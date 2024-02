Marvel's Fantastic Four heeft eindelijk officiële cast, titel en nieuwe releasedatum

We zijn inmiddels alweer een tijdje aan het wachten op meer nieuws over Marvels Fantastic Four-film. Gelukkig zijn we nu eindelijk wat meer te weten gekomen. Marvel heeft namelijk groot nieuws gedeeld over de langverwachte film.

Het grootste nieuws is waarschijnlijk toch wel de onthulling van de officiële cast van de Fantastic Four-film. De studio deelde de aankondiging via zijn socialmediakanalen, waaronder Twitter (X). Het is inmiddels bevestigd dat Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Napoleon), Joseph Quinn (Stranger Things) en Ebon Moss-Bachrach (The Bear) respectievelijk de rollen van Reed Richards/Mr. Fantastic, Sue Storm/The Invisible Woman, Johnny Storm/The Human Torch en Ben Grimm/The Thing gaan vertolken.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ieFebruary 14, 2024 See more

Dat is echter niet alles. Marvel heeft ook onthuld dat de film een nieuwe releasedatum heeft gekregen, namelijk 25 juli 2025. Die datum was oorspronkelijk bedoeld voor de Marvel Phase 5-film Thunderbolts. Die film is nu dus waarschijnlijk vertraagd en zal hoogstwaarschijnlijk pas in Phase 6 uitkomen.

De film heeft ook een (enigszins) nieuwe titel gekregen. De officiële titel is The Fantastic 4. Er zijn waarschijnlijk twee redenen waarom Marvel voor deze specifieke titel heeft gekozen. Ten eerste is dit een verwijzing naar het eerste stripboek met de iconische superheldengroep, The Fantastic Four #1, dat uitkwam in november 1961. Wat misschien echter nog een belangrijkere reden is, is dat de The Fantastic 4-titel de film duidelijk onderscheidt van de eerdere films over deze personages, namelijk Fantastic Four uit 2005 en Fantastic Four (of Fant4stic... ja, serieus) uit 2015.

Marvel Studios' The Fantastic Four arrives in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/Y8KfOo8ZoZFebruary 14, 2024 See more

Als laatste is er ook nog een officieel logo met de titel voor The Fantastic 4 onthuld door Marvel (zie de tweet hierboven). De nieuwe titel en releasedatum werden tegelijkertijd met dit logo onthuld. Dit logo heeft een retro-futuristisch design dat heel erg goed past bij de superheldengroep.

Het einde van alle castinggeruchten

(Image credit: Marvel Comics)

Het was onderhand ook wel tijd dat we eens wat meer officiële informatie kregen over The Fantastic 4. De film werd in juli 2019 aangekondigd en sindsdien werd er constant gespeculeerd over welke acteurs deze iconische rollen zouden gaan vertonen. De laatste 18 maanden verschenen er steeds meer geruchten, omdat meerdere bekende acteurs schijnbaar in gesprek waren met Marvel voor deze rollen.

In januari 2022 hoorden we voor het eerst dat Marvel klaar was om de hoofdrollen voor zijn Fantastic Four-film te gaan casten. Dat gebeurde alleen niet. Sindsdien heeft onder andere Bryce Dallas Howard (Jurassic World) de geruchten ontkend dat zij The Invisible Woman zou gaan spelen. Star Wars-acteur Adam Driver werd ook gelinkt aan de rol van de legendarische schurk Doctor Doom en aan de rol van Reed Richards, terwijl ook Margot Robbie, Paul Mescal en Dev Patel zouden zijn overwogen voor verschillende rollen.

Er verschenen op een gegeven moment zoveel geruchten over de cast voor de Fantastic Four-film, dat Marvel-fans niet meer wisten wat ze wel en niet konden geloven. De regisseur van de film, Matt Shakman, suggereerde dan ook dat fans de geruchten over de cast beter konden negeren.

Toch leken deze castinggeruchten nog steeds te escaleren. Volgens een onverwachte bron zou Marvel namelijk Pedro Pascal al begin februari officieel hebben gecast als Mr. Fantastic. Dit leek vervolgens drie maanden nadat Pascal schijnbaar gecast was in de Marvel-film te worden bevestigd. Shakman leek dit namelijk ook via Instagram te onthullen, maar hij verwijderde zijn post 24 uur later, al was dat natuurlijk te laat om het nieuws echt tegen te houden.

Vanessa Kirby leek ook al langer Marvels keuze te zijn voor Sue Storm. De Mission: Impossible – Dead Reckoning-actrice zei eerder al tegen TechRadar dat het "een eer zou zijn" om The Invisible Woman te spelen in de Marvel Cinematic Universe (MCU). Ebon Moss-Bachrach reageerde in januari op een vergelijkbare manier op zijn zogenaamde betrokkenheid bij de film.

Gelukkig heeft Marvel eindelijk een einde gemaakt aan het tijdperk van de castinggeruchten voor de film. Nu de hoofdpersonages eindelijk gecast zijn, kijken we nog meer uit naar The Fantastic 4. We kunnen dus niet wachten tot het eindelijk 25 juli 2025 is.