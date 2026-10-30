Beste tv van 2026: waarom wij kiezen voor de LG C6

In een jaar waarin de nieuwe generatie RGB mini-LED TV's zijn doorbraak maakte op de massamarkt en de beste OLED TV's opnieuw indrukwekkender werden, vooral op het gebied van helderheid, gaat onze prijs voor tv van het jaar naar de LG C6 OLED. Opvallend genoeg is dat geen peperduur topmodel, maar een OLED TV uit het middensegment.

De LG C6 is het nieuwste model in de populaire C-serie van LG en kreeg in onze LG C6 review de maximale score van vijf sterren. De tv biedt alles wat de C-serie van LG al jarenlang tot een van de beste keuzes op de markt maakt, maar tilt een aantal belangrijke eigenschappen naar een nog hoger niveau. Daar komen we later op terug.

Toen we de LG C6 naast zijn voorganger, de LG C5, zetten, werd ons enthousiasme alleen maar groter. De C6 bleek op verschillende belangrijke punten flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, iets wat bij nieuwe generaties tv's lang niet altijd vanzelfsprekend is. Destijds vonden we de C5 nog de betere keuze als het om prijs-kwaliteitverhouding ging, maar inmiddels zijn we zes maanden verder en is de prijs van de C6 behoorlijk gedaald. Daardoor krijg je nu ontzettend veel waar voor je geld.

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Met deze overwinning staat LG voor het eerst sinds 2022 weer bovenaan het podium bij onze verkiezing van tv van het jaar. In 2023 ging de titel naar de Samsung S90C, een QD-OLED TV uit het middensegment. Daarna wist Samsung de prijs nog twee keer binnen te slepen met zijn OLED-topmodellen: de S95D in 2024 en de S95F in 2025. Ook in 2026 bracht Samsung weer indrukwekkende tv's op de markt, maar dit jaar vinden we een goede prijs-kwaliteitverhouding belangrijker dan ooit. Juist op dat vlak weet de LG C6 zich te onderscheiden, dankzij een aantal eigenschappen die hem tot een van de aantrekkelijkste tv's van dit moment maken.

Nauwkeurigheid, helderheid en kracht

De LG C6 (links) heeft een nieuwe, verbeterde processor die zorgt voor een hogere helderheid en betere kleurweergave dan zijn voorganger, de LG C5 (rechts). (Image credit: Future)

Een van de grootste verbeteringen van de LG C6 is de processor. Waar eerdere generaties uit de C-serie gebruikmaakten van LG's Alpha 9-chip, is de C6 uitgerust met de Alpha 11 AI Gen 3. Dit is de krachtigste processor van LG, die ook in het topmodel, de LG G6, zit. Dat zorgt niet alleen voor snellere verwerking en soepelere navigatie door de menu's, maar ook voor verbeteringen in de beeldkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan 13-bit beeldverwerking, waardoor kleurverlopen vloeiender worden weergegeven, en een helderheidsboost.

Maar merk je in de praktijk ook echt iets van die verbeteringen? Toen we de C6 naast de C5 zetten, was het antwoord daarop een overtuigende ja. De C6 behaalde in Filmmaker Mode een piekhelderheid van 1.438 nits bij HDR-content op een venster van 10 procent. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de 1.180 nits die de C5 in dezelfde test behaalde. Ook bij een volledig wit HDR-scherm scoorde de C6 beter, met 245 nits tegenover 195 nits voor de C5. Dat verschil van 50 nits klinkt misschien niet indrukwekkend, maar bij een OLED TV die in een lichte kamer moet opboksen tegen reflecties, maakt het wel degelijk verschil.

Tijdens het kijken naar films viel de hogere HDR-helderheid vooral op bij scènes waarin de zon aan de horizon staat, zoals in Wicked en Top Gun: Maverick. De C6 wist deze beelden duidelijk helderder weer te geven, waardoor lichte details meer indruk maakten. Ook felle kleuren en heldere scènes kwamen beter tot hun recht, vooral wanneer grote delen van het scherm wit waren, bijvoorbeeld bij besneeuwde landschappen.

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Het was vooral de verbeterde nauwkeurigheid van de kleurtemperatuur op de LG C6 (links) die indruk op ons maakte. Daardoor zien films als The Batman er nog beter uit dan op de LG C5 (rechts). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Toch was het vooral de nauwkeurigheid van de kleurtemperatuur die tijdens onze tests indruk maakte. Toen we de C6 en C5 naast elkaar zetten, viel op dat de C5 een licht groen spoor over het beeld had. Dat is iets waar OLED-panelen in het verleden vaker last van hebben gehad. Wanneer je de C5 afzonderlijk bekijkt, merk je daar waarschijnlijk weinig van, maar naast een ander high-end paneel wordt het verschil ineens een stuk duidelijker.

Dat zagen we bijvoorbeeld tijdens The Batman, in de scène waarin Batman net een groep criminelen op een metrostation heeft aangepakt. Beide tv's leverden een uitstekend contrast en een goede balans tussen lichte en donkere delen van het beeld. Toch wist de C6 de kleurtemperatuur een stuk nauwkeuriger weer te geven. De grijze muren en het perron zagen er daadwerkelijk grijs uit, terwijl de groene zweem van de C5 ervoor zorgde dat het beeld net wat minder natuurgetrouw oogde.

Daarnaast wist de C6 indruk te maken met levendigere kleuren, natuurlijkere huidtinten en iets verfijndere donkere details. Vooral tijdens het kijken naar Elemental kwamen deze verbeteringen goed naar voren. De rode, paarse, roze en blauwe kleuren spatten werkelijk van het scherm. Ook de C5 wist deze film al prachtig weer te geven, maar de C6 doet er op vrijwel ieder vlak nog een schepje bovenop.

Uitstekende prijs-kwaliteit

De kleuren spatten van het scherm af bij Elemental op de LG C6. (Image credit: Disney / Future)

De LG C6 is zeker geen goedkope tv, maar de C-serie staat al jarenlang bekend om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ook dit model stelt niet teleur. Je krijgt een uitgebreid pakket aan gamingfuncties en dankzij de snelle, soepele prestaties is het wat ons betreft een van de beste gaming-tv's die je momenteel kunt kopen. Ook sportwedstrijden worden vloeiend weergegeven. Bovendien is de C6 verkrijgbaar in formaten van 42 tot 83 inch, waardoor er voor vrijwel iedere woonkamer een geschikte uitvoering is.

Dit jaar heeft LG bovendien een interessante verbetering doorgevoerd bij de grotere uitvoeringen. De modellen van 77 en 83 inch, die onder de naam LG C6H vallen, zijn namelijk uitgerust met hetzelfde Tandem RGB OLED-paneel als de duurdere LG G6. Het mooiste is dat LG hiervoor geen hogere adviesprijs rekent dan bij de vergelijkbare LG C5-modellen, die nog gebruikmaakten van een minder geavanceerd OLED EX-paneel. Je krijgt bij deze grotere formaten dus vrijwel dezelfde beeldkwaliteit als bij de LG G6, maar dan voor minder geld.

Bij de introductie van een nieuwe tv-generatie houden we altijd rekening met prijsverhogingen. Zeker in 2026, waarin veel technologieproducten duurder zijn geworden, is dat geen overbodige luxe. Toch verscheen de LG C6 voor vrijwel dezelfde adviesprijzen als zijn voorganger en sindsdien zijn de prijzen af en toe flink gedaald. Met Black Friday voor de deur kunnen de prijzen mogelijk nog verder dalen.

Als we alle verbeteringen ten opzichte van de C5 bij elkaar optellen, is de LG C6 voor ons de logische winnaar van de titel 'tv van het jaar'. De betere prestaties, uitgebreidere functies, geavanceerdere OLED-panelen bij de grotere modellen en vooral de sterke prijs-kwaliteitverhouding maken hem tot een uitstekende keuze. Natuurlijk zijn er indrukwekkendere tv's verkrijgbaar als geld geen rol speelt, maar juist in 2026 is de prijs belangrijker dan ooit. Geen enkele andere tv weet op zoveel vlakken te overtuigen zonder dat je daarvoor de hoofdprijs betaalt.