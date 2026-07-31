"Dit is waarom ik fysieke media koop": Disney+ is ineens 4K- en HDR-ondersteuning kwijt in delen van Europa

Een paar maanden geleden verdween Dolby Vision al van Disney+ in delen van Europa nadat de entertainmentgigant een rechtszaak over een patent verloor. De maand daarna keerde Dolby Vision echter toch weer terug. Nu is er weer iets vergelijkbaars gebeurd, maar dan op een nog grotere schaal: 4K én HDR10 (plus ook weer Dolby Vision) zijn ineens weg uit de app voor veel Europese abonnees. Dit zijn redelijk belangrijke onderdelen als je betaalt voor het Premium-abonnement van Disney+.

Het lijkt weer te gaan om een patentprobleem. In een statement aan FlatpanelsHD liet The Walt Disney Company Nordic & Baltic weten: "Na een recente uitspraak van de rechtbank die invloed heeft op de technologie die we gebruiken om 4K UHD en HDR te leveren, hebben we tijdelijk ondersteuning voor 4K UHD en HDR op Disney+ verwijderd. We zijn teleurgesteld en delen de frustraties van onze klanten. We werken hard aan het zo snel mogelijk herstellen van [de] ondersteuning."

We weten nog niet helemaal zeker in welke landen abonnees hier precies last van kunnen hebben, maar er bestaat een grote kans dat dit dezelfde landen zijn die ook last hadden van het vorige Dolby Vision-probleem. De getroffen landen waren toen: Oostenrijk, België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Zweden.

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De verwijdering van 4K- en HDR-ondersteuning is niet alleen frustrerend. Dit zijn een aantal van de belangrijkste redenen om voor het duurste Premium-abonnement te kiezen. Je krijgt wel nog steeds Dolby Atmos en de mogelijkheid om op vier apparaten tegelijk te streamen, maar dat is een schrale troost als je het abonnement hebt gekozen vanwege de hoogste videokwaliteit.

Als jij het duurste abonnement hebt gekozen, omdat je wilde upgraden van 1080p naar 4K HDR, dan betaal je nu dus extra veel "voor niets". Tot nu toe is er ook nog niet gesproken over enige compensatie voor getroffen klanten.

Tijd voor een terugkeer naar Blu-ray?

Het is geen wonder dat veel filmfans terugkeren naar fysieke media (Blu-ray). Prijsstijgingen, digitale verwijdering van titels waar je voor betaald hebt en externe problemen zoals patentdisputen die features wegnemen waar je extra voor betaalt, deze ontwikkelingen zorgen niet bepaald voor extra vertrouwen in streaming.

Dit huidige probleem is niet (volledig) Disney's schuld. De grote streamingdiensten zijn vrijwel allemaal al het doelwit geweest van patenteigenaren die claimen dat er inbreuk is gemaakt op hun intellectuele eigendom. Dit lijkt simpelweg weer een van die gevallen te zijn en er bestaat een grote kans dat dit probleem ook weer relatief snel is opgelost.

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Toch zette het ons wel aan het denken. Het voelt namelijk alsof streaming het risico loopt om te verliezen wat het nou juist zo populair maakte, zeker nu we steeds meer moeten betalen voor wat we eerst standaard kregen.

In dit geval is het verliezen van 4K en HDR een extern probleem, maar om in hoge kwaliteit te kunnen streamen moet je tegenwoordig al steeds vaker een extra duur abonnement kiezen. Als je niet bereid bent om zoveel te betalen, moet je maar genoegen nemen met een lagere beeldkwaliteit.

Ook al hebben de meeste mensen misschien inmiddels toch wel een 4K-tv, er is dus niet meer echt een betaalbare optie die je toegang biedt tot die kwaliteit. Zo zitten 4K, HDR en Dolby Atmos allemaal verstopt achter het duurste Premium-abonnement. Ook bij Netflix moet je het duurste abonnement kiezen om toegang te krijgen tot 4K en HDR.

Daarnaast zijn de goedkoopste abonnementen, die voorheen geen advertenties bevatten, inmiddels bij meerdere diensten vervangen door abonnementen vol met advertenties.

Voor muziek gebruiken de meeste mensen tegenwoordig ook een abonnement op een streamingdienst (of een versie met advertenties). Die diensten zijn toch wel zo handig dat het aantrekkelijker is dan piraterij. De vraag is echter of dat ook bij films en series nog wel het geval is.

Nou willen we geen piraterij aanraden, maar het is lastig tegen te houden, behalve als je mensen een handig legaal alternatief geeft. Dat waren diensten zoals Netflix voor een lange tijd ook zeker. Als je inmiddels echter tientallen euro's per maand per streamingdienst moet betalen, wordt het qua prijs in ieder geval niet meer zo aantrekkelijk. Om die prijzen te kunnen verantwoorden, zouden streamingdiensten er eigenlijk toch wel voor moeten zorgen dat hun producten beter zijn dan het gratis, illegale alternatief. Dat is niet echt het geval als de kwaliteit lager is of als je af en toe niet krijgt waar je voor betaalt.