Olympische Spelen 2024: welke medailles heeft Nederland

De Olympische Spelen in Parijs zijn begonnen en Nederland maakt zich op voor een veelbelovende editie. Sportdatabureau Gracenote voorspelde weliswaar dat Nederland dit jaar het medaillerecord niet zal breken, maar toch zou deze editie weleens de beste Spelen ooit kunnen worden voor Nederland.

Volgens Gracenote kan Nederland zestien gouden medailles veroveren, vier meer dan het huidige record uit Sydney in 2000. Ter vergelijking: drie jaar geleden in Tokio won Nederland tien keer goud.

Als deze voorspellingen uitkomen, worden de Spelen van 2024 historisch voor Nederland. Prognoses plaatsen TeamNL in de top 5 van het medailleklassement met 34 medailles. Hoewel dit er twee minder zijn dan in Tokio, zorgen de 17 verwachte gouden medailles voor een hogere klassering dan de zevende plaats van 2021.

Voorlopig is het helaas wel nog wachten op de eerste Nederlandse medaille in Parijs. Nederland miste op het nippertje meerdere medailles in verschillende sporten. Zo verloren de handboogschutters de strijd om brons en eindigde Puck Pieterse als vierde bij het mountainbiken door een lekke band.

Belangrijk is dat in veel sporten waarin Nederland favoriet is, nog geen medailles zijn uitgereikt. Dit geldt onder andere voor atletiek, baanwielrennen, hockey, roeien en zeilen, waar Nederland nog steeds sterke kansen heeft.

De komende dagen zijn cruciaal voor TeamNL!

Olympische Spelen 2024: Waar maakt Nederland kans op?

Nederland heeft bij de Olympische Spelen in Parijs goede kansen om medailles te winnen in diverse sporten, vooral in atletiek, baanwielrennen, hockey, roeien en zeilen. In de atletiek is Femke Bol een topkandidaat voor goud op de 400 meter horden dankzij haar indrukwekkende prestaties en wereldtitels. Bij het baanwielrennen zijn Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland grote kanshebbers op de sprintonderdelen, terwijl het Nederlandse heren sprintteam ook favoriet is voor goud.

Het Nederlandse dameshockeyteam, met hun indrukwekkende staat van dienst en meerdere wereld- en Olympische titels, is een sterke favoriet voor een gouden medaille. In het roeien zijn er hoge verwachtingen voor de dubbelvier en de acht, gezien hun consistente prestaties in wereldbekerwedstrijden en wereldkampioenschappen. Bij het zeilen hebben Marit Bouwmeester in de Laser Radial-klasse en Kiran Badloe in het windsurfen goede kansen op goud, gezien hun eerdere Olympische en wereldtitels.

Deze disciplines bieden Nederland de grootste kansen om hun medailleoogst aanzienlijk te vergroten en mogelijk zelfs records te breken. De komende dagen zullen uitwijzen of TeamNL deze hoge verwachtingen kan waarmaken en geschiedenis kan schrijven in Parijs.

Olympische Spelen 2024: medailles van Nederland

Helaas heeft Nederland bij de Olympische Spelen in Parijs nog geen medailles gewonnen in de diverse disciplines. Toch komen er nog genoeg kansen voor Nederland om de nodige medailles te vergaren.



Zodra Nederland medailles wint, zullen we dit artikel updaten om de nieuwste successen van TeamNL te delen en vieren.

Olympische Spelen 2024 kijken vanuit Nederland

NOS

De NOS heeft de rechten om de Olympische Spelen in Nederland uit te zenden. Van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus 2024 verzorgt de publieke omroep uitgebreide verslaggeving via televisie, radio en online platforms. De meeste sporten worden uitgezonden op NPO 1, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, inclusief live-uitzendingen, samenvattingen, interviews en reportages.

Daarnaast biedt de NOS extra programma's zoals Andere Tijden Sport, RadiOlympia en de talkshow NOS Studio Parijs om 22:30 uur. Bekende Nederlandse sporters zoals Dafne Schippers, Epke Zonderland en Annemiek van Vleuten zijn vaste gasten bij deze uitzendingen.

Eurosport

Discovery Inc. heeft ook de uitzendrechten voor de Olympische Spelen, waardoor wedstrijden te zien zijn op Eurosport. Met meerdere kanalen beschikbaar, biedt Eurosport de mogelijkheid om verschillende sporten tegelijkertijd te volgen. Eurosport is te ontvangen via diverse providers in Nederland.

De zender voorspelt een succesvol toernooi voor Nederland, met mogelijke medailles voor atleten zoals Femke Bol en Mathieu van der Poel. Zowel Eurosport 1 als Eurosport 2 zullen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de actie vanuit Parijs uitzenden.

Olympische Spelen kijken Periode: 27 juli - 11 augustus Te zien op: HBO Max (Nederland), Eurosport en NOS online.

HBO Max

HBO Max biedt een uitgebreide streamingdienst voor de Olympische Spelen, waarmee alle sporten en evenementen online te volgen zijn. Dit betekent dat je elke seconde van elke sport live kunt bekijken. HBO Max zendt alle 329 medaille-evenementen uit, evenals de openings- en slotceremonies in HDR en met multi-feed audio, waarmee je kunt kiezen uit 20 talen.

Exclusief te zien bij HBO Max zijn sporten zoals klimmen, skateboarden, surfen en golf. HBO Max werkt samen met Eurosport om aanvullende programma's aan te bieden, waaronder Nesim & Fraasie op reis naar Parijs, Bonjour Paris en Bonne Nuit, Paris.

Olympische Spelen voetbal kijken in het buitenland

Woon je in Nederland, maar ben je op vakantie wanneer de Olympische Spelen gaande is? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het gehele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.

Olympische Spelen data

De Olympische Spelen 2024 in Parijs gaan van start op 27 juli en duren tot en met 11 augustus. Op vrijdag 26 juli vindt de openingsceremonie al plaats, die je ook live kan bekijken, maar de eigenlijke sportevenement beginnen dus pas op zaterdag 27 juli. Er zijn geen vrije dagen of dergelijke tijdens de Olympische spelen, wat wil zeggen dat je elke dag tussen 27 juli en 11 augustus van 's morgens tot 's avonds medaillewedstrijden van verschillende disciplines kan bekijken.