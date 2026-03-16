Disney Plus brengt Dolby Vision terug en legt uit waarom het ineens weg was

Disney+ heeft eindelijk Dolby Vision HDR weer teruggebracht voor kijkers in Europa. Dit nieuws komt ongeveer een maand nadat de feature ineens was verdwenen bij veel abonnees in hun Disney+-app en ook bij 3D-films op de Apple Vision Pro.

Disney zei oorspronkelijk dat het verdwijnen van Dolby Vision het resultaat was van "technische uitdagingen". Veel mensen gingen er echter van uit dat het te maken had met een patentdispuut waar Disney+ bij betrokken was op dat moment. Nu heeft Disney+ in een statement ook inderdaad bevestigd dat dit patentdispuut de reden was voor het verwijderen van Dolby Vision.

In gesprek met FlatpanelsHD zei Disney+: "Als gevolg van een rechtszaak bij een Duitse octrooirechtbank, waren we gedwongen om veranderingen te maken rondom de beschikbaarheid van bepaalde geavanceerde videoformats in Duitsland en andere markten." Nu zijn Dolby Vision (en ook de 3D-films voor de Vision Pro) weer terug. Als jij ook last had van dit probleem, dan zou het updaten van de app dit nu moeten oplossen.

Veel rechtszaken rondom streamingdiensten

Er zijn wel meerdere rechtszaken gaande rondom verschillende streamingdiensten. Zo heeft Nokia bijvoorbeeld Amazon, Hisense, Warner Bros. Discovery en Paramount aangeklaagd vanwege een probleem rondom videocodecs en streamingtechnologie. Disney, Amazon en Netflix hebben daarnaast ook allemaal al last gehad van rechtszaken over patenten, net als veel fabrikanten van elektronica.

In dit geval was de aanklager InterDigital, een partij die bijna 12.000 patenten bezit voor alleen maar videotechnologieën. Net als veel van dit soort bedrijven, heeft InterDigital rechtszaken gestart op meerdere plekken: Brazilië, Californië en in meerdere jurisdicties in Duitsland.

De reden voor de rechtszaken is dus dat veel videotechnologieën gepatenteerd zijn. Ze zijn dan ook vaak nog eens gebouwd bovenop voorgaande technologieën, die vaak ook weer gepatenteerd zijn door bepaalde organisaties. Dat betekent bijvoorbeeld dat een videoformat zoals HEVC honderden patenten bevat van allerlei verschillende bedrijven, zoals Sony, Samsung, Mitsubishi, Microsoft, Panasonic, Toshiba, JVCKenwood en nog veel meer partijen.

Binnen de wereld van technologie werken patenthouders vaak samen in de vorm van een 'patent pool'. Dit is niet echt een nieuw concept, want de eerste patent pool was voor naaimachines in de 19e eeuw. Dit concept is echter wel belangrijk geworden binnen de wereld van streaming, waar er dan ook heel veel patenten zijn voor de technologieën.

Bedrijven die die technologieën zoals HEVC willen gebruiken, kunnen een licentie kopen voor de patent pool en dat geeft ze dan het recht om alle technologieën binnen die pool te gebruiken. Zo zie je hier bijvoorbeeld de lange lijst van HEVC-licentiehouders.

Patenteigenaren willen er natuurlijk altijd maar al te graag voor zorgen dat ze betaald worden door iedereen die de technologieën gebruiken die ze gepatenteerd hebben. Dit soort licenties zijn vaak ook niet goedkoop. Zo kost de patent pool van Access Advance voor de HEVC-, VVC-, AV1- en VP9-codecs van 1,167 miljoen dollar per maand tot 5,25 miljoen dollar per maand (afhankelijk van het formaat van de streamingdienst en zijn publiek. Dat duurste bedrag geldt overigens wel echt alleen maar voor een paar hele grote organisaties.

Verschillende verslagen suggereren dat sommige patenthouders nog wel meer dan dat vragen. Het gaat soms om honderden miljoenen dollars per jaar. Als je ziet om hoeveel geld het hier gaat, is het niet zo verrassend dat patenteigenaars streamingdiensten zo vaak voor de rechter slepen. Deze Disney+-zaak in Duitsland was ook niet de eerste zaak van deze soort en zal ook zeker niet de laatste zijn. In ieder geval is Dolby Vision nu weer terug in de app, dus voor gebruikers is alles weer even in orde.