A maakt volop gebruik van alle extra dimzones en de indrukwekkende dim-algoritmes. Als gevolg hiervan produceert het de diepste zwarttinten en meest heldere highlights die we tot dusver hebben gezien bij een niet-OLED-tv. Ook mooi: er is geen sprake van blooming (de witte waas die ontstaat op plekken waar één zone wordt verlicht en de aangrenzende zone niet), en details gaan ook niet verloren in schaduwen. Of je nu in SDR of HDR kijkt, de beeldkwaliteit van deze tv is zeer sterk, en dat is ook deels te danken door de quantum dot-technologie met zijn verzadigde doch genuanceerde kleuren.

Dankzij de verfijnde upscaling wordt elke pixel gebruikt om het beeld te optimaliseren. Uiteraard blijft native 4K het beste van het beste. In deze modus kun je de draden van kostuums in The Queen's Gambit (Netflix) letterlijk tellen.

Alle streaming-applicaties zien er bijzonder gelikt uit, met gedetailleerde 4K-beelden en indrukwekkende HDR-technologie indien beschikbaar. Zoals gezegd is Dolby Vision-ondersteuning helaas afwezig, maar bij Amazon-shows geniet je bijvoorbeeld wel van The Grand Tour in HDR10+. De Mini LED-achtergrondverlichting laat zich zeker van zijn beste HDR-kant zien in de maanscènes van For All Mankind (Apple TV Plus).

De film First Man laat goed zien hoe de dim-algoritmes werken, met name wanneer de Apollo-commandomodule in een baan om de aarde gaat. Het scherm wordt volledig zwart, waarna het felle oppervlak van de maan langzaamaan in beeld komt. Het is een lastige scène, maar de QN95A weet er goed mee om te gaan, zonder dat je last krijgt van halo-effecten.

De QN95A verwerkt ook het grotere kleurengamma van HDR10 sterk, en dat is vooral te danken aan de hogere kleurluminantie van de quantum dot-technologie. Films als Guardians of the Galaxy Vol. 2 en Pan, met hun opzettelijk oververzadigde kleurschema's, weten echt van het scherm te spatten in een levendige weergave van primaire en secundaire kleuren.

In de Dynamic-modus weet de QN95A meer dan 2.000 nits te produceren, voor de accuratere Filmmaker-modus is dat meer dan 1.600 nits. Dit betekent dat de tv veel van de HDR-content niet eens tone-mapping hoeft toe te passen. Wanneer dit wel moet gebeuren, presteert de QN95A naar behoren. Details in de meest donkere maar ook meest felle delen van de content blijven behouden.

Ook bewegende beelden weet de topper van Samsung goed te verwerken. Beelden van bijvoorbeeld 24p (wat in films wordt gebruikt) zien er soepel uit, vrij van stotteringen en ongewenste artefacten. De Picture Clarity Motion-instellingen passen beeldinterpolatie toe, wat resulteert in vloeiende beelden. Deze technologie werkt bijvoorbeeld goed bij sporten. LED Clear Motion daarentegen maakt gebruik van het invoegen van zwarte frames, waardoor het beeld donkerder wordt, maar de bewegingen beter verwerkt worden.

(Image credit: Stephen Withers)

Gaming

4K/120 Hz, VRR, ALLM, Freesync en G-Sync

9,2 ms input lag

Game Bar

De Samsung QN95A maakt gebruik van een LCD-paneel, wat betekent dat je niet bang hoeft te zijn dat je scherm inbrandt (wat bij OLED kan gebeuren). Er zitten tal van interessante gaming features in deze tv verpakt, waaronder VRR (Variable Refresh Rate), 4K/120 Hz playback, en ondersteuning voor AMD FreeSync Premium Pro en Nvidia G-Sync-compatibiliteit.

Een andere interessante functie is ALLM (Auto Low Latency Mode). Deze functie detecteert wanneer een aangesloten console wordt geactiveerd, waarna Game-modus automatisch wordt ingeschakeld. In deze modus bedraagt de input lag slechts 9,2 milliseconden. De Game Motion Plus-modus zorgt ervoor dat bewegingen op soepele wijze worden verwerkt, zonder hierbij de input lag significant te verhogen. Er is zelfs ondersteuning voor 21:9 en 32:9 (ultrawide) beeldverhoudingen, mocht je PC-games willen spelen die dit ondersteunen.

Er zijn nu zelfs zoveel game-modi dat Samsung speciaal een Game Bar (gamebalk) in het leven heeft geroepen om jou te helpen. Deze handige functie verschijnt wanneer een gamebron wordt gedetecteerd. In een oogopslag zie je alle belangrijke gaming-informatie, zoals HDR, framerate, VRR en meer. Het toont ook alle beeldaanpassingen en instellingen gericht op gaming.

Het brede scala aan features zorgt voor een bijzonder prettige game-ervaring, met een lage input lag en zonder screen tearing (wanneer het apparaat de beelden sneller produceert dan de verversingsfrequentie van het beeldscherm en er 'breuken' in het beeld ontstaan). Beelden zien er scherp en gedetailleerd uit, en HDR is hier echt een meerwaarde. Ook zien bewegingen er duidelijk doch soepeltjes uit. De toevoeging van de Dynamic Black Equaliser laat jou de donkere delen op het beeldscherm aanpassen, zodat je bijvoorbeeld goed in ruimtes met veel schaduw het gevaar ziet zitten.

(Image credit: Stephen Withers)

Audio

4.2.2-kanaals audiosysteem

Excellente, immersieve audio

Geen Dolby Atmos

De Samsung QN95A presteert oprecht indrukwekkend op audiogebied. Dat komt door de aanwezigheid van Object Tracking Sound Plus (OTS+). Dit systeem integreert naadloos acht speakers in de buitenste randen van het tv-paneel aan de achterzijde, wat resulteert in een 4.2.2-kanaals audiosysteem, aangedreven door 70W versterking. De soundstage van de tv is behoorlijk indrukwekkend, mede dankzij de toevoeging van krachtige speakers.

OTS+ omvat echter niet alleen meer kanalen. Het analyseert ook het audiosignaal en stemt geluiden af op de locatie van specifieke beelden op het scherm. Dit werkt echt en zorgt voor een meeslepende ervaring met verbeterde richtingsgevoeligheid en draagt bij aan de algehele kijkervaring. Bovendien zorgen de speciale middenluidsprekers voor duidelijke dialogen en voegen de subwoofers aangename lage frequenties toe.

Het is frustrerend dat Samsung nog steeds geen Dolby Atmos-decodering ingebouwd heeft. Maar de QN95A kan Atmos wel via ARC van zijn interne apps doorsturen naar een ondersteunende soundbar of AV-ontvanger. Aangezien de tv ook eARC ondersteunt, kan de Samsung QN95A zelfs lossless audio via HDMI doorsturen naar een ondersteunende soundbar of AV-ontvanger.

Moet ik de Samsung QN95A kopen?

(Image credit: Samsung)

Koop hem als...

Je superieure HDR-prestaties zoekt

De voordelen van Mini LED laten zich duidelijk zien bij deze tv. Door de extra controleerbare zones en geavanceerde dim-algoritmes zijn de zwarttinten hier ook echt zwart en highlights juist heel fel.

Je een sterk smart tv-platform nodig hebt

Het slimme platform van Samsung is ongeëvenaard als het gaat om aanbod. Alle belangrijke streamingdiensten en een groot aantal handige functies zitten allemaal verpakt in een goed ontworpen, intuïtief te gebruiken en zeer responsieve interface.

Je ontzettend veel gaming features gebruikt

Samsung tv's zijn al een lange tijd een goede optie voor gamers, en de QN95A zet deze traditie voort met een input lag van slechts 9,2 ms, ondersteuning voor tal van nieuwe functies en een handige Game Bar die jou op weg helpt met deze features.

Koop hem niet als...

Je Dolby Vision móét hebben

Samsung zal zeggen dat de superieure HDR-prestaties Dolby Vision overbodig maken. Toch het is moeilijk om het standpunt van Samsung te rechtvaardigen wanneer dit format door bijna elke videostreamer wordt gebruikt, en tevens door vrijwel elke andere tv-fabrikant wordt ondersteund.