Disney Plus hands-on review

Het design van Disney Plus is herkenbaar en overzichtelijk, de ondersteuning voor meerdere platformen is een grote plus en de 4K HDR-ondersteuning maakt de dienst toekomstbestendig. Echt actuele titels missen we helaas op het platform, maar wellicht dat Disney haar aanbod actualiseert ten tijde van de wereldwijde release.

Disney verrast vriend en vijand door haar nieuwe streamingdienst twee maanden voor release live te zetten in Nederland. Je leest het goed: Nederland is het enige land dat officieel mag genieten van twee maanden Disney Plus vóór de release.

Of er echt behoefte is aan een nieuwe concurrent in de wereld van streaming wagen we te betwijfelen, en al helemaal in Nederland. Netflix is ondertussen gemeengoed geworden in vele huizen, evenals Spotify. Wereldwijd zijn de cijfers van Netflix iets minder de afgelopen maanden; deze zomer daalde het aantal abonnees in de Verenigde Staten voor het eerst.

Naast Netflix zijn ook Amazon Prime en HBO (via Ziggo) te bekijken. Elk van deze aanbieders heeft hun eigen exclusieve content. Zo ook Disney, dat onder meer de rechten van alle Marvel-films, Star Wars én - vaak over het hoofd gezien - ook National Geographic. Zeker niet de minste titels, maar of het een abonnement waard is? Wij zoeken het voor je uit in onze Disney Plus hands-on.

Disney Plus releasedatum en prijs

De officiële release staat gepland voor 12 november. Disney Plus is echter nu al twee maanden exclusief te bekijken in Nederland. Alle VPN's ten spijt: het lijkt onmogelijk gemaakt om via een virtual private network alsnog in Disney Plus te komen. Althans, dat is het geval in België, waar enkele collega's tevergeefs een poging hebben gewaagd.

De eerste twee maanden van Disney Plus bekijk je gratis. Of eenzelfde proefperiode-actie ook geldt in andere landen als de dienst wereldwijd live gaat, is op dit moment nog niet bekend. Dat lijkt ons echter wel gebruikelijk, aangezien vergelijkbare diensten eenzelfde actie hadden bij hun release.

Na de proefperiode betaal je elke maand 7 euro óf 70 euro op jaarbasis. Disney Plus betalen is mogelijk via iDeal, creditcard en PayPal. Gebruik je eerstgenoemde optie om te betalen? Dan dien je eenmalig 0,01 euro over te maken naar Disney Plus om je bankrekening te verifiëren.

Ondersteuning

Disney Plus is vanaf de start op een veelvoud aan apparaten en besturingssystemen terug te vinden. En dat is een opsteker, want er zijn genoeg diensten die exclusief blijven voor slechts enkele platformen. De meest standaard optie voor Disney Plus is via de webbrowser. Zowel op Chrome als via Microsoft Edge en Firefox presteert de dienst naar behoren.

Disney Plus-apps circuleren ook al op het wereldwijde web rond. Natuurlijk mag de streamingdienst niet ontbreken als applicatie in de Google Play Store en Apple App Store. Ook tvOS mag niet ontbreken. Aan consoles is ook gedacht: Disney Plus is ook gereedgemaakt voor de PlayStation 4 en Xbox One. De Nintendo Switch lijkt helaas de boot te moeten missen. De app-store van LG-tv's met webOS beschikt ook al over de Disney-app.

Op de site van Disney Plus staat vermeld dat één account gebruikt kan worden op maximaal tien apparaten. Chromecasts en Apple TV ondersteunen de app ook. Tijdens onze hands-on lukte het ons om met één account op meerdere platformen tegelijkertijd een andere film te kijken. Met één account zou je zeven extra profielen mogen aanmaken en maximaal vier streams tegelijkertijd kijken.

Design en gebruiksvriendelijkheid

In tegenstelling tot de flitsende kleurtjes die we van de Disney-figuren gewend zijn, is het design van Disney Plus behoorlijk volwassen. Op een positieve manier welteverstaan. De hoofdkleur is duidelijk donkergrijs, met veelal witte accenten voor tekst. Het is allemaal erg prettig om naar te kijken, zeker in de avonduurtjes.

De logo's van de vijf grote merken die onder de portfolio van Disney vallen vind je onder een dynamische banner die jou voorziet van kijktips. Net als Netflix vind je in het menu vooral lijstjes onder kopjes als 'Hitfilms', 'Aanbevolen voor jou', 'Hernieuwde klassiekers' en ga zo maar door. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zullen we maar zeggen.

Afbeelding 1 van 3 Afbeelding 2 van 3 Afbeelding 3 van 3

Door de achtergrond donker te houden en de icoontjes enigszins klein zorg je ervoor dat de content overzichtelijk blijft. Zover wij kunnen inschatten is de verdelen onder de verschillende termen logisch. Ook fijn: wij hebben Disney Plus getest op Android, iOS en in diverse browsers, en te allen tijde houdt Disney vast aan hetzelfde design.

Bij de webversie van Disney Plus kun je met je muis naar links en rechts swipen voor meer titels onder de diverse termen. We merkten echter op dat Disney Plus na het swipen de titel laadt waarop je bent begonnen met swipen. Een kleinigheidje, maar een geruststelling voor als je denkt dat er iets schort aan jouw apparaat.

Via de zoekknop kom je terecht in een extra menu met wederom enkele kopjes, zoals 'Disney door de jaren heen', 'Disney Nature', 'The Muppets' en meer. Een fijne extra selectie voor als je door de bomen het bos niet meer ziet. Ook onder de kopjes 'Films' en 'Series' heb je de keuze om Disney Plus een selectie te laten tonen van uitgelichte content, content tonen op alfabetische volgorde of op genre.

Aanbod

Disney Inc. is een ontzettend groot bedrijf met tal van merken onder zich. Lang niet iedereen is ervan op de hoogte dat de fabrikant door de jaren heen grote titels als Marvel en Pixar heeft toegevoegd aan haar assortiment. Je haalt dan ook echt niet alleen kinderfilms in huis als je een abonnement neemt op Disney Plus.

Zoals eerder gemeld legt Disney de nadruk op vijf grote namen op het homescherm, bestaande uit: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Het aanbod films en series gaat heel ver terug; je kunt Disney films van de jaren 30 in al hun glorie herbeleven via Disney Plus. Ook een film als Robin Hood uit jaren 50 is inbegrepen, en je ziet dat Disney deze oude films in de best mogelijk kwaliteit probeert aan te bieden.

Naast nostalgische films en series vind je ook nieuwe films terug op Disney Plus. Wij hebben in onze hands-on onder andere al Avengers Infinity War, Rogue One, Black Panther en Avengers bijvoorbeeld kunnen bekijken. Écht nieuwe content (op het moment van schrijven) zoals de remakes van Aladdin en The Lion King zijn helaas nog niet beschikbaar.

Het is op dit moment nog niet bekend of Disney ten tijde van de officiële release wel haar nieuwste films meteen aanbiedt op de streamingdienst. Van een exclusief streamingplatform waar je 7 euro per maand moet betalen mag je dit echter wel verwachten. Natuurlijk: als een speelfilm nog draait in de bios zal dit even exclusief blijven, maar als hij nergens meer draait mag je er toch vanuit gaan dat jij deze film kunt bekijken vanaf je luie stoel.

Beeldkwaliteit en kijkervaring

In tegenstelling tot concurrenten als Netflix biedt Disney standaard 4K- én HDR-ondersteuning aan. Dat is een fijne opsteker, want je wil natuurlijk je favoriete films en series in de hoogst mogelijke kwaliteit afspelen. Ook is Disney Plus met 7 euro per maand de helft goedkoper dan de speciale 4K HDR-abonnementsversie van Netflix.

Afbeelding 1 van 3 Afbeelding 2 van 3 Afbeelding 3 van 3

De kwaliteit van de films is meer dan prima te noemen. Mits je internet snel genoeg is, toont Disney Plus al snel de content in de hoogst mogelijke resolutie. Dat is fijn, maar we hadden nog liever gezien dat je tijdens het kijken zelf kunt instellen in welke resolutie je exact de film of serie wil bekijken.

In de app-versie van Disney Plus kun je aangeven of je wel of niet via mobiel internet content wil bekijken (Profiel > App-instellingen). Zo ja, dan heb je ook de optie om films en series in lage kwaliteit te streamen, zodat je dataplan er niet helemaal aangaat. Een andere prettige optie is de mogelijkheid om films en series te downloaden. Dit is mogelijk in diverse downloadkwaliteiten: Standaard, Gemiddeld en Hoog. Wederom wordt er geen exacte resolutie vermeld.

Voorlopig oordeel

Met Disney Plus zien we na Amazon wederom een grote speler die de markt betreedt met haar eigen exclusieve content. In tegenstelling tot Amazon spreekt het oude materiaal van Disney veel meer tot de verbeelding, en hoeft zich op papier minder te bewijzen.

Desalniettemin is de eerste kennismaking met Disney Plus een positieve. Het design is strak en overzichtelijk, de beschikbare content is bijzonder groot, de platformen die de streamingdienst ondersteunt, is meer dan netjes, én het tegelijkertijd kunnen kijken van maximaal vier titels is een luxe die we niet bij veel platformen terugzien voor deze prijs. Heeft jouw TV, laptop of smartphone 4K en/of HDR-ondersteuning? Dan past Disney automatisch de content op aan.

Disney Plus is op dit moment echter nog verre van perfect. Zo hebben we in ieder geval al een vervelende scrollbug ontdekt, en vinden we het jammer dat je niet zelf de gewenste resolutie kunt selecteren tijdens het kijken. Een schrale troost is dat je wel content lokaal kunt opslaan, zodat je niet altijd verbonden hoeft te zijn met Disney Plus.

Alles staat of valt echter met het actuele aanbod van Disney Plus. Momenteel zijn recente toppers als Aladdin, The Lion King en Avengers: Endgame nog niet te bekijken via de streamingdienst. Kiest Disney ervoor om nieuwe content pas na een jaar op haar eigen streamingplatform te zetten, dan zal Disney Plus niet meer worden dan een veredelde digitale videobibliotheek.