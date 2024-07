Olympische Spelen 2024 voetbal kijken vanuit Nederland: alles wat je moet weten

Parijs staat deze zomer in het teken van de Olympische Spelen en daarmee natuurlijk een bijzondere focus op voetbal. Voetballiefhebbers kunnen uitkijken naar spannende wedstrijden waarin teams uit de hele wereld strijden om de felbegeerde gouden medaille. De historische straten en iconische stadions van Parijs zullen het toneel vormen voor deze intense confrontaties.

Naast het voetbal zijn er natuurlijk nog tal van andere sporten te bewonderen. Ruim 10.000 sporters uit 206 landen zullen deelnemen aan zowel de traditionele als de vier nieuwe disciplines: breaking, sportklimmen, skateboarden en surfen.

Voor de echte voetbalfans zijn er diverse manieren om de wedstrijden te volgen. Traditionele televisie-uitzendingen blijven een populaire keuze, met uitgebreide dekking door publieke en commerciële zenders. Hoewel NPO niet de volledige Olympische Spelen uitzendt, zijn samenvattingen daar wel beschikbaar. Daarnaast kun je de Olympische Spelen via Eurosport volgen en ook via de online streamingdienst HBO Max.

Of je nu kiest voor traditionele televisie of het gemak van online streaming, de Olympische Spelen van 2024 en het voetbaltoernooi beloven een evenement te worden dat je niet wilt missen.

Olympische Spelen 2024 voetbal: mannen

(Image credit: Getty Images)

Het voetbaltoernooi voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs belooft een boeiend spektakel te worden, gehouden van 24 juli tot 9 augustus. Zestien landen hebben zich gekwalificeerd voor dit prestigieuze evenement via continentale toernooien, met uitzondering van gastland Frankrijk, dat automatisch geplaatst is.

De opzet van het toernooi bestaat uit vier groepen van vier teams in de groepsfase. De beste twee teams uit elke groep stoten door naar de kwartfinales, wat garant staat voor spannende wedstrijden en onverwachte wendingen. Een interessante regel in dit toernooi is dat de spelers van de mannenelftallen in principe niet ouder mogen zijn dan 23 jaar, hoewel elk team maximaal drie spelers boven deze leeftijd mag hebben. Dit zorgt voor een dynamische mix van jong talent en ervaren spelers.

De gekwalificeerde landen zijn:

Frankrijk

Japan

Oezbekistan

Argentinië

Spanje

Nieuw-Zeeland

Paraguay

Marokko

Verenigde Staten

Egypte

Irak

Mali

Dominicaanse Republiek

Israël

Oekraïne

Guinee

Opvallend is dat zowel Nederland als België niet meedoen aan het toernooi, wat een gemis is voor de voetballiefhebbers in deze landen. Dit maakt het voor de fans van deze landen wellicht extra interessant om andere teams en opkomend talent in de gaten te houden.

Om zich te plaatsen voor de Spelen, had Jong Oranje minimaal de halve finales van het EK Onder 21 moeten bereiken. In de zomer van 2023 verliep het toernooi echter teleurstellend. Het team speelde in de groepsfase drie keer gelijk, tegen Portugal, België en gastland Georgië. Hierdoor wist Jong Oranje de kwartfinales niet te halen.

All the feels! The emotion is real! 🥹#Paris2024 | #Football pic.twitter.com/0cOsN09cv7July 24, 2024

Olympische Spelen 2024 voetbal: vrouwen

Het voetbaltoernooi voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs belooft een spannend en competitief evenement te worden. Gehouden van 25 juli tot 10 augustus 2024, zullen twaalf landen strijden om de gouden medaille. Deze landen hebben zich via continentale toernooien gekwalificeerd, behalve gastland Frankrijk, dat automatisch is geplaatst.

De toernooistructuur bestaat uit drie groepen van vier teams in de groepsfase. De beste twee teams uit elke groep, samen met de twee beste nummers drie, kwalificeren zich voor de kwartfinales. Dit zorgt voor een intensieve competitie waar elke wedstrijd van groot belang is. De gekwalificeerde landen zijn:

Frankrijk

Spanje

Verenigde Staten

Duitsland

Japan

Canada

Brazilië

Australië

Colombia

Nieuw-Zeeland

Nigeria

Zambia

Ook hier spelen zowel Nederland als België niet mee. Beide landen hadden gehoopt om hun sterke prestaties van de afgelopen jaren voort te zetten op dit wereldpodium, maar zullen nu vanaf de zijlijn moeten toekijken.

De Nederlandse vrouwen kwamen dichtbij kwalificatie voor het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen van 2024. Het team van bondscoach Andries Jonker had begin 2024 nog twee kansen om zich via de Nations League Finals te plaatsen. Helaas liepen ze zowel tegen wereldkampioen Spanje als in hun laatste wedstrijd tegen Duitsland tegen een nederlaag aan.

Who will be crowned Olympic football women's champion at @Paris2024?Ahead of this tournament, we look back at the goals and golden moments from the last five Olympic outings. 🤩#Olympics | #Paris2024 | #LastFive | @FIFAcom | @FIFAWWC pic.twitter.com/u0pIOlXtZPJuly 24, 2024

Olympische Spelen 2024 voetbal: schema

Swipe to scroll horizontally Mannenvoetbal Groep A Groep B Groep C Groep D Frankrijk Spanje Verenigde Staten Dominicaanse Republiek Japan Nieuw-Zeeland Egypte Israël Oezbekistan Paraguay Irak Oekraïne Argentinië Marokko Mali Guinee

Op 2 augustus beginnen de kwartfinales voor de mannen waarin de winnaars van elke groep tegen de nummers twee van de andere groepen spelen. De halve finales vinden plaats op 5 augustus en de troostfinale voor de derde plek wordt op 8 augustus gespeeld in Nantes.



De grote voetbalfinale van de Olympische Zomerspelen 2024 bij de mannen vindt op 9 augustus plaats in Parijs.

Swipe to scroll horizontally Vrouwenvoetbal Groep A Groep B Groep C Frankrijk Verenigde Staten Spanje Colombia Zambia Japan Canada Duitsland Nigeria Nieuw-Zeeland Australië Brazilië

Op 3 augustus beginnen de kwartfinales voor de vrouwen waarin de eerste twee kwartfinales gespeeld worden tussen de winnaars van twee groepen en de beste nummer 3's van de andere groepen. Een andere kwartfinale vindt plaats tussen de winnaar van groep B en de tweede van groep C. De laatste kwartfinale wordt gespeeld tussen de nummer 2's van groep A en B.



In de halve finale wordt het weer wat overzichtelijker met twee halve finales die op 6 augustus plaatsvinden en de troostfinale wordt op 9 augustus gespeeld. De grote voetbalfinale van de Olympische Zomerspelen 2024 bij de vrouwen vindt op 10 augustus plaats in Parijs.

Olympische Spelen 2024 voetbal kijken vanuit Nederland

(Image credit: Getty Images)

NOS

De NOS heeft de rechten om de Olympische Spelen in Nederland uit te zenden. Van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus 2024 verzorgt de publieke omroep uitgebreide verslaggeving via televisie, radio en online platforms. De meeste sporten worden uitgezonden op NPO 1, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, inclusief live-uitzendingen, samenvattingen, interviews en reportages.

Daarnaast biedt de NOS extra programma's zoals Andere Tijden Sport, RadiOlympia en de talkshow NOS Studio Parijs om 22:30 uur. Bekende Nederlandse sporters zoals Dafne Schippers, Epke Zonderland en Annemiek van Vleuten zijn vaste gasten bij deze uitzendingen.

Eurosport

Discovery Inc. heeft ook de uitzendrechten voor de Olympische Spelen, waardoor wedstrijden te zien zijn op Eurosport. Met meerdere kanalen beschikbaar, biedt Eurosport de mogelijkheid om verschillende sporten tegelijkertijd te volgen. Eurosport is te ontvangen via diverse providers in Nederland.

De zender voorspelt een succesvol toernooi voor Nederland, met mogelijke medailles voor atleten zoals Femke Bol en Mathieu van der Poel. Zowel Eurosport 1 als Eurosport 2 zullen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de actie vanuit Parijs uitzenden.

Olympische Spelen kijken Periode: 27 juli - 11 augustus Te zien op: HBO Max (Nederland), Eurosport en NOS online.

HBO Max

HBO Max biedt een uitgebreide streamingdienst voor de Olympische Spelen, waarmee alle sporten en evenementen online te volgen zijn. Dit betekent dat je elke seconde van elke sport live kunt bekijken. HBO Max zendt alle 329 medaille-evenementen uit, evenals de openings- en slotceremonies in HDR en met multi-feed audio, waarmee je kunt kiezen uit 20 talen.

Exclusief te zien bij HBO Max zijn sporten zoals klimmen, skateboarden, surfen en golf. HBO Max werkt samen met Eurosport om aanvullende programma's aan te bieden, waaronder Nesim & Fraasie op reis naar Parijs, Bonjour Paris en Bonne Nuit, Paris.

Olympische Spelen voetbal kijken in het buitenland

Woon je in Nederland, maar ben je op vakantie wanneer de Olympische Spelen gaande is? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: neem een 2-jarig NordVPN-abonnement voor slechts €3,49 per maand. Hiermee bespaar je 57% op het normale bedrag. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Olympische Spelen livestreams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren.

Olympische Spelen data

De Olympische Spelen 2024 in Parijs gaan van start op 27 juli en duren tot en met 11 augustus. Op vrijdag 26 juli vindt de openingsceremonie al plaats, die je ook live kan bekijken, maar de eigenlijke sportevenement beginnen dus pas op zaterdag 27 juli. Er zijn geen vrije dagen of dergelijke tijdens de Olympische spelen, wat wil zeggen dat je elke dag tussen 27 juli en 11 augustus van 's morgens tot 's avonds medaillewedstrijden van verschillende disciplines kan bekijken.