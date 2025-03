Marvel heeft maar liefst 27 castleden voor Avengers: Doomsday onthuld, maar er missen ook veel helden

Marvel heeft de volledige cast (van bekende helden en antihelden) van Avengers: Doomsday, oftewel de volgende grote team-up film van het Marvel Cinematic Universe (MCU) aangekondigd.

Er verschenen op 25 maart al een aantal geruchten die suggereerden dat ons een grote aankondiging te wachten stond op 26 maart. Er verscheen gisteren dan ook inderdaad ineens een live video op het YouTube-kanaal van de studio en tegelijkertijd op platformen zoals X en Instagram.

Avengers: Doomsday | Cast Announce - YouTube Watch On

De live feed begon met een onbekende persoon die niet in focus was en een stoel voor de camera plaatste met achterop de naam Chris Hemsworth. In de eerste instantie dachten veel MCU-fans dan ook dat het misschien om de aankondiging van Thor 5 ging.

Hoewel een bevestiging van een nieuwe Thor-film natuurlijk ook best leuk was geweest, is dat eerlijk gezegd ook niet de grote aankondiging die wij verwachtten, zeker niet via zo'n live feed uit het niets.

18 minuten later verscheen er nog een stoel in beeld en dit keer stond er achterop de naam van Vanessa Kirby. Zij speelt Sue Storm/The Invisible Woman in The Fantastic Four: First Steps. Die stoel werd naast die van Hemsworth geplaats. Toen de stream 23 minuten bezig was begon de iconische Avengers-muziek uit het MCU af te spelen, voordat de muziek ook vrij snel weer zachter werd en stopte.

Vervolgens werden er met tussenperiodes steeds meer stoelen aan de rij toegevoegd. Een minuut nadat de Avengers-muziek begon, verscheen bijvoorbeeld de derde stoel met daarop Anthony Mackie's naam, oftewel de nieuwe Captain America. Toen de stream 40 minuten bezig was, verscheen de stoel van Sebastian Stan (Bucky Barnes/The Winter Soldier).

Later in de stream verscheen de stoel van de huidige Black Panther, Letitia Wright. haar personage Shuri werd de Black Panther in Black Panther: Wakanda Forever. Ook de stoelen van Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man) en Wyatt Russell (John Walker/US Agent), die in mei in Thunderbolts* te zien zal zijn, verschenen naast de andere stoelen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Een van de meest verrassende onthullingen kwam in de vorm van de stoel van Tenoch Huerta Meija. Hij speelde de antiheld Namor in de tweede Black Panther-film. Ook Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing) en Simu Liu (Shang-Chi) werden officieel aan de cast toegevoegd. Eindelijk keert Shang-Chi dus weer terug in een nieuw MCU-project.

Toen de stream zo'n twee uur bezig was, bleven er nog steeds nieuwe onthullingen binnenstromen. Florence Pugh (Yelena Belova) werd toegevoegd, maar vervolgens verscheen ook de naam van Kelsey Grammer (Beast uit de oudere X-Men-films en de mid-credits scène van The Marvels). Toen wisten we dus dat er in ieder geval één mutant in Doomsday zou zitten. Vervolgens verscheen ook de naam Lewis Pullman (Bob Reynolds/Sentry), die we dit jaar in Thunderbolts* voor het eerst te zien krijgen.

In Avengers: Endgame uit 2019 kwamen de Avengers voor het laatst bij elkaar. (Image credit: Marvel Studios)

Na Pullman's stoel volgde die van Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Human Torch) en David Harbour (Alexei Shoshtakov/Red Guardian). Ook Winston Duke, wiens personage M'Baku we voor het laatst in de tweede Black Panther-film zagen, werd aan de cast van Avengers 5 toegevoegd, evenals Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost).

Bij de volgende paar stoelen zaten weer een aantal leuke "verrassingen" (bijna niets voelt echt meer als een volledige verrassing). Tom Hiddleston's Loki (die de multiverse momenteel in stand houdt) keert ook weer terug en dat was ook te horen aan de muziek. Vervolgens kregen we de iconische X-men-muziek te horen en verscheen Patrick Stewart's naam. Charles Xavier/Professor X komt dus ook weer terug... voor de zesde keer ofzo? Maar dat maakt niet uit. Eindelijk keert echter ook Ian McKellen weer terug als Erik Lehnsherr/Magneto.

Dat was het echter niet voor de X-Men-personages, want ook de namen van Alan Cumming, Rebecca Romijn en James Marsden werden aan de rij toegevoegd. Zij speelden respectievelijk Kurt Wagner/Nightcrawler, Raven Darkholme/Mystique en Scott Summers/Cyclops in de originele X-Men-films (in de originele tijdlijn). Verrassend genoeg keert ook Channing Tatum weer terug als Remy LeBeau/Gambit. We zagen hem na jarenlange geruchten over een solo Gambit-film eindelijk voor het eerst als het personage in Deadpool and Wolverine.

Natuurlijk kon het laatste lid van The Fantastic Four niet missen. Pedro Pascal's Reed Richards/Mister Fantastic zal ook in de volgende Avengers-film zitten. Helemaal op het einde kregen we een naam te zien die inmiddels geen verrassing meer was, en dat was die van Robert Downey Jr. Het werd tijdens San Diego Comic-Con 2024 al onthuld dat hij terug zou keren naar het MCU als Doctor (Victor von) Doom.

Eén insider gaf aan dat er misschien wel tot 50 castleden bekend zouden worden gemaakt. Dat was niet het geval, maar het waren er wel erg veel. (Image credit: Marvel Studios)

Het is natuurlijk slim dat Marvel hiermee veel mogelijke leaks vermijdt en via een aantal leuke verrassingen meer hype creëert voor zijn volgende grote team-up film. Het filmen van Doomsday en Secret Wars start waarschijnlijk in april en er zijn in de tussentijd dus ook al veel leaks verschenen, maar er zou ongetwijfeld nog meer naar buiten zijn gekomen als Marvel zelf niet gedeeld had. We gokken dat er nog steeds meer dan genoeg verrassingen achter de hand worden gehouden, maar nu is er dus in ieder geval al wat minder reden voor mensen om op zoek te gaan naar welke helden er allemaal in de komende Avengers-films zullen zitten.

Het valt echter wel op dat er meerdere grote namen ontbreken in deze line-up. Of deze acteurs dan ook echt geen deel van Avengers: Doomsday zullen zijn (of misschien alleen in Secret Wars zullen zitten), weten we niet. Doomsday is natuurlijk niet het enige Marvel Phase 6-project dat in ontwikkeling is, dus sommige van de missende personages zullen in ieder geval nog wel in andere films verschijnen.

Een aantal van de grootste missende namen zijn Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool), Hugh Jackman (James 'Logan' Howlett/Wolverine), Iman Vellani (Kamala Khan/Ms Marvel), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye) en Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord). Het lijkt er voor nu dus op dat deze acteurs en hun personages niet in de vijfde Avengers-film zullen zitten, maar misschien worden (sommige van) deze namen gewoon nog even achtergehouden. Als dat niet het geval is, hopen we dat ze wel bij de Avengers: Secret Wars-cast horen.